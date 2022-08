Pravda o zbraních Ukrajině. Disident a ekonom má zlé tušení

reklama

Lze podle vás srovnávat srpen 1968 v Československu a únor–srpen 2022 na Ukrajině?

Ne, určitě ne. Tehdy byla zcela odlišná geopolitická situace. Ani Západ ani Východ neměly zájem na tom, abychom byli jako země silní a nezávislí – a to i z důvodů ekonomických. Ale upřímně řečeno, většinu těch včerejších výroků politiků na toto téma považuji spíše za jakousi politickou agitku.

Nadhodím přesto některá nedělní prohlášení. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová: „Před 54 lety nám Sovětský svaz ukázal, že cokoli svobodného mu je cizí a Rusko je dnes stejné.“ A vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že imperiální tendence dříve Sovětského svazu a nyní Ruska se nezměnila. Aniž bych chtěl jakkoliv bagatelizovat srpnové události 1968, které skutečně zhatily sny a plány jedné generace, pokud jde o to včerejší divení se nad hájením geopolitických zájmů, stejně tak si už po dlouhá desetiletí počínají nejenom Rusko, respektive Sovětský svaz, ale především USA a v posledních letech také Čína.

To je nesporně správná připomínka. Ať se nám to líbí, nebo ne. Světové velmoci si skutečně dozorují nejenom své území, ale i vymezený perimetr okolních států. Američané by o tom mohli vyprávět... A my se bohužel už od poloviny 20. století nacházíme oficiálně v té sovětské nebo postsovětské zóně. To není omluva pro počínání Sovětů v roce 1968, ani Rusů nyní, to je pouze doplnění reálného stavu věcí, který dlouhodobě formovala historie.

Považujete Rusko tedy stále za velmoc?

Záleží pochopitelně na úhlu pohledu. Ale přece jen nemůžeme o zemi, která disponuje největším počtem jaderných hlavic na světě, má nejvíce nerostných surovin a je zároveň co do rozlohy největším světovým státem tvrdit, že není velmoc.

Varianta mírových jednání řešení ukrajinsko-ruského konfliktu se vzdaluje, někdo to připisuje i ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, který jednat nehodlá, naopak chce prý bojovat, dokud Ukrajina nezíská zpátky Krym. Není to už trochu z oblasti science fiction?

Víte, herci říkají zpravidla to, co mají.

Takže Zelenskyj je podle vás herec?

Každý politik je v podstatě herec, protože mnohdy říká to, co si sám nemyslí, ale co je ve veřejném (nebo v jiném) zájmu a většinou předčítá projevy, které mu píše někdo jiný.

Tím chci říct, že síly, které za Zelenským stojí, ho můžou právě k takovéto silácké rétorice a na první pohled nesplnitelným a nereálným úkolům tlačit, třeba proto, že se jim z nějakého důvodu hodí, aby válka trvala dalších 10 let – nebo naopak mohou nabídnout tak účinné zbraně, že se takovýto progres skutečně stane reálným. A domnívám se, že právě tyto dva tábory tahající v zákulisí za nitky proti sobě stojí. Od toho se také odvíjejí dodávky oněch klíčových moderních zbraní, okolo kterých se různě taktizuje.

Ukrajinci říkají, že s tak pomalým přísunem zbraní nemohou Rusko porazit. Jedna věc je logistika, ale domníváte se, že Západ sám už v této chvíli nezačíná spíše váhat, zda a kolik pomoci si může vzhledem k vlastním potížím poskytnout?

Určitě, Západ – tedy západní Evropa je před volbou, zda přispěje na vlastní obyvatele nebo na válku na Ukrajině, což patrně nemůže dopadnout jinak než akcentací očekávaných ekonomických problémů, zvláště při zvyšující se podzimní a zimní spotřebě energie, která prověří skutečný stav a kondici evropské ekonomiky.

Ještě závěrem zpět k domácí politice: Sněmovní volby by v srpnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,1 procenta. Druhá by skončila vládní ODS se ziskem 15,5 procenta. Třetí místo by obsadila SPD s podporou 11,9 procenta. Vyplývá to z volebního modelu, který pro CNN Prima NEWS připravila agentura STEM. A jsou tam i další zajímavá čísla, například vládní KDU-ČSL by se do Sněmovny vůbec nepodívala. Jak byste to okomentoval?

Domnívám se, že se to dalo víceméně očekávat. A ten náskok opozice bude pravděpodobně ještě vyšší, protože v tuto chvíli jsou lidé na dovolených, starosti hodili alespoň na chvíli za hlavu, venku je teplo, ale počkejte až začne topná sezóna a celý ten energetický kolaps se projeví v plném rozsahu. Jen pevně doufám, že vláda se tváří v tvář sílící opozici neuchýlí k praktikám minulých 2,5 roku, to jest nevyhlásí ku příkladu výjimečný stav, zákaz shromažďování a podobné antidemokratické restrikce.

A pak podle vás ona sílící opozice může vyvolat ku příkladu předčasné volby?

To spíše ne, protože koalice má jednak většinu v obou komorách a jednak bohužel vidíme, že česká opozice není schopna a ochotna táhnout za jeden provaz. Naopak to současné vládní garnituře ulehčuje tím, že sama tříští síly.

Ještě jeden zajímavý údaj z průzkumu STEM, podle něhož ČSSD znovu klepe na brány Sněmovny, a tedy vysoké politiky se ziskem 4,8 procenta.

To je důkaz, že levicově orientovaná sociální strana zde prostě chybí, sociální politiku od volebního debaklu ČSSD zdárně supluje pouze hnutí ANO.

Které ovšem funguje spíše v módu hybridu...

Ano, a to velmi pružného hybridu, protože ANO je evidentně schopné se spojit stejně tak dobře s levicovou, jako i s pravicovou stranou. A mimoparlamentní strany jsou bohužel zatím daleko tomu, aby se spojily a vytvořily nějaký silný a životaschopný blok, jenž by mohl promluvit do rozdělení moci a kompetencí v tomto státě.

