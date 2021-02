Podnikatel a pravicový politik: Vládní čarování s čísly, Babišovo citové vydírání. Skutečnost je úplně jiná, než vám tvrdí

reklama

Jste ve zvláštní dvojroli politika – místopředsedy hnutí Trikolóra a podnikatele. Jaké to je v této zemi za této vlády hájit v politice zájmy podnikatelů?

Střední třída je systematicky likvidována. Svoboda podnikání a kreativní činnost jsou čím dál víc potlačovány. Dokonce dříve pravicová strana ODS bohužel odešla svým programem, rétorikou a vytvořenou koalicí do levého středu. Podpora podnikatelů je přece podpora střední třídy, služeb, živnostníků, jako jsou kadeřnice, pekaři, automechanici, a tedy vše, co tvoří služby této země. Tuto společenskou skupinu musí někdo hájit, a nikoliv opakovat stejné modely, jaké tu byly desítky let totalitního režimu.

Premiér Andrej Babiš šíří po médiích zprávy o tom, že podnikatelé mu děkují, že díky státním podporám dostávají více peněz, než by vydělali, ze stížností podnikatelů se mi ale zdá, že realita bude poněkud jiná. Jak je to tedy se státní podporou z vašeho pohledu?

Jinde v cizině postupovaly vlády tak, že firmám a podnikatelům dali určité procento obratu minulých let. Bylo to tedy spravedlivé a transparentní bez jakýchkoliv byrokratických složitostí. U nás se na EET a na data vyplývající z tohoto nástroje raději zapomnělo. Jedna třetina podnikatelů se není schopná orientovat a projít byrokratickou spletí, vedoucí k možnému odškodnění za uzavření vlastního podnikání. Druhá třetina pomoc obdržela a nějak přežívá a poslední třetina vůbec nemá zájem ani chuť se do něčeho tak složitého pouštět, a tak raději rezignovala. To není popis mého negativního uvažování, ale pouze konstatování faktů, což je na tom to nehorší.

Znám řadu konkrétních případů šikany a vyhrožování ze strany finančního úřadu a dalších státních institucí. Navíc podpora, která by měla být vnímána jako odškodnění ze strany státu, je prezentovaná jako dotace proto, aby mohla být zpětně kontrolována, mohla vznikat penále, požadováno vrácení prostředků a kdo ví co ještě dalšího. Nesmíme dopustit kontroly, pokuty a vracení peněz proto, aby podnikatelé neměli strach požádat si o podporu a mohli přežít tuto krizovou dobu. Od začátku to šlo udělat jednoduše, ale nezodpovědným, šikanózním a vypočítavým postupem vlády bohužel budou další a další živnostníci žít v atmosféře strachu.

Ministr Karel Havlíček představil už asi třicátý program „anticovid“. Postup je vždycky takový, že na začátku je senzačně ohlašován nějaký nový program, pak se ukáže, že je mnohem skromnější a problematičtější. Máte nějakou osobní (nebo i zprostředkovanou) zkušenost, jak čerpání z tohoto programu probíhá?

To jsou všechno marketingové postupy vlády, aby ukázala, jak neuvěřitelně pomáhá. Kolik miliard rozděluje. Realita je však úplně jiná. Od bankéřů významných bank mám informace, že některé standardní úvěry, které jsou aktivní, jsou ukončovány a jsou přesouvány na tzv. covid podpory, anticovid úvěry, tak aby se mohlo ukázat, kolik bylo vyčerpáno a kolik vláda půjčuje. Hra s čísly pokračuje nejen ve zdravotnictví v počtu nakažených, ale bohužel je dramaticky zkresluje vláda ve smyslu podpory podnikatelům a střední třídě.

Mluví se o tom, kolik podnikatelů skončí a jak fatálně současná situace podnikání poznamená. Jaká část podnikatelů podle vašich odhadů současná epidemiologická opatření přežije?

Tvrdá data z bank, která mám k dispozici, informují o tom, kolik každý týden končí podnikatelů a živnostníků. Ruší své bankovní účty a pozastavují nebo přímo ukončují své živnosti. O tom se mluví jen okrajově, ale podle mě je toto hlavní téma, které by se mělo řešit ve veřejném prostoru.

Vládní sliby, které slýcháme na tiskových konferencích, informují o tom, jak vše zvládáme, řešíme různé podpory podnikatelů. Je to zkreslená realita, propracované PR vlády, na kterém pracují špičkoví marketingoví odborníci. Tento marketing nahrazuje základní funkci politického vedení státu, což se v krizovém období, a navíc v nouzovém stavu, dá považovat snad dokonce za zradu. Vláda ale samozřejmě doufá, že takové obvinění by bylo bezprecedentní. Kvůli populistickému počínání vlády rezervy došly a je otázka, co bude dál.

Přežijí jen největší a nejsilnější a možná ti nejbohatší. Pro mě není otázkou, za je to správné řešení. Je to rozhodně špatné řešení! Střední třída bude zcela zničena. Na ní by nám ale mělo záležet nejvíc, protože je jednou z vizitek zdraví společnosti i národa.

Jak se na vaše požadavky dívají lidé mimo byznys, kteří třeba nemusejí řešit vaše problémy? Chápou vás, nebo je to spíš takové to, že si sobecky hlídáte jen vlastní byznys a máte mít „vatu“, jak řekla jedna členka vlády?

Státní úředníci jsou skoro rok za stoprocentní mzdu doma, na „home officech“ nebo mají velmi volný průběh zaměstnání. Naopak drobní živnostníci řeší existenční problémy a všechny z nás to poznamená ve službách, obchodech či v dostupnosti řemeslníků. Je potřeba hájit tuto ohroženou skupinu. Kdo by si byl před rokem pomyslel, že někdy budeme živnostníky označovat za ohroženou skupinu, že… rozevírání nůžek ve smyslu nepoměrné podpory jedné skupiny na úkor druhé už začalo mnohem dříve.

Mzdy ve veřejném sektoru nesmyslně „ulítly“ a nereflektovaly vývoj v soukromém sektoru. To je velmi špatný přístup, který ale markantně poukazuje na cílenou snahu o eliminaci některých ekonomických skupin. Při počtu placených státních úředníků, kterých je nadbytek vzhledem k velikosti České republiky, budeme ekonomické dopady řešit ještě řadu dalších let, než si uvědomíme, že takto to dál nejde, a přistoupíme k zavedení bolestných úsporných opatření.

Co jste říkal na jednání Poslanecké sněmovny o prodloužení nouzového stavu?

Byl jsem doslova šokován z citového vydírání premiéra Babiše a některých dalších ministrů. Vláda se neřídí tvrdými daty a průběh epidemie nemá pod kontrolou. Neexistuje tedy důvod dávat jí bianko šek k dalšímu prodlužování nouzového stavu. Opozice, nejvíc ODS, se zachovala pokrytecky. Poslanci odmítli prodloužení nouzového stavu, ale hejtmani vzápětí vyzvali vládu k jeho pokračování. Zřekli se tím své krajské odpovědnosti a mandátu a v podstatě se postavili za neschopnou vládu, která téměř rok přešlapuje, (teoreticky) vydává kvanta opatření, ale prakticky nic neřeší.

Měl by podle vás být nouzový stav zrušen? A jak si představujete vládní opatření, tak aby chránila společnost před virem a současně nezabíjela ekonomiku?

Ano, nouzový stav u nás totiž nikdy neměl být zaveden. Není pro něj sebemenší důvod. Nejsme ve válečném stavu, mladí produktivní lidé mají chodit do práce, mají sportovat, děti mají být ve škole a také se nemají zříkat svých návyků. Ochránit se mají jen rizikové skupiny, ať už vakcinací či aktivním větráním, dezinfekcí či jinak. Nemůžeme zavírat celou zdravou společnost a likvidovat ekonomiku a to, co tady vybudovali naši rodiče a generace před námi.

Podle všech dostupných studií je virus nebezpečný pro starší a nemocné lidi. Nikdy v historii se přece neuzavřela celá zdravá společnost a nečekala, jestli to dobře dopadne. Ochránit například izolací se musejí ohrožené skupiny a ti, kteří mají obavu a strach z nákazy. Mladí, zdraví a silní jedinci musejí pracovat, sportovat, normálně žít. Stejně tak děti mají chodit do škol i za cenu přísnějších hygienických opatření. Služby, maloobchody, fitness centra nebo restaurace a hotely či penziony mají být za jasných podmínek otevřeny. Vláda to ale dělá naprosto opačně a vypadá to, že to je snad cílené destrukční chování. Vláda už nemá úspory a zdroje, aby všechny odškodnila, a neuvědomuje si, že takto nechá zničit vše, na čem jsme všichni pracovali.

Žijete a působíte v Jihočeském kraji. Ten má od listopadu nového a velmi výrazného hejtmana Martina Kubu, který ve svém kraji realizuje různé samostatné projekty odlišující se od zbytku republiky (třeba vlastní strategii očkování). Pozorujete jako občan a podnikatel nějaké zásadní změny za působení takto výrazného pravicového hejtmana?

Martin Kuba je výrazná a pracovitá osobnost ODS. Myslím, že svými názory má blíže k Trikolóře než k dnešní formě ODS a koalici s TOP 09 a KDU-ČSL, která reprezentuje spíše středolevou stranu politického spektra. Krajská uspořádání jsou vlastně „průtokovým systémem“ prostředků ze státního rozpočtu, takže výrazné změny a zásahy není možné hned postřehnout. Samozřejmě že manažerské schopnosti Martina Kuby jsou vidět třeba na zřízení očkovacích center, která na rozdíl od jiných vznikla velmi rychle, ale propracovaně.

To samé se týká také finančních opatření, úspor na mzdách krajských úředníků. Toto hodnotím pozitivně a věřím, že se pod jeho vedením krajský úřad zeštíhlí a zefektivní, stane se přívětivým pro občany a především pro obce a bude partnerem zejména v rozdělování prostředků a v rozvoji obecních samospráv.





Co říkáte k postoji hejtmanů k prodloužení nouzového stavu?



Asociace krajů a její předseda, již zmíněný Martin Kuba, dlouhodobě kritizují vládu za nesystémové kroky a za chaotičnost přístupu v řadě věcí. Jak už jsem řekl, Kuba se sám pustil do manažerského řízení v rámci vlastních opatření. Nechápu tedy poslední krok Asociace krajů, tedy hejtmanů, kteří zklamali veřejnost a postavili se na stranu neschopné vlády, kterou tak dlouho kritizují. Na dalších čtrnáct dnů dovolili prodloužit zoufalý nouzový stav. Zklamání je to i pro mě osobně. Pro voliče ODS to musí být naprosto schizofrenní situace a předpokládám, že se začnou sami zabývat tím, jak nevyrovnané politické projekty vlastně podporují.

