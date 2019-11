Po varovné zprávě BIS o hrozbách z Ruska a Číny nastupuje komentátor Vyoral: Medaile od CIA pro šéfa BIS nám napovídá...

O víkendu se uskutečnil sjezd TOP 09, novou předsedkyní strany je Markéta Pekarová Adamová. Zachrání podle vás stranu ve Sněmovně?

TOP 09 myslím nemá vzhledem k tomu, k čemu se hlásí, možnost zachránit ve Sněmovně žádný z jejich čelních představitelů, paní Pekarová Adamová navzdory ženskému elementu a uvědomělému arabskému tetování na ruce už vůbec ne. TOP 09 mohou ve Sněmovně zachránit pouze voliči Prahy, možná Brna a pár dalších větších měst, kde řada rádoby intelektuálů a mladých slyší na líbivá levicově liberální proeunijní a nadnárodní – tedy protinárodní hesla a myšlenky.

V posledním týdnu se objevily hned dva nové průzkumy preferencí. Ten od CVVM přisuzuje TOP 09 3,5 procenta, stejně jako třeba Klausově Trikoloře. Průzkum Phoenixu „pro změnu“ 3,4 %. Lze těmto číslům přisuzovat reálnou váhu?

Nepřeceňoval bych průzkumy. Ačkoliv nám mohou ukázat určitý obecný trend, tak dle mě často spíše než jako nástroj pro co nejpřesnější popis skutečnosti slouží k nasměrování a ovlivnění veřejného mínění. Slovy klasika: nevěřím žádnému průzkumu, který jsem si sám nezfalšoval. Nicméně dlouhodobě klesající trend TOP 09 a naopak rostoucí Trikolory napříč průzkumy může něco málo naznačovat.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rusko šíří dezinformace, Čína si kupuje vliv, to vše stojí v nové výroční zprávě BIS. V materiálu se hovoří o přítomnosti tajných služeb SVR, GRU i FSB, Rusové nás prý pro naše členství v NATO vnímají coby nepřátele. Obáváte se ruské hrozby? A co té čínské?

Jsem obezřetný vůči hrozbám ze všech stran. Ať už jde o Rusko, Čínu, nebo USA, Británii a Německo. Ať jde o vojenské spojence nebo ne. Ostatně z historie i nedávné máme indicie, jak se často spojenci chovají. Vzpomeňme na provalení odposlouchávání vrcholných politiků spojeneckých zemí včetně kancléřky Merkelové ze strany amerických zpravodajských služeb. Věřím, že v BIS je řada profesionálů, kteří bojují za naši bezpečnost, ale současné výstupy a projevy této zpravodajské služby v čele s Michalem Koudelkou čím dál více potvrzují prezidentova slova o čučkařích.

Koudelkova medaile za spolupráci od CIA, kterou mimo jiné dříve dostal za boj proti terorismu i saúdskoarabský princ, nám minimálně napovídá, komu je Koudelka zavázán, komu snad může být lokajem a kterým směrem sráží paty a salutuje. Z výstupů BIS soudím, že krom Koudelky hájícího kdo ví čí zájmy je tato služba infiltrována neziskovou úderkou typu Jandy, Mácy nebo Kalenského, což jsou bez nadsázky ideologicky zaslepení psychopaté s příznaky lobotomie a totalitního myšlení. Myslím tím toho času například výtky k výuce dějepisu a literatury na českých školách, která se naší renomované tajné službě zdála příliš panslovanská, což později naši zpravodajci stejně jako ministr školství pan Plaga horko těžko házeli do autu.

Psali jsme: Ano, jsou to čučkaři. A navíc rádoby cenzoři, nakládal prezident BIS. Pak přímo přes obrazovku skoncoval s Kuberou Čínská ambasáda se ohradila proti zprávě BIS. Opakují prý stále to samé, bez důkazů „Už toho mám po krk!“ Zpráva BIS: Jakubu Jandovi ujely nervy. A napsal toto Vyhošťovat Rusy! Po odhalení BIS přišla bomba od analytika. Detaily od Koudelky uvnitř

Městská část Praha – Řeporyje chce z iniciativy starosty Pavla Novotného (ODS) stavět pomník Vlasovcům, kteří se zapojili do osvobozování Prahy. Chybí Praze takový pomník? Novotný na ruskou ambasádu, která protestuje, vzkázal, že vevlyslanec Zmejevský není v Řeporyjích vítán. Udělal Novotný dobře?

Pomník Vlasovců ze strany Pavla Novotného je obdobou likvidace pomníku Koněva ze strany rodiny Kolářů. Nejde o žádný morální nebo pamětní akt, ale o zviditelnění, PR, provokaci Ruska a poukázání na sounáležitost se současným žádoucím proudem. O nic jiného. Pavel Novotný, ať už se svým vystupováním a jednáním jen snaží o upoutání pozornosti, nebo teoreticky nezvládá dopady nějakých podpůrných prostředků – pouze můj dojem, případně obojí, je příkladem nenávisti a nejhlubší stoky oděné do sametu pravdy a lásky. Možná se jen snaží dostat ze stínu tatínka, který na rozdíl od něj, alespoň co si pamatuju, měl hlavu a patu a držel si určitou úroveň. Možná mladému chybí pozornost z dětství. Možná byl šikanovaný. Možná si kompenzuje svoji vorvaňovskou postavu či koktání. Nevím.

Ale pokud je tento prasopejsek, omlouvám se, ale nemůžu jinak, výkladní skříní soudruha Petra Fialy, pak doufám, že ODS bude v příštích volbách po zásluze odměněna. Pavel Novotný, který opakovaně nabádá k vraždění svých politických oponentů nebo schvaluje fyzické útoky na novináře, je příkladem politika, který má svými projevy blízko totalitě – komunistickou nevyjímaje, což je u aktivního politika s funkcí starosty v lepším případě na pováženou.

Pavel Novotný ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Novotný Rusku a Putinovi: Jsem šílenec! Vlasovci byli váleční zločinci. Ale... Nezůstane jen u pomníku Novotný a pomník Vlasovcům? Rusko zuří. Na ČT zaznělo nové info, řešili se banderovci Generále Pavle Novotný! Akce „drzý Putin“: Významný Čech se vysmál. A i jinak je veselo Zabijou Pavla Novotného? Dopis Putinovi má pokračování. Už i od Babiše

Rozjelo se trestní stíhání Miloše Jakeše a Lubomíra Štrougala, má to v roce 2019 smysl? Obstojí argument o morálním rozměru stíhání, nebo se toto mělo uskutečnit již v 90. letech? Kdo je vinen tím, že bývalí komunističtí kádři běhají po světě nepotrestáni?

Anketa Je Pavel Novotný, starosta Prahy-Řeporyjí, dobrý politik? Je 3% Není 97% hlasovalo: 11614 lidí

Pokud tady novodobí pozdní disidenti a komunistobijci hledají třicet let po revoluci levné hrdinství, pak by se měli také zabývat rolí Václava Havla, jeho okolí a řadou chartistů a lidí, co jsou nyní stále v exponovaných státních a jiných funkcích, protože díky jejich dohodám s částí komunistické elity došlo k předání moci zřejmě právě i za příslibu beztrestnosti. Samozřejmě na základě posvěcení USA a Sovětského svazu. Myslím, že průběh, kdy se u nás nestrhla krvavá řežba a akt pomsty, byl v zásadě dobrý. Ale je potřeba dobírat se pravdy. Skutečné pravdy a ne pravdy a lásky hlásané Václavem Havlem v době takzvané sametové revoluce, která byla ve skutečnosti protkána řadou lží. Je pak až směšné, jak jeho nablýskanou a v kontextu tehdejší i současné reality lživou frázi dokola papouškují někteří lepší lidé včetně veřejnoprávních novinářů typu paní Nory Fridrichové.

Senátor Marek Hilšer oznámil opětovnou kandidaturu na prezidenta. Může uspět? Mluvil o tom, že jej mohou volit i příznivci Miloše Zemana… Čeho Hilšer dosáhnul svou první prezidentskou kandidaturou v roce 2018?

Marek Hilšer, dle mého, šance nemá. Nerozumím tomu, proč oznámil opětovnou kandidaturu tak brzy. Možná aby ji ještě stihl případně odvolat. O efektu takzvané předčasné ejakulace jsem už určitě mluvil, ta může postihnout i před nedávnem napříč mainstreamem zbožšťovaného generála Pavla, jehož gloriola po jistém testování ohlasu veřejnosti teď na chvíli utichla. Panu Hilšerovi se zřejmě zalíbila záře reflektorů a zájem médií a zřejmě se dopředu rozhodl být opět pěšákem někoho „silnějšího“. Ne že by minule byl Jiří Drahoš silnějším koněm, ale byl – díky bohu mylně – vybrán určitými zájmovými skupinami za hřebce číslo jedna. Nyní bude Hilšer dělat domestika třeba právě převlékači uniforem Petru Pavlovi. Marek Hilšer svou kandidaturou v roce 2018 dosáhl beze sporu zviditelnění u širší veřejnosti, i díky kterému se dostal do Senátu. Ostatně stejně jako mistr světa ve stahování králíků a točící se derviš Jiří Drahoš nebo spolužák a obdivovatel Emmanuela Macrona Pavel Fischer. Ale tohle je, dle mého, Hilšerův vrchol. Nepřekročí Rubikon takzvané pražské kavárny.

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Tentokrát to vyjde. Marek Hilšer má jasno, bude zvolen prezidentem, pravil u Emmy Smetana Senátor Hilšer: Prezident by měl být svorníkem společnosti... já takový budu Hilšere, ulil jsi start. A co ty miliony? Jde o peníze, ale prasklo to... Petr Štěpánek kazí senátorovi den Senátor Hilšer oznámil zájem jít do prezidentských voleb 2023

Mediálním světem hýbe kauza novinářky Deníku N Petry Procházkové, která na mediálním fóru minulý týden udeřila redaktora ruského státního média Sputnik Vladimíra Frantu, a rovněž mu z ruky vyrazila mobil. Franta o Procházkové předtím napsal článek, který ona sama označuje za lživý a zmanipulovaný. Je tedy v pořádku vlepit lháři facku?

Násilí je posledním útočištěm neschopných, psal Isaac Asimov ve své Nadaci. Paní Procházková z Deníku N ji zřejmě nečetla a zřejmě se drží hesla, že z hlediska vyššího principu mravního – pravdy a lásky – násilí na Sputniku není zločinem. Uchýlení se k fyzickému útoku je bezprecedentním krokem uvědomělé novinářky, která posléze ve svém vyjádření v článku uvedla, že je „přesvědčenou odpůrkyní jakéhokoliv násilí“ a že to není ona, kdo by se měl stydět. Nechtěl bych vidět, co by redaktorovi Frantovi provedla, kdyby nebyla přesvědčenou odpůrkyní násilí. Možná by se inspirovala u praktik jednoho náboženství míru, které nemá nic s ničím a nesouvisí.

Víte, kde nejsou argumenty, přichází facky. A tohle názorně předvedla paní Procházková. Jakékoliv výmluvy a vysvětlení jsou zbytečné. Z videa je zjevné, že zkrátka nevydržela ledový klid svého oponenta a hystericky se na něj vrhla. Jde jen o další ilustraci nenávisti, kterou se ve jménu slušnosti, pravdy a lásky někteří uvědomělí novináři, politici, umělci a další ohánějí. Jakkoliv by o ní napsal Franta lživý článek, který jsem já mimochodem nenašel, tak fyzické násilí je zcela přes čáru.

Touto otázkou se ostatně na sociálních sítích zabývalo poměrně mnoho osobností i z řad novinářů a politiků. Starosta Řeporyjí Pavel Novotný napsal Procházkové pochvalný dopis, s fackou souhlasil i Mirek Topolánek, Václav Láska, či Jaromír Štětina. Sledoval jste tyto i jiné reakce? Co na ně říkáte?

Souhlas s jakýmkoliv násilím, stejně jako souhlas s házením květin do košů nebo házením čehokoliv po jakémkoliv politikovi, je přes čáru a mělo by být náležitě odsouzeno ze všech stran. To, že výše zmínění lepší politici, lepší novináři či umělci mají pochopení, nebo dokonce schvalují vulgární slovní a fyzický útok labilní novinářky z Deníku N na jiného novináře z média, kterému nemohou přijít na jméno, se může časem obrátit proti jím samým. Projevy násilí nelze odsuzovat separativně a označovat se přitom za demokrata a přesvědčeného nenásilného člověka. To je chucpe podobně jako „humanitární bombardování“. Klasický dvojí metr, výběr odrazu zrcadla, který se uvědomělým nositelům současného žádoucího směru hodí do krámu. Představte si opačnou situaci, totiž že by redaktor Sputniku vyrazil telefon z ruky a dal facku novináři z dezinformačně-propagandistického Deníku N. Jakými výrazy by byl právě výše zmíněnými častován. Jak by Mirka Němcová dostávala mdloby, že ztrácíme demokracii. Jak by výše zmínění jistě poukazovali na to, že hybridní válka ze strany Ruska se přesouvá do reálných kontur.

Psali jsme: „Svině, zrůdy!“ Facka od Procházkové: Zpěváka to rozrušilo. Toto napsal Násilí je tak cool, když jste sluníčkář. Pohled ze Slovenska na výstup novinářky Procházkové „A manželce půjdete dát taky přes držku?!“ Fyzický útok Procházkové vyprovokoval drsné roztržky na internetu. Šídlo, Topolánek, Foldyna, Ovčáček a veřejnost ve varu „Správně, že jsi dala Sputniku přes hubu!“ Štětina a Hřebejk tleskají Procházkové. Od Hradu zní odsouzení. A jak to celé začalo? Další verze je tu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.