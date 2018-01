Poslední československý premiér Jan Stráský: Zemana znám skoro padesát let, ještě jedno období na Hradě bych mu přál

Nepřekvapilo vás, že Václav Klaus podpořil opět Miloše Zemana v prezidentské kampani? Prohlásil, že na Pražském hradě by měl být politik, jako je třeba právě Miloš Zeman nebo Mirek Topolánek.

O jeho podpoře Topolánka jsem neslyšel. Ale to, že by hlavou státu měl být politik, je základní myšlenka, ke které se také hlásím. Samozřejmě, že stále si hledáme lidi, s kterými jsme v minulosti dělali, i když je to pětadvacet let. To znamená, že se pořád díváme po lidech z té doby. Nejspíš ho budu také volit.

Proč?

Protože pro mne představuje ještě kurs té doby, ve které jsme v nějaké roli všichni byli. Horší je, jestli to takhle chápou další lidé. Je těžké si z kandidátů na prezidenta vybrat. Na Zemana dokáže každý nadávat, má proti němu spoustu výhrad, zatímco ty ostatní kandidáty většinou neznáme.

Nevadí vám ale dnešní mocenské spojenectví Miloše Zemana s Andrejem Babišem, který představuje naopak všechno, proti čemu jste před těmi pětadvaceti lety bojovali? Tedy jeho příslušnost k tehdejší privilegované vrstvě totalitního režimu, navíc podezřelému ze spolupráce s StB, který dnes legitimizuje komunisty a extrémní hnutí Tomia Okamury? Není to návrat zpět?

Teď jste velmi taktně přešla k tomu, abychom se bavili o Babišovi.

Ale není to propojené? Bez Miloše Zemana by nebyl Andrej Babiš premiérem a bez Andreje Babiše by Miloš Zeman nebyl největším favoritem na Pražský hrad.

Dobře. To je úplně jiný příběh, který nás čeká s panem Babišem. Očekávám, že jestli si to občané neuvědomí, tak tady Babiš může být čtyři volby za sebou. Babiš je vážná věc. Ale Zemanovi bych to prezidentství ještě jednou přál.

Když naznačujete, že Babiš je určitým nebezpečím, není to i díky Miloši Zemanovi, když už dopředu avizoval, že šéfovi hnutí ANO dá znovu příležitost sestavit vládu, pokud jeho menšinová jednobarevná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, jak se ostatně očekává? A že současný prezident svým jednáním v mnoha případech ohýbá ústavu, jak se mu to zrovna hodí? Nemáte výhrady k prezidentovým postupům?

K těm postupům mám určitě řadu výhrad. To je samozřejmé. Teď jde o to, kdo to má zastavit. Bude horší, když nám zbyde Babiš a nebude Zeman, protože Babiše se tak lehko nezbavíme.

A nemyslíte, že na tom nezmění nic, ani když se stane prezidentem někdo jiný než Miloš Zeman?

Kde mám brát odvahu volit jiného prezidenta, když je velmi málo znám?

Mezi Zemanovými prezidentskými protikandidáty je například bývalý premiér Mirek Topolánek, toho přece znáte.

Můj osobní dojem je, že by tam být nemusel. Přežiji bez pana Topolánka. Ale ještě nejsem rozhodnut, zatím se radíme, koho máme volit. Já říkám, že vidím jistou výhodu v tom, že Zemana znám a jistou kontinuitu bych si ještě pět let dovedl představit. Pak už po nás nikdo neštěkne. Ale to nevadí.

Říkáte, že Miloše Zemana znáte dlouho. Ale řada bývalých politiků je jeho současným vystupováním překvapena, a tvrdí, že je to jiný člověk, než jakého znali třeba z devadesátých let. Vy tento pocit nemáte?

Já ho neznám jen dvacet let, já ho znám skoro padesát let. Celý boj proti komunismu jsme vedli spolu. Od sedmdesátých let se Zemanem spolupracujeme. On byl velmi navázán na banku a bankovní kruhy.

Vím, že takhle dlouho znáte Václava Klause, ale nevěděla jsem, že i Miloše Zemana.

Úplně stejně dlouho znám i Zemana, my jsme byli trojice, která spolu jednala v té době každý týden.

Z té dávné doby pramení i přátelské vztahy Václava Klause a Miloše Zemana?

Určitě. Z doby, když Klaus přišel do banky a začal navštěvovat naši tzv. skupinu diskutující o ekonomii, v této skupině, která se scházela každý pátek, jsme byli všichni tři. Na podobnou diskusní skupinu jsme chodili ještě v úterý, tu vedl Miloš Zeman, když byl zaměstnancem ČSTV.

Máte pocit, že Miloš Zeman zůstal stejný? Například bývalý český premiér Petr Pithart říká, že se na něm hodně podepsala nezdravá životospráva, čímž má na mysli především alkohol a cigarety.

Určitě se to na něm projevilo. Přeju pevné zdraví Petru Pithartovi, ale nemusel bych se domnívat, že někdo vedle něho úplně zdraví ztratil.

Jste tedy naprosto přesvědčen, že Miloš Zeman by další roky na Pražském hradě zvládl a byl by dobrým prezidentem? Nemáte obavy jako někteří politici, že by v budoucnu mohli víc než prezident rozhodovat jeho spolupracovníci jako kancléř Vratislav Mynář nebo poradce Nejedlý?

Bavili jsme se s přáteli o tom, že největší riziko tkví v tom, že celé funkční období Miloš Zeman nepřežije. To je pravda. To je větší riziko než co jiného. Ale já bych mu přál, aby to vydržel.

autor: Libuše Frantová