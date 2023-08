Po Romech Čunek naštve stranu tématem ANO a Babiš

Lidovecký sešup ve stranických preferencích na historické minimum je důsledkem jejich působení ve vládě. „Zcela jistě straně škodí například to, když jediným tématem jak jejím, tak i pětikoalice a vlastně všech, byl Babiš. Je naprosto špatně určit si jednoho člověka či jednu stranu jako hlavní zlo a nevidět žádné jiné problémy,“ říká pro ParlamentníListy.cz senátor KDU-ČSL Jiří Čunek. Je rovněž přesvědčen, že společnost zabíjí liberální pohled typu: „Vždyť je to všechno jedno, muž, žena, otec, matka, dítě, ať je to, jak chce, ať si žije každý, jak chce.“

Výsledky průzkumu agentury Median, podle nichž je KDU-ČSL na historickém minimu, když by ji volila pouhá dvě procenta lidí, vystrašily mnohé vaše spolustraníky. Co provedly s vámi?

Mě hodně nepotěšily. Beru to tak, že to je průzkum, který zřejmě nějakou validitu má, tedy že odráží skutečnost. Jsem přesvědčen, že pro KDU-ČSL je to špatný signál a že na to musí nějak zareagovat.

Ti, co se tak vyděsili, se v médiích nechávají slyšet, že ke dnu posílají stranu ultrakonzervativní straníci, jejichž tváří jste vy. Setkáváte se ve straně otevřeně s takovými postoji?

Vůbec nevím o nikom v KDU-ČSL, kdo by takovou hloupost říkal nebo si ji třeba jen myslel. Jenom jsem četl, že to napsal pan Dolejší, a to samozřejmě může být jen jeho spekulace či domněnka. On je placen za to, že má zajímavé články, nikoli za to, jestli jsou pravdivé, nebo nepravdivé. V každém případě jsem v žádné stranické části nezaznamenal, že by tohle někdo říkal. Samozřejmě mi lichotí, že jsem označován téměř za guru konzervatismu České republiky, ale zcela jistě to tak není.

Čím je tedy podle vás ten lidovecký sešup způsoben?

Jsem přesvědčen, že to je důsledkem našeho působení ve vládě. A druhá věc je, že čím více se KDU-ČSL jako křesťansko-demokratická a konzervativní strana bude liberalizovat, tím méně procent bude mít. Tím totiž jde proti voličům, kteří jsou konzervativní, kteří považují za přirozené hodnoty, co jsou tady již nejméně dva tisíce a více let, za ochrany hodné, to jest rodina, matka, otec, dítě. Ke konzervativním názorům také patří to, že rodina je základ státu, a rodinou je pouze muž, žena a děti. Odklon od těchto hodnot znamená i relativizování tohoto tématu například už jenom tím, že sice já tento názor mám, ale nechávám na jiných, aby měli jakýkoli jiný. Prosím, to můžou mít, ale jako politik musím pro něco hlasovat, musím něco razit a taky být proti něčemu, o čem jsem přesvědčen, že to společnost zabíjí. A já jsem přesvědčen, že tuto společnost zabíjí právě ten liberální pohled typu: ‚Vždyť je to všechno jedno, muž, žena, otec, matka, dítě, ať je to, jak chce, ať si žije každý, jak chce‘. Jenomže to můžou říkat lidé, kteří vůbec nevědí, jak signitivní jsou děti, jakou mají psychologii, jak nutně potřebují nejen láskyplné prostředí, ale s láskyplným prostředím také otce i matku. Toto všechno jsou konzervativní pohledy, které má KDU-ČSL vyjadřovat a o nichž ani nepochybuje. Pak budeme jasnou a čitelnou stranou, co chrání vlastní filozofii, kterou samozřejmě máme.

Místopředsedkyně poslaneckého klubu KDU-ČSL a šéfka sněmovní komise pro rodinu a rovné příležitosti Marie Jílková však tvrdí, že soustavný boj proti něčemu straně škodí. Berete to jako výzvu pro vaše ‚stranické křídlo‘, aby se nevyjadřovalo k Romům, k manželství pro všechny, k Istanbulské úmluvě a podobně?

No já si myslím, že zcela jistě straně škodí například to, když jediným tématem jak jejím, tak i pětikoalice a vlastně všech, byl Babiš. Je naprosto špatně určit si jednoho člověka či jednu stranu jako hlavní zlo a nevidět žádné jiné problémy. Tohle zcela jistě škodí. Ale když jsou témata, která zmiňujete, ve společnosti stále diskutována a komunity jako LGBT říkají: ‚Ne, my tady chceme tu volnost, my chceme manželství pro všechny‘, tak na to musíme reagovat. Ve straně o tom ani nemusíme moc diskutovat, poněvadž náš postoj je jasný, takže se můžeme zabývat ekonomickými tématy. Ale zcela jasně máme vždy odpovědět na otázku, jak se na tuto záležitost díváme. Máme říci jednoznačně, že v tom je náš postoj jasný a neměnný a víc o tom nemusíme diskutovat.

Tím máte na mysli manželství coby výlučně svazek muže a ženy?

Manželství je svazek muže a ženy a nikoho jiného. Ostatní si vytvořte nějaký jiný formát, než je tento. Ve společnosti se vůbec nemluví o tom, kolik nás to vlastně stojí, co to je, když tu máme tolik svobodných matek, jak se bude určovat, kdo tu podporu, kterou chceme věnovat rodinám, má dostat. Jsou známé případy, kdy se lidé nevezmou, pak jeden z nich zemře, což se stalo i v případě jednoho hasiče, a jeho partnerka neměla nárok na žádné zajištění, neboť nebyla jeho manželka. A je to bráno tak, že je to chyba státu. Ne, není, stát to udělal dobře. Zvolil způsob, když lidé spolu žijí a jsou manželé, tak je takto chrání a podporuje. Když se to udělá jinak a má se vymyslet nový způsob fungování státu při podpoře lidí, tak to stojí strašné peníze. To si nikdo neuvědomuje. Pak docházíme k závěru, že to vlastně ani nestojí za to, protože to jsou takové peníze, že tolik ani nemáme. To jsou věci, o kterých bychom měli mluvit, kolik vlastně stát stojí přijetí úzusu, že si každý může dělat, co chce.

Lidé, co k vám mají ve straně názorově blízko, jsou prý spolustraníky nazýváni čunkofleci. Co pravdy na tom je a cítíte, že se proti vám a názorově vám blízkým vede ve straně nějaký boj?

Tak tenhle název jsem poprvé zaregistroval z titulku článku pana Dolejšího, asi je to zajímavé, nicméně si to vymyslel a není to pravda. Označení čunkofleci, jak jsem zjistil, používali před několika lety, když jsem byl hejtmanem, tedy před třemi a více lety, pouze mladí lidovci, což je taková odnož KDU-ČSL. A oni tak nazývali v lehké nadsázce mladé lidovce ze Zlínského kraje, což je několik desítek lidí. A bylo to spíš bráno tak, že ‚vy čunkofleci se máte, tam u vás dělá Čunek velkou politickou hru, máte hodně bodů a jako KDU jste tím pádem vidět‘. Takže jim to říkali jednak trochu ze závisti a zároveň zvesela, jak mezi mladými lidmi přezdívky existují. Takhle mi to bylo přetlumočeno, protože já jsem ten název nikdy neslyšel do doby, než to pan Dolejší takhle napsal. Ani ho neslyšel nikdo z lidovců v mém okolí, myslím v Senátu nebo v Poslanecké sněmovně. Když jsme pátrali, kde to vzniklo, tak někde u mladých lidovců takový jakoby název padl. Pan Dolejší si to takhle přetransformoval, takže to je jeho šťouch a nesmysl. Jestli to myslel dobře, nebo špatně, ani nevím.

Na sociálních sítích jsem vícekrát zaregistroval komentáře, že jste politik s dobrými názory, ale ve špatném týmu. Když zůstaneme u sportovní terminologie, o přestupu do jiné strany jste nikdy neuvažoval? I fotbalista Messi nakonec s těžkým srdcem opustil Barcelonu.

Já tu potřebu zatím nemám. Ale pravdou je, že strana není ani národ, ani rodina. Je to skupina lidí, kteří mají stejný pohled na svět. A pokud by v KDU-ČSL měla zvítězit skupina lidí, kteří mají liberální pohled na svět a opouští ideály a hodnoty, které vybudovaly křesťanskou Evropu a celý systém, který z toho vyvěrá, tak pak by to už asi nemohla být strana, ve které bych byl. Ale zatím taková situace ještě nenastala a doufám, že nikdy nenastane.

Vy máte v KDU-ČSL výsadní postavení, které trefně vystihl ve svém blogu právník Zdeněk Koudelka: „Opustí-li lidová strana Čunka, ten politicky nezahyne, voliči ho budou volit dál, ale zahyne strana, protože bez voličů to v demokracii nejde“. Jaká je budoucnost strany a zahyne bez vás? Může být vůbec ještě něčím jiným než jen několika procentním přívěskem ODS ve volbách, zatímco jako samostatný subjekt už budoucnost nemá?

Jsem přesvědčen, že může, ale musí dělat politiku a vyjadřovat názory samostatně, a ne se trvale tvářit, že se ráda někomu podřídí. Teď nemyslím stranu, ale myslím tím členy strany. V každé straně jsou takoví lidé a, bohužel, i u nás, že se rádi vezou a víc než bojovat o prvenství, což je těžká věc, budou raději čekat za větrem a pak se k někomu přidají. Když budou takoví lidé ve větším počtu v naší straně, tak pak strana nemá šanci. Budou-li ale skutečně bojovat za občany s těmi našimi postuláty, to znamená hodnotovými prvky, tak strana perspektivu má.

Měli by podle vás jít lidovci v příštím roce do voleb do Evropského parlamentu a za dva roky i do Sněmovny opět v rámci koalice Spolu? Neztrácí se tak značka KDU-ČSL? Měli by sami vůbec šanci?

Při těch dvou procentech musí strana předvést jiný výkon. A hlavně musí být vidět, že v té koalici není přívěskem nebo někým, kdo dělá tmel, to pojivo, aby všichni za každou cenu byli spolu, ale nic jiného nepřináší. To ne. Musíme být pro lidi volitelní tím, že vidí, co pro ně ve vládě prosazujeme. A ne, že tam jenom jsme.

Vzhledem k dlouhodobému vývoji preferencí to vypadá, že bez ANO by vládu u nás nikdo nesložil. Zůstává pro lidovce Andrej Babiš nadále nepřijatelný? Vy jste se proti němu na rozdíl od většiny spolustraníků nijak zle nevymezoval. Byla by spolupráce s ním na vládní úrovni něčím, co by lidovci v budoucnu už za žádnou cenu nepřekousli?

Andreje Babiše především opravdu vytvořily naprosto chybné kroky politických stran a vlád v předcházejících obdobích. A druhá věc je, že když se podíváte na urputný boj, který se tu vede, tak ve chvíli, kdy se ukáže, že jsme v nějaké patové politické situaci a že by někteří mohli vypadnout z kola, tak se naráz ty jejich názory mění. Stačí se podívat na krajskou úroveň. Tam je to dohromady, ať jsou s ANO ódéesáci nebo Piráti. A to se stane i na vládní úrovni, když by hrozilo, že půjdou do opozice, pokud by se nepřidali k ANO. Takže na takovou čistotu nevěřím, tady u nás nefunguje. Také si myslím, že je skutečně zbytečné, abychom si vybrali nějakou stranu, ostrakizovali ji a říkali, že slušný člověk by ji nevolil. Podívejme se na těch jejich 30 až 40 procent, i mezi těmi voliči i v samotném hnutí je spousta slušných lidí. Ono to tak přísně soudit v politice, která je složena z chybujících lidí, nelze.

