Pokud na to nemáš, tak nežer. Aulická Jírovcová z KSČM má obavu z vlády pravice za rostoucí krize

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR O své postřehy ze sobotního sjezdu KSČM se podělila s PL.cz kandidátka na předsedkyni Hana Aulická Jírovcová, která byla do 21. října poslankyní za Ústecký kraj. „Rozhádanost a rozpolcenost strany je velká. Je zastaralá, jsou tam skupiny, které řeší záležitosti ve prospěch jednotlivců, nazvala jsem to korytářstvím,“ konstatovala s tím, že je potřeba změna, která ale nebude lehká. „Domnívám se, že velké procento našich straníků na to není připraveno,“ míní. Má obavy z vlády pravice v době stále hlubší krize. „Přístup některých nyní nastupujících vládnoucích lidí jsem vnímala ve stylu ‚pokud na to nemáš, tak nežer‘,“ povšimla si.

Jak bývalý dlouholetý předseda KSČM Vojtěch Filip hodnotil minulé období a neúspěch ve volbách? Dočetl jsem se, že kritizoval rozhádanost strany...

Souhlasím s ním. O tom jsem hovořila i já ve svém představení. Je to jeden z největších problémů, které se bohužel ve straně už delší dobu dějí.

Na předsedkyni KSČM jste kandidovala i vy, nakonec byla zvolena europoslankyně Kateřina Konečná. Co od ní očekáváte jako od předsedkyně vaší strany?

Katka se snaží avizovat nějakou cestu, mluví o radikálnosti, komunikaci s dalšími subjekty na levici. Otázka je, jakým způsobem to chce realizovat. Myslím si, že především by měla řešit vnitřní záležitosti, rozhádanost a rozpolcenost členů ve straně. Proudy, které ve straně jsou, ukazovali dnes kandidáti. To znamená Josef Skála, Kateřina Konečná i mé jméno. Mě podpořil Vojtěch Filip. Zvolením Katky Konečné nedojde k tomu, že by se tyto proudy okamžitě uklidnily a začaly spolupracovat.

Myslíte, že kdyby byl zvolen někdo jiný, že by to šlo rychleji?

Ne. To určitě ne. Naopak si myslím, že u soudruha Skály by to určitě nebylo, spousta členů by odcházelo. Co bych od Katky očekávala? Je to tvrdá práce; na druhou stranu si nemyslím, že půjdou její snahy dělat tak rychle, jak si představuje. Příští rok máme komunální volby a myslím, že do té doby se podaří velmi málo věcí, protože rozhádanost a rozpolcenost strany je velká.

Vy jste měla jakou vizi? S čím jste přicházela do volby předsedy, respektive předsedkyně strany?

Přicházela jsem s tím – stejně jako Katka – udělat stranu pro 21. století. Poukazovala jsem na to, že strana je zastaralá. Jsou tam skupiny – v krajích větší či menší – které řeší záležitosti ve prospěch jednotlivců, nazvala jsem to korytářstvím. Je potřeba nastavit stejná pravidla pro všechny a zaměřit se na ekonomiku a na krizová řešení. Pak teprve můžeme řešit dál činnost strany. Samozřejmě je třeba se bavit o zcela novém pojetí programu, ale je to i o sestavování kandidátních listin, práce na okresech, na krajích. To si myslím, že by bylo jednou z nejtěžších věcí, které by se v rámci strany řešily.

Domnívám se, že velké procento našich straníků na to není připraveno. Třeba volají po změně, ale nedokážou si ji nějak reálně představit. Spíše to mají jako kosmetickou úpravu. Katka také bude mít snahu, aby něco zásadního změnila, ale nejsem si jistá, jestli radikálnost je správná cesta. I když ona to myslela spíše vystupováním. Ukáže se, jestli její tým, který si zvolila a dnes to vypadá, že ji ho zvolí delegáti, že bude mít prostor ukázat svoji sílu, jestli to s nimi dokáže, nebo ne.

Jaká je budoucnost KSČM? Poprvé v historii je mino parlament; na druhou stranu se na nás řítí ekonomické těžkosti, které patrně pocítí řada lidí. To by vám mohlo nahrávat v návratu voličů...

První šok, že v Poslanecké sněmovně není žádná levice, spousta lidí označila za velký problém. Určitě se to projeví u budoucí vlády při schvalované legislativě v tom, že lidé budou po levici volat čím dál tím více. Otázka je, jak se to bude dál politicky vyvíjet. Vidíme problém energetiky, průmyslu a další věci, které se začínají prohlubovat. Víceméně čekáme, kdy přijdou velké dopady. Teď jsme to zažili u Bohemia Energy, ale to jsou myslím takové prvotní záležitosti, které budou přicházet s hlubší a hlubší krizí. Pravice, která tam dneska je a bude chtít vládnout, u ní nějaké sociální snahy, aby se zmírnily dopady na lidi, vidím jako veliký problém.

Dlouhodobě, když jsem působila v Poslanecké sněmovně osm let, jsem přístup některých nyní nastupujících vládnoucích lidí vnímala ve stylu – „pokud na to nemáš, tak nežer“. Tento jejich názor se možná bude míchat do jejich legislativních návrhů, které budou schvalovat.

Bylo to vidět už teď u krachu Bohemia Energy a dalších společností. Přišli s tím, že by to mohl řešit příspěvek na bydlení, státní sociální podpora. Mluvili o tom politici, kteří o tom téměř nic nevědí. Je to až sprosté, že používají tuto dávku, pro kterou si chodí lidi, kteří jsou na tom opravdu finančně, ekonomicky špatně a potřebují výrazně pomoci. A my to doporučujeme jako běžnou věc. To mi přišlo jako hrozně dehonestující pro naše občany.

To jsou začátky, které mohou vést k velkým sociálním a ekonomickým problémům, a prvotně si toho všimne střední třída. Sociálně a ekonomicky slabí samozřejmě taky, ale dopad to bude mít na střední třídu. Mám z toho velké obavy.

Na závěr se zeptám, jaká byla na sjezdu nálada mezi delegáty?

Byli jsme rádi, že bylo uzavřené jednání. Opravdu jsme očekávali, že příspěvky budou ve znamení těžkých vyříkávání si účtů, nazvala jsem to, že tam vládne touha po krvi a vyřízení si účtů ze všech těch neúspěchů s tím, že za to můžete vy poslanci a bývalé vedení. Což podle mě tak nebylo. Něco takového se tam nějakým způsobem odehrálo, ale nebylo to až tak vyhrocené, jak jsem si myslela, že bude.

Nálada byla taková, že všichni očekávali, jak to dopadne, a zároveň z toho byli všichni rozladění. Nebylo to pohodové. Sjezd se konal v těžké vyhrocené době, čtrnáct dní po volbách, kdy jsme dopadli velmi špatně. Tato nálada se projevuje na delegátech i lidech ve straně. Je tam obrovská nejistota, co bude dál.

