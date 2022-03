Prasárna proti občanům, vláda to neřeší záměrně. Vyoral o habaďůře pumpařů a politickém eunuchovi Fialovi

reklama

Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 9% Nezvládne 83% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 47675 lidí

Prezident Miloš Zeman na Hradě vyznamenal osobnosti, mezi nimi i ukrajinského prezidenta Zelenského, přičemž vyzdvihl jeho statečnost. Jak toto ocenění vnímáte? Je to Zemanova facka Putinovi? Zeman si tím poštval i mnoho svých příznivců…

Co se týká Zelenského, nemyslím si, že je úplně košer vyznamenávat kohokoliv během konfliktu, respektive na jeho počátku, který je zahlcen informační válkou a dezinformacemi z obou stran. Navíc to, že se jakýkoliv prezident postaví ve válce za svou zemi, vnímám v první řadě jako povinnost. A ano, jak jste naznačil, ze strany pana prezidenta jde podle mého o další projev ega zúčtování s Putinem.

Kdo z oceněných vás rozčílil? A kdo naopak potěšil?

Nesledoval jsem. Zaznamenal jsem pouze pana Zelenského, který mi nepřišel jako adekvátní kandidát na státní vyznamenání České republiky. Takže víc nemůžu hodnotit.

Německo nepodpoří evropské energetické sankce vůči Rusku, slovy kancléře Olafa Scholze jsou ruský plyn a ruská ropa pro fungování Evropy (a Německa) nezbytné. Co v tom spatřujete, trhá Německo jakousi evropskou jednotu v reakci na ruskou agresi, nebo jde spíše o racionální krok?

Jde o racionální krok. Pokud vám coby politikovi jde o přežití vlastní země a občanů, pak často musíte jednat pragmaticky a realisticky. A je nepochybné, že bez ruských zdrojů by byla Evropa v současné době velmi rychle vyřízená.

V průzkumu agentury Median ohledně prezidentských kandidátů vyhrál Andrej Babiš s 26 %. Druhý je generál Petr Pavel s 16 %, třetí Miroslava Němcová s 8 %. Následuje mnoho převážně liberálně zaměřených potenciálních kandidátů se zisky v rozpětí 2–7 %. Váš komentář?

Slovy klasika: nevěřím žádnému průzkumu, který jsem si nezfalšoval, nebo spíše nezaplatil. Taky jsem se už několikrát vyjadřoval k tomu, že cílem drtivé většiny průzkumů není veřejné mínění reflektovat, ale usměrňovat ho. Nicméně co se prvního kola týká, pak je, myslím, vedoucí pozice Andreje Babiše reálná. Druhé místo oportunistického převlékače uniforem a kariérního komunisty Petra Pavla a třetí hysterické pozdní disidentky Mirky jsou, myslím, zbožným přáním propagandistů. Faktem je, že ve škále možných profilujících se kandidátů nevidím kvalitní osobnost, co se intelektu, charakteru či pronárodního cítění a smýšlení týká. A že bude většina takzvaně liberálně demokratických – tedy levicově liberálních a nekriticky probruselsko-berlínsko-washingtonských, je jasné. A nemyslím to nijak pejorativně, ale jako holý fakt.

Může ona rozdrobenost protizemanovského tábora zapracovat v jeho neprospěch?

Rozdrobenost je na obou pomyslných stranách. Myslím, že na druhé kolo má Andrej Babiš v případě kandidatury poměrně velkou šanci. Pak už bude dost záležet na protikandidátovi a dalších aspektech. Protože v druhém kole se rozdrobenost znovu spojuje. Tak jsme to viděli v minulé prezidentské volbě, kdy se proti Zemanovi spojila řada voličů navzdory tomu, že, předpokládám, sama viděla, že Jiří Drahoš je kývací želé s inteligencí limitně se blížící nule.

Japonsko opět vzneslo nárok na Kurilské ostrovy, které jsou nyní v držení Ruska. Japonský ministr zahraničí Jošimasa Hajaši o ostrovech v úterý prohlásil, že jsou nedílnou součástí země. Očekáváte, že v současné době bude tlak na Rusko narůstat? Spekuluje se například o tom, co udělá Čína…

Tlak na Rusko bezesporu roste a narůstat bude. Ze strany Číny bych ovšem neřekl, že bude apelovaný veřejně tak jako ten japonský. Tam půjde spíše o interní dohody. A ty už podle mého z velké části proběhly před ruskou invazí.

Policie obvinila exposlance Dominika Feriho ze znásilnění, hrozí mu až deset let vězení. Co o tom soudíte? Konec jedné velké politické naděje? A co v případě, že by Feri prokázal svoji nevinu?

Dominik Feri je zřejmě passé. I kdyby se prokázala nevina, tak na něm jistá mediální skvrna – bohužel jak už to bývá – zůstane. Samozřejmě může to pro něj pak čistě teoreticky znamenat i povstání z popela, což za podpory globalistů a mainstreamových pisálků pak lze využít, třeba jak jsme viděli na případech vězněného Havla, Husáka, Jourové, Mandely a dalších. Ale upřímně to nepředpokládám. Na Feriho obranu však musím říct, že jako v případě hurá akce MeToo u mě trochu ztrácí kredit doznání oněch dam, které se namísto policie obrátily na média – a navíc opět se zpožděním. Nechť však všechno řádně prošetří policie.

Vláda zrušila silniční daň a povinné přimíchávání biosložky do paliv, je to podle vás adekvátní a smysluplný boj s růstem cen pohonných hmot?

Smysluplný možná, ale adekvátní rozhodně ne. Že je přimíchávání biosložky pouze byznysem, nikoliv nepodobným tomu takzvaných solárních baronů, je, myslím, zřejmé. Ale tohle a silniční daň, jejíž zrušení v současné době pokryje, tipuju, tak jednu plnou nádrž, jsou kroky hodné politického eunucha Petra Fialy. Kromě dalšího ožebračení běžných občanů – tedy pokračování jednoho z cílů hry na covid – plnění kapes majitelů čerpacích stanic a naplňování příjmů státního rozpočtu skrze spotřební daň a DPH z pohonných hmot – zatím nevidím úplně reálný a pádný důvod pro jejich zdražování. Myslím, že tady vláda tendenčně a záměrně zaspává a nechce tuto bezprecedentní prasárnu a habaďůru namířenou proti občanům ČR řešit.

A co další nápad vlády, konkrétně že bude kontrolovat, zda si prodejci uměle nenavyšují marže?

Že prodejci uměle navyšují marže, zřejmě za tichého souhlasu nebo – co já vím – možná i podpory současné vlády, mi připadá jasné. Jakkoliv jsem běžně proti drtivé většině regulací, tak bych řekl, že vláda bude spíše kontrolovat, zda si prodejci marže nenavyšují příliš málo.

Psali jsme: „P*asárna.“ Fiala to má nahnuté. Prý už se čeká jen na první „výstřel“ Nebude na nájem, topení, jídlo. Senioři na Stanjuru doplatí, obává se známý Čech. Přátelé mu dali co proto Prohrajeme? Generál Pavel tuší pohromu. Čechy rozhádal už benzín Vláda může ihned zlevnit benzín. Stačí zastavit podporu biopaliv, vyzval Vondráček

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.