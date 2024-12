Pracovníci ČT mají „vedlejšáky“. Konečná má jasno, pro koho bokem ČT pracují

Blíží se Vánoce a obchody začínají doslova praskat ve švech. Lidé si ale také stěžují na vysoké ceny, což zaznívá již dlouhodobě. Co říci na cenu másla, vajíček a dalšího teď před Vánocemi? Jak toto může běžná česká domácnost zvládat?

Ano, často slyším, jak můžeme mluvit o drahotě, když jsou obchody plné. Ale tento argument kulhá na obě nohy. Za prvé nevidíme ty, kteří se tohoto předvánočního shonu neúčastní. A mám takový pocit, že kdybychom viděli, jak jsou Vánoce těchto lidí „bohaté“, tak by někteří i slzu uronili.

Druhý aspekt je ten, že ani ti, kteří mají jinak hlouběji do kapsy, nechtějí zůstat aspoň jednou v roce pozadu. I oni chtějí hezké dárky pro své děti a rodinné příslušníky. I oni chtějí aspoň na Vánoce okusit „něco lepšího“. Bohužel část z nich pro tento krátký čas sáhne po nějaké půjčce či úvěru a těchto pár krásných okamžiků pak splácí po celý zbytek roku.

U potravin ještě zůstaneme. Ve svém pořadu BOčko jste mimo jiné mluvila i o dohodě o volném obchodu mezi zeměmi EU a Mercosurem. Můžete prosím pro naše čtenáře vysvětlit, o co vlastně jde a co to, jak pro české zemědělce, tak pro české spotřebitele, může znamenat?

V krátkosti, je to povolební plivanec do tváře zemědělcům od Ursuly von der Leyen. Tato dohoda umožní snazší cestu zboží z Brazílie, Bolívie, Argentiny, Paraguaye a Uruguaye na naše pulty v obchodech. Na tom by samo o sobě nebylo nic špatného – tedy pokud pomineme, jakou uhlíkovou stopu toto zboží přepravované přes půl světa, kdyby to bylo férové pro evropské výrobce – zejména zemědělce, kteří – i kvůli EU – musí dodržovat přísné limity a postupy, které jejich jihoameričtí kolegové dodržovat nemusí.

Z mnohých míst i v souvislosti se zdražováním zaznívají obavy z Green Dealu. Na co se v tomto směru můžeme „těšit“? A opět, jak toto budou české domácnosti zvládat?

Green Deal ještě neukázal svoje svaly. To, co dosud způsobil, by se dalo označit jen jako taková malá předehra. Ve svém důsledku nebude jediná oblast, kterou by Green Deal neovlivnil. Zvýší byrokracii (firmy budou muset kontrolovat uhlíkovou stopu produktu), rozkolísá přenosovou soustavu, do níž budou muset být investovány desítky – možná stovky – miliard korun. Prodraží energie, pohonné hmoty, a tedy i osobní dopravu. Přikáže nám, jak máme bydlet. A ještě to bydlení enormně prodraží. Kdo vlastní nezateplený dům na vesnici, tak nechť se v budoucnu připraví na to, že do něj bude muset investovat stovky tisíc až miliony korun. Na druhou stranu lze mnohé z toho ještě zastavit. Záležet bude na občanech, zda tomu budou chtít v roce 2025 říct STAČILO!

„Petr Fiala a jeho vláda dělá tolik pro mladou generaci, že 20 procent z nich uvažuje, že z ČR odejde,“ uvedla jste na svém facebookovém profilu. Co konkrétně z činnosti vlády máte v tomto směru na mysli?

Myslím, že v tomto ohledu hraje nejzásadnější roli cena bydlení, která je v České republice rekordní. Takže paradoxně se jim finančně často vyplatí jít bydlet jinam. Zároveň na ty mladé, kteří třeba chtějí podnikat – což jsou i řemeslníci – tak čeká ne úplně přátelské byrokratické prostředí. Mladí lidé rovněž dle dostupných statistik požadují vyšší mzdy. Což ale v republice, ze které dělali a dělají 35 let levnou montovnu, představuje problém.

Ale ještě zpět k těm cenám bydlení. Když jsem v týdnu četla rozhovor s Janem Fraitem z České národní banky, tak mi úplně zatrnulo. Nejenže říká, že růst cen bytů bude dále pokračovat, ale hlavně z toho, že domácnost, jež nemá 90 tisíc čistého, na hypotéku de facto nedosáhne. Mladý bezdětný pár, aby tedy tento požadavek splnil, by musel vydělávat 120 tisíc, tedy každý 60 tisíc korun měsíčně, aby to dohromady dalo 90 tisíc čistého a měli šanci na své bydlení. Když si vezmete fakt, že 2/3 pracujících nedosáhnou ani na průměr 45 tisíc, tak na hypotéku dosáhne jen jeden člověk z 8.

Pojďme na další téma. Co říci na to, co se odehrává kolem moderátorky Marie Koldinské v ČT v souvislosti s tím, že zároveň spolupracuje s odborem strategické komunikace vlády, v čele s koordinátorem Otakarem Foltýnem?

Nedivím se tomu. Mnozí pracovníci ČT mají různé „vedlejšáky“. Většinou spojené s konkrétní politikou či neziskovkou. Je to taková symbióza. Jen se pak divím, jak mohou mít tu drzost o sobě tvrdit, že jsou objektivní a nestranní.

A když jsme u ČT, co říci k tolik diskutované mediální novele? A jak vůbec celkově vidíte v dnešní době úlohu a důležitost veřejnoprávních médií?

Rozhodně nesouhlasím s daní za vlastnictví televize a rádia – a teď už i mobilního telefonu, počítače či tabletu. Což to, čemu se říká koncesionářský poplatek, regulérně je. Jestliže se Česká televize ohání svou důvěryhodností mezi lidmi, pak ať ji platí její solidární diváci. Ti, kteří jejích služeb nevyužívají – a těch mám třeba já ve svém okolí čím dál více – by logicky neměli platit. Když si nepustím film na Netflixu, taky za něj nemusím platit. A když si ho chci pustit, tak holt zaplatím.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4966 lidí A samozřejmě vím, že mi teď mnozí řeknou, že systém placení je správný, jen se musí televize reformovat. Víte, podobné kecy poslouchám už 20 let i o EU. A podívejte se, jak zametli s miliony hlasů, které si přály změnu. V čele zůstala „stará dobrá“ Ursula a dalších 5 let si o nějaké reformě EU mohou všichni nechat jen zdát.

Podívejme se i do zahraničí. Jak okomentovat to, co se odehrává kolem voleb v Rumunsku?

Možná Vás i Vaše čtenáře překvapím, ale skutečně do voleb – resp. do jejich výsledků – zasáhly zahraniční mocnosti. Ovšem nikoli ty, které jsou nám prezentovány, nýbrž USA, které zde mají jednu ze zásadních vojenských základen, a Evropská unie.

Je naprosto děsivé, že pak poslouchám, že v rámci svobody se má zakázat sociální síť TikTok – a následovat pak bude i X – dříve Twitter. Kam až chce ta EU a jí servilní vlády, jako je ta naše, v té cenzuře zajít?

A jak vidíte aktuální vývoj na Ukrajině? Mimochodem D. Trump v rozhovoru pro časopis Time ostře kritizoval odpalování amerických raket na území Ruska. Co na to říci?

To musí kritizovat každý, kdo má všech pět pohromadě a nechce jadernou válku. Bohužel Joe Biden – ještě než skončí v propadlišti dějin – udělal naprosto šílený krok, když povolil použití amerických zbraní v území Ruské federace. Počkám si na konkrétní kroky Donalda Trumpa. Pokud se mu podaří přispět k ukončení ukrajinského konfliktu, tak mu i zatleskám. A to v případě amerických prezidentů nedělám často (smích).