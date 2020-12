Pozor na příští vládu... Aby nám zbyla ústavní práva, obává se Radek Koten. Covid? Poslouchejme prof. Berana

reklama

Rok 2020 je u konce. Jak byste ho shrnul?

Já bych ho shrnul v několika rovinách. Jedna rovina by byla samozřejmě epidemie koronaviru jako taková, která se k nám dostala. V dubnu začala opatření, v té první části byli občané ochotni leccos obětovat, aby se to vyřešilo, nicméně v září, kdy začala nějaká druhá vlna, tak lidé už opatření nechtějí dodržovat a chtějí zase normálně žít. Protože ekonomické následky – což je druhá rovina – jsou obrovské a bohužel v březnu nikdo netušil, co to přinese České republice a jejím obyvatelům. A vidíme lidi, kteří i desítky let budovali privátní firmy, ať už restaurace, hotely nebo živnosti a současná opatření vlády celá odvětví úplně likvidují.

Bohužel bude následovat další věc, a to budou osobní bankroty, bankroty firem a navazující nezaměstnanost. Ta se může přiblížit klidně osmi, možná i deseti procentům. Co se týká dalších následků pro stát, vidíme je v deficitním rozpočtu. Lidé, kteří nemohou pracovat, nemohou vytvářet zisk a neodvádějí daně do státního rozpočtu. Rozpočet je kvůli tomu velmi deficitní a následky pro rozpočty obcí, měst a krajů budou vidět obrovským způsobem a bude docházet k čím dál většímu zadlužování České republiky.

Když to shrnu, tak se obávám, že firmy zanikají i z toho důvodu, že každý týden platí něco jiného a člověk si už není jistý, zda si druhý den nakoupí, zda si dojde k holiči, jestli může jít lyžovat na kopec, kde téměř nikdo není, protože tam není ubytování ani nic jiného. Majitelé vleků nevědí, zda mohou nastříkat sníh za několik stovek tisíc, aby jim nakonec neroztál bez jediného lyžaře. Vidím to opravdu pro celý segment turistického ruchu a zájmových aktivit velice špatně.

Další věc je, že nám tady vzniká generace dětí, které se učí distančně nebo se neučí vůbec a bude to mít velký vliv na jejich další život a jejich další vzdělávání.

Každopádně nyní platí další uzavření, jsou zavřené obchody, školy, gastronomická i kulturní zařízení, život se tedy znovu zastavil. Souhlasíte s takovým omezením?

Nemohu souhlasit, a to z několika důvodů. Nejsem ani epidemiolog, ani lékař, nicméně my tady posloucháme různé ministry, teď už máme třetího ministra zdravotnictví, zatímco já vidím řešení jinde. Vidím ho v ochraně 17 procent lidí, kteří patří do rizikové skupiny a zbytek – 83 procent bychom měli nechat fungovat a žít. Pan profesor doktor Jiří Beran, který je uznávaným světovým epidemiologem, má názor, že bychom měli chránit právě rizikové skupiny, pro něž vytvoříme maximální podmínky, aby se snížily následky, tedy i úmrtnost na covid a zbytek nechme žít.

Znamená to, že vláda nemá vaši důvěru? Nevěříte, že má situaci pod kontrolou?

Nemám důvěru v opatření, protože si myslím, že vláda mnohdy ustupuje lobbistickým tlakům. Podle toho, jak rozhoduje otevírat a zavírat různé obchody s tím, že velké obchody mohou být otevřené a malé nemohou, ustupuje lobbistickým tlakům farmaceutických firem.

Právě při prodloužení nouzového stavu se diskutuje o svobodě a právech, která jsou v nouzovém stavu omezena, a s tím se sbíhá diskuse, zda se vše vrátí do původního stavu, až bude koronavirus pod kontrolou. Vrátí se vše do dřívější podoby nebo lidé stejně o nějaká práva a svobody přijdou?

Práva a svoboda musí být zachovány a pod rouškou jakési infekce nebo čehokoliv jiného není možné je brát lidem. Je to možné pouze dočasně v zájmu toho, než člověk pozná, o co se jedná. Jsou státy, které to zvládají i bez drakonických opatření s tím, že nemají větší počet mrtvých než v jiných letech. Já věřím tomu, že se nám práva vrátí, a pokud ne, tak musíme bojovat, aby se nám vrátila. Není možné pod záminkou jakési nákazy, která u mnoha lidí nemá v podstatě ani příznaky, lidem omezovat práva.

Není také žádným tajemstvím, že po zásadních konfliktech a válkách zůstávaly dlouho platné zákony omezující svobodu a rušily se až s letitým zpožděním. Neobáváte se toho?

Velmi záleží, jaké politické strany budou v příští vládě – na tom záleží, zda budeme mít i nadále naše základní práva zaručená Ústavou ČR nebo nikoliv. Voliči si musí velice dobře rozmyslet, koho budou volit – zda budou volit strany, které hájí práva občanů anebo naopak budou volit zelené levičáky, kteří jim budou zakazovat jezdit s auty, zakazovat shromažďování a další věci.

S naším soukromím souvisí obava o jakýsi elektronický průlom do osobních dat. Ať už jde o sledování činnosti na internetu, mobilní telefony či sociální sítě. Bojíte se, že pod zástěrkou koronaviru může k takovému narušení dojít? Navíc se teď uvažovalo o zpřístupnění konverzací třetím stranám…

Beru to jako velké ohrožení lidských práv a demokracie. V případě, že nějaká úzká skupina lidí bude mít přístup v podstatě ke všemu, a že je vše elektronická komunikace, dá se jakkoliv napadnout a k datům se dostat. Vnímám to jako naprosté ohrožení toho, co nám garantuje základní listina práv a svobod. Jsem proti prolamování takových věcí pod rouškou možné epidemie, trasování a podobně. Je to ryze na dobrovolném přístupu lidí v případě, že aplikaci povolí přístup k poloze a chtějí být trasováni. Je to jejich svobodná vůle, ale nemůže jim to nikdo přikazovat.

Co podle vás vypověděl rok 2020 o Evropské unii?

Čím dál tím více se s postupujícím časem ukazuje totalitní tvář Evropské unie jako takové, protože její přístup ke státům, které si chtějí dělat svoji politiku a chtějí si zachovat svoji národní identitu, je naprosto šílený a naprosto fašistický. Kdysi dávno se říkalo – za starého režimu – kdo nevyje s námi, vyje proti nám. A v tomto případě se to naprosto přesně potvrzuje, protože Evropská unie v případě, že má někdo jiný názor na svoji vnitřní bezpečnost, případně na vnitřní uspořádání státu, jako Maďarsko nebo Polsko, je trnem v oku Evropské unii a chtěla by si jej předělat k obrazu svému. Ale kde je tedy právo národů na sebeurčení? To máme být šedým euro národem bez národní identity? Naprosto ne!

V tomto roce i svým přístupem zákazů, příkazů a nařízení včetně zákazu používání olova… Evropská unie nám v podstatě chce dovážet potraviny, které jsou nekvalitní, geneticky modifikované pod rouškou toho, abychom snášeli nějaký zelený úděl a naši zemědělci neprodukovali více CO2 přes zvířata, která chovají. A všechno jsou to zástupné problémy včetně zeleného údělu, protože nikdo neřekne, že v případě, kdy bude v Evropě sto procent automobilů na elektronický pohon, tak v každé zemi bude muset být pět až deset nových jaderných elektráren. Je to krátkozraké a spíše to povede k tomu, že bude omezena evropská mobilita. Navíc moderní motory mají už nižší uhlíkovou stopu než elektromobily.

Je něco, co vás v letošním roce v politice překvapilo?

Politicky mě překvapilo několik věcí. Například spojenectví Starostů a nezávislých s Piráty. Dalším překvapením bylo, že se ODS spojila s KDU-ČSL a TOP 09. Zdánlivě subjekty, které mají naprosto rozdílné programy, se spojily do koalice Antibabiš. Bylo to překvapení, ale jak říkali někteří politici v minulosti, účel světí prostředky – v tomto smyslu toho tyto strany pravděpodobně využily.

Je tato jejich společná cesta do dalších voleb 2021 správná?

Já osobně to považuji za účelovou věc s tím, že vlastně podvedou své voliče a ihned po ukončení voleb se koalice rozpadnou. Takže se jedná o účelové koalice některých stran, které by se do Parlamentu už nedostaly, a tak se spojily, aby minimalizovaly škody v podobně propadnutých hlasů.

Jak si v celé koronavirové krizi a letošním roce vedl premiér Andrej Babiš?

Vždy, když chcete s někým spolupracovat, musíte si velice dobře vybírat své spolupracovníky. V tomto případě si myslím, že premiér si své spolupracovníky nevybral šťastnou rukou. I krizový štáb chvíli vedl epidemiolog, chvíli ministr vnitra a podle toho bohužel vypadala i opatření, kterým mnohdy lidé nerozuměli. Já to chápu, ale myslím, že premiér by měl více naslouchat odborníkům, kteří nejsou finančně zainteresování na případných léčebných metodách, na dovozu ochranných prostředků a podobně.

Co byste vzkázal českým politikům do roku 2021?

Všem bych vzkázal: Prosím, dělejte něco pro lidi, zanechte svých vnitřních rozporů a hádek a začněte pracovat v zájmu občanů České republiky. Buďme konstruktivní, ať z toho má užitek český občan.

