Podezřelého z podvodu převáželi stovky kilometrů v řetězech s lyžařskými brýlemi jako vraha. Neznámá fakta z kauzy údajně padělaných obrazů

V kauze, kterou dlouhodobě sledujeme, jste byli obvinění a nakonec i Krajským soudem v Praze nepravomocně shledáni vinnými. Než přejdeme ke konkrétním dotazům, můžete odpovědět na jednu podstatnou věc? Měli jste před touto kauzou nějaké problémy se zákonem?

Jaroslav Fröhlich (JF): V žádném případě nikdo z nás nebyl nikdy odsouzen za podvod či padělání obrazů.

Jak jste se o své údajné vině vlastně dozvěděli? Padlo trestní oznámení, byli jste podávat vysvětlení, vyhnali vás třeba z galerie, odmítli galeristi prodávat vaše obrazy a podobně?

Anketa Věříte průzkumu STEM, že ANO získá ve volbách 32,4 %? Ano, věřím 17% Ne, bude to výrazně víc 67% Ne, bude to výrazně méně 12% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8371 lidí JF: Jak celé trestní stíhání začalo, jsem se do dnešního dne nedozvěděl, jelikož vše začalo na anonym, který se však ve spisu nepodařilo dohledat, takže jsem ten anonym nikdy ani neviděl. Ten byl podán osobou, jež byla později označena za policejního informátora, jehož totožnost je utajována. Tato osoba předložila Policii Moravskoslezského kraje fotografie obrazů Hadí muž a Zahradní pavilon s tím, že se má jednat o falzifikáty vyhotovené jedním padělatelem. Obraz Zahradní pavilon byl z majetku mého přítele spoluobžalovaného Trokana, avšak obraz Hadí muž nikomu z nás nikdy nepatřil a byl majetkem Ing. Kudrny, který v této trestní věci vystupuje paradoxně v pozici poškozeného. Fotografie těchto obrazů byly policií odevzdány znalci Pavliňákovi, který obě díla na základě fotografie, tedy bez sebemenšího opravdového znaleckého zkoumání, označil za falza s tím, že uvedl, že na tato dvě díla v minulosti již dělal znalecký posudek pro jednoho z poškozených. A tady vzniká kámen úrazu, jelikož když jsme dali k technickému znaleckému srovnání fotografie, které měl policii přinést údajný anonymní policejní informátor, s fotografiemi ve znaleckém posudku znalce Pavliňáka, který měl vyhotovit ještě předtím, než celá věc vůbec začala, tak technickým srovnáním vyšlo, že se jedná o totožné fotografie. Tedy v krátkosti řečeno, technickým srovnáním bylo potvrzeno, že osoba, která policii odevzdala fotografie těchto obrazů, tedy údajný anonymní informátor, byl sám znalec Pavliňák, který pak v takto ohlášené trestní věci následně vystupoval v pozici znalce. Později jsme se dozvěděli, že znalec Pavliňák je zároveň majitelem komerční galerie a sám prodává obrazy minimálně dvěma z údajných poškozených v naší věci. Takže to postupně tak nějak všechno začalo zapadat do sebe. Zajímavé také je, že policie, když zjistila, že obraz Hadí muž nepatřil nikomu z nás, ačkoliv byl Pavliňákem rovněž označen za falzum, tento obraz ani jeho majitele Ing. Kudrnu žádným způsobem neřešila. Nemůžu se tedy oprostit od pocitu, že se ve skutečnosti vůbec neřeší falzifikáty, ale jedná se o účelovou selekci obviněných a útok na mou osobu.

Nějaký čas jste strávili ve vazbě, jak jste se tam dostali, jak probíhalo zatýkání?

JF: Z Prahy do Ostravy mě deportovali svázaného řetězem s lyžařskými brýlemi, což by spíše odpovídalo převozu masového vraha než osoby podezřelé z podvodu s uměním. Když jsem v průběhu převozu potřeboval na toaletu, arogantním a ponižujícím způsobem mi bylo řečeno, ať se počůrám, a po příjezdu mi policista vyhrožoval, že mě ugriluje jako Jánošíka. Neadekvátní jednání při zadržení a převozu jsme ohlásili na GIBS, ale marně, jelikož účastníci policejní eskorty se svými výpověďmi vzájemně kryli. Na vazbě jsem strávil 372 dní, mé žádosti o propuštění byly opakovaně zamítány a vazbu mi prodloužil státní zástupce Michal Togner, když celou trestní věc nezákonně rozdělil na dvě části, aby mohl jednu část zrychleně podat k soudu, když se mi končila roční vazební lhůta. První férovou osobou, kterou jsem v justici pak poznal, byl soudce JUDr. Novák, předseda Krajského soudu v Ostravě, který se zachoval naprosto profesionálně a bez ohledu na jakékoliv tlaky uznal, že nejsou důvody pro další vazbu, a propustil mě na kauci.

Eva Fröhlichová (EF): Zatýkání proběhlo velice drastickým způsobem. Když jste se ničeho nedopustili a ráno k vám vtrhne ozbrojené komando, člověk neví, co se děje. Nejstrašnější bylo, že jsme doma měli dvě maličké děti, na které mířili samopalem, a vy nemáte, jak je v tom momentu ochránit. Policajti začali prohledávat náš dům s tím, že hledali nějaké padělatelské náčiní nebo stopy po padělání, když však nic nenašli, začal chaos, volali na nějakou centrálu, co mají dělat. Následně asi dostali pokyn a začali nám ze zdí sundavat obrazy, které jsme doma měli. Pak nás zadrželi a deportovali do Ostravy a já jsem byla odloučena od svých dětí, což bylo na všem to nejtěžší. Policie mi vyhrožovala, že se mám přiznat, jinak nám děti dají do Klokánku. Jenže jak se mám přiznat, když nemám k čemu. Já jsem v té době vůbec ani nepochopila, proč nás vlastně zadrželi.

Ještě předtím, co víme, jste byli sledovaní a odposlouchávaní. Mělo to trvat víc než rok. Co se moravskoslezská kriminální policie, která na tom pracovala, během inkriminované doby dozvěděla?

JF: Moravskoslezská kriminální policie se z našeho téměř rok a půl trvajícího odposlouchávání a sledování nedozvěděla vůbec nic, jelikož se neměli co dozvědět. Já ani moje žena, ani spoluobžalovaný přítel Trokan jsme nikdy žádné falzifikáty neobstarávali, neznáme žádného padělatele ani padělatelskou dílnu, což potvrdily i policejní odposlechy a výsledky sledování našich osob. Můj otec a moje matka sbírali umění a starožitnosti po celý život, v umění jsem vyrůstal, a když mi pak někdo tvrdí, že jsem měl někde obstarávat falzifikáty, je to pro mě naprosto absurdní. Já bych falzum nevzal do ruky. Když policie po vynaložení enormního úsilí a určitě i finančních prostředků na sledovací akci z této nezískala žádné usvědčující důkazy, přistoupili k tomu, že přepisy našich telefonátů začali účelově pozměňovat, na což jsme opakovaně upozorňovali i soud. Předsedkyně Říhová však kromě několika hovorů, kterých přehrání bylo stranami výslovně žádáno, naprostou většinu odposlechů v hlavním líčení nepřehrála ani nečetla jejich přepisy a následně v rozsudku řadu hovorů popisuje v rozporu s jejich skutečným obsahem. Proto jsme museli já a můj syn vyslechnout a přepsat hodiny všech zvukových záznamů a na všechny tyto rozpory upozornit vrchní soud v našem odvolání.

EF: Odposlouchávání a sledování je nepříjemný zásah do soukromí a člověk by očekával, že pokud policisté mají nějaké podezření, které vyšetřují, a při tomto vyšetřování nezjistí žádné skutečnosti, které by toto podezření potvrdily, tak vyšetřování uzavřou. Možná je to jen můj pocit, ale tady v České republice mi to spíš přijde, že když už policisté nějaké kroky provedli, tak tu obžalobu musejí dát za každých okolností.

Když přejdu ke Krajskému soudu v Praze, k soudkyni Ivě Říhové, tak během líčení došlo k poměrně zvláštní události. Státní zástupce navrhl vaše úplné zproštění. Ona vám i přesto uložila vysoké tresty, aniž jste předtím měli problémy se zákonem. Jak si to vysvětlujete?

JF: Já vám řeknu upřímně, když jsem slyšel závěrečnou řeč státního zástupce, byl jsem neskutečně dojat, mě to osobně rozbrečelo, protože skutečně spravedlivého a čestného člověka v justici, obzvláště po tom všem, co jsme už prožili, člověk bohužel nevidí často. Proto mě závěrečný návrh státního zástupce velmi dojal, jelikož to je racionálně myslící férový člověk, který celou tu problematiku umění, znalectví a trhu, která se tam devět měsíců u soudu probírala, viděl a pochopil. Rozsudek soudkyně Říhové byl pro nás naopak velkým překvapením. Když jsme pak viděli všechny lži, deformace důkazů a fabulace, které v tom odůvodnění rozsudku jsou obsaženy, když byla zmanipulovaná protokolace z celého hlavního líčení, dokonce protokol z výroku rozsudku si soudkyně upravila tak, aby seděl s tím, co následně napsala do písemného vyhotovení, když se v rozsudku uvádějí skutečnosti, které svědci neřekli, nedokážu si to celé vysvětlit jinak, než že na mě někdo mocný celou tuto kauzu objednal, a proto musíme procházet tím, čím procházíme.

Jak jste se cítili? Jste rodiče. Řešili jste například, co by bylo s dětmi?

JF: Je to strašný pocit. Všichni ti lidé, či už policisté, vyšetřovatelé nebo soudci, se na nás dívají s opovržením, jako bychom byli podvodníci. To, že celá tato kauza má dopad na naše tři malé nezletilé děti, bylo osobně pro mě zdrcující. Ale jelikož jsem věděl, že kauza byla na nás zjevně zaplacena, tak jsem stál a držel jsem, byť jsem myslel, že v ten moment umřu, ale kvůli dětem a tomu všemu jsem musel držet, byť mně bylo hrozně. V ten moment jsem si uvědomil jednu zásadní věc, jaká obrovská nenávist za tím musí být, když mě někdo chce zničit a neštítí se nechat trpět tři malé děti a ženu, ale proč? Když vám sám státní zástupce navrhne zproštění a soud vás bez důkazů odsoudí na osm, sedm a šest let vězení, přičemž neexistuje žádný padělatel, žádná padělatelská dílna, tak vám prolítne hlavou, jak vlivný ten člověk, co mě nenávidí, musí být.

EF: Když si vzpomenu, jak zásahová jednotka mířila samopalem na moji dcerku, a já jsem musela dětem rychle balit věci a policajti na mě křičeli, ať dělám, a moje prvorozená dcera se na mě dívala, celá se třásla, neboť nevěděla, co se děje, nepřeji žádným rodičům něco podobného zažít. Děti nikdy předtím nebyly beze mě a odloučení od ročního dítěte se nedá popsat. Ještě pořád mi je do pláče, když si vzpomenu, jak mě moje roční dcera po 54 dnech po propuštění z vazby nepoznala. A to jsem byla na vazbě protizákonně, jelikož jsem ani nebyla v usnesení o prověřovaném skutku.

Zastupuje vás hned několik advokátů. Jaký byl jejich pohled na věc při viditelném sporu mezi prokuraturou a soudkyní? Jde o běžný jev?

JF: Naši právníci byli rozsudkem stejně otřeseni jako my, jelikož při naprosto absentující důkazní situaci takovýto rozsudek nikdo nečekal. Nikdo z našich právníků si pak nedovedl představit, jak takovýto rozsudek soudkyně Říhová vůbec odůvodní. Když jsme následně obdrželi písemné vyhotovení rozsudku, byly jsme zděšeni, kolik se tam uvádí vyložených nepravd a fabulací, soud popisuje, že jsme nedoložili původy děl, přičemž jsme tyto doložili, předsedkyně Říhová v rozsudku zpochybňuje písemné doklady o nákupech obrazů v zahraničí, ačkoliv žádnou z osob a galerií, od kterých jsme obrazy nakupovali, i přes naše žádosti nevyslechla, jak jsem již zmínil, záznamy z odposlechů popisuje naprosto v rozporu s jejich obsahem, ve 107 bodech používá k argumentaci zmanipulovanou protokolaci, která je v rozporu se zvukovými záznamy zachycujícími jednotlivé výslechy. Nikdo ani z dalších právníků, se kterými jsem kauzu probíral, se s něčím takovým v takovém rozsahu ještě nesetkal.

Víte, zdali měl státní zástupce Forejt nějaké problémy poté, co navrhl vaše zproštění?

Co vím pouze ze spisu, že na pana státního zástupce byly různé nenávistné útoky iniciovány právním zástupcem jednoho z poškozených, nejednalo se o paní Bohdalovou, pokud by to někoho napadlo, a byly adresovány na krajské státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, dokonce nejvyšší státní zastupitelství, což je samo o sobě velmi absurdní, proč se někdo takovýmto způsobem angažuje. Takovéto tlaky jsou přitom zcela nemístné, jelikož se někdo snaží nabourávat nezávislost státního zastupitelství. Státní zástupce, byť zastupuje stranu obžaloby, má vystupovat nezávisle a hodnotit provedené dokazování objektivně. Že to bude pravda, jsme však po všech zkušenostech opravdu nečekali.

V kauze je jeden dominantní prvek. Jde o znalce z Ostravy Petra Pavliňáka z Výtvarného centra Chagall. Ptali jsme se v desítkách galerií, ale nikdo ho neznal. Vy se umění, pane Fröhlichu, věnujete desítky let, znal jste ho? Znali jste se osobně? Je to velká autorita na poli výtvarného umění?

JF: Jak jsem již uváděl, v lásce k umění jsem vyrůstal a se jménem Petr Pavliňák jsem se do této kauzy nikdy nesetkal. Nikdy jsem o panu Pavliňákovi neslyšel ani od žádných galeristů či sběratelů. U žádného aukčního rekordu, či u prodejů české moderny 20. století autorů projednávaných v této trestní věci jsem nikdy nezaznamenal, že by originalita díla byla potvrzována znalcem Pavliňákem. Rovněž pan Pavliňák není autorem žádné monografie o kterémkoliv projednávaném autorovi na rozdíl od znalců, které jsme oslovovali my a kteří originalitu děl potvrdili. Je pro mě zarážející, že znalec, který optickou metodou – pohledem svýma očima určuje stáří malby a plátna – je vůbec brán vážně. Kdyby existoval člověk, co dokáže stáří malby či plátna určit pohledem očima, asi by neexistovaly laboratoře, které se chemicko-technologickým průzkumem zabývají. Ještě více je pro mě pak zarážející, že předsedkyně Mgr. Říhová zcela ignoruje exaktní laboratorní zprávy vypracované Laboratoří molekulové spektroskopie VŠCHT, které jsou k obrazům vyhotoveny a potvrzují, že jsou identifikována olejová pojiva, tedy že se jedná o olejomalby, a v rozsudku nám klade k tíži, že díla jsou podle tvrzení Pavliňáka vyhotovena temperou přelakovanou akrylátovým lakem a pouze vydávána za olejomalby, což má být běžná padělatelská praktika.

Národní galerie ve dvou případech ze dvou, které posuzovala, odmítla Pavliňákovy závěry. Ten díla malířů Foltýna a Filly označil za diletantské padělky, Národní galerie za skutečné originály. Jaký je to pocit poslouchat, že jste podvodník, když víte, že obrazy jsou pravé?

JF: Je to šílený pocit, jelikož se celý čas snažím soudu prokázat, že obrazy jsou pravé, já jsem dostal osm let, moje žena šest let a přítel Trokan sedm let odnětí svobody, jsem označen za podvodníka a prokazuje se, že díla opravdu pravá jsou. Tady někomu ale nejde o obrazy, tady jde o to, mě zničit. Pokud by opravdu šlo o obrazy, proč předsedkyně Říhová u jednotlivých obrazů nevyslechla žádného ze znalců, kteří jejich originalitu uznali? Proč si nevyslechla jejich argumentaci a důvody, proč to které dílo hodnotí jako originální, ale v hlavním líčení byli vyslechnuti pouze znalci obžaloby? My jsme originalitu všech děl nechávali znalecky posuzovat, častokrát i více znalcům, abychom měli více nezávislých názorů, k hodnotnějším dílům jsme nechávali zpracovávat i laboratorní a materiálové průzkumy. Díla posuzovalo celkem 26 soudních znalců a expertů. Všechno se jedná o opravdu zkušené znalce, autory monografií, které využívají aukční síně a sběratelé. Proč soud, pokud jakkoliv zpochybňuje jejich posudky, neměl zájem si je vyslechnout? Ono poslouchat v soudní síni všechny ty lži a fabulace a stát tam v pozici obžalovaného je velmi těžký pocit, a ještě těžší je prokazovat, že znalci přibraní policií nemají pravdu a účelově se pletou.

Mluvčí Krajského soudu uvedl, že Pavliňákovy závěry jsou jedny z mnoha, že proti vám svědčí i jiné znalecké posudky. Můžete být konkrétní, kolik děl posuzoval Pavliňák a kolik další znalci?

JF: Znalec Pavliňák sám posuzoval téměř polovinu všech projednávaných děl. Zajímavé také je, že v druhé části trestní věci se nachází několik děl, která byla nejdříve jednou znalkyní obžaloby uznána za originály, avšak to se evidentně nehodilo, tak byla díla opakovaně posuzována znalcem Pavliňákem a označena za falzifikáty.

Celá kauza je pro laika téměř nepochopitelná. Znalci, policie, rozdělení na dvě větve a do toho všeho herečka Bohdalová. Můžete přiblížit, jakým způsobem je v tom právě ona, jak to s vámi souvisí?

Anketa Co si myslíte o slovním útoku Andreje Babiše mladšího? Je to provokace ze strany DEMOBLOKU 89% Šlo o náhodu 4% Trapná režie Víta Klusáka 5% Začátek dalšího marného útoku na premiéra 2% hlasovalo: 16562 lidí JF: Já osobně si paní Bohdalové vážím a jsem přesvědčen, že její obraz, ten, který má původem od spoluobžalovaného Trokana, je v pořádku. A tak stejně si myslím, že paní Jiřina Bohdalová má srdce, jelikož sama prožila, když její tatínek byl nespravedlivě ve vězení, a to, co prožívala jako dítě, by nepřála našim dětem. Jelikož paní Jiřina má v sobě lidskost, to je můj názor.

V první půli října by mělo dojít k jednání Vrchního soudu v Praze. Váš případ má na stole soudce Hartman. Co byste si do té doby přáli?

JF: Já jsem přes dva roky pracoval na odvolání a doplnění mnoha odvolání, tak abychom poukázali na všechny chyby a prokázali veškeré deformace a fabulace, které se v rozporu s provedeným dokazováním v rozsudku nacházejí. Moc věcí jsem si dělal a připravoval sám, je to úmorná a těžká práce, pracoval jsem na tom až do úplného zoufalství, kdy jsem si uvědomoval, že je toho moc, že je to obrovská materie na vrchní soud, a doufám, že to soudce neodradí a bude to číst, ale já nechci nic podcenit a nechci, aby si soudce myslel, že jsem se něčemu vyhnul, nebo že by v rozsudku bylo něco, k čemu bychom se nevyjádřili. Všechna doplnění odvolání jsem spolu s obhájci dělal srdcem a věřím a prosím Boha, ať je to vše viděno a vnímáno spravedlivě zákonem, jelikož jsme souzeni za něco, čeho jsme se nedopustili, a rozsudek je v šíleném rozsahu v rozporu se spisem a vychází z původní nesprávné, zmanipulované protokolace. A pouze věřím, že po všem, co se v poslední době na tom vrchním soudě děje za korupční kauzy, člověk může věřit v nezávislost justice.

EF: Přejeme si pouze spravedlnost. Celý tento proces nás hluboce zasáhl a nikdo, kdo to nezažil, si nedokáže představit, jaký je to strašný stres a tlak žít v těchto podmínkách a 24 hodin denně nevědět, co bude, když jste se ničeho nedopustili.

A poslední otázka: jste roky uprostřed víru podivných událostí. Jak v tomto ohledu vidíte českou justici, státní zastupitelství a práci kriminální policie? Můžete být konkrétní?

JF: Přes pět let prožívám neuvěřitelnou psychickou zátěž. Když jsem se na každé hlavní líčení u Mgr. Říhové pečlivě do rána připravoval a do všeho jsem šel srdcem a pak mně státní zástupce navrhl zproštění a Mgr. Říhová nás odsoudila na osm, sedm, šest let, cítil jsem obrovskou bezmoc a šílenou křivdu a pochopil jsem, že zjevně ten, kdo si celou kauzu na mě objednal, je mocný, a proto jsem odvolání opravdu svědomitě, pečlivě připravoval s obhájci a doufám a věřím ve spravedlnost senátu Radka Hartmana u vrchního soudu.

EF: Já si po všem nepřeji nic jiného než klid a spravedlnost. Ať se vidí pravda a prosím Boha každý den, ať je vrchní soud spravedlivý.

