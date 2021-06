Potravinová lobby v Bruselu. Pořád jim nadržují, my jsme póvl. Okamura chce kampaní ukázat, jak to má vypadat na trhu

reklama

Ve středu bylo rušno v Poslanecké sněmovně i před ní. Šlo i návrh novely upravující kovidové pasy. Vy jste je kritizoval, stejně jako jiní politici. Ministr zdravotnictví ale vyjadřoval údiv, co na této novele vlastně vadí. Proč je tedy podle vás tento návrh špatně?

SPD se opět, již potřetí, podařilo ve Sněmovně shodit ze stolu tento kontroverzní vládní návrh, který měl omezit práva a svobody našich občanů. Stalo se tak až poté, kdy jsme opakovaně pohrozili blokací jednání. SPD odmítá CovidPass Evropské unie a diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat. Od začátku říkáme, že očkování a testování má být dobrovolné. Od začátku říkáme, že odmítáme diskriminaci těch, kteří se nechtějí nechat dobrovolně očkovat či testovat, což v České republice je přibližně třetina občanů. Zároveň říkáme, že se má vláda soustředit na ochranu ohrožených skupin občanů. Ty ohrožené skupiny jsou již jasně definované. Říkáme: Chraňme ohrožené skupiny občanů. A tu drtivou většinu občanů, což je cca 80 %, která není ohrožena covidem na životě, nechme žít a pracovat. Zároveň také říkáme, že pro ty občany, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, popřípadě testovat, by měla vláda zajistit rychlou možnost výběru bezpečné vakcíny.

V tomto návrhu, který vláda již potřetí předložila v takzvané legislativní nouzi do Poslanecké sněmovny, se v případě schválení zásadně omezují práva a svobody občanů a skrytě se v České republice zavádí takzvaný CovidPass EU. Uvedený návrh, který s SPD nikdo nekonzultoval, je problém bezpečnosti a ochrany soukromí našich občanů, a proto jej jednoznačně odmítáme. Naopak požadujeme, aby CovidPass EU nerozděloval občany na kategorie podle toho, jestli jsou testovaní nebo očkovaní, navíc v době, když existuje i česká verze takzvaného CovidPassu. A znovu zdůrazňuji, že k cestování není potřeba ani v současné době CovidPass. Není nutnost ho zavádět, cestovat lze i bez CovidPassu. Tady nám vláda vytváří umělý dojem, že snad budeme moci žít normálně jenom na základě nějakých dalších a dalších omezení a průkazů. To samozřejmě není pravda.

A znovu vyzýváme vládu, i vzhledem k létu, podzimu i nastávající zimě, aby zacílila ochranu na ohrožené skupiny občanů. Chceme, aby se zase všechno v naší zemi vrátilo do normálního stavu, jaký tady byl před touto pandemií. Chceme, aby lidé mohli jít svobodně ven, svobodně se navštěvovat, svobodně cestovat, svobodně jít do práce, svobodně jít do restaurace, a aby je nikdo neomezoval, zvláště když víme, že covid drtivou většinu občanů neohrožuje na životě. A znovu zdůrazňuji, my prosazujeme ochranu ohrožených skupin.

Hnutí SPD, zároveň v této souvislosti dodám, protože opět je to záležitost, která k nám přichází z Evropské unie, poslanecký klub SPD podporuje jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně referendum o vystoupení z Evropské unie.

SPD se rozhodla udělat hlavní téma předvolební kampaně z předražených zahraničních potravin v supermarketech a alternativy v podobě levnějšího zboží od českých sedláků. Je to podle vás skutečně to, co občany pálí nejvíce?

Není to jediná věc, která pálí občany, ale pálí je určitě. Každý chce kvalitní české potraviny za levné ceny. Ale není to naše jediné téma. Máme komplexní program pro řešení problémů naší země. Netvrdíme, že vše zahraniční je předražené, a naopak, že vše domácí je levné. Ale máme tu spoustu méně kvalitního dovozového zboží, které je často naopak levnější než to kvalitní české, a důvodem jsou například rozdíly v dotacích EU, které producenti v mateřských zemích inkasují. Zemědělci ze zemí na západ od nás dostávají mnohem větší dotace než ti naši. EU se k nám chová diskriminačně a nadržuje původním západním členským zemím. Jsme pro ně pořád „póvl z Východu“.

Naším cílem je prosadit, aby se trh narovnal a aby samozřejmě mělo přednost vždy zboží lokální. A těch důvodů je spousta: od podpory našich zemědělců, producentů a zpracovatelů přes ekologické rozměry, kdy miliony tun nafty se ročně spálí jen díky nesmyslné přepravě zeleniny a dalších potravin i jiného zboží po celé Evropě. A samozřejmě potravina, kterou ráno sklidíte a odpoledne už může být v regále, má jistě jiné parametry než potravina, kterou musíte nadopovat konzervanty a umrtvit nebo ji v případě ovoce a zeleniny fakticky sklízet nezralou a pochopitelně opět chemicky ošetřovat. Touto kampaní chceme rovněž ukázat, jak to by to mohlo v reálu vypadat, kdyby prošel jako celek náš zákon na podporu českých potravin a českých zemědělců.

Objevují se námitky, že některé ceny potravin, avizované v letácích vašeho „českého jarmarku“, jsou mimo ekonomickou realitu. Co na ně odpovíte?

Cokoli v ekonomice je reálné – bohužel i bohudík. Ano, je tu tlak na inflaci, protože znehodnocení koruny a úspor občanů by fakticky umazávalo státní dluh a například dluhy velkých investorů. Ty dluhy by ale fakticky zaplatili občané, protože se jim snižuje reálná kupní síla. K tomu samozřejmě přispívají opatření Evropské unie na eurodluhopisy, kvantitativní uvolňování či Zelený úděl EU, který výrazně prodražuje produkci skoro všeho.

V lednu potraviny v Česku zdražovaly nejrychleji za více než třináct let. Kilogram vepřové pečeně zdražil mezi prosincem a lednem o 10,70 korun. Polotučné mléko o skoro korunu. Máslo v přepočtu na kilogram bylo oproti prosinci dražší o bezmála čtyři koruny. Ceny zeleniny a například i brambor vzrostly mezi prosincem 2020 a lednem 2021 o více než deset procent. O takřka deset procent byla meziměsíčně dražší také vajíčka. Celková inflace je teď meziročně zhruba na výši tří procent. To se ale do toho nezapočítávají ceny nemovitostí, u nichž je meziroční nárůst mnohdy více než deset procent. Je zde evidentní výrazné zdražování.

A pak tu je druhá cesta – pojďme občanům naopak náklady na život snižovat a mimo jiné také snižovat náklady na práci firmám – například zemědělcům, aby pak mohli produkovat levnější potraviny. To je něco, co hlásáme po dlouhá léta.

Mimochodem, v tomto ohledu je k zamyšlení zapojení státu do byznysu, tak jak to dělají vyspělé západní státy – ať už například státními telekomunikacemi, státní komerční bankou, nebo i třeba vstupem státu do nějakého družstevního řetězce s potravinami, který by prodával kvalitní české potraviny za dostupné ceny.

Ostatně už dnes zemědělci, sadaři a další dodávají zpracovatelům zboží za extrémně nízké výkupní ceny. Pěstitelé zeleniny prodávají své zboží obchodním řetězcům za zhruba poloviční cenu, než kterou zaplatí spotřebitelé v obchodech, řekl nedávno předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka. Takže popravdě, prostor pro snížení cen tu je. Samozřejmě na straně obchodních řetězců, které mají opravdu skvělé zisky. Lidl například v roce 2019 měl zisk 5,8 miliardy. Problémem našeho členství EU je i vyvádění nezdaněných peněz z ČR nadnárodními korporacemi. Když řetězec udělá reklamu v Německu a pak ji naúčtuje své dceřiné firmě v České republice, tak se zisk přesouvá ven a nezdaněný. I o tom je třeba diskutovat a řešit to. Nadnárodní korporace vyvedou z ČR ročně nezdaněných cca 300 miliard korun. A Babišova vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM, která je servilní vůči Bruselu, to odmítá řešit. A místo toho zamražuje platy hasičům či policistům. Přitom peníze by v rozpočtu byly, kdyby byla pro vládu Česká republika na 1. místě, tak jak to prosazuje SPD. Bohužel současná vláda prosazuje v prvé řadě zájmy EU.

Myslíte, že váš jarmark jako ukázka levných cen nějak ovlivní chování spotřebitelů? Že si uvědomí, co mohou od řetězců požadovat?

Cíl je v prvé řadě rozpoutat diskusi. A samozřejmě spotřebitelé by měli chtít dostupné kvalitní zboží a čeští dodavatelé férové slušné podmínky. Je to ukázka toho, jak by to mohlo vypadat, kdyby prošel námi prosazovaný zákon na podporu českých potravin a českých zemědělců a kdybychom se znovu stali svobodnou, suverénní a soběstačnou zemí v základních potravinách, které lze produkovat v naší republice.

Pokud by SPD ve volbách uspěla, co by byly její hlavní priority v oblasti potravin? Už jste v tomto volebním období předkládali návrhy k zajištění potravinové soběstačnosti; můžeme je očekávat znovu? Anebo jiné návrhy v tomto směru?

Prioritou je obnovit potravinovou bezpečnost a soběstačnost v základních potravinách. Cílem jsou kvalitní české potraviny za dostupné ceny. Pro SPD je také nepřijatelné, aby se na úrodné půdě stavěly solární elektrárny nebo montovny, tak jak to vlády doteď dělaly. Úrodná půda je pokladem každé svobodné země a musíme ji chránit.

Určitě bychom chtěli prosadit zákon o potravinách, který jsme letos předkládali, a který bohužel neprošel kvůli Senátu a tomu, že se poslanci hnutí ANO zalekli prounijní lobby, která hájí zájmy nadnárodních řetězců. Na druhou stranu jsme prosadili alespoň pasáž, která ruší pod pokutou až 50 milionů korun dvojí kvalitu potravin. Podařilo se nám tedy splnit jeden z důležitých programových bodů SPD.

