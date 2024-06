Právník: Pfizergate. Leyenová je nedůvěryhodná. Nesmí být znovu šéfkou eurokomise

Co podle vás premiéru Fialovi a celé vládě signalizuje úspěch vaší kandidátky STAČILO!, která porazila dvě ze tří vládních seskupení?

Signalizuje neúspěch vládní politiky. Opozice vyhrála na místa europoslanců 12:9, a i to jen proto, že přes tři sta tisíc hlasů (11,4%), převážně opozičních, už zase propadlo, jako ve sněmovních volbách 2021. Pro zajímavost, kdyby si, hypoteticky, lídři pidistran místo billboardů koupili dovolenou u moře a jejich voliči se rozhodli mezi Stačilo!, Přísahu/Motoristy a SPD/Trikoloru, mohlo být skóre ještě o dva „góly“ lepší. Ale kdyby jsou chyby, snad se už pro příští volby naučí i opozičníci taktice a pravidlům, které ať chceme či nechceme, zvýhodňují větší koalice. Na naší scéně je místo pro právě jednu pravicovou a právě jednu levicovou, vše ostatní je plýtvání hlasy.

Ale co je podstatné: Fialova voličská bublina neměla většinu nikdy (i současná stoosmička je jen důsledek propadlých hlasů ve 2021) a nezískala ji ani v eurovolbách, čemuž výsledek odpovídá. Za pozornost obzvlášť stojí propad STAN a Pirátů, který jasně říká, že politika grýndýlů či cenzury opozičních názorů nemá mezi občany podporu. Voličská základna někdejšího PirSTAN, která očekávala boj proti korupci a místo toho obdržela Dozimetr a kulturní války, se pořádně smrskla.

Fotogalerie: - Poslední týden

Mnozí se ptali, co vlastně v tom europarlamentu chcete prosazovat. Co tedy budete považovat za hlavní priority vy osobně?

Prvním důležitým momentem je volba Evropské komise. Zde je potřeba zastavit směrování EU k hospodářskému úpadku, korupci a proválečným postojům, tedy hlasovat proti tomu, aby Ursula von der Leyen se svým týmem znovu šéfovala Komisi. Následně je zapotřebí revidovat Green Deal tak, aby z něj vypadla ustanovení neslučitelná s hospodářskou prosperitou členských států. Zrušit nefunkční migrační pakt a zasadit se spíše o to, aby se příčinám migrace předcházelo nešířením válek a převratů do výchozích zemí migrace v Africe či v arabském světě.

Vyhnout se obchodním válkám se zeměmi BRICS a globálního Jihu, kterou můžeme jen prohrát, protože jsou pro nás důležitými zdroji surovin i odbytišti pro výrobky našeho průmyslu; nemusíme je všechny zrovna milovat, ale být schopni obchodní spolupráce a vzájemnému respektu, protože to bude podmínkou úspěšného fungování ČR i dalších členských států v multipolárním světě 21. století. V oblasti zdravotnictví považuji za důležité zasadit se o návrat výroby základních léčiv a zajištění strategické soběstačnosti i v této oblasti, potřebujeme lepší fungování vnitřního trhu s léky a zdravotnickými pomůckami při odbourání zbytečné a drahé byrokracie, pozornost je potřeba věnovat i právům pacientů v přeshraniční péči, rizikům a přínosům digitalizace, a v neposlední řadě pandemickým předpisům, jejichž schvalování nás možná čeká už v prvním roce.

Fotogalerie: - Komunistům Stačilo!

Mnozí, kteří vám nyní vyčítali spojení s „rudými“ a vykládali něco o totalitě, patřili k těm, kteří vás naopak obviňovali z přílišné svobodomyslnosti a nezodpovědnosti, když jste trval na dodržování práva za covidu. Jak si vysvětlujete tento paradox, že stejní lidé jsou schopni vyčítat úplně opačné věci?

Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 3% Převážně ano 0% Převážně ne 2% Rozhodně ne 95% hlasovalo: 19982 lidí Jak se říká krásně česko-anglicky, haters gonna hate, nenávistníci budou šířit nenávistné řeči, protože nic jiného neumí. Jejich „hejty“ jsou bzučením mouchy v mých uších, tedy pokud to nepřekročí trestněprávní mez jako u jistého starosty z Řeporyjí, jehož jméno budiž po uvěznění zapomenuto.

Je ale bohužel pravdou, že mnozí lidé, i formálně dospělí, chtějí poslouchat pohádky o Červené Karkulce a realistická analýza ubližuje jejich křehké psyché. Chtějí slyšet, že když si ušijí roušku do lesa, nebudou cestovat mezi okresy, na noc se zavřou doma a vyhodí padesát miliard za PCR testy, covid se přestane šířit – a odmítají přijmout poznatek, že při určité míře rozšíření viru s určitými parametry nakažlivosti již přestávají dávat smysl opatření proti šíření, mladé a prodělavší je možno nechat na pokoji a zdroje zdravotnictví zaměřit jinam, na péči o ohrožené skupiny. Chtějí slyšet, že vakcíny od Pfizeru nás magicky spasí a odmítají změnit názor, vyjdou-li vědecké studie, že to léčivo nechrání proti šíření, nevytváří kolektivní imunitu, proto nedává smysl vynucovat očkování skrz covidpasy. A stejně tak radši poslouchají pohádky o totalitě od různých spekulantů, kmotrů a oligarchů místo toho, aby se zamysleli, proč se rozpadá soustava zdravotnických zařízení, čím lepším byla nahrazena československá výroba a státní zásoby léčiv, proč mladí lidé platí za vysmívané „králíkárny“ na sídlištích hypotéky na třicet let, nebo v čem bude tak skvělé stát se ze země se silným průmyslem a energetikou čistým dovozcem elektřiny. Rolí někoho, kdo nechce být jen politikářem, ale aspoň trochu státníkem, je takové věci říkat i navzdory „hejtrům“.

Premiér Fiala nevnímá tyto volby jako porážku. Hned po vyhlášení výsledků ujistil, že vláda bude nadále bojovat, aby „neodevzdala zemi extremistům a populistům“. To je taková standardní fráze, extremisté a populisté. Vás do něj profesor Fiala pravděpodobně řadí také. Jak tomuto pojmu a této nálepce rozumíte vy?

Pro profesora Fialu jsou „extremisté a populisté“ všichni kromě profesora Fialy. A možná Danuše Nerudové. Profesor politologie Fiala pracuje s pojmy způsobem, za který by studenta politologie vyhodili od zkoušky; Fiala řadí mezi „extremisty“ každého, kdo si dovolí vykonat své ústavní právo shromažďovací nebo projevit svobodně názor nesouhlasný s vládní politikou, a za „antidemokratické“ prohlašuje i strany, které splňují všechny podmínky Ústavy a volebních zákonů a léta úspěšně kandidují do Parlamentu. To je podobný profesní renonc, jako kdyby profesor onkologie doporučoval proti rakovině pití louhu. V tom Brně může dělat politologa a rektora asi fakt úplně každý.

Nicméně to nic nemění na tom, že Fiala prohraje volby, i kdyby bojoval a nálepkoval do aleluja. Jeho jediná šance na záchranu by byla začít aspoň na poslední chvíli řádně řídit stát ku prospěchu občanů, směrem k míru, prosperitě a fungujícím veřejným službám. Ale toho není schopen ani on, ani jeho vláda.

Téma „semknout se ve středu proti extrémům“ vynesla po eurovolbách i Ursula von der Leyenová. Na druhou stranu se stále říká, že volební výsledky jsou posunem, který se v unijní „koalici“ bude muset reflektovat. Očekáváte, že v politice EU dojde k nějakým změnám?

Paní Ursula se nyní snaží lavírovat, aby získala na svou stranu sílící konzervativce, takže se aspoň podle její rétoriky jeví, že by mohla být připravená zčásti odpískat Green Deal. Jenže tím jednak ztratí hlasy zelených uskupení, jednak po zmíněné Pfizergate je osobou natolik nedůvěryhodnou, že by neměla být šéfkou Komise, ať si říká, co chce. Není jistě jediná v celé širé Evropské unii, kdo by mohl tento post zastávat. Její slova o „středu proti extrémům“ jsou jen Fiala na steroidech, ten samý přístup, jen o jednu mocenskou ligu výš. Byl bych rád, kdyby volba vedení Komise napříště nebyla politickým handlem, ale věcí odbornosti a profesních zkušeností, neboť EU je v mém vidění především hospodářský projekt, který má sloužit a prospívat členským státům, ne politický projekt na realizaci představ zájmových skupin, které nám generují Fialy, Nerudové a von der Leyenové. Voliči celoevropsky promluvili o potřebě změny kurzu a očekávám, že nadcházející volby v členských státech v letech 2024 a 2025 linku suverenita-mír-prosperita ještě víc posílí.

Kateřina Konečná, jednička vaší kandidátky, patří k nejzkušenějším europoslankyním. Už jste od ní dostal nějakou radu ohledně působení v europarlamentu?

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 1% Ne 94% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15224 lidí Ano, dostal jsem od Kateřiny Konečné během naší spolupráce mnoho rad týkajících se politiky a protože se ukázaly být přesné, pravdivé a prospěšné, hodlám jim i nadále naslouchat. Současně jsem rád, že na rozdíl od jiných uskupení mi ve Stačilo! ani Kateřina, ani nikdo jiný nediktuje, co si smím myslet a říkat do médií, naopak o všech programových věcech i provozních záležitostech typu europarlamentních frakcí diskutujeme, dáváme na stůl varianty a zvažujeme společně argumenty pro i proti. Možná právě toto je schopnost, díky které je koalice Stačilo! úspěšná a nejeví sklon se rozhádat.

Věra Jourová je autorkou bonmotu, že „v Bruselu musí každý projít lobotomií“. Nemáte strach, že vás toto prostředí také výrazně poznamená?

Nemám. Ten Brusel funguje trochu jako korporát, velká firma, která o své zaměstnance mateřsky pečuje a za to od nich nechce nic jiného, než aby přijali její cíle a hodnoty a usilovně pro ni pracovali. Protože jsem korporátem během své kariéry prošel, tento efekt znám a jsem proti němu řádně očkován (nebo, řekněme, mám imunitu z prodělání). Lobotomii si nechají provést jen političtí oslové, případně osoby, které ani žádný vlastní mozek neměly.

Lepší přístup je uvědomovat si sílu i slabiny projektu zvaného Evropská unie. Na jednu stranu jde o myšlenku mírové spolupráce a společné prosperity, která je i po sedmi desetiletích živá, koneckonců už od ustavení předchůdce EU, Evropského společenství uhlí a oceli, nebyla mezi Francií, Německem ani dalšími členy žádná válka. Na druhou stranu není žádoucí popřít svrchovanost České republiky, obětovat naše tradice či kulturní hodnoty, akceptovat politiku vedoucí k úpadku a válce, případně k tomu, že už nebudeme mít žádné vlastní uhlí ani ocel. Kdo přijde do Bruselu s jasnými hodnotami, má možnost to tam změnit k lepšímu, aspoň trochu; kdo tam přijde bez hodnot, sám bude změněn, skoro jistě k horšímu.