Poslankyně Majerová: Po zkušenostech z USA nebo Rakouska může s korespondenčním hlasováním přijít jen naprostý blázen

reklama

Poslanci za hnutí Trikolóra se opakovaně vyjádřili, že odmítají návrh ODS, lidovců a TOP 09 na zavedení korespondenčního hlasování pro Čechy žijící v zahraniční. Proč tento návrh odmítáte? Co vám na něm vadí?

Po zkušenostech z Rakouska, kde právě kvůli problémům spojeným s korespondenčním hlasováním museli prezidentské volby opakovat, a s tou úplně nejčerstvější negativní zkušeností z amerických prezidentských voleb, ze kterých se Spojené státy hned tak nevzpamatují, může s podobným návrhem přijít jen naprostý blázen nebo někdo, kdo nemá čisté úmysly.

Předkladatelé tohoto návrhu argumentují tím, že je přeci správné, abychom umožnili voličům žijícím v zahraniční podílet se na hlasování tedy i složení parlamentu. Vy v tom diskriminaci této skupiny voličů nevidíte?

To je demagogie. Čeští občané žijící či pobývající v zahraničí mohou volit už teď. Jak v prezidentských, tak ve sněmovních volbách. Volební místnosti jsou po celém světě, na velvyslanectvích, na konzulátech, občas i jinde. Chce to jen a pouze zvednout zadek a ctít svátek svobodných voleb. To není málo!

Anketa Zachrání nás vakcína proti covidu-19? Ano 36% Ne 64% hlasovalo: 2844 lidí

Když váš předseda Václav Klaus ml. na začátku roku mluvil o referendu o setrvání v EU, které by mělo být součástí každých voleb do poslanecké sněmovny, obhajoval tento nápad tím, že je třeba důsledně hájit demokratické principy. Nebylo by právě korespondenční hlasování ze zahraničí také projevem ochrany demokracie?

Je to přesně naopak. Korespondenční hlasování demokracii spíše destruuje. Aktuální zkušenost ze Spojených států amerických je snad dostatečně varující. Naše Ústava navíc předepisuje, že volby mají být tajné. Korespondenční hlasování onu tajnost vůbec nezaručuje, naopak umožňuje docela jednoduché fixlování bez jakéhokoli prokázání identity.

V poslední době se objevilo více myšlenek, jak zmodernizovat celý volební systém. Nejčastější se mluví o zkrácení voleb na jeden den nebo zavedení nějaké formy digitalizace voleb. Jak se na toto úvahy díváte vy?

Prakticky ve všech zemích světa stihnou volby za jediný den. Neexistuje žádný důvod, proč by to speciálně u nás mělo být jinak. V tomto směru jsem pro racionalizaci. Naopak s digitalizací bychom měli zacházet opatrně. Demokratické volby jsou svátek, a ne nějaká tuctová internetová anketa, kdy na „písíčku“ či chytrém telefonu jednou klikáte tady a za pár vteřin zase jinde. Ono totiž na tom, že když jdete uplatnit svoje nejzákladnější občanské právo, je dobré navléknout čistou košili, za ruku vzít děti, aby se poučily, dojít do volební místnosti s vlajkou a státním znakem a tam vhodit do urny volební lístek, totiž pořád něco je. Je to svátek demokracie a svobody volby, kterou by měl každý ctít. Koneckonců rozhoduje o směřování své země na další 4 roky. A to je dozajista zásadní. Je to naše země a náš svět pro naše děti. Co je víc?!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.