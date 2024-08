Podívejte se do Německa. Okamura k těm, kdo by ho za obrázek hnali před soud

Německá vláda minulý týden prostřednictvím kancléře Olafa Scholze oznámila okamžité zastavení nové vojenské pomoci Ukrajině, aby tak snížila rostoucí deficit veřejných financí, zejména rostoucí schodek státního rozpočtu. Měla by se nad náklady této operace zamyslet i česká vláda?

Ano. Vláda Petra Fialy by podle SPD měla postupovat stejným způsobem. Posílání financí z českého státního rozpočtu a zbraní za české veřejné peníze na Ukrajinu v době, kdy setrvale roste český státní dluh a jenom náklady na jeho splácení se pohybují ročně ve výši 95 miliard korun, je potřeba ukončit. Připomenu, že SPD je jedinou stranou ve Sněmovně, která hlasuje proti posílání peněz a zbraní Ukrajincům a na Ukrajinu. Podobně je pro nás nepřijatelné, aby byl návrh státního rozpočtu na příští rok připravován s dalším astronomickým deficitem 235 miliard korun.

Jsme tedy toho názoru, že ČR by měla zvolit stejné řešení jako Německo a zastavit finanční a vojenskou podporu ukrajinského režimu, která jen prodlužuje válečný konflikt na Ukrajině a způsobuje smrt dalších a dalších tisíců osob, hlavně civilistů. Nechceme eskalovat válku a nechceme, aby museli na Ukrajině bojovat a umírat čeští občané, protože Fialova vláda se do konfliktu stále více zapojuje. Zároveň by měla vláda Petra Fialy navrhovat vyrovnané státní rozpočty a řešit příjmy státního rozpočtu jiným způsobem než plošným zvyšováním daní v rámci tzv. „vládního konsolidačního balíčku“.

Ještě připomenu, že ve vysílání francouzského televizního kanálu LCI o aktuální ukrajinské ofenzívě v ruské oblasti Kursk se na obrazovce v záběru nečekaně objevil ukrajinský voják se symbolem nacistických jednotek SS na přilbě.

Ano, to jsme viděli. A z tohoto záběru dovozujete co, prosím?

To, že ukrajinští vojáci fandí německým nacistům, vědí všichni, jen se o tom raději nemluví. Češi si toho mohli všimnout už v momentu, kdy se v médiích objevil český tank darovaný Ukrajině pomalovaný nacisty používanými trámovými kříži.

Rozdíly tu ale jsou. Kdykoli totiž ukrajinští politici ujedou a někde oficiálně velebí banderovské zločiny, velmi hlasitě se ozývají například Poláci. Jakkoli nenávidí Rusy, tak odmítají tolerovat ukrajinské nacisty, kteří desetitisíce Poláků povraždili a umučili.

Ti samí ukrajinští nacisté ovšem vraždili a mučili i volyňské Čechy a také české vězně v nacistických koncentračních táborech, které Ukrajinci hlídali. Fialova vláda k tomu ale mlčí a nacistický prapor Azov v Praze jí nevadí. I my bychom měli Ukrajincům říct – pokud chcete naši humanitární pomoc, zřekněte se nacismu a nejlépe i vlády, která nacismus podporuje.

Toto téma, ale i další témata, která pálí české občany, budou rezonovat i v naší kampani s alegoriemi a premiér Fiala a další vládní politici pětikoalice se mohou opět na co těšit. (smích) Asi padnou ze strany exponentů Fialovy vlády zase další trestní oznámení, ale my se zastrašit nedáme!

Ano, zájem pisatelů trestních oznámení vzbudila vaše alegorie s černošským „chirurgem“ s nožem. Teď v německém Solingenu na „festivalu rozmanitosti“ v pátek večer byli tři lidé ubodáni. Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová chce právě kvůli přibývajícím útokům nožem omezit držení nožů v Německu. Je to podle vás řešením?

Rozhodně ne. Je to zaměňování příčiny a následku. Příčinou útoků s nožem jsou ve velké části afričtí a arabští imigranti. Nože samy nikoho nepobodají. To dělají lidé – v tomto případě imigranti. Povede to jenom k tomu, že původní disciplinovaní Němci, zvyklí dodržovat zákony, budou bezbranní, a imigrantští kriminálníci na to budou kašlat a budou nože nosit dál a budou Němce bodat i nadále. Znovu to tedy potvrzuje, že naše kampaň s africkým „chirurgem s nožem“ je naprosto adekvátní. A cílem je dosáhnout toho, aby se toto nedělo v naší zemi. Statistiky naše obavy naprosto potvrzují.

Jaké statistiky? Copak u nás počet bodných útoků nějak stoupá?

V Německu bylo loni 60 až 70 útoků nožem denně. Nadpoloviční většina útočníků jsou lidé neněmeckého původu, tedy imigranti. Podle deníku Bild jde často o Afghánce, o lidi narozené kdesi v severní Africe, a další pocházejí také z Polska či ze Sýrie a z Turecka. Hnutí SPD nechce, aby naše země dopadla stejně jako islamizované a afrikanizované země západní Evropy, kde se lidé mnohdy bojí vyjít na ulici. Odmítáme Rakušanův tzv. migrační pakt EU, který vyjednala Fialova vláda a který nám nařizuje kvóty na imigranty nebo výpalné půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta.

Německé vládnoucí elity situaci očividně neřeší a jen zhoršují, protože Německo loni udělilo občanství zhruba 200 tisícům cizinců, což je nejvíce od roku 2000, kdy se statistika začala vést dnešním způsobem. Uvedl to německý statistický úřad, podle něhož německé občanství nejčastěji získali Syřané, Turci, Iráčané, Rumuni a Afghánci. Hranice jsou v rámci schengenského prostoru otevřené a imigranti mohou páchat kriminalitu i u nás.

Z odpovědi poskytnuté listu státním tajemníkem berlínského senátu pro vnitro Christianem Hochgrebem vyplývá, že 53 % podezřelých z útoku nožem jsou cizinci bez německého pasu. Nejčastějšími pachateli jsou Turci (158), následováni Syřany (141), Bulhary (77) a Afghánci (71). V případě pachatelů s německým občanstvím (1197) jich 197 mělo vedle německého pasu další. I zde byli na prvním místě Turci (61), po nich Poláci (21), Libanonci (13) a Rusové (13).

Podobně směšné jsou i zprávy o tom, že „švédské“ gangy a Švédové řádí v Dánsku a Norsku. Přitom je jasné, že to jsou lidé s imigračním původem. Jsou to asi takoví Švédové, jako byl ve Walesanem muž afrického původu, který zavraždil v Británii tři dívky.

Zavražděné holčičky: Tommy Robinson nemlčí. Opět zatápí vládě Británie

V ČR ještě více letí nahoru už tak vysoké ceny bydlení. V Praze se průměr nabídkové ceny nového bytu dle analýzy společností Central Group, Trigema a Skanska dostal na historický rekord, tedy více než 156 tisíc korun za metr čtvereční. Ceny nájemního bydlení byly v červenci historicky vůbec nejvyšší. Navíc je zastaveno povolování nových staveb, protože digitální systém stavebního řízení od ministra Bartoše ani po dvou měsících stále nefunguje. Z bydlení se tak pomalu stává luxusní statek, což je skutečně vážný sociální problém. Co s tím?

Prognóza budoucího vývoje je ještě pesimističtější, a to nejen kvůli naprostému kolapsu Piráty zpackané digitalizace stavebního řízení, ale i „díky“ schválené Směrnici EU o energetické efektivitě budov, která je součástí Green Dealu. Podle této Směrnice se mj. v roce 2027 mají zavést emisní povolenky na vytápění budov. Směrnice byla schválena Evropským parlamentem letos v květnu a do dvou let musí být implementována do českého práva. Pro tuto směrnici hlasoval i zástupce Fialovy vlády. To vše dále enormně zvýší náklady staveb, a následně domů a bytů. Developeři varují, že nové byty a budovy budou zdraženy až o pětinu.

Hnutí SPD říká dlouhodobě, že dostupné bydlení pro české občany musí být prioritním veřejným zájmem. Patří sem přímá účast státu jako garanta při výstavbě bytů, pomoc samosprávám formou bezúplatného převodu pozemků a budov, plošný projekt výhodných půjček na bydlení pracujícím rodinám či zastropování úroků z hypotečních úvěrů. Pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády, budeme to rezolutně prosazovat.

S cenami bydlení úzce souvisejí ceny energií. Po zážitku jejich turbulentních změn v posledních letech by dle průzkumu agentury STEM/MARK podle 32 % českých občanů měly uhelné elektrárny zůstat v provozu nejméně dalších 15 let, dalších 27 % by preferovalo jejich provozování dalších 10 až 15 let. Rychlý odklon od uhlí do deseti let si přeje pouze 21 % respondentů. Měla by vláda podle vás zohlednit postoj občanů?

Rozhodně. My máme podobný postoj jako většina občanů. O naší zemi by měli rozhodovat čeští občané – a ne Brusel. Rychlý konec uhlí prosazovaný EU a Fialovou vládou může přinést kolaps české ekonomiky. Hnutí SPD bojuje proti šílenému Green Dealu EU, který extrémně zdražuje energie. I naše alegorie se svetrem, kterým občanům ordinovala Pekarová Adamová, upozorňuje na šílenosti, které plynou z unijního Green Dealu, který Fialova vláda podporuje. Bez uhlí spousta lidí nebude mít teplo, a svetr od Pekarové Adamové je nespasí.

Uhelné elektrárny vyrábějí i v současnosti kolem 40 % elektrické energie v ČR a uhlím se topí i v teplárnách, které dodávají teplo domácnostem i teplou vodu. Tak obrovský podíl nelze jen tak nahradit – a Fialova vláda nepředstavila plán, jak to chce udělat. Obnovitelné zdroje energie jsou nestabilní, vyžadují obrovské investice do přenosové soustavy, což se projeví dalším zdražení elektřiny (regulované části) a dostavba Dukovan je otázkou více než dvanácti let, když vše půjde dobře. Už loni ve své analýze ČEPS varoval, že se už v roce 2025 staneme z exportéra elektřiny importérem.

Srpen je tradičně obdobím přípravy státního rozpočtu. Díky zákonné garanci dvou procent se opět očekává více peněz do kapitoly ministerstva obrany. Vy jste přitom kritizovali, že úřad ministryně Černochové doposud s přibývajícímu prostředky nehospodaří efektivně. Jaké máte konkrétní připomínky?

Ano. Ministerstvo obrany řízené Janou Černochovou (ODS) vyčerpalo k dnešnímu dni ze svého letošního rozpočtu (151,2 miliardy korun) pouhých 53 miliard korun. K dnešnímu dni, tedy k blížícímu se konci třetího čtvrtletí, je tak čerpáno z rozpočtu ministerstva obrany místo 2 % pouhých 0,7 % HDP. Ministerstvu obrany se tak slibované dlouhodobě odkládané modernizační nákupy ve výši astronomických 500 miliard korun dlouhodobě nedaří realizovat.

Ministerstvo obrany přitom zahrnulo do svého letošního rozpočtu (oproti všem zvyklostem) téměř 9 miliard korun z jiných oblastí, např. některé dopravní stavby, kybernetický boj anebo kompletní kapitolu rozpočtu Správy státních hmotných rezerv (SSHR), aby vůbec bylo schopno 2 % HDP utratit. Vloni ministerstvo obrany nakonec utratilo ze 2 % HDP pouhých 1,37 %! Na příští rok přitom ministerstvo obrany plánuje dokonce svůj rozpočet ve výši rekordních 169 miliard korun (o 18 miliard korun více než letos).

SPD je od některých lidí vyčítáno, že chce armádu zanedbávat, údajně prý i záměrně. Jakou představu o modernizaci armády tedy máte?

Hnutí SPD dlouhodobě podporuje průběžnou modernizaci armády s maximálním podílem domácího zbrojního průmyslu. Podle našeho názoru by rozpočty resortu ministerstva obrany ale měly být tvořeny na reálných základech, tedy v souladu s dopředu vysoutěženými a připravenými strategickými a významnými projekty, a nikoliv taxativně ve výši 2 % HDP, které potom není ministerstvo obrany schopno efektivně a smysluplně utrácet ve prospěch modernizace a posilování obrany České republiky.