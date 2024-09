Povodně byly a budou, vzkazuje meteorolog. Ale politici a aktivisti se neštítí přihřívat polívčičku

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před extrémními srážkami. Mohl byste vysvětlit, jak v tomto případě chápat význam slova „extrém“? Jak mimořádné tedy je to, co Česko v množství srážek v nejbližších dnech čeká?

Výstraha na extrémní srážky se vydává, pokud očekávané úhrny překročí stanovený limit, pro denní srážky je to například 80 milimetrů, pro dvoudenní úhrny je to 120 milimetrů. Vzhledem k situaci je nutné počítat se srážkami, které na konkrétních místech vyskytnou třeba jednou za desítky let, i když to samozřejmě nebude všude.

Česko mají postihnout lijáky podobné těm při povodních 1997 a 2002. V týdnu uprostřed srpna 2002 část našeho území postihla pětisetletá až tisíciletá povodeň. Tyto povodně byly největší od ničivé Velké povodně v roce 1845. Proč v posledních letech dochází u nás k tak výrazné časové kumulaci událostí, které by při pohledu do historie měly být spíš ojedinělé a objevující se třeba jednou za století?

K této kumulaci čas od času dochází, třeba po většinu 20. století bylo zase u nás velkých povodní výrazně méně, i proto byla povodeň roku 1997 takovým překvapením. I zcela náhodné události se mohou kumulovat.

Před třemi lety jste pro ParlamentníListy.cz v rozhovoru, jenž se týkal silných bouří s vydatnými dešti, které v Německu připravily o život na dvě stovky lidí, vyjmenoval čtyři významná povodňová období v Evropě, z nichž to poslední spadalo do let 1990 až 2016. Je to tedy tak, že naše území bude teď desítky let či století takových povodňových období ušetřeno a dojde jen čas od času k takovým mimořádnostem, jaká se na nás valí v nejbližších hodinách?

To dopředu nikdo neví, nanejvýše je možné spekulovat. V každém případě je vhodné se na tyto události, ale třeba i na neočekávaně krutou zimu, připravit.

Co je hlavní příčinou těch nastávajících mnohadenních vytrvalých dešťů a možných povodní, které teď aktuálně hrozí?

Meteorologicky řečeno, je velmi pomalý postup tlakové níže, která bude po několik dní setrvávat nad Balkánem a která bude udržovat vydatné srážky nad naším územím. Navíc se tato níže bude částečně vracet, což je velmi často dalším příznakem nebezpečí silných srážek, které budou navíc zesilovat na návětří hor. Kromě nás hrozí extrémní srážky také v Rakousku.

Vláda avizuje, že déšť bude extrémní jako při katastrofě v roce 1997, a apeluje na lidi, aby se připravili k evakuaci. Lidé by si měli připravit evakuační zavazadlo, měli by auta odvézt na vyvýšená místa, přestěhovat cenné věci do vyšších pater, měli by mít zásobu pitné vody, nabité mobily a powerbanky. Co tomu říkáte? Jsou taková doporučení namístě? Nezačnou lidé panikařit?

Tato doporučení jsou zcela na místě a osobně bych v této věci vládu podpořil. Lepší příprava teď než panika až při evakuaci. Připravme se na nejhorší, doufejme v lepší.

V souvislosti s tím zmíněným neštěstím v Německu jste tehdy řekl, že – nejen němečtí – politici ohledně vlivu klimatické změny na povodeň manipulují veřejné mínění. Také teď už se objevují v diskusích názory, že si za extrémní počasí posledních let může lidstvo svou činností samo. Jakým vysvětlením či zdůvodněním byste takovým hlasům oponoval?

Samozřejmě, zelení politikové a aktivisté si při takovém neštěstí vždy budou přihřívat svoji polívčičku obecným prohlášením, že údajně člověkem zaviněné oteplování zvyšuje extrémy počasí, aniž by zacházeli do podrobností. Pozorovatelné je to totiž pouze u extrémně vysokých teplot, zatímco u ostatních jevů je vlastní přesvědčení klimatologů, že za to může lidstvo, dominantně nízké, popřípadě tam významný trend ani moc nepozorujeme. Je to i v poslední zprávě IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu).

Zrovna povodně z trvalých vydatných dešťů, na které se, bohužel, teď musíme připravit, nepatří mezi jevy, které by vykazovaly jednoznačné trendy. Extrémní počasí tady vždy bylo a bude; mohl bych třeba citovat pasáže z knihy „Povodně v českých zemích“ autorů Kozák a kolektiv, kde můžeme číst tento nadpis: „Rok 1900 – Konec povodňového století“.

Oproti povodňovému století tedy můžeme být v relativním klidu?

Dříve lidé při podobných pohromách daleko častěji umírali, dnes máme díky naší vyspělé společnosti výrazně lepší možnosti se na takové událost připravit a poté napravit případné škody. Tyto možnosti máme z velké části i díky fosilním palivům, na které je dnes v pseudointelektuálských kruzích v módě hlavně plivat. Také je na místě zdůraznit, že čím bohatší je společnost, tím větší jsou možnosti minimalizovat ztráty na životech a poté napravovat škody. Chudé a upadající státy takové možnosti zdaleka nemají.

