Polovina výplaty všech důchodů půjde na zbraně. Okamura se neudržel nad plánem Fialy

Jak hodnotíte turbulentní vývoj ohledně jednání o míru na Ukrajině?

Předně chci informovat, že SPD tento týden vyzvala Sněmovnu, aby podpořila mírové úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončení války na Ukrajině. Poslanci Fialovy vládní koalice ale náš návrh hlasováním zamítli. Vidíme, že nechtějí mír, chtějí pokračovat ve válce.

Vystoupení prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského na tiskové konferenci v Bílém domě bylo totální fiasko. EU neudělala za tři roky směrem k mírovým jednáním mezi Ruskem a Ukrajinou nic! Evropská komise výslovně deklarovala, že s Ruskem jednat nebude a členské státy, které s Ruskem jednaly, ostře kritizovala. Bez jednání s Ruskem nelze na cestě k dosažení míru dosáhnout pokroku.

Co říkáte vládním návrhům na zvýšení HDP na obranu na tři procenta?

My toto skokové zvýšení rozpočtu na dluh na zbrojení odmítáme, jelikož už nyní vláda vynakládá na zbrojení 160 miliard ročně a zvýšení na 3% HDP znamená až 300 miliard ročně, samozřejmě na dluh. Kde na to chtějí vzít? Vždyť je to výplata poloviny všech důchodů v celé republice za rok... Navíc ani neexistuje široce přijatá dohoda parlamentních politických stran na koncepci budování obrany. Hnutí SPD podporuje budování silné moderní armády, která bude schopna bránit Českou republiku a naše občany, ale musí to vycházet z našich reálných možností. Naprosto nepřípustné je pro nás vyslání našich vojáků na Ukrajinu. Důrazně vyzývám vládu Petra Fialy, aby se na sklonku svého působení nijak nepodílela spolu se státy západní Evropy na eskalaci války na Ukrajině a aby na české občany neuvrhovala další finanční a jiné závazky v souvislosti s touto válkou. Je to v přímém rozporu s národními zájmy ČR.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v úterý představila plán „na přezbrojení Evropy“, kdy chce mobilizovat až 800 miliard eur na navýšení evropských vojenských kapacit a peníze mají jít i na „okamžitou vojenskou pomoc Ukrajině“. Součástí plánu jsou další půjčky Evropské unie na finančních trzích ve výši 150 miliard eur jištěné společným rozpočtem EU. Jak se k tomu stavíte?

Odmítáme zadlužování naší země a českých občanů kvůli vyzbrojování Ukrajiny! Nechceme válčení a prosazujeme diplomatické řešení.

Fotogalerie: - Březnová schůze sněmovny

Poslanci vládní koalice nakonec přehlasovali veto prezidenta a schválili si zvýšení svých platů. Co k tomu říci?

Je to nestoudnost a značí to naprostou aroganci, hamižnost a nezažranost politiků vládní koalice. My jsme navrhli oddělit platy politiků od platů soudců a na pět let platy politiků zamrazit. V mezidobí by bylo možné najít a schválit spravedlivé a systémové řešení nastavení těchto platů do budoucna. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá zvyšování platů politiků v době, kdy se domácí ekonomice nedaří a příjmy občanů reálně klesají. Fialova vláda vede lidi k chudobě, ale místo toho, aby řešila problémy lidí, tak si sami sobě zvýšili platy. To je skandální.

Vládní koalice nakonec protlačila zvýšení a rozšíření koncesionářských poplatků. Co s tím budete dělat dál?

Anketa Cítíte od Ukrajinců dostatečnou vděčnost za pomoc, kterou dostali? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5765 lidí Pakliže uspějeme ve volbách a byli bychom součástí vlády, tak budeme chtít zrušit koncesionářské poplatky, sloučit Českou televizi a Český rozhlas do jedné instituce a budeme chtít, aby to bylo převedeno na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu.

Premiér Fiala v pátek řekl, že vláda navrhne zákon na rychlejší vyhošťování nelegálních cizinců. Jak byste to okomentoval?

Díval jsem se na ten návrh a je to jen předvolební šaráda na obelhání voličů. Z návrhu vyplývá, že chce současná vládní koalice dál pokračovat v Migračním paktu EU, který Fialova vláda podepsala, a který začne platit již za necelé dva roky. Unijní legislativa je nadřazená té české, takže je nutné odmítnout Migrační pakt, tak jak to navrhuje SPD a jak to už udělala polská vláda. To je nutný první krok. To ale premiér Fiala udělat nechce, protože podporuje migraci.

Ve Sněmovně se projednávaly důležité zákony ze sociální oblasti. Předně novela zákoníku práce. Jak se k ní stavíte?

Strany Fialovy vládní koalice navrhly výpověď zaměstnancům bez udání důvodu. Dále vládní poslanci chtějí prodloužení zkušební doby na čtyři měsíce nebo změnu počítání data, od kdy platí výpověď. A to opět v neprospěch zaměstnanců, kterým tím chtějí zkrátit dobu na hledání jiné práce. Hnutí SPD s těmito vládními návrhy zásadně nesouhlasí a nepodpořili jsme je. A díky našemu opozičnímu tlaku a tlaku odborů naštěstí výpověď bez udání důvodu neprošla.

Též se ve druhém čtení projednávala novela zákona o sociálních službách. Co k ní můžete říci?

Několik let opakovaně předkládáme návrhy na zvýšení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením v prvním a druhém stupni závislosti. Tedy pro těžce zdravotně postižené občany, které Fialova vláda opakovaně ignoruje. Navrhli jsme dvě varianty tohoto zvýšení: Zvýšení příspěvku na péči osobám do 18 let v prvním stupni závislosti z 3 300 korun na 5 000 korun měsíčně a ve druhém stupni závislosti zvýšení ze 7 400 korun na 9 400 korun měsíčně. A pro osoby nad 18 let zvýšení příspěvku na péči v prvním stupni závislosti z 880 korun na 2 700 korun měsíčně a ve druhém stupni závislosti ze 4 900 korun na 6 900 korun měsíčně.

Příspěvek v prvním stupni závislosti pro dospělé osoby je nastaven tak nízko, že už téměř 10 let neodpovídá jejich reálným nákladům potřebným na zajištění nutné péče. Lidé s těžkým zdravotním postižením, kteří jsou výrazně omezeni v soběstačnosti, se takto kvůli kombinaci rostoucí inflace a stále stejně nízkého příspěvku na péči dostávají do situace, kdy si nemohou dovolit pořídit nezbytné sociální služby. To je naprosto nepřijatelné.

Evropská komise ve středu potvrdila dosavadní cíl, aby nová osobní a lehká užitková auta prodávaná v Evropské unii měla od roku 2035 nulové emise CO2, což fakticky znamená zákaz aut na benzín a naftu.

Anketa Je v Evropě pošlapávána svoboda slova, jak tvrdí americký viceprezident J.D. Vance? Ano 98% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17026 lidí Brusel je nepoučitelný. Takže ani to, že americký prezident Trump odstoupil od pařížské klimatické dohody a zrušil americký Green New Deal a že plánuje zavést proti EU cla a ani to, že chce EU zvýšit výdaje na zbrojení, nepřimělo EU zrušit Green Deal a sebevražedné klimatické cíle. SPD prosazuje zrušení zákazu na benzínová a naftová auta, odstoupení od pařížské klimatické dohody i odstoupení od Green Dealu EU.

Evropský automobilový průmysl je klíčovým odvětvím, které tvoří sedm procent hrubého domácího produktu Evropské unie. V celé EU v současnosti zaměstnává zhruba 13 milionů lidí. V Česku se podílí na HDP devíti procenty, tvoří 34 procent zpracovatelského průmyslu a 24 procent exportu. Přímo či nepřímo zaměstnává zhruba 500 000 lidí. Připomenu, že Green Deal už má své konkrétní negativní dopady, Škoda Auto propustí zhruba 6000 lidí a Audi zavírá svoji bruselskou továrnu.

Polský premiér Donald Tusk oznámil, že jeho země začala deportovat migranty podezřelé ze závažných zločinů. V polovině února bezpečnostní složky podnikly rozsáhlou razii zaměřenou na rozbití kriminálních gangů. Zadržely 1474 lidí, z nichž 398 hrozí deportace. Vítáte to?

Samozřejmě. Připomenu, že Tusk před časem také řekl, že nebude respektovat přerozdělování imigrantů nařízené Migračním paktem EU. A to je nynější polská vláda liberálnější než ta předešlá. Fialova vláda naopak migrační pakt hodlá aplikovat. Pokud bude SPD v nové vládě, přerozdělování imigrantů do naší země nikdy nepřipustíme a také budeme prosazovat deportace nepřizpůsobivých imigrantů! Ministr vnitra Tomasz Siemoniak také sdělil, že mezi podezřelými převládají Ukrajinci. I ti budou deportováni. Poláci patří k nejbližším spojencům Ukrajiny, ale přesto nemají problém deportovat kriminálnické Ukrajince. To naše vláda hájí jen zájmy Ukrajiny. Také zmíním, že německá vláda připravuje zpřísnění migrační politiky a ochranu hranic. Reálně nám tedy hrozí, že migranti půjdou místo do Německa k nám! A Fialova vláda nic nedělá!

Poslanci koalice přišli s návrhem novely zákona o veřejném zdravotnictví. Jak se na něj díváte?

Tento návrh má de facto zavést standardy a nadstandardy v léčbě. Fialova vláda se snaží zavést dvojí zdravotnictví. Pro bohatší a chudší. S tím SPD naprosto nesouhlasí. Zdravotní péče je jenom jedna. Další ostuda a šílenost je, že ve zdravotnictví teď chybí fyziologické roztoky pro infuze, mají výpadek. To je další naprosté selhání ministra zdravotnictví Válka z TOP 09.

Senát schválil islámské rituální porážky halal za komerčním účelem…

Připomenu, že ve Sněmovně to prohlasovali zástupci vládní koalice i hnutí ANO. Hnutí SPD hlasovalo proti. My nechceme zavádění islámských praktik do našeho práva a protestujeme proti zjevnému týrání zvířat.