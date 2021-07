Povstane lid proti EU? Václav Klaus temně o zákazu aut a protestech: „Vyšumělo to do prázdna“

Ničivý. Zcela ničivý pro životy, svobodu a životní úroveň obyvatel Evropy, popsal bývalý prezident Václav Klaus ParlamentnímListům.cz ekologický balíček, který se chystá v Evropské unii a jehož součástí by bylo i zdražování paliv a zákaz prodeje aut na spalovací pohon do roku 2035. Rebelii států nebo občanů ovšem neočekává. „Podvolení se už dosáhlo v Evropě a na celém Západě vysokého stupně,“ vysvětluje.

Pane prezidente, co jako letitý bojovník proti zeleným zákazům a omezením říkáte na dosti odvážný “klimatický balíček” z dílny Evropské komise?

Tento klimatický balíček není odvážný. Je hloupý a nesmyslný. Je nerealistický, a pokud by eventuálně byl zrealizován, pak je to balíček zcela ničivý. Zcela ničivý pro životy, svobodu a životní úroveň obyvatel Evropy.

Bude-li balíček kompletně realizován, co z globálního pohledu uděláme “dobrého” pro naši planetu, snížíme-li v EU uhlíkové emise o 55 procent do roku 2030 a do půlky století se staneme “uhlíkově neutrální”?

Že tento balíček může udělat pro naši planetu něco dobrého, si mohou myslet jenom zelení aktivisté, jenom obhájci zcela neudržitelné doktríny klimatického alarmismu. Jenom lidé, kteří věří v bezprostřední lineární, nebo dokonce exponenciální vztah mezi objemem emisí CO 2 v atmosféře a průměrnou globální teplotou. Mezi tyto pomýlené jedince, kterým se podařilo získat tak absurdní mediální ohlas, nepatřím. Role člověka ve vývoji globálních teplot je dlouhodobě zcela zanedbatelná. CO 2 už navíc svou možnou roli v ovlivňování teplot sehrálo. Záměr uhlíkové neutrality je proti člověku zaměřená politika. S teplotou téměř žádnou souvislost nemá.

Mediálně rezonovala hlavně opatření týkající se automobilového průmyslu, kdy by se dle návrhu evropských komisařů od roku 2035 nesměly v EU prodávat auta se spalovacími motory. Je vůbec příčetné něco takového v tak krátké době chtít?

O tom, jaký pohon budou mít automobily za dvacet či padesát let, spekulovat nechci a nemohu. Technický pokrok se vyvíjí podle svých vlastních zákonitostí a tak tomu bylo v dosavadním vývoji lidstva. A bylo by to dobře. Až technický pokrok přinese revoluční model aut bez spalovacího motoru (která budou finančně dostupná a konkurenceschopná s těmi dnešními), pak budou určitě dnešní spalovací motory patřit do technického muzea. Dnes tomu tak není a v žádném případě tomu tak nebude ani v roce 2035.

Šéfredaktor serveru Info.cz Michal Půr míní, že se nebezpečně blížíme hranici, kdy se členství v EU nemusí státům vyplácet. Mohou tyto radikálně zelené návrhy vyvolat výraznější odpor i těch členských států, které dosud příliš nerebelovaly?

Debata o tom, nakolik se členství v EU jednotlivým státům vyplácí, závisí na mnoha věcech. Ekonomická integrace, racionální prostupnost hranic pro zboží, práci a kapitál, minimum státních zásahů do fungování trhu ekonomickým subjektům jednotlivých členských států jistě pomáhá a přináší ekonomický efekt. O tom ale EU není, resp. jen minimálně. EU je o prosazování iracionálních, ekonomiku ničících návrhů, jejichž prototypem je právě zelený klimatický balíček. Z takové EU vystoupit by bylo racionálním krokem. Malá země typu České republiky – když vidíme, jak byla „mučena“ velká Velká Británie – by však nemalou dobu nesla těžké náklady. Že by jednotlivé členské státy začaly právě teď rebelovat, si nemyslím. Podvolení se už dosáhlo v Evropě a na celém Západě vysokého stupně.

Pokud jde o občany, v minulosti jsme viděli, co ve Francii způsobilo razantní zdražení pohonných hmot, hnutí žlutých vest přerostlo do masivních celonárodních demonstrací. Může zelený unijní plán vyvolat něco podobného v Evropě? A bylo by to podle Vás na místě? Mohou extrémy tohoto typu zahájit pád EU?

„Hnutí žlutých vest“ jsem fandil, svou pozitivní roli sehrálo, stalo se celonárodní aktivitou, ale vyšumělo do prázdna. Nevěřím, že může klimatický balíček v Evropě vyvolat něco natolik masivního, aby se toho majitelé Evropy začali obávat. Evropa – protože se podařil rozbít systém národních států unionizací – není akceschopná. Ani u nás, nebo dokonce právě u nás, nic takového jako žluté vesty klimatický balíček vyvolat nemůže. Na to už jsme příliš – houellebecqeovsky – podvoleni.

