Poslanec Vích: Ukrajině už řádně teče do bot. Černochovou odvolat

Ukrajinský náčelník štábu Zalužný pro The Economist uvedl, že ukrajinská válka se dostává do mrtvého bodu a prolomit ji dokáže pouze nasazení nových zbraní. Co si o tomto prohlášení myslíte, proč jej generál učinil?

Generál Zalužný si je vědom skutečnosti, že vojenské schopnosti Ukrajiny jsou v podstatě vyčerpány a podpora Západu ochabuje. Armádě Ukrajiny docházejí zdroje (lidské, finanční a materiální ve formě zbraní a munice). Nejvíce vlažně se chová Německo a Francie a aktivně vystupuje již pouze USA, kde ovšem převažuje neochota republikánů posílat další peníze na Ukrajinu z důvodu zde všude přítomné korupce. To vše hraje ve prospěch Ruska.

Jak se díváte na situaci na ukrajinském bojišti vy? Zatím to vypadá, že v letošním roce se linie téměř nepohnuly, jen to stálo život desetitisíce vojáků. Obě strany přitom odmítají za současných podmínek jednat. Jaké vidíte možnosti řešení?

Bojové linie jsou v podstatě bez zásadních změn a přichází deštivý podzim a nástup zimy. Rusko má v podstatě neomezené zdroje, a navíc přešlo v řadě podniků na válečnou výrobu. Pokud Ukrajině chybí prostředky protivzdušné obrany, musí spotřebovávat mnohem více dělostřelecké munice než Rusko a její vojáci umírají, morálka upadá. To vše hraje ve prospěch Ruska, které rotuje své síly.

Pokud Ukrajina bude tvrdohlavě hovořit o zahájení jednání až v okamžiku stažení vojsk Ruské federace z obsazených území, kdy na základě proběhlých referend v těchto čtyřech regionech, kde se tamní obyvatelé svobodně a jednoznačně vyjádřili ve smyslu odpojit se od Ukrajiny, potom to řešení nemá.

Protože na druhou stranu prezident Ruské federace Vladimir Putin prohlásil, že bude tato území bránit všemi dostupnými prostředky a ruská duma tuto anexi schválila. Možnost řešení podle mě je iniciativa v rámci zastavení bojů a zahájení mírových rozhovorů za následné přítomnosti modrých přileb. Iniciátorem může být například Turecko, Švýcarsko anebo nějaký neutrální stát, případně EU, která ale chce válku a nikoliv mír.

Každopádně Ukrajině již řádně teče do bot a blíží se bod zlomu. Ukrajina nemůže proti své sousední jaderné velmoci nikdy vojensky vyhrát, ale to tvrdím od samého počátku konfliktu.

Ve čtvrtek, když rozhovor pořizujeme, se v Kyjevě objevil český náčelník štábu generál Řehka a slíbil svému protějšku veškerou podporu. Ať se bavíme konkrétně – co ještě dnes může ČR Ukrajině nabídnout?

Mohou si udělat společnou fotografii a slíbit výcvik a léčbu zraněných vojáků v zařízeních na našem území, případně přeposlání nějaké vyřazované výstroje, ale to je asi tak všechno. Vyvezli jsme tam ze skladů téměř vše.

Ukrajina vyjádřila obavy, že v důsledku dění v Izraeli by mohl klesnout nejen zájem světa, ale i podpora pro její věc. Je to podle vás reálná obava, nebo k tomu poklesu zájmu dochází tak jako tak, bez ohledu na dění v Izraeli (viz třeba nedávná nepříliš zdvořile přivítaná návštěva prezidenta Zelenského v USA)?

Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou momentálně mediálně překryla Izraelská invaze v pásmu Gazy, ale stejně ten zájem po celém světě slábne, včetně USA. Naši občané mají podpory Ukrajiny také plné zuby a řeší své vlastní existenční problémy, zatímco ukrajinská vláda Petra Fialy se snaží za velké podpory médií trvale neochabovat. Moc se jí to ale nedaří a její aktuální volební preference to ukazují.

Co říkáte na postoj Západu k dění mezi Izraelem a hnutím Hamás v Gaze?

Postoj Západu je potřeba chápat jako silnou podpora Izraeli. Je však potřeba zdůraznit, že je potřeba rozlišovat mezi teroristy z hnutí Hamás a obyvateli pásma Gazy. Je to velmi citlivá věc s ohledem např. na hnutí Fatah a libanonský Hizballáh, ale také obyvatele ze západního břehu Jordánu, Saúdské Arábie, Kataru atd. Ti všichni mohou být vtaženi do konfliktu, který by bez pochyby vyvolal další migraci do států EU. Politická podpora Izraeli je ale správný krok.

Po útoku na Izrael se na Západě velmi aktivizovala muslimská komunita podporující Palestinu. Může to být bezpečnostní riziko, vedoucí třeba k další vlně teroristických útoků?

Děsivé jsou zejména záběry z evropských měst, kde probíhají demonstrace a malují se Davidovy hvězdy a vlají vlajky Islámského státu. Je jasné, že EU situaci s nelegální imigrací dlouhodobě nezvládá a státy jako Německo anebo Francie, se z toho již nevzpamatují. Blíží se Vánoce a ty mohou být doprovázeny teroristickými útoky a celkovým zhoršením bezpečnostní situace. Je také potřeba samostatně posilovat zajištění bezpečnosti našich občanů a obnovit trvalou ostrahu našich státních hranic a nespoléhat se na opatření ze strany EU, která od roku 2015 v této věci neudělala nic!

Vláda rukou ministra Rakušana podepsala migrační pakt EU, ale pak velmi opožděně reagovala na stoupající počet migrantů, pohybujících se v ČR, takže hned první den po zavedení namátkových hraničních kontrol bylo zadrženo přes sto migrantů. Můžeme vládě důvěřovat, že v zemi dokáže udržet bezpečnost?

Nemůžeme! Migrační pakt EU je potřeba jednoznačně odmítnout. Pokud budou trvat pouze namátkové kontroly hranic, tak se čísla zadržených ilegálních imigrantů snižovat nebudou. Je potřeba zavést trvalou ochranu našich hranic včetně tzv. „zelené hranice“, chytat pašeráky a vracet zadržené ilegální imigranty do země odkud k nám dorazili. Vidíme, že jsou to mladí muži se smartphony, žádné ženy a děti, takže ekonomičtí migranti. Ministr vnitra Rakušan sice tvrdí, že ochranu hranic děláme kvůli postoji Německa, ale ve skutečnosti on ani hranice uzavřít kvůli Bruselu nechce, protože není Viktor Orbán, co postavil plot.

Když bylo potřeba vypravit z Izraele repatriační lety, premiér a ministr zahraničí nedělali nic, nakonec vše musela vzít do ruky ministryně obrany Černochová. Ta se ale v posledních dnech „zaskvěla“ svými exkurzy do mezinárodního práva, kdy třeba žádala vystoupení z OSN. Vnímáte to jako člen výboru pro obranu také tak, že působení Jany Černochové je velice rozporuplné?

Ministryně obrany Jana Černochová by neměla pronášet tyto a podobné neuvážené výroky, které by měly velký dopad na možnost aktivně vystupovat na jednáních OSN a znemožnily by i naše ambice být nestálým členem Rady bezpečnosti OSN v následujících letech. Její vyjádření poškozují dobré jméno České republiky v zahraničí a premiér by jí měl navrhnout odvolat z funkce.

Od příštího roku mají jít na obranu dvě procenta rozpočtu. Má podle vás armáda a ministerstvo nějakou smysluplnou koncepci, za co ty miliardy chce utrácet?

Rozpočet na obranu pro rok 2024 je skokový a nepřehledný. Chybí přehled strategických a významných akvizičních projektů a jejich financování v jednotlivých letech podpořený reálnou koncepcí. Ministerstvo obrany zřejmě ani pořádně neví, za co ty více než 2 % HDP nakonec utratí. Dopátrat se celkových výdajů na jednotlivé projekty je běh na dlouhou trať, navíc je v materiálu u stíhaček F-35 pouze krátce uvedeno, že probíhají jednání. Zarážející je např. také výdaj na pořízení PBVP ze Švédska CV90, kde se místo 52 mld korun nyní hovoří o 71 mld korun, přičemž ještě zřejmě budou dodané ve snížených funkcionalitách jednotlivých plánovaně nakupovaných verzích. Otázkou také zůstává, co bude MO dělat v případě, ÚOHS zruší plnění této smlouvy. Ministerstvo obrany také zkouší do svých plánovaných výdajů započítat i výdaje pro Správu státních hmotných rezerv, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zahraničních věcí atp. v celkové výši zhruba 8 miliard korun, aniž by ale bylo jasné, že se tyto výdaje podle metodiky NATO mohou do těchto výdajů MO vůbec zahrnout. Podle mě tak tomu zcela určitě ve všech případech nebude možné a tím pádem to žádné výdaje ve výši 2 % HDP nebudou, a tudíž Ministerstvo obrany bude porušovat zákon, který samo navrhlo a protlačilo Sněmovnou. Ale oni se budou snažit pod vedením ministryně obrany Jany Černochové těch 151,2 miliardy z rozpočtu, tedy o jednu čtvrtinu více než vloni, utratit za každou cenu, tedy ať to stojí, co to stojí.

