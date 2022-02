Pravda o Švédsku. Covid? Dobré. Ale zločiny... Krajanka-spisovatelka vážně

Švédská spisovatelka českého původu Kateřina Janouchová kritizuje tvrdá proticovidová opatření v některých zemích. „Podle mého názoru jsou tyto donucovací prostředky zcela zavrženíhodné. To, co tyto země dělají, je čisté zneužívání svých občanů. Jsem vděčná, že Švédsko se tímto směrem nikdy nevydalo,“ konstatovala. Ale i Švédsko má své velké problémy. Vysoká kriminalita na předměstích velkých měst, nebo také kvůli neuvážené energetické politice nedostatek a také výrazné zdražování energií. „Naštěstí nejhorší a nejničivější švédská strana, Strana zelených, je na cestě od moci. Ve Švédsku už ale napáchala velké škody,“ upozornila.

Lidé unavení po dvou letech proticovidových opatření a restrikcí mají za vzor Švédsko, které je v této oblasti zvenčí velmi liberální. Jaká je realita? V Česku například neočkovaní lidé asi dva a půl měsíce nesmějí chodit do restaurací, na koupaliště či do posiloven, na sportovní utkání či kulturní představení. (I když jim tyto zákazy na základě rozhodnutí soudu a následně i vlády budou končit od 9. února). Existuje něco takového ve Švédsku?

Je zcela správné, že Švédsko se během pandemie ukázalo jako jedna z nejliberálnějších zemí, zejména ve srovnání se zeměmi, které měly drakonická omezení, donucovací opatření a velká omezení lidských svobod a práv. Švédské zdravotnické úřady hovořily především o „doporučeních“, nikoli o povinných omezeních. V létě 2021 to bylo ve Švédsku téměř jako obvykle, ale v prosinci 2021 byla zavedena možná ta nejhorší opatření včetně očkovacích průkazů pro velké akce, kino, kulturu s více než 100 lidmi v hledišti, která také byla aplikována církvemi a jinými shromážděními. Kromě toho byla omezena otevírací doba v restauracích a doporučení na masky. To vše však 9. února zmizí, jak vyplývá z prohlášení vlády z 2. února.

Je počet úmrtí na covid ve Švédsku nějakým způsobem vyšší než v zemích, kde byly šrouby výrazně utaženy?

Během první vlny covidu byl počet obětí výrazně vyšší než v jiných zemích – což se však zdálo být kompenzováno neobvykle nízkou úmrtností později během pandemie. Ale to všechno jsou nejisté informace, protože dnes se lidé začali ptát, jak jsou tyto statistiky vedeny, a mluví se o tom, že zemřeli s covidem, nikoli na covid. Podle švédských oficiálních statistik zemřeli v první vlně především starší multipacienti. Objevila se také studie, která ukazuje, že drakonická opatření s přísným blokováním pandemii neomezila, ale naopak společnosti více uškodila, než přinesla užitek. Podle mého názoru je švédský počet mrtvých způsoben přesnějšími statistikami a i tím, že bohužel lidé s nemocí covid byli na začátku pandemie nesprávně ošetřeni. Skutečnost, že švédské zdravotnictví je poddimenzované a nepřipravené, je pravděpodobně také důvodem, proč v první vlně pandemie na začátku zemřelo více lidí než jinde.

Jak se díváte na přístup Kanady, Austrálie nebo Rakouska (kde je očkování dokonce povinné). Jaký přístup k pandemii je lepší?

Podle mého názoru jsou tyto donucovací prostředky zcela zavrženíhodné. Neexistují žádné vědecké důkazy, že by donucování nějakým způsobem zastavilo pandemii, která mimochodem nyní přešla do endemické fáze. Myslím si, že je zcela špatné očkovat například nezletilé a mladé lidi. To, co tyto země dělají, je čisté zneužívání svých občanů. To, že mají také nejvíce protestů, je odpovědí, že to, co dělají, je naprosto nepřijatelné. Jsem vděčná, že Švédsko se tímto směrem nikdy nevydalo. Ve Švédsku nyní také padlo rozhodnutí neočkovat děti do 12 let. Takže si myslím, že metody Kanady, Austrálie a Rakouska jsou groteskní a měly by být okamžitě zastaveny. Škodí mnohem víc než virus.

V Kanadě, kde jinak mírumilovní Kanaďané protestují, protože řidiči kamionů zrychlili svůj konvoj za svobodu, je nyní velmi zajímavý vzestup. Dozvědí se čtenáři švédských mainstreamových médií, co se tam děje?

Švédská mainstreamová média se extrémně zdráhají informovat o kanadských konvojích za svobodu. Ale ti, kteří jsou obdařeni kritickým myšlením, zjišťují informace prostřednictvím sociálních sítí. Stále více lidí zpochybňuje přístup švédských mainstreamových médií k tomu, jak popisují, co se děje ve světě. Stále více lidí prohlíží propagandu. Pro mě, dítě komunistického režimu, není informační válka žádnou novinkou. Mám přirozenou nedůvěrou ve vládní propagandistické kanály.

Jak bylo očkování marketingově zvládnuto ve Švédsku? V ČR se mluvilo o Tečce na začátku očkování, takže mnozí lidé to pochopili tak, že si dají sérii očkování maximálně po dvou dávkách a pak je konec. Také si mysleli, že je vakcína stoprocentně ochrání proti covidu, a že nebudou nakažliví. Ale byla to iluze, z Tečky se nejdříve vyklubalo devět měsíců, pak šest a nyní i méně, nemocní a nakažliví jsou i očkovaní a mnozí se cítí podvedeni. Jak to Švédové zvládli?

Přesně tak i tady. Říkalo se, že vakcíny jsou účinné a bezpečné (stejný scénář všude v EU, USA a Kanadě, pravděpodobně podle vyprávění a diktátu farmaceutických gigantů) a Švédská agentura pro veřejné zdraví se snažila všechny přes 18 přemluvit, aby se nechali očkovat. Švédové jsou velmi poslušní a důvěřiví, takže dnes je 84 % Švédů očkováno dvěma dávkami. Zdá se však, že třetí dávka je obklopena větší skepsí, protože pouze asi 35–40 % si vybralo tento „posilovač“. U varianty omikron jsou důkazy, že „vakcína“ nezastaví šíření infekce. Ve Švédsku se také snaží přimět těhotné ženy, aby se očkovaly, ale zde je odpor větší, pouze asi 50 % těhotných žen se rozhodlo pro injekce. V současné době máme více než 100 000 hlášených vedlejších účinků, z nichž 10 % je závažných a přibližně u 300 je podezření na úmrtí v důsledku očkování. Švédsko bylo také jednou z prvních zemí, které zastavily očkování vakcínou od společnosti Moderna pro věkovou skupinu 30 let a mladší a zastavilo i vakcínu Astra Zeneca. Ale průměrný Švéd stále vakcíny ve velké míře nezpochybňuje.

Problémem Švédska byla bezpečnostní situace na předměstích velkých měst. Je to teď v době covidu lepší? Snížil se počet trestných činů, nebo na to covidová situace neměla zásadní vliv? Jak to tam teď vypadá?

Nemohu říci, že by kriminalita klesla, právě naopak. Během ledna 2022 jsme měli sedm smrtelných střeleb, proti dvěma v 2021... Zločiny gangů jsou jako jed, který se šíří ve společnosti, například v Linköpingu vlna zločinů donutila magistrát zavřít školu. V roce 2021 bylo při 13 přestřelkách pět mrtvých. Denně vidíme zprávy o znásilněních, loupežích, brutálních napadeních starých lidí. Máme tu pobodání a velké rvačky na veřejnosti mezi skupinami mužů. Stát policisty přitom chce stále méně.

Karin Johanssonová, zástupkyně generálního ředitele Konfederace švédských podniků, upozornila, že většina švédských podnikatelů uvádí, že byli v loňském roce postiženi kriminalitou. Konfederace švédských podniků pověřila nadaci Safer Sweden, aby provedla průzkum mezi více než 7000 členskými společnostmi. Více než polovina (54 procent) uvádí, že byli loni vystaveni kriminalitě. Temné číslo ve statistikách kriminality je přitom velké. 52 procent firem uvádí, že žádný z trestných činů, kterým byly vystaveny, policii neoznámily, protože si nemyslí, že to pomáhá.

Četl jsem, že jen loni zmizelo deset tisíc imigrantů z 18 tisíc, kteří měli být deportováni ze Švédska, protože nesplňovali ani ty nejméně přísné podmínky pro udělení azylu. Nikdo neví, kde jsou. Jak je to možné? Jak velký je to problém?

Problém je to obrovský a pravdou je, že úřady už dávno ztratily kontrolu nad švédskými ghetty a netuší, kdo v zemi je. Velmi rozšířené je podvádění s falešnými identitami, mizerná je kontrola nad tím, kdo vstoupí do země. Podvody v sociálním systému stojí 18 miliard ročně a miliony a miliony se vyplácejí lidem, kteří ošidí peníze například na různé asistenční dávky a další druhy dávek. Úřady nad tím nemají žádnou kontrolu a donedávna bylo zpochybňování příspěvků skupinám přistěhovalců okamžitě označeno za rasismus.

Česká republika se nyní potýká s rostoucími cenami energií, v důsledku čehož pak stoupají ceny i všeho ostatního. A odborníci varují, že bude ještě hůř. Je to tím, že i když Česká republika vyrobí dostatek elektřiny a dokonce ji i vyváží, nakupuje ji na burze v Lipsku za mnohem vyšší cenu. Do ní se promítají zelené snahy Německa, které odstavuje jadernou energii i uhlí a chce se spoléhat hlavně na nestabilní obnovitelné zdroje energie. Slyšel jsem, že Švédsko také odstavilo jadernou elektrárnu a mělo pak problémy s výpadky elektřiny, kdy snad ve špičkách bylo lidem doporučováno, aby si nenabíjeli mobilní telefony atd. Stává se to i tuto zimu?

Švédsko se nachází uprostřed své nejhorší energetické krize za mnoho let. Dobře fungující jaderná elektrárna Ringhals, dva reaktory, byly odstaveny, čímž se cena elektřiny dvakrát prodražila. Současně je větrná energie jak neefektivní, tak i ekologicky nebezpečná. Dnes se spaluje olej v rekordních dávkách v olejové tepelné elektrárně v Karlshamnu... Celá Evropa bude trpět, když budou moci vládnout bezhlavá, neuvážená rozhodnutí o energetické politice. Naštěstí nejhorší a nejničivější švédská strana, Strana zelených, je na cestě od moci. Ve Švédsku už ale napáchala velké škody. Máme také nejvyšší ceny benzínu a nafty v Evropě. Švédští farmáři a firmy nyní varují, že vývoj je extrémně negativní a švédský blahobyt je ohrožen. Je to velmi nešťastný vývoj, který samozřejmě tvrdě zasáhne peněženky běžných lidí.

Německo zatím důsledně jede v této linii, ostatně Zelení jsou v nové německé vládě. Myslíte si, že Švédové svůj postoj zmírní, nebo půjdou dále směrem ke světlým zeleným zítřkům?

Doufám, že se Švédsko vzpamatuje. Jak Francie, tak Finsko plánují rozšířit jadernou energetiku a země, které tak učiní, jsou vítězi budoucnosti, a to jak z hlediska sociálních, průmyslových a klimatických cílů. Stále více Švédů začíná na vlastní oči a peněženky pociťovat šílenství Zelených a snad bude v podzimních volbách volit moudřejší politiku. Ale člověk nikdy neví. Můžeme se jen modlit, aby rozum zvítězil, jinak se obávám, že Švédsko bezmocně zaostane.

