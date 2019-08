Pokud ČSSD nedokáže najít odborně způsobilého kandidáta, nikdo jí nebrání odejít z vlády. Proč se musí občané dívat na tento cirkus, nechápe poslankyně Hyťhová

ROZHOVOR „Pokud ČSSD nedokáže nabídnout kandidáta, který bude dostatečně odborně způsobilý, nikdo přece nebrání ČSSD odejít z vlády,“ říká poslankyně hnutí SPD Tereza Hyťhová. V případě ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana budou poslanci SPD stát na straně hlavy státu. V České republice máme vládní krizi, to považuje Hyťhová za holý fakt. Pokud se ministři a poslanci z vládních stran nedokážou shodnout na tom, jestli je rozpočet dostatečný, nebo v některé oblasti chybí finance, to je podle jejího názoru samo o sobě kritické.

Minule jsem se vás ptala na patovou situaci kolem změny ministra kultury. Ptala jsem se, zda není cílem prezidenta Miloše Zemana, aby ČSSD odešla z koalice, jak tvrdí někteří jeho kritici. Odpověděla jste: „Do hlavy našemu prezidentovi nevidím, ale z jeho jednání soudím, že v ČSSD nemá důvěru.“ Jak situaci vidíte po Zemanově prohlášení, že Šmardu kvůli nedostatečným zkušenostem v oblasti kultury nejmenuje?

Pokud je prezident přesvědčen o tom, že kandidát na post ministra není dostatečně kompetentní a nemá potřebné zkušenosti v tomto oboru, měla by ČSSD navrhnout jiného kandidáta. Pokud ČSSD nedokáže nabídnout kandidáta, který bude dostatečně odborně způsobilý, a budou nadále trvat na Michalu Šmardovi – nikdo přece nebrání ČSSD odejít z vlády. Když si navíc uvědomíme, že se poslední týdny od ČSSD nedozvídáme nic jiného, než že tato strana svým odchodem z vlády vyhrožuje.

My jsme vždycky prosazovali a budeme prosazovat, aby vláda byla sestavená z odborníků, kteří ve svém oboru budou mít dostatečné zkušenosti a vzdělání. Upřímně jsem velmi zděšena, že by jakékoliv ministerstvo měl řídit člověk, který nemá v tomto oboru žádné zkušenosti, a myslím si, že tohoto názoru nejsem jistě sama.

Nachází se vláda v patové situaci? Narušuje prezident Miloš Zeman Ústavu? Jedná se o nebezpečný precedens, jak tvrdí jeho kritici?

SPD již od začátku od sestavení této vlády upozorňovalo, že vláda bude nestabilní. ČSSD je dlouhodobě rozhádaná a dá se říct i rozpadající se strana. Dalším faktem je, že ČSSD přišla o všechny své europoslance, což, si myslím, byl takzvaný poslední hřebíček do rakve.

V případě rozpadu této vlády jako první krok požádáme o konzultaci prezidenta republiky. Chceme znát jeho názor na takovou situaci. Dlouhodobě opakujeme, že jsme připravení podpořit vládu odborníků nominovanou hnutím ANO výměnou za prosazení programových priorit SPD.

Nechceme vstoupit do vlády vzhledem k trestnímu stíhání premiéra, ale respektujeme výsledky voleb. Za to bychom chtěli od hnutí ANO podporu k prosazení některých našich programových priorit. To je politicky zcela férové a jasné stanovisko. Pokud někdo hodlá v této situaci útočit na prezidenta republiky ústavní žalobou, tak my budeme stát na straně prezidenta republiky.

Podle vás by tedy poslanci neměli podpořit ústavní žalobu?

SPD nepodpoří ani ústavní žalobu na prezidenta, ani svolání mimořádné schůze, protože k tomu nevidíme důvody.

Jak uvádí server Aktuálně.cz podle čtvrtletní zprávy o extremismu zveřejněné Ministerstvem vnitra: „Ve druhém čtvrtletí letošního roku pokračoval trend nárůstu nenávistných projevů vůči lidem pro jejich politické přesvědčení. Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) podle zprávy upozadilo tradiční extremistické strany, volby do Evropského parlamentu ukázaly jeho dominanci mezi xenofobně laděnými subjekty.“ Dále se ve zprávě uvádí: „Xenofobní nálady části české společnosti nadále umně povzbuzovalo, zejména prostřednictvím sociálních sítí, hnutí SPD. Velmi účinně fungovala v tomto tématu symbióza mezi SPD a některými médii šířícími nenávistné předsudky,“ doplňuje vnitro. Domníváte se, že SPD svojí politikou podporuje jakýmkoliv způsobem nenávist? Jak reagovat na tuto zprávu?

Tato zpráva z resortu Ministerstva vnitra, které řídí Jan Hamáček, je podle mého názoru jen dalším pokusem pomluvit jiné politické strany. Využívat k politickému boji resort ministerstva – klobouk dolů, pane ministře…

To, že SPD upozorňuje na nenávist a dopady islámu, znamená, že šíříme nenávist a předsudky? My v SPD chráníme naše hodnoty, naši zemi, demokracii a svobodu. Přijímání nebo přerozdělování nepřizpůsobivých migrantů v rámci politiky Evropské unie je opravdu otřesné.

Podívejte se na desítky případů ve Francii, Německu, Švédsku a jiných zemích v Evropě, kdy se odehrály otřesné události, u nichž bylo prokázáno, že za incidenty stojí Evropou diskutovaní imigranti. Xenofobní nálady? Xenofobie znamená iracionální strach z neznámého. Tady ale lidé přece vědí, čeho se bojí. Vidí, jaké tragédie se odehrávají v jiných zemí, tudíž jejich obavy jsou přece naprosto oprávněné. My jen nezavíráme oči a nemlčíme, když víme, co se kolem nás děje.

V jakém stavu je dnes podle vás národní povědomí a úcta k českým zvykům a tradicím? Jde o silné hodnoty, které přežijí i s mladou generací? Je dnes hrdost na příslušnost k českému národu tak silná, jak by měla být?

My jsme vlastenecká strana a všechny naše národní zvyky a tradice ctíme. Proto se snažíme zachovat naši kulturu takovou, jakou ji známe již po staletí. Nedovedu si představit Vánoce bez stromku a cukroví nebo Velikonoce bez vajíček. Velmi oblíbená je u lidí například vánoční mše. Nedovedu si představit, že by nám někdo v našich zvycích a tradicích měl bránit, proto musíme naší vlast chránit, co nejvíce je to možné.

A jak jsou na tom Češi ohledně tradičních hodnot jako manželství heterosexuálních párů a podobně? Jak se díváte na rostoucí diskuze o manželství či adopci dětí u homosexuálních párů?

Jsem přesvědčena o tom, že manželský svazek – celoživotní společenství muže a ženy – má hluboký smysl a hodnotu i v dnešní době. Manželství homosexuálů… Poslanci hnutí ANO, Pirátů, ČSSD, STAN, KSČM, TOP 09 prosazují zákon o zrušení manželství jako svazku muže a ženy, o zrušení táty a mámy, a chtějí je nahradit definicí, že se jedná o vztah dvou lidí. S tím SPD nesouhlasí.

Pokud by byl tento zákon přijat, zruší definici standardní rodiny: máma a táta. Pak nastupujeme pozvolnou, ale jistou cestu ke zrušení definice pohlaví a ke zrušení role muže a ženy a dosud standardní rodiny ve společnosti tak, jak to známe my a naši předkové po tisíce let.

Adopci v České republice provází řada problémů i u heterosexuálních párů. Měli bychom se zaměřit na řešení těchto problémů – aby bylo co nejméně dětí v kojeneckých ústavech a dětských domovech a každé dítě aby žilo v klidném a stabilním prostředí. Každé dítě má právo na rodinu – na mámu a tátu.

Šéf ČSSD Hamáček tvrdí, že současná podoba rozpočtu je pro resorty likvidační. Jaroslav Bžoch mi naopak v rozhovoru řekl, že Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu vnitra zbyly finanční přebytky z loňského roku a že jde o běžné dohady kolem rozpočtu, z níž se kritici vlády snaží udělat vládní krizi. Jak je to podle vás?

To, že v České republice probíhá vládní krize, je holý fakt. Denně si můžeme přečíst desítky článků, které jsou důkazem toho, jak se tragicky prezentuje naše vláda. Když se sami ministři a poslanci z vládních stran nedokážou shodnout na tom, jestli je rozpočet dostatečný, nebo v některé oblasti chybí finance, je samo o sobě kritické. Nejhorší na tom je, že si svoje neshody nedokážou vyříkat na koaliční schůzce, ale běžně tyto záležitosti řeší před médii. Nejvíce mě mrzí, že se na tento cirkus musí dívat naši občané. Lidé se nechtějí dívat na neustálé neshody našich politiků, lidé chtějí vidět změny, proto přece přišli k volbám.

Tereza Hyťhová SPD



Co říkáte na tvrzení ČSSD, že rozpočet je příliš konzervativní a více financí by mělo putovat na bezpečnost nebo sociální služby? Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce 11 miliard korun navíc pro svůj resort, a pokud je nedostane, tak prý nebude na sociální služby pro důchodce. Děti z rozvádějících se rodin nebudou mít zastání v podobě pracovnic sociálky a podobně. Co si o tom myslíte?

To, že chybí peníze v sociálních službách, je pravda. Na minulém zasedání Sněmovny se již několikrát řešil bod – dofinancování sociálních služeb. I přes několikáté otevření tohoto bodu na plénu Sněmovny, nebo na výboru, jsme se od ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové nedočkali uspokojivé odpovědi. Sama ministryně tvrdila, že ministerstvo udělalo maximum, ale i přesto chybí peníze sociálním službám, a to jedna miliarda korun v celé České republice.

Jsem přesvědčena, že je opravdu nutné dofinancovat sociální služby, a stále pevně doufám, že ministerstvo peníze poskytne, aby tyto vážné problémy, se kterými se sociální služby potýkají, nebyly i v nadcházejících letech.

Kdyby ministerstvo nevyplácelo každoročně miliony korun na sociální dávky našim nepřizpůsobivým občanům, věřím, že by se peníze, které potřebují všechny naše sociální služby, našly. Vláda slibovala, že přinese komplexní řešení, které bude problém s vyplácením dávek nepřizpůsobivým občanům řešit. Do dnešního dne se však nestalo nic a žádný komplexní návrh předložen nebyl. Jak se říká: Od slibů k činům. Nebo to pro naši vládu neplatí?

autor: Zuzana Koulová