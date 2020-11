Pravdu se nedozvíme. Covid jako zbraň? Cílek také tuší, co bylo s Prymulou

ROZHOVOR Je covid-19 dílem Číňanů nebo zbraní Wall Streetu? Takovými teoriemi si nepomůžeme, říká geolog, klimatolog a popularizátor vědy Václav Cílek. „Jenom v sobě budeme živit hněv a stejně se pravdu nikdy nedozvíme,“ soudí. Lituje odchodu ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Babiš, Hamáček i další „zkrátka čekali, co vzejde z těch kroků Romana Prymuly, aby z toho, pokud možno, mohli vytěžit nějaké ty politické body, nějaký pořádný politický kapitál. Ale jestli se to opravdu podařilo, to se ukáže možná až za rok ve volbách,“ sdělil Cílek ParlamentnímListům.cz doslova.

Pane Cílku, otázka na tělo – máte strach z covidu? Jsou tu už případy lidí, kteří – ač jinak prokazatelně zdrávi a hluboko v produktivním věku – nemoci podlehli. To vás neznepokojuje?

Ale ano, určitě. Já myslím, že základní postoj k tomu koronaviru je respekt. S trochou nadsázky můžeme říct, že ten covid je prostě protivník, který – když si z něj děláte srandu nebo ho ignorujete – tak na vás zaútočí. Ale ne, zcela vážně – myslím, že strach ani obavy nejsou na místě, ale ten respekt nepochybně ano.

Stále se vedou diskuse o původu koronaviru a také jeho – říkejme tomu původnímu, primárnímu „poslání“. Aneb – byla to jen náhoda nebo záměr, že covid-19 unikl z laboratoří ve Wu-Chanu nebo je to celé jen zcestná hypotéza, protože za to můžou netopýři…

No, podívejte se, pro nás všechny bude rozhodně lepší věřit, že to byli ti netopýři. Protože, jestli se budeme dohadovat, že je to zbraň Číňanů nebo že za tím stojí lidi z Wall Streetu, tak si nijak nepomůžeme. Jenom v sobě budeme živit hněv a stejně se pravdu nikdy nedozvíme. Všechny ty konspirační teorie jsou vlastně selháním velkých médií, protože v nás živí pocit spiknutí, kdy právě ta velká média nám tu pravdu nepřinášejí.

Promiňte, ta velká média – ta řadíte podle počtu čtenářů, respektive diváků a posluchačů, nebo podle nějakého jiného klíče?

Ne, ne, nikoliv takhle odborně. Jednoduše řečeno, velká média jsou ta, která jsou veřejnosti všeobecně známa. Když jsem o tom mluvil, tak jsem měl na mysli třeba New York Times nebo Fox News… Ale v zásadě je to skutečně selhání těchto médií, která by měla být objektivnější. Když vezmu všechny ty konspirační teorie obecně, tak je to všechno ve stejném módu – totiž, že my jsme obětí něčeho nebo někoho. Že se nad námi vznáší nějaká neviditelná síla, která nás de facto drtí – a výsledek může být ten, že se nakonec zlostně osopíme na někoho, kdo za to třeba vůbec nemůže. Zkrátka tyhle teorie nás zahánějí do stavu bezmoci.

Pane Cílku, zdá se, že epidemie koronaviru začíná v ČR přece jen konečně lehce slábnout. Jak byste ohodnotil ty, kteří společně vedli toto protivirové tažení, i když v jednom zcela nekonkrétním případě jménem Roman Prymula se tak dělo pouze po omezený čas…

To, co mně se na panu Prymulovi líbí nebo vždycky líbilo, bylo to, že on je voják a manažer, on není typický politik. Takže on prostě věděl, že nějaké výsledky mít musí, že nemůže jen sedět s rukama v klíně.

A co to jeho odvolání? Návštěva restaurace... Bylo to na něj „narafičené“?

Tak k tomu opravdu nemám co říct, nemám k tomu totiž žádné ověřené informace, i když by mě to samozřejmě také zajímalo. Já jsem pouze přesvědčený, že uprostřed tažení se nikdy nemá měnit vojevůdce. A často dokonce není ani tak důležitý ten vůdce sám, jako ti lidé, kteří ho obklopují. A to byli v tomto případě zejména ředitelé velkých nemocnic a pan Prymula s nimi dokázal vyjít, efektivně je koordinovat a spolupracovat s nimi.

Vidím, že odchodu Romana Prymuly jste zjevně želel – co jste říkal a říkáte na koronavirovou pouť předsedy vlády Andreje Babiše?

Já to řeknu takhle: jsou dva typy lidí. Jedni věci vytvářejí a dělají a ti druzí čekají, jak to dopadne, aby z toho mohli těžit.

A to je případ Andreje Babiše?

Já myslím, že ano – a nejenom Andreje Babiše, ale i Jana Hamáčka, kterého jste zmiňoval. Ti zkrátka čekali, co vzejde z těch kroků Romana Prymuly, aby z toho, pokud možno, mohli vytěžit nějaké ty politické body, nějaký pořádný politický kapitál. Ale jestli se to opravdu podařilo, to se ukáže možná až za rok ve volbách.

Přesuňme se za naším druhým tématem do zámoří, kde vzešel z prezidentských voleb nový majitel klíčů od Bílého domu – demokrat Joe Biden. Republikán Donald Trump sice zkouší absolutně všechny možné i nemožné právní nástroje, aby tento výsledek ještě zvrátil, nicméně jeho šance jsou minimální. Jste spokojený s volbou a vítězstvím Joe Bidena?

Upřímně řečeno, Biden mi přijde sice o něco málo lepší nežli Trump, ale hlavně mám z toho všeho pocit, že ty dvě hlavní politické strany, tj. demokraté a republikáni, schválně tu zemi tříští a posunují ji do zmatků a do nejistoty. Vezměte si, že už minule ti kandidáti Hillary Clinton a Donald Trump byli tak nějak záhadně vybráni, že se volilo v podstatě jen menší zlo. Ale já si myslím, že bychom to primárně neměli vnímat jako souboj dvou lidí – protože to je především souboj dvou značně nemohoucích politických stran, které nejsou absolutně schopny vygenerovat toho správného, kvalitního kandidáta a poskytnout mu alespoň patřičnou interní podporu. A jestliže tyto dvě evidentně neschopné a rozhádané strany mají řídit Ameriku, pak tedy cítím jisté znepokojení.

Amerika už je rozhádaná a roztříštěná...

To máte naprostou pravdu. Američané sami si určitě nedokázali představit, kam až se posunou v té rozháranosti a úpadku. Vždyť v některých městech se řeší věčné nepokoje, funguje tam domobrana, chvílemi to připomíná občanskou válku. Určitě proto není náhoda, že si lidé v USA jen v minulém roce nakoupili rekordní počet zbraní. To hovoří za vše. Bohužel platí, že to, co potká Ameriku, tak většinou s určitým zpožděním dopadne i na Evropu.

Máte na mysli konkrétně hospodářskou krizi, která vždy startuje na Wall Streetu?

Ano, samozřejmě, to je ten nejtypičtější příklad, který tak dobře známe z historie. Proto má rozhodně smysl Ameriku opravdu velmi pozorně sledovat.

Trochu jsme odbočili od těch prezidentských voleb…

Ano, já si myslím, že to byly tak trochu volby o smyslu civilizace.

Tak to si nejsem jist, kdo by lépe naplnil ten smysl civilizace – jestli Biden nebo Trump…

(smích) No z téhle sestavy opravdu ani jeden, alespoň si to myslím. A rovněž si myslím, že i kdyby ten Biden chtěl něco skutečně změnit, tak bude zablokovaný, stejně jako byl zablokovaný i před ním Barack Obama. To byla spousta krásných slov, ale skutek utek. Čili v podstatě Obamova administrativa připravila cestu Trumpovi... Podle mě to, co teď hýbe myšlením lidí v Americe, je otázka, jak se postavit ke světu, který se ekonomicky proměňuje, ale proměňuje se také klimaticky, mění se vlastně i pocit bezpečí a samotný charakter demokracie.

A jaký posun v demokracii konkrétně nastává?

Tak my v Evropě tady u nás máme tu demokracii postavenou trochu jinak, hlavně jako svobodný projev názoru, ale v USA se ta nerovnováha, ta nefungující demokracie pozná především podle rozdělování zisků. Jestliže jsou velké, ale demokratickým způsobem se nedělí. A bohužel tato zkušenost americké demokracie, kde smetanu slízne jen to jedno procento těch nahoře, je zkušenost americké, ale potažmo i naší peněženky. A mimochodem, nezapomínejme ani na to, když hovoříme o USA, že Amerika vznikla de facto jako náboženský projekt, a to náboženství tam stále hraje mnohem větší roli, než my jsme si schopni představit.

Omlouvám se, ale teď mi nějak unikají souvislosti…

Ale je to k věci, protože chci říct – podívejte se, odkud ti letošní kandidáti na prezidenta vlastně pocházejí. Tak Joe Biden – tam je to zcela jasné, ten vzešel z katolického prostředí, a na druhé straně máme „rapera“ Trumpa… (smích)



Pane Cílku, poslední otázka. Bezpečnostní analytik a bývalý diplomat Jaromír Novotný zde cca před 3 týdny vyjádřil znepokojivou tezi, že Joe Biden může během svého funkčního období zemřít (vzhledem k jeho věku je to procento pravděpodobnosti vyšší) – a nahradí ho jeho vysoce kontroverzní viceprezidentka Kamala Harrisová, která bojuje a agituje za práva snad všech minorit světa. Sdílíte podobné obavy?



Pokud jde o viceprezidentku Kamalu Harrisovou, tak se dokonce debatovalo o tom, jestli to nakonec nebude ona, kdo Bidenovi vlastně u voličů ublíží, kdo mu ve finále prohraje volby. Ale vidíte, nestalo se tak. A já jsem nedávno četl zajímavý článek v New York Times, kde si reportéři kladli otázku, zda je Harrisová aktivistka nebo spíše kariéristka. A dospěli podle mnoha názorů sesbíraných v jejím okolí k tomu, že je opravdu více ta kariéristka. Takže nejsou věci vždycky tak, jak se mohou na první pohled zdát.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka.

