Podnikatel: Zákaz nakupování v neděli? Lidé půjdou více v sobotu. Zákaz vycházení v noci? Přes den hrozí větší nákaza

ROZHOVOR Pro podnikatele může být smrtící už podzim. Je nutné učinit rychlá a dostatečná kompenzační opatření, která pomohou zachránit soukromý sektor, vzkazuje vládě podnikatel a předseda Trikolóry v Karlovarském kraji Matěj Drbohlav. Připomíná, že obchodníci nyní vyhlížejí advent, který je pro ně z hlediska tržeb klíčový. „Nakonec bude úspěchem, když nouzový stav skončí 30. 11.,“ dodává ke zmatečně komunikovaným opatřením vlády Drbohlav a apeluje na kabinet: „Lidem se bude lépe žít, když budou vědět, na čem jsou. Dnes nevíte ve středu, co se stane ve čtvrtek, a to je špatně.“ Rozboru neušla ani nová pondělní opatření. Symbolické, polovičaté, nerozumím tomu, padalo.

Evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Flegr volá po omezení některých důležitých občanských práv. Na přechodnou dobu také navrhuje omezit ochranu soukromí v podobě sledování lidí prostřednictvím chytrých mobilních telefonů či z bankovních transakcí. Je to pro vás přijatelné, nebo jde o přílišný zásah do osobních svobod?

Anketa Souhlasíte se zákazem vycházení od 21 do 6? Ano 73% Ne 27% hlasovalo: 8745 lidí

Musí nyní podle vás ekonomika zůstat otevřená? Platí česká společnost příliš vysokou cenu za platná opatření, u kterých navíc nemůžeme znát konečný efekt?

Vláda má zodpovědnost za nastavování adekvátních a včasných opatření. A má k nim dostatečné informace, které my nemáme. Až tento příběh skončí a já doufám, že to bude co nejdříve, tak to můžeme zpětně celé zhodnotit. Každopádně ta cena asi bude hodně vysoká.

Mnozí lidé žijí již měsíce v existenčních obavách. Třeba někteří podnikatelé jaro ještě přežili díky rezervám, nyní už ale nemají kde brát. Zatím se nezdá, že by měl začátek listopadu přinést nějaké zlepšení pandemie, omezení tak mohou pokračovat. Může být letošní zima pro soukromý sektor smrtící?

Obávám se, že smrtící může být už podzim. Určitě je potřeba učinit rychlá a dostatečná kompenzační opatření, která pomohou zachránit soukromý sektor. Za měsíc začíná adventní období, které je pro spoustu obchodníků tou nejdůležitější částí roku ve smyslu tržeb. Pojďme nějak přežít listopad, klidně přes lockdown, který adekvátně vykompenzujme postiženým segmentům ekonomiky a umožněme lidem v nějaké podobě prožít alespoň trochu normální advent. Ekonomika to potřebuje.

Vláda od středy zavádí omezení maloobchodního prodeje o nedělích a do konce nouzového stavu omezení volného pohybu osob mezi 21.00 a 5.00. Je to adekvátní vzhledem k situaci, nebo je to již příliš? A věříte tomu, že nouzový stav skončí s 3. 11.?

Nouzový stav jistě neskončí 3. 11. Posunuli jsme se mnohem dál a bude nakonec úspěchem, když skončí 30. 11. Co se týká opatření, tak mi přijdou možná překvapivě příliš opatrná –polovičatá. Když zakážete prodej v neděli, lidé půjdou nakupovat v sobotu. Týdenní zákaz chodit v noci ven se spoustou výjimek je také spíše symbolickým krokem. Koneckonců ve dne potkáte a případně nakazíte mnohem více lidí než v noci. Příliš nerozumím účelu těchto opatření...

Do jaké míry obecné nejistotě a nervozitě mezi občany napomáhá současná komunikace vlády? Mnoho lidí čte ve vládních prohlášeních „mezi řádky“ a tomu, že by současná opatření skončila začátkem listopadu, stejně nevěří.

Anketa Babiš si stěžuje, že lidé dostatečně neomezili svůj pohyb a sociální kontakty. Myslíte, že vy osobně jste omezili pohyb a sociální kontakty dostatečně? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 12700 lidí

Jak hodnotit současnou práci Andreje Babiše? Preference ANO se v říjnu propadly pod 25 procent…

Andrej Babiš řídí zemi podle nálad občanů, rad svých marketérů a průzkumů veřejného mínění. Když se lidé v březnu báli, vláda zemi zavírala. Když toho měli lidé po dvou měsících plné zuby, tak ji vláda otevřela. Zemi chybí systémové krizové řízení, předvídatelnost a práce s fakty, namísto emocemi. To je špatně a v tomto smyslu je ten pokles preferencí asi spravedlivým trestem.

Dopady vládních omezení jsou velmi nerovnoměrné. Někdo je v existenčních problémech, jiného se to takřka nedotklo. Vláda sice navrhuje kompenzační programy, ale ihned po jejich zveřejnění se ozývají ti, kteří jsou vlivem různých děr a chyb v návrzích opomenuti. Není i toto argumentem pro rozvolnění všech omezení?

Je to o té systematizaci. Zatímco živnostníci dostali pomoc okamžitě, tak dohodáři na ni museli půl roku čekat. Vláda nedá lidem roušky, ale zavře všechny obchody včetně galanterií. Omezení by měla být maximálně účinná a tam, kde nedávají smysl, tak tam je rozvolnit. Restaurace se zavřely jen proto, že vláda nechtěla nechat otevřené restaurace, a přitom zavřít školy. To není systémové.

Kurzarbeit jednou bude muset skončit. Co nastane pak? Zjistíme, že jsme si po měsíce zbytečně „na přístrojích“ drželi již mrtvá pracovní místa?

Kurzarbeit je pro dočasné přežití pracovních míst. Je třeba již teď přemýšlet nad zjednodušením života podnikatelům a malým i středním firmám. Snížit odvody, zmenšit administrativu atd. Přijde nová doba, kde nebude lehké rozpoznat, co jsou „mrtvá pracovní místa“.

Bude podle vás tím zdaleka nejhorším důsledkem covidu a všeho okolo něj to, že v Česku zůstane velká skupina lidí bez práce a v existenčních problémech?

Nejhorším důsledkem covidu bude to, že tisíce lidí zemřou. Chtěl bych složit obrovský hold všem pracovníkům ve zdravotnictví, kteří dnes a denně pracují v té první linii. S ekonomickými následky se nyní budeme muset poprat a jak říkám: Vedle akutní pomoci a „kompenzací“ je třeba najít systémovou podporu do budoucna, to znamená snížení daní, odvodů a snížení administrativní zátěže.

Fotbalový svaz se otřásá v základech. Policie obvinila celkem 20 lidí ve věci ovlivňování výsledků zápasů a místopředseda FAČR Roman Berbr rezignoval na všechny funkce. Nebylo by lepší každoroční obří dotace pro český fotbal směřovat jinam, například do menších, skandály nepostižených sportů?

Hlavně je třeba očistit fotbal od podobných praktik. Je to nejmasovější a nejkrásnější sport. Není řešením fotbal odříznout od peněz, už kvůli tomu, že kvůli covidu ubude soukromých prostředků ve sportu, protože logicky ubydou sponzoři. Je třeba stanovit jasná a transparentní pravidla, která zprůhlední financování sportu, nejen fotbalu. Každopádně je třeba mít na paměti ten klíčový prvek podpory sportu, a tím je mládež a její vedení k aktivnímu životu vedeném v duchu fair play. O tom přece sport je.

