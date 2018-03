Podle Bruselu se máme stát snadnou kořistí pro teroristy. Merkelová opět potvrdila, že politici Západu nás považují za užitečné idioty. A plat Moravce v ČT... Poslanec od Okamury hovoří

Jaké je podle vás největší nebezpečí novely zákona o zbraních, již předkládá Babišova vláda a která má implementovat směrnici Bruselu?

Odzbrojování Evropanů pod taktovkou bruselské junty probíhá cíleně a dlouhodobě. Už zakázali dovoz puškohledů, zakazují olověnou munici a teď omezují i zbraně včetně jejich maket. Zřejmě se máme stát snadnou kořistí pro teroristy všeho druhu, jiné vysvětlení nemám. Tato směrnice je diskriminační paskvil, který vůbec nemá vliv na terorismus, ale jen obtěžuje slušné občany zodpovědně plnící si své povinnosti.

Miloš Zeman v pořadu Týden s prezidentem opět kritizoval Českou televizi. Vysvětlil, že jedna z cest k řešení spočívá ve dvojím zamítnutí zprávy o hospodaření, což by následně vedlo k personálním změnám, které by si sám velice přál. Pokud by totiž dvakrát neschválili výroční zprávu o hospodaření České televize, mohou odvolat Radu České televize a následně zvolit novou. Rada ČT pak odvolává a volí generálního ředitele. Do debaty o kvalitě vysílání se Zeman pustil i v souvislosti se způsobem informování komentátorů České televize o zlaté jízdě Ester Ledecké v super-G. „Odmítá dávat rozhovory, o to je mi sympatičtější,“ konstatoval Zeman. Co o tom míníte?

Současný stav v našich veřejnoprávních médiích je neudržitelný, minimálně hospodaření je netransparentní. Proto usilujeme jako SPD o změnu, aby tyto instituce podléhaly kontrole ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. Je zvláštní, že ČT každý rok utratí do koruny vše, co dostane, přesně na nulu.



Co způsobilo, že jsou veřejnoprávní média tak kritizovaná, a proč vůči nim narůstá kritika? Pavel Šafr píše o tom, že lůza se třese na likvidaci České televize…

Z našich veřejnoprávních médií se postupně vytrácí nestranné zpravodajství, redaktoři často zaměňují zprávy za komentáře. Probíhá selekce politicky přijatelných témat, politicky nekorektní komentáře se zpravidla neobjevují, a když, tak pouze jednou…

Je podle vás správné, že ČT nechce zveřejnit plat Václava Moravce či dalších zaměstnanců, když ti jsou placeni z peněz občanů?



Samozřejmě to správné není. Veřejnost má právo vědět, za co jsou utráceny veřejné prostředky.

Na Slovensku byl zavražděn investigativní novinář Ján Kuciak, který pracoval pro zpravodajský portál Aktuality.sk. Zemřela i jeho partnerka. Oba byli zastřeleni. Že jejich smrt souvisí s novinářskou prací Kuciaka, už potvrdila policie. Novinář Ondřej Kundra na sociální síti poznamenává, že takto to dopadá, když někdo v legraci hovoří o zabíjení novinářů: „Chytnout za hlavu by se měli všichni ti, kteří novinářům vyhrožují. V Česku k jejich likvidaci nabádá například prezident Zeman, a není v tom rozhodně sám,“ psal na Twitteru…



Tato zpráva mě naprosto šokovala. Slovensko se tímto činem přiblížilo někam na Balkán. Věřím, že se podaří slovenské policii tento hanebný čin vyšetřit a viníky i se zadavateli náležitě potrestat.

Proběhly připomínky „Vítězného února“. Novinář Pavel Šafr napsal: ,,Česká společnost je zasažena infekcí bolševismu, která měla v plebejském národě příznivé podmínky růstu. Rovnostářství, závist, xenofobie a nízký majetkový stav většiny obyvatelstva vedl už po první světové válce k rozšířenému názoru, že zemědělskou půdu je možné konfiskovat, a tedy ukradnout. Antiněmecká hysterie pak Čechy po další válce dovedla k myšlence okradení německých občanů, čímž byl tak masivně narušen právní pořádek, že následné znárodňování českého majetku už nepřišlo nikomu divné. Prosovětské a proruské emoce, touha krást, nedostatek slušnosti a náboženské víry, absurdní husitská legenda a rozvrat přirozených hodnot. To vše vedlo Čechy ke komunismu. V roce 1946 volilo komunistickou stranu více než 40 procent Čechů. Pro ruské okupanty jsme byli nádherné sousto. Sami jsme si v únoru 1948 vlezli na pekáč. Sovětští poradci mohli být s námi spokojeni.“ Je to správný historický výklad? Je naše společnost nemocná bolševismem? A hlavně: Je díky tomu teď ohrožena demokracie stejně jako v roce 1948?

Většinu Šafrových komentářů považuji za choré. Je třeba si uvědomit, že poválečné nadšení obyvatel pro komunismus a SSSR bylo způsobeno také tím, že nás Západ opakovaně zradil. Samozřejmě že únor 1948 nebyl ani tak v režii českých komunistů, ale komunistů sovětských. Je známo, že na celý proces u nás dohlížel někdejší velvyslanec SSSR v ČSR a v předmětné době již náměstek ministra zahraničí SSSR Valerian Zorin.



Rýsuje se pravděpodobná varianta vlády: kabinet ANO, ČSSD s podporou komunistů. I s ohledem na to, že si připomínáme kulaté výročí „Vítězného února“, co říci k tomu, že se u nás počítá s tím, že by se nějakým způsobem na vládě podíleli i komunisté? Prezident Miloš Zeman také pojede na jejich sjezd. O čem to svědčí?

KSČM je podle českého práva demokratickou parlamentní stranou, založenou v roce 1990. Je patrné i z volebních výsledků, že tato strana postupně ztrácí voliče a její podporovatelé stárnou. Domnívám se, že vzhledem k tomuto vývoji komunisté do deseti let prakticky zmizí z české politické scény.



Jiří Weigl upozorňuje, že v případě tábora v Letech jde o jakousi snahu namočit do holokaustu i Čechy, že v případě Let šlo o „český koncentrák“… Jak se ostatně díváte na polský zákon, který zakazuje označovat koncentrační tábory z druhé světové války umístěné na území Polska za „polské“?



Mám na to podobný názor. Snaha o relativizaci příčin a důsledků druhé světové války je v evropském veřejném prostoru dost patrná. Je velmi podezřelé, že se v kauze „Lety“ nejvíce angažují lidovci, jejichž čelní představitelé jsou častými hosty na sjezdech Sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Kancléřka Angela Merkelová ve videovzkazu účastníkům neformálního summitu EU připomněla, že některé státy z rozpočtu EU čerpají víc, než do něj přispívají, aby podpořily svůj hospodářky rozvoj. Přitom nechtějí uprchlíky. Vyzvala opět k projevení solidarity. Jak na tyto apely reagovat? Jak se máme zachovat, pokud nás v Bruselu přehlasují jako posledně?

Angela Merkelová opět potvrdila, že představitelé Západu nemají zájem na Východě o partnery, ale potřebují v tomto prostoru pouze užitečné idioty. Zajímáme je jen jako odbytiště pro jejich zboží a jako dodavatelé levné pracovní síly. Prosazování nové azylové dohody není vedeno nějakými ušlechtilými cíli, ale je z ní cítit cynická snaha Západu vytvářet multikulturní ghetta i v zemích bývalého východního bloku, které ještě nemají problémy související s imigrací nepřizpůsobivých kultur. Imigrací, kterou představitelé západních států sami nezvládli. Pokud dojde k prosazení silou, je namístě vypsat referendum o vystoupení z EU.

Navzdory hospodářskému růstu řada lidí žije v obrovské bídě a v exekucích. Zároveň se od nás vyváží pryč obrovské množství kapitálu. Co s těmi problémy dělat?

Je hanebné, že zahraniční vlastníci tuzemských firem mohou beztrestně vyvádět miliardy do zahraničí, aniž je u nás zdaňují. Musíme urychleně přijmout zákon o regulaci vývozu kapitálu. Je zajímavé, že v minulosti vláda ČSSD, kde seděl Bohuslav Sobotka jako ministr financí, „osvobodila“ většinové zahraniční vlastníky tuzemských firem od placení tuzemské daně z dividend. Tímto krokem dlouhodobě ČR přichází o miliardy na srážkové dani.

Co si myslíte o návrzích na cenzuru Facebooku či takzvaných dezinformačních webů? Kdo bude určovat, co je pravda a co ne? Ministerstvo pravdy?

Současné trestněprávní úpravy v členských státech EU dostatečně postihují škodlivé projevy. Žádná další cenzura není podle mého názoru nutná. Nepotřebujeme žádné novodobé Koniáše.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. SPD

předseda SPD JmK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: Lukáš Petřík