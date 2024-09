Přední muž Okamurova týmu promluvil o černošském „chirurgovi“, Romech i Jiřím Pospíšilovi

V kampani SPD se objevila alegorie s „chirurgem“ z Afriky. Myslíte si, že na kraji v rámci zastupitelstva, rady nebo jako hejtman můžete zabránit nelegální imigraci? Případně jak?

Jelikož Středočeský kraj není krajem příhraničním, nesousedí přímo se zeměmi, ze kterých k nám míří takzvaní tranzitní nelegální migranti a jejich pašeráci, jsou ty možnosti spíše nepřímé, sekundární. Zabránit nelegální migraci musejí především stát, centrální vláda a příslušné bezpečnostní sbory a kraje jí v tom mají být všestranně nápomocny.

Ale co už z pozice vedení kraje učinit lze, je zabránit umísťování případných nelegálních migrantů či žadatelů o azyl, kteří nám budou přiděleni v rámci takzvaného Migračního paktu EU či jiným způsobem, do pobytových zařízení na území našeho kraje.

Tady bychom byli nesmlouvaví a všemi zákonnými prostředky včetně například krajského referenda bychom umísťování nelegálních migrantů do Středočeského kraje bránili.

Hodně též rezonoval obrázek se dvěma romskými chlapci s cigaretami. Co říkáte tomu, že Romea na SPD podala trestní oznámení s tím, že se prý jedná o rasismus?

Jde o účelové útoky postrádající logiku. Je snad jakékoli vyobrazení člověka tmavé pleti automaticky rasismem? A co vyobrazení bělocha – to také? Podala by Romea nebo Jiří Pospíšil trestní oznámení v případě, kdyby na plakátech byl muž bílé pleti s nožem a dva bílí chlapci s cigaretami? Můžeme si vsadit na to, že ne.

Pro mnohé liberály a progresivisty je zkrátka rasismem pouze veřejné vyjadřování o jiných rasách, než je bílá, které není adorací, ale má například rysy objektivní a pravdivé kritiky.

Jaké vy u vás v kraji máte problémy s nepřizpůsobivými a jak je chcete řešit?

V našem kraji, byť se o tom moc nemluví, v posledních letech roste počet takzvaných vyloučených lokalit, kde se koncentrují nejrůznější sociálně patologické jevy, kriminalita, neustálé narušování veřejného pořádku, vybydlené a zničené byty, byznys s chudobou, užívání drog a podobně. Těchto ghett je ve Středočeském kraji několik desítek, zejména v jeho průmyslových částech, respektive ve větších městech – Kladno, Příbram, Slaný, Neratovice a další.

Řešení vyžaduje koordinaci státu, kraje, měst a obcí. Klíčová je legislativní revize nastavení systému sociálních podpor a sociálních dávek. SPD tento návrh, na kterém jsem se podílel, předložila do Sněmovny již dvakrát, pokaždé jej strany současné vládní koalice zablokovaly.

Právo na sociální dávky od státu musí být podmíněno tím, že žadatel pracuje, případně se rekvalifikuje a v součinnosti s úřadem práce si zaměstnání aktivně hledá, popřípadě vykonává veřejně prospěšné práce pro obec. Další podmínkou musí být dodržování povinné docházky do školy dětmi žadatelů o dávky.

Naprosto změněn musí být systém sociálních dávek na bydlení – tyto dávky musejí být zastropovány podle průměrných nájmů v místě a poskytovány pouze na byty odpovídající vysokým hygienickým standardům. Nikoli na holobyty a zdevastované ubytovny obchodníkům s bídou, kteří okrádají stát.

Rolí kraje a obcí je potom především ve spolupráci se státní a městskou či obecní policií zákony v této oblasti vymáhat a neumožnit na jejich území vznik či expanzi takzvaných vyloučených lokalit, jejichž obyvatelé ničí životy slušných a pracujících občanů, z jejichž peněz žijí.

Kandidujete do zastupitelstva Středočeského kraje z druhého místa na kandidátní listině koalice SPD, Trikolora a PRO. Jaké jsou vlastně největší problémy tohoto největšího českého kraje? A jak by je chtěla řešit vaše koalice?

Středočeský kraj má v rámci ČR naprosto specifické postavení, a obdobně specifické jsou tudíž i jeho problémy. Zásadním systémovým problémem našeho kraje je diskriminační podoba současného nastavení financování krajů skrze takzvané rozpočtové určení daní. To se musí bezpodmínečně změnit. Jde hlavně o to, že nyní jedna skupina krajů dostává v přepočtu na jednoho obyvatele významně méně peněz než jejich zbytek.

Mezi jinými se jedná právě o Středočeský kraj, který dostává v současném přepočtu na jednoho obyvatele částku 9 400 korun ročně, zatímco například Kraj Vysočina 13 700 korun. A hlavní město Praha dokonce 63 000 korun! A to proto, že nyní se výnosy z daní dělí podle pravidel, kritérií a statistických údajů stanovených a platných v roce 2004. Což se ovšem od té doby napříč kraji výrazně proměnilo. Jedná se zejména o počet obyvatel či délku krajských silnic.

Přitom ve Středočeském kraji od roku 2004 vzrostl počet obyvatel o 300 tisíc! A to hovoříme pouze o těch obyvatelích, kteří jsou zde trvale hlášeni k pobytu. Je proto nezbytně nutné koeficienty určující podíly jednotlivých krajů na celkovém výnosu daní změnit ve smyslu jejich přizpůsobení současné realitě.

K zamyšlení je i otázka, zda při rozdělování sdílených daní do krajů (i do obcí) vůbec dále vycházet pouze z trvalého bydliště daňového poplatníka. To je totiž ve stovkách tisíc případů odlišné od jeho faktického bydliště. Týká se to opět nejvíce našeho Středočeského kraje, který na to neuvěřitelně doplácí.

Podle posledních statistických šetření na území našeho kraje fakticky trvale žije zhruba půl milionu osob, které však mají úřední trvalé bydliště na území jiného kraje. Hlavně v Praze. A tam jde podíl z jejich daní, přestože veřejné služby tito lidé využívají u nás. K tomu připočtěme chataře a chalupáře (opět hlavně z Prahy), kteří zde tráví podstatnou část roku a též využívají naše krajské veřejné služby. A my, Středočeši, jim je platíme.

To se musí bezpodmínečně změnit. Náš kraj už nesmí být nadále bezplatným servisem a pojišťovnou pro Prahu a její občany! Jde v úhrnu o miliardy korun, kterými občané našeho kraje nespravedlivě a nelogicky dlouhodobě dotují a sponzorují rozpočet hlavního města Prahy.

Jak by se to dalo změnit?

Například tak, že příjmem kraje by byl nejen podíl na dani z příjmu těch fyzických osob, které v něm mají trvalé bydliště, ale i těch osob, které vlastní na jeho území nemovitost určenou k bydlení či k rekreačním účelům.

Dále by z hlediska celkového pohledu na financování krajů bylo velice žádoucí i to, aby kraje získaly pevně zákonem stanovený podíl na vybrané silniční dani (protože se starají o silnice druhé a třetí třídy), na spotřební dani z pohonných hmot či dani z nemovitosti.

Mimo jiné i proto, že Fialova vláda pro roky 2024 a 2025 snížila podíl krajů na vybraných daních z příjmu a dani z přidané hodnoty.

To jsou spíše systémové záležitosti, které vyžadují i změnu legislativy na celostátní úrovni. Jaké jsou ale konkrétní největší problémy Středočeského kraje řešitelné na úrovni vedení kraje?

A řešení, které nabízíte?

Budování přestupních velkokapacitních bezplatných parkovišť u stanic příměstských vlaků ještě před Prahou. Obnova dopravních spojení zrušených současným vedením kraje a zřizování nových. Maximální personální posílení stavu řidičů autobusů v rámci krajské autobusové dopravy. Nasmlouvání nových privátních dopravců pro krajskou dopravu, rozšíření modelu „senior taxi“ a dopravy mikrobusy. Prodloužení některých tramvajových tratí do Středočeského kraje (Jesenice, Čestlice, Zdiby).

Zásadně chceme rozšířit formou pozitivní motivace a pobídek (bydlení, vybavení ordinace, vzdělávání, péče o děti) stav lékařského a středního zdravotnického personálu v krajských nemocnicích a zajistit akvizice nových praktických a zubních lékařů pro děti i dospělé.

Další prioritou je rozšíření kapacit krajských středních škol, pomoc obcím s rozšiřováním kapacit základních a mateřských škol.

Posílení terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany včetně garance cenové dostupnosti těchto služeb v domácím prostředí i v pobytových zařízeních je věcí, která je též nezbytná.

Na co konkrétně byste se vy se svými kolegy v kraji zaměřili, pokud se do krajského zastupitelstva dostanete?

Jedná se o několik projektů, které jsou i součástí našeho volebního programu. Za prvé jde o to, aby v každém z dvanácti okresů našeho kraje stabilně fungovala ve všední dny i o víkendech jedna všeobecná a jedna stomatologická pohotovost.

Za druhé chceme zřídit v kraji nové střední školy. Ideálně též v průměru jednu v každém okrese s tím, že v okresech Praha-východ a Praha-západ, kde dochází k nejrychlejšímu nárůstu počtu obyvatel i dětí, to musí být více. Půjde o souběh rozšiřování kapacit stávajících krajských veřejných škol, o obnovu veřejných krajských škol zrušených současným vedením kraje, o zřízení nových veřejných krajských škol a o zřízení nových soukromých středních škol z iniciativy vedení kraje, kdy přivedeme nové privátní zřizovatele škol a investory, kterým nabídneme k pronájmu nemovitosti a pozemky a poskytneme jim potřebnou součinnost a servis.

V neposlední řadě pak půjde o dva sociální projekty: zavedení jízdného zdarma ve veřejné krajské dopravě pro seniory, zdravotně postižené občany a žáky a studenty s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji, což současné vedení kraje zrušilo, a poskytnutí speciálního krajského finančního příspěvku každé občance Středočeského kraje, které se narodí dítě.

Jaký je vůbec váš názor na současné krajské uspořádání a na uspořádání struktury územní veřejné správy a samosprávy?

Velmi kritický. Mezi kraji jsou ohromné rozdíly ve velikosti a lidnatosti, některé z nich jsou naprosto nepřirozené a vzniklé takzvaně od stolu. Velkým problémem je také podoba financování krajů, které neumožňuje jak výkon skutečné samosprávy, tak rozsah jejich kompetencí. I to, že na úrovni krajů (i obcí) dochází v rámci smíšeného modelu veřejné správy k nepřehlednému propojení samosprávy a místní státní správy. Změna je zcela nutná.

A jak si tu změnu představujete?

Zde je několik alternativ:

A) Nahrazení současného krajského zřízení tradičním zemským zřízením (se dvěma až třemi zeměmi) a obnova okresních úřadů vykonávajících státní správu.

B) Snížení počtu krajů na osm tradičních, obdobně velkých celků a obnova okresní státní správy.

C) Úplné zrušení volené krajské samosprávy a ponechání pouze krajských úřadů pro výkon státní správy.

Cokoli z toho by bylo lepší než současný stav.

Ing. Mgr. Tomáš Doležal je ekonom, politolog, publicista a politický konzultant. Expertně se zabývá především oblastmi sociální politiky a veřejné správy. Pracuje pro hnutí SPD, mj. jako poradce předsednictva a poslaneckého klubu a asistent poslanců. Je odborným mluvčím SPD pro oblast sociální politiky. Je členem vedení spolku Svatopluk. V SPD je místopředsedou středočeské krajské organizace a předsedou okresní organizace Praha-východ. Před vstupem do politiky působil zhruba 20 let jako manažer v oblastech distribuční a skladové logistiky a obchodu s energetickými komoditami. V krajských volbách 2024 kandiduje na druhém místě kandidátní listiny koalice SPD, Trikolora a PRO do zastupitelstva Středočeského kraje.