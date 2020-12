Přání k Ježíškovi od Fialy, Pekarové nebo Bartoše. Taková, co by na mikrofon nikdy neřekli. Mladý politolog je napsal za ně

VHLED MICHALA BOKA Štědrý den je za dveřmi, a i myšlenky vrcholných politiků se namísto covidu ubírají spíše k bramborovému salátu, k cukroví a k štědrovečerní nadílce. Co který politik najde pod stromečkem? Politolog Michal Bok nechal závažná politická témata stranou a zkusil se zamyslet nad tím, co si předsedové sněmovních stran mohou přát k Vánocům. Nakonec z toho vyšlo devět „dopisů“ tam nahoru a jeden, který ani neodešel. A přání se vzhledem k blížícím se parlamentním volbám výrazně liší.

reklama

Milý Ježíšku... předsedové sněmovních stran si píšou o dárky k Vánocům

Pokud by někdo čekal, že zde najde skutečné dopisy předsedů stran Ježíškovi, tak se předem omlouvám, že ho zklamu. Ale snad byste nečekali, že by politici věřili na Ježíška. Pojďme se společně podívat, jak by ty dopisy mohly vypadat, kdyby skutečně existovaly. Anketa Kdo by se Vám po diskutovaném odchodu Petra Dvořáka z ČT líbil v jejím čele? Moderátor Jakub Železný 3% Poslanec Patrik Nacher 74% Novinář Milan Fridrich 3% Mediální analytik Michal Klíma 0% Předseda Rady ČT Pavel Matocha 15% Novinářka Alexandra Mynářová 5% hlasovalo: 1971 lidí

Andrej Babiš (ANO): Bojuju za tuto zemi!

Čau Ježíšku!

Bol jsem celý rok moc hodný. Bojoval jsem za tuto zemi. Za ty naše lidi tady. Za motýle a pak ten COVID. Tři ministry na zdravotnictví jsem měl. A nakonec si stejně musím dělat zmocněnce pro očkování sám sobě!

A opozice? Akorát křičí. Feťáci z Pirátů a neschopný Fiala. Akorát brečí, jak že my to děláme špatně, ale co oni? Bečva otrávená, ale co oni proti temu COVIDu udělali?

Tak tě moc prosím, ať už ten koronavirus skončí. Ať si socani přestanou hrát na Havla a přestanou mi týden co týden odcházet a zase se vracet do vlády.

Díky!

Andrejko

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Petr Fiala (ODS): Budu premiér!

Milý Ježíšku,

Ty víš stejně jako já, že po příštích volbách budu premiér. Ale stejně bych si Tě dovolil poprosit, jestli bys mi s tím trochu nepomohl.

Potřeboval bych, aby nás naši budoucí (a po volbách možná bývalí) koaliční partneři přestali podrážet. Třeba teď se, Ježíšku, projednával daňový balíček. Tak jsme v Senátu vymysleli nějaký kompromis, který podpořili i lidovci. A pak ve Sněmovně?

TOP 09 proti a od KDU-ČSL pro méně než polovina. No, kde to jsme? A pak nás ještě na twitteru poblil Kalousek, že prý jsme idioti.

Daňový balíček, který dnes prošel Sněmovnou, je návrhem, vůlí a svým způsobem i vítězstvím @AndrejBabis. Všichni „užiteční idioti“, kteří mu to podpořili, přispěli k jeho aktuální popularitě a k většímu dluhovému zoufalství našich dětí. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) December 22, 2020

Ježíšku, já budu premiér, ale trochu se začínám bát, že to bez Tvojí pomoci nepůjde.

Předem Ti moc děkuji.

Péťa

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ivan Bartoš (Piráti): Věřím v Létající špagetové mostrum

Ježíšku,

raději bych psal Létajícímu špagetovému monstru, ale to by dopadlo stejně, jako když jsem onehdá mával vlajkou Antify. Kolovalo by to po sítích. A já bych musel vysvětlovat, že si myslím něco jiného, než si skutečně myslím.

Takže, i když v Tebe nevěřím, tak Ti stejně píšu. Protože to je přece takové to správné, premiérské. Ale neboj, nic po tobě nechci. Pokud se totiž něco neposere, tak od tebe nic potřebovat nebudu a za rok touhle dobou budu premiérem.

Takže sice nic, ale i tak díky.

Ivánek

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura (SPD): Jsem Čech a ne japonský podnikatel

Drahý Ježíšku,

narodil jsem se sice v Tokiu a dětství strávil v Japonsku, ale Ty víš, že jsem ten nejlepší, kdo může a bude hájit naše křesťanské hodnoty.

Jediné, co po Tobě žádám, je, aby ten křivák Václav Klaus mladší na mě přestal útočit a říkat o mně, že jsem „japonský podnikatel“. Ty přece víš, že jsem kluk z Moravy, Čech jak poleno a skutečný vlastenec!

Navždy Tvůj,

Tomio

P. S. Kdybys uměl zařídit, aby si zlí lidi přestali dělat legraci z progresivní konstrukce mojí vily v Břevnově a přestali ji přezdívat Takešiho hrad, tak bych se vůbec nezlobil.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vojtěch Filip (KSČM): Přimluv se za nás u našich soudruhů

Vážený pane Mrázi,

předně si, prosím, povšimněte, že si k úcty k Vám nedovoluji Vás familérně titulovat „Dědo“. Činím tak i z úcty k našim bratrským národům.

Prosím Vás o jediné. Přimluvte se za nás u našich soudruhů ve všech spřátelených zemích, aby pomohli naší straně přežít.

Jsem si vědom, že proletářské hnutí může mít vůči našim činům vážné výhrady. Přece jen, vynesli jsme do premiérského křesla velkokapitalistu, který vykořisťuje nejen dělníky, ale i rolníky a pracující inteligenci.

Ale soudruzi, co jiného jsme měli a mohli dělat? To jsme měli nechat ta křesla, tu moc a ten kapitál jen tak ležet na ulici? Pane Mrázi, pomoz nám tak, aby naše strana přežila i do další pětiletky.

Tvůj

Vojta

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jan Hamáček (ČSSD): Buď na nás hodný

Drahý (ale sociálně dostupný) Ježíšku,

vím, že jsme nebyli moc hodní. Vím, že jsme nedrželi slovo. Vím, že jsme jeden den vyhlašovali hranice, přes které nepůjdeme, abychom je hned druhý den překročili.

Vím, že jsme opustili naše voliče, lidi práce, obyčejné lidi i zaměstnanace. Vím, že jsme se stali stranou progresivních úředníků, svazáků a lidí, kteří se nikdy v životě neživili poctivou prací.

Vím, že ze sociální demokracie jsme se stali stranou „socialistů“, co snídají lanýže a zapíjí je šampaňským. Ale Ježíšku, my se polepšíme!

Tak prosím, buď na nás hodný a přines nám trochu lepší preference, abychom se přehoupli přes 5 %.

Děkuji,

Honza

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Marian Jurečka (KDU-ČSL): Jsme nejkřesťanšťější strana

Ó Pane,

jsme ta nejkřesťanštější strana v této bezbožné zemi. Bojujeme za naše bližní imigranty, aby mohli obohacovat naši kulturu. Stojíme pevně v jednom šiku s Angelou Merkelovou a našimi bratry a sestrami proti všem xenofobům a hlavně za jednotnou a federální Evropu.

Dej nám, prosím, Pane Ježíši ke svátku svého narození, aby lidé prohlédli a pochopili, že vůbec není pravda, že „Kam vítr, tam lidovci“.

Budiž sláva jménu Tvému až na věky,

Marian

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09): Ať už Kalousek mlčí

Pane Ježíšku,

prosím, ať už Mirek Kalousek mlčí!

Já chápu, že si pořád potřebuje dokazovat, že na to ještě má. Ale my tady hrajeme o budoucnost strany a on dělá... on dělá věci, které jako dáma nemůžu ani nahlas vyslovit, ale Ty víš, jak moc zlobivej je to kluk.

Tak prosím, dej mi k Vánocům, že začne mlčet, protože jinak nám to všechno zkazí.

Tvoje

Markétka

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jak blbý film! Profesor Šerý rozstřelil tiskovku Blatného. Zásadní info „Všechny tahám ze sra*ek a nic z toho nemám," postěžoval si policejní exprezident. Pak dostával gáži 30 tisíc EUR od mafiánských struktur Boj o ČT: Čeho se bojí Drahoš, Šarapatka a další? Matocha není „jejich“. Nátlak nestačil, špína se nenašla. Ale příště... Elitář Minář, bolševické myšlení. Čižinský a lidé v pozadí. Politolog proklepl nové hnutí, tohle nás čeká

Infobox Michal Bok (*1988) Na Univerzitě Karlově vystudovaný politolog. Milovník historie, dobrého jídla, cestování a zahradničení. Dlouhodobě žije v zahraničí. Píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstnavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů.

Vít Rakušan (TAN): Nejsme promiskuitní

Ježíšku,

zkoušeli jsme to sami. Pak s TOP 09. Pak znovu sami. Pak jsme to zkusili s lidovcema, ale nakonec jsme skončili sami. Pak jsme to různě po krajích zkoušeli s různými stranami včetně ODS. A teď to zkoušíme s Pirátama.

Oceň, prosím, naši názorovou konzistenci. Oceň, prosím, jak si uchováváme naši identitu a jak se pořád znovu a znovu snažíme to zkoušet s novými partnery.

Vůbec není pravda, že jsme promiskutní. Naopak. Jsme absolutně věrní. Jsme věrní naší snaze zkoušet nové partnery. Tak prosím, oceň pod stromečkem naši věrnost.

Upřímně zdraví

Vítek

P. S. Pro jistotu jsme osekali spodní větvičky.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poznámka:

Zelení letos Ježíškovi dopis neposlali. Nebyli totiž schopni se shodnout, jestli mu má napsat spolupředsedkyně Magdalena Davis nebo spolupředseda Michal Berg. Stranické vedení se už ale usneslo, že napřesrok napíšou Ježíškovi společně oba spolupředsedové genderově vyvážený dopis, který bude adekvátně akcentovat naléhavost klimatické nouze i potřebu řádně reflektovat existenci všech 57 (a případně dalších) pohlaví.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.