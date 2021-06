Poslanec Holík ze Zlínska: Mluvil jsem s lidmi z Vrbětic a slyšel hrozné věci. Divili se, že to nebouchlo mnohem dříve

reklama

Andrej Babiš do voleb vnesl opět téma migrace. Tím vzbudil zaujetí u hlavní tváře pořadu 168 hodin, Nory Fridrichové, která začala shromažďovat materiál pro nedělní reportáž. Andrej Babiš prý „brnká na migrační strunu“. V reportáži zazněly i úvahy o tom, že premiér se snaží získat zpátky voliče, kteří ANO opustili a přešli k SPD. Sledujete takový trend? Problematika migrace byla vždy pro SPD klíčové téma…

Blíží se volby. Řada politických stran hledá u konkurence témata, která táhnou, kopírují je a ve volebním programu je vydávají za vlastní. Není to džentlmenské, ale žijeme v Česku. Teď přejděme k migraci. Paní redaktorko, rád bych, pro některé čtenáře, upřesnil náš postoj – SPD není proti migraci.

Podívejte se, kolik v naší republice žije Slováků, Ukrajinců, Vietnamců a dalších národností. „Jsi cizinec a chceš žít v České republice? Vstoupil jsi na naše území legálně? Budeš řádně pracovat, dodržovat zákony a kulturní zvyky naší země, tvé děti budou chodit řádně do školy? Pokud ano, jsi vítán. Pokud jsi přijel nezákonně, očekáváš zdarma bydlení, sociální podporu a chceš domorodcům vnucovat svoji víru, své zvyky, které mnohdy hraničí s kriminalitou, pak se otoč a vrať se.“



V současné době sledujeme střet Pirátů a hnutí ANO. Piráti podali na premiéra i žalobu, konkrétně kvůli jeho výroku, že chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty. Andrej Babiš varuje, že levicoví Piráti vpusti do země migranty. Podle Pirátů jen premiér využívá strach lidí. Jak je to, podle vás?

Vzpomínám na film „Škola, základ života“, kde herec František Smolík, v roli profesora Gábrika, konstatoval: „Již za starého Říma, soutěžily v aréně skupiny gladiátorů. Římané té či jiné skupině fandili buď pochvalným, nebo ponižujícím pokřikem. Tomuto se říkalo sportovní zápolení.“ Stejně tak i dnes se setkáváme s praktikami: „Pokud nepřesvědčím voliče, že náš program je lepší, tak alespoň soupeře očerním.“

Zřetelně je to vidět na připravovaných farmářských trzích, kde je SPD očerňována, že bude prodávat zemědělské produkty za dumpingové ceny. Není to pravda. Produkty neprodává SPD, ale sami zemědělci. Prodávají zboží za ceny, které jim platí obchodní řetězce.



V už zmiňované reportáži zaznělo, že uprchlíků je u nás minimum a stejně k nám ani nechtějí. Podle Magdy Faltové, předsedkyně Sdružení pro integraci a migraci, vidíme v České politice zneužití tématu, což se do budoucna nejen Česku vymstí. „Samozřejmě je v tom určitá nízkost a hraní na velký populismus,“ uvedla také. Zneužívá se u nás téma nelegální migrace?

Jedná se o různý úhel pohledu. V prvé řadě musíme odlišit pojmy „válečný uprchlík“ a „ekonomický migrant“. Většina obyvatel (především mladých mužů) z Afriky či ze střední Asie přijíždí ze zemí, kde válka není. Jedou do Evropy pouze za štědrou sociální pomocí. Osobně jsem několikrát navštívil záchytné tábory v Bělé pod Bezdězem, ve Vyšních Lhotách a jinde. Věřte, jsou tady a je jich víc, než píší mainstreamová média.



Babišův kabinet schválil zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti na území Česka v loňském roce. Ve zprávě stojí, že nejvýznamnějším uskupením s dominujícími „xenofobními a vyhroceně nacionalistickými prvky” zůstává hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Zprávu komentovala i Kancelář prezidenta republiky: „Zpráva trpí nedostatkem konkrétních informací nebo přesných odkazů, které by potvrzovaly předkládané závěry.“ Co na zprávu říkáte vy?

Opět se vrátím do starého Říma a použiji přísloví: „Cui bono,“ čili „kdo z toho má prospěch?“ Český ekvivalent zní: „Kdo chce psa bít, hůl si najde.“



Vaše hnutí chystá velkou kampaň. SPD projede republiku kamionem a uspořádá i „Český jarmark“. V médiích už prošla diskuse o tom, zda by mohli starostové použít značky pro zákaz vjezdu kamionů. Jak už jste zmínil, diskutovalo se i o cenách potravin na letáku „Českého jarmarku“. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy jsou zavádějící. Pane poslanče, co říkáte na tuto odezvu? A s jakými reakcemi jste se setkal vy?

Jedná se o dvě zcela odlišné akce. Farmářské trhy jsou místem prodeje zemědělských produktů, kde SPD zemědělcům pouze pomohlo s organizací. Kamion v barvách SPD je jistá obdoba Zemanova „Zemáku“ – a ten je součástí předvolebního klání.



Už jsou známé nějaké bližší podrobnosti, termíny a to, jak bude kampaň vypadat?

Probíhá jednání. Není zatím ukončeno, tak bych nerad sděloval podrobnosti. Mám indicie, že starostové konkurenčních stran nejsou naší akci nakloněni... ale jak jsem řekl, je příliš brzy vynášet soudy. Psali jsme: Tímhle ho nezabijete. Zkoušeli jsme to. Kauza ,,český Floyd" nabírá sílu „Policie musí hledat trestné příspěvky na internetu.“ Bradáčová ostře. Bavila se s Bangou Primátor Žbánek: Zrestaurovaná busta Jana Amose Komenského Zdechovský (KDU-ČSL): Slovensko? Kolik že jsme chtěli těch Sputniků?

Hovoří se o návrhu zákona, který by umožnil odškodnění obcí a občanů, za utrpěnou újmu v souvislosti s explozemi vrbětických muničních skladů v závěru roku 2014. Podpoříte tento způsob odškodnění regionu?

V minulém týdnu proběhla schůzka poslanců Zlínského kraje. Byl přijat návrh zákona o odškodnění obyvatel pěti přilehlých obcí. Jedná se o částku cca 300 milionů korun. Nejedná se o náhradu fyzických škod, ale o náhradu za znemožnění vstupu na vlastní pozemky v okolí skladu, omezenou dopravu, evakuaci obyvatel a potenciální nebezpečí, které provázelo odvoz nevybuchlé munice na jiné místo.



Lídři NATO na summitu v Bruselu vyjádřili České republice solidaritu vůči Rusku za výbuchy muničního skladu ve Vrběticích, které mají podle českých tajných služeb na svědomí ruští agenti a jejichž odhalení rozpoutalo koncem dubna ostrou diplomatickou válku mezi Prahou a Moskvou. „Patří sem i nelegální a ničivé akce ruských zpravodajských služeb na území aliance, z nichž některé si vyžádaly životy obyvatel a způsobily rozsáhlé materiální škody. V plné solidaritě stojíme za Českou republikou a dalšími zeměmi, které byly tímto způsobem postiženy,“ píše se ve společném prohlášení představitelů třiceti zemí NATO. Spojenci vyzvali Rusko, aby vyškrtlo Českou republiku a Spojené státy ze seznamu nepřátelských zemí. Jak vy hodnotíte výsledek celé kauzy s odstupem času?

Ano, slovy vyjádřili podporu. Hlasitě podporovali české rozhodnutí přerušit obchodní vztahy s Ruskou federací... – a uvolněné trhy okamžitě obsadili.

Teď k příčinám exploze. Bezprostředně po výbuchu jsem mluvil s řadou zaměstnanců skladu. Nebudu popisovat dodržování bezpečnostních předpisů. Všechny výpovědi měly společný jmenovatel: „Divíme se, že to nevybuchlo daleko dříve.“

A selská úvaha. Sklad č. 16 vybuchl 16. října 2014. Den před výbuchem, tedy 15. října, sklad navštívil jednatel firmy Imex Group, současně pronajímatel objektu a spolumajitel munice uvnitř, pan Bernatík mladší. Následující den vznikl ve skladu požár (existuje řada fotografií pořízených hasičskou jednotkou bezprostředně před výbuchem).

Teď nepřímé důkazy šetření, obnoveného po sedmi letech: „Dne 11. října 2014 přiletěli do Prahy dva občané RF s pasy na jména Petrov a Boširov a ubytovali se v Praze. Dne 13. října 2014 přejeli do Ostravy a ubytovali se v nejmenovaném hotelu. Dne 15. října 2014 projížděl nedaleko hotelu pan Bernatík ml. a pokračoval do Vrbětic, kde nebyl kontrolován, tedy (podle vyšetřovatelů) mohl někoho převézt. Žádné svědectví, ani fotografie, přítomnost cizích osob nepotvrzují. Jediná indicie je, že oba turisté, zachycení letištními kamerami jsou podobní lidem vyfotografovaným v Salisbury a mohli by to být Miškin a Čepiga.

Organizovaná exploze by ale znamenala, že majitelé firmy Imex Group, obětovali své dva zkušené pracovníky, což nemá logiku. Stejně tak je záhadou, za jakých okolností dne 3. prosince2014 vybuchl sklad č.12.

Opět se nabízí otázka „Cui bono?“ Rosatom byl z tendru na dostavbu Dukovan vyřazen.



Na bezpečnostní konferenci v Jízdárně Pražského hradu hodnotil premiér epidemickou krizi, zdůrazňoval důležitost zdravotnictví, armády, nutnost očkování. „Jsem ale přesvědčen, že naše vláda udělala za 4 roky maximum pro to, abychom ochránili naši bezpečnost. Jsem si vědom, že naše bezpečnost, ale ani svoboda není samozřejmost. Česká republika se po covidové době vrátí mezi nejlepší státy EU,“ řekl předseda vlády. Jak je váš názor?

Ano, naše vláda udělala maximum. Je otázkou, zda uvedené maximum nebylo krokem dál, než bylo nutné…



Na závěr. Vy jste známý tím, že jste zdolal na minimotorce pohoří Pamir. V současné době už finišujete přípravu na otevření muzea minimotorek v Březůvkách, jak jste daleko? A mimochodem, k vašim dalším aktivitám, prý vám vyjde už pátá kniha…

Nejednalo se pouze o přejezd pohoří Pamir. Spolu se synem máme za sebou deset cest, např. přejezd nejvyšších průsmyků v Alpách, na Kavkazu, cestu na břeh Barentsova moře, za polární kruh a také přejezd zmrzlého jezera Bajkal. To vše na minimotorkách vlastní konstrukce, vyrobených vlastníma rukama. Jsme držiteli pěti českých rekordů. Na základě tohoto jsem se rozhodl představit celou vývojovou řadu malých motocyklů, které vznikly v malé vísce u Zlína.

V současnosti jednám, aby exponáty byly zařazeny do seznamu státem evidovaných sbírek CES. Muzeum bude v obci Březůvky. Jeho součástí bude výstava velkoplošných fotografií z cest a zařízení k promítání filmů. Otevření předpokládám v srpnu.

Ano, pátá kniha je již vytištěna a míří do prodeje. Jmenuje se „LECHTIVÉ POVĚSTI VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ“. V ní jsou humornou, lehce erotickou formou, popsány známé i méně známé pověsti z východní Moravy. Příběhy jsou napsány stylem, který silně připomíná Galuškovo „Slovácko sa súdí“.

Psali jsme: „Policie musí hledat trestné příspěvky na internetu.“ Bradáčová ostře. Bavila se s Bangou Bartoš: Zabíjeli u nás ruští zpravodajci. S Ruskem a Čínou máme zkušenosti Holík (SPD): Proč není na agenty Miškina a Čepigu vydán mezinárodní zatykač? Lék, který může pomoci proti covidu. Poslanec Holík ho navrhl Blatnému. Takto dopadl

