Premiér Bartoš? Mladí tvrdě procitnou. Doktor Zlínský má vážné obavy o demokracii

„Jel jsem autem přes Vlachovice-Vrbětice do práce do Valašských Klobouk cca asi 2 hodiny před výbuchem.“ Zastupitel Zlínského kraje za SPD, lékař Vladimír Zlínský, popisuje osobní zážitky z doby před sedmi lety. Vysvětluje, jak je to s odškodněním, stanoviskem Zlínského kraje a podotýká: „O zabezpečení bývalého muničního skladu ve Vrběticích ke mně doléhají hrůzostrašné zkazky.“ Do budoucna očekává tvrdé procitnutí mnohých mladých lidí z pirátských „progresivistických snů.“ „Rádi je potom některé uvítáme ve vlasteneckém táboře, pokud už nebudeme v ilegalitě,“ komentuje.

Jste zastupitelem Zlínského kraje za hnutí SPD, znáte místní situaci, lidé se na vás obracejí. Než se dostaneme k mezinárodnímu přesahu, jak reagují obyvatelé ze zasaženého regionu na zprávy ke kauze Vrbětice? Jaké reakce se k vám dostávají?

S kauzou Vrbětice mám přímo osobní zkušenost, protože jsem jel autem přes Vlachovice-Vrbětice do práce do Valašských Klobouk cca asi 2 hodiny před výbuchem. Když došlo k výbuchu, tak jsem si myslel, že explodovala některá továrna v okolí Valašských Klobouk, ale zdravotní sestřička mě uklidnila, že všechny fabriky v okolí jsou zavřené. Potom mě po další ještě větší explozi napadlo, že začala 3. světová válka. Už tehdy se v kuloárech spekulovalo o možném zásahu teroristů nebo cizích rozvědek. Nyní se reakce v mém okolí rozdělily na dva tábory. Jedni bezvýhradně věří, že je na vině ruská GRU a druhým připadají dosavadní argumenty první skupiny absurdní až směšné.

Starostové Vrbětic a okolních obcí požadují odškodnění. Připomenout můžeme, že někteří lidé stále nemohou hospodařit na svých pozemcích. Zatím bylo vyplaceno odškodnění za evakuaci osob, 3100 korun na osobu, psal irozhlas.cz. Je to kompletní údaj? Žádné jiné odškodnění zatím lidé nedostali?

To, co píšete, se dle mých informací zakládá na pravdě. Důvodem je, že se zatím nepodařilo identifikovat viníka, který by za to nesl trestněprávní zodpovědnost.



O urychlené dokončení odškodnění žádá i Zlínský kraj, který připravuje podklady. Lze už teď říci alespoň rámcově, o jakou škodu se jedná, jak by měla být vymáhána a kdo by ji měl zaplatit?

Jako zastupitel Zlínského kraje za SPD nemám žádné zprávy o tom, že by škoda byla vyčíslena. Jak jsem psal, vymáhat to zatím není možné, pokud viník není pravomocně odsouzen. Jistě by bylo správné, aby zaplatil viník. Pokud tento není znám, tak by měl odškodnění dle usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 19. 4. 2021 uhradit stát a následně vymáhat škodu po odsouzeném viníkovi.



Jak by měl podle vás teď Zlínský kraj postupovat?

Zastupitelstvo Zlínského kraje přijalo výše uvedené usnesení, kterým pověřuje Radu Zlínského kraje vyhotovením souhrnného materiálu ohledně odškodnění občanů ze strany státu a toto bude předloženo Zastupitelstvu Zlínského kraje na dalším zasedání v červnu 2021. Tam se dozvíme podrobnosti.

Na sociální síti jste měl poznámku o tom, že otázka zní, jestli by všechny muniční sklady v ČR neměla mít ze zákona ve vlastnictví AČR nikoli soukromé subjekty. Myslíte si, že právě kauza Vrbětice by měla odstartovat diskusi i na toto téma? Pokud by šlo o vlastnictví armády, předpokládáte zásadně jiné zabezpečení? Menší pravděpodobnost rizika?





Vy jste šel do politiky nejen kvůli situaci ve zdravotnictví a školství, ale také kvůli přípravě lidí na krizové situace. Touto problematikou se dlouhodobě zabýváte. Teď hovoříme o teroristickém útoku. Jaký je váš názor na celou kauzu? A čeho bychom si podle vás měli všímat?

Já, až spadne meteorit, tak budu jistě v epicentru. Jaksi tyto případy přitahuji. Nejsem čtenář špionážních románů, raději čtu vědeckou fantastiku a současný příběh o útoku protřelých agentů GRU mně spíše připomíná tematicky knihu Ondřeje Sekory Trampoty Brouka Pytlíka než Forsythův Den pro Šakala. Buď jsou mírně řečeno zcela natvrdlí ti, kteří organizují práci ruské GRU, že posílají opakovaně do akce stejného Mata a Pata, bez ohledu na zpackané předchozí operace a zatvrzele požadují používání nejjedovatější bojové látky na světě k likvidaci svých odpůrců i přes to, že doposud nezlikvidovala žádný z požadovaných cílů. Nebo jsou natvrdlí ti, kteří tento scénář napsali a zinscenovali a věří, že tomu někdo uvěří. A asi nejnatvrdlejší jsou ti, kteří tomu uvěřili a bleskově reagovali rozhodnou a drtivou akcí, která rozdrtí nejspíše je samé.

V každém případě důvěra ve zdravý rozum elit je zcela podlomena. Ale třeba zrušení účasti Rosatomu v záležitosti dostavby JE Dukovany a přerušení jednání ohledně dodávky vakcíny Sputnik V stálo za tuto tragikomedii. A to jsem ještě nezmínil řinčení zbraněmi u ukrajinsko-ruských hranic. Dále jsem zvědav, co současná situace provede s volebními preferencemi hnutí ANO. To by pro některé politické síly mohl být pěkný bonus. Již jsem psal ve svém předchozím rozhovoru, že Sputnik V nesmí projít, jde o velké finanční prostředky, které se budou reinvestovat do dalšího výzkumu genového inženýrství, protože pandemie otevřela stavidla jeho masivního využití. Takže vyčkejme výsledků dalšího šetření. Třeba se nečekaně objeví na veřejnosti zásluhou našich investigativních médií skutečnosti považované za přísně tajné, které nám tuto frašku na pokračování dále rozvedou. Zatím musíme se spoléhat na ty, kteří mají k tajným informacím přístup a naši případnou důvěru. Snad nám časem bude oznámeno, kdo dostane Ne-Řád Brouka Pytlíka. Laureátem tohoto vyznamenání se může stát kdokoli z výše jmenovaných natvrdlíků. Já favorizuji domácí mistry špionážních her a nebojácné diplomacie.

Prezident Miloš Zeman konstatoval ve svém mimořádném projevu, že žádná suverénní země si nemůže dovolit, aby na jejím území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát, při němž zahynuli dva čeští občané a byla způsobena miliardová škoda. „Na druhé straně, pracujeme s dvěma vyšetřovacími verzemi; s tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem, a s tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky. Beru obě dvě tyto verze vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny.“ Co říkáte reakcím o velezradě, o podpoře dezinformačního úsilí Ruska, zpochybňování práce BIS atd.? Kritických reakcí je stále spousta…

Jsem přesvědčen o tom, že na našem území působí celá hejna příslušníků cizích rozvědek. Vyplývá to z naší pozice v centru Evropy. Jaké tu páchají zlotřilosti a provádějí rejdy, možná ví BIS, pan Koudelka a několik zasvěcených, mezi které by měl patřit i pan prezident. Mnozí politici a novináři se těšili, jak pana prezidenta nachytají na hruškách a moc jim to nevyšlo. Krákorání některých profláknutých politiků o velezradě mě nechává zcela chladným. Jistě se s tím vyrovná i pan prezident. Hlavně mu přeji hodně zdraví a sil po dobu celého zbývajícího funkčního období. Určitě potřebujeme osobnost na prezidentské pozici, která vyvažuje vliv progresivisticko-pseudoliberálních sil. Bohužel tyto síly nyní nabývají na síle a mohutnosti. To bezpochyby vystavuje účet i naší názorové platformě, že je třeba na to reagovat a něco změnit v naší práci.



Někteří volají po předčasných prezidentských volbách a další po parlamentních. Piráti a STAN v současné době upřednostňují rozpuštění Sněmovny před vyslovením nedůvěry vládě. Jak se vám zamlouvá představa: Ivan Bartoš, premiér České republiky?

Jen jsem přečetl tento dotaz, tak jsem se opotil smrtelným potem. Ale nyní vážně. Pokud parlamentní volby dopadnou dle předpokladů agentur pro výzkum veřejného mínění, tak budou muset vyložit Pirastán a Spolu karty na stůl. Buď mají pravdu a vše, v co věřím já a naše hnutí SPD, je špatně a uspějí, nebo v opačném případě to dopadne pro občany ČR i pro ně neblaze, protože se ukáže, že většina jejich úvah a snah jak řídit a spravovat společnost byla zcela mylná. Budoucnost nám budiž soudcem. Já mám kromě jiného také silnou obavu o osud demokracie během jejich vlády, která může být potlačena v rámci zajištění té správně rasově a genderově vyvážené společnosti budoucnosti. Mám pocit, že k tomu směřují západní společnosti již nyní a z vyváženosti nám pomalu začíná vypadávat původní bílá populace, která je označena za viníka všech hříchů světa. A podle toho je k ní přistupováno. A tlak na proslavené poklekávání našich sportovců se jeví z tohoto pohledu jako jedna z první vlaštovek těchto snah, pokud pominu zcela rozdílný metr, kterým soudy poměřují prohřešky provinilců bílé rasy oproti rasám jiným. Eskalace požadavků pro další pokořování bílé populace se bude dle mého názoru stupňovat s příchodem mladé radikální mládeže do médií, neziskových organizací i vrcholné politiky.

Jedno je jisté, lidský potenciál Piráti mají. Podařilo se jim aktivizovat mnoho inteligentních mladých lidí, jen si nejsem jist, že směr, kterým se ubírají, nevede do nenávratna. Toto považuji za největší nebezpečí jejich možného vládnutí. Prosazení opatření, která se budou jejich případným vládním nástupcům velmi těžce rušit z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Očekávám tvrdé procitnutí mnohých mladých lidí z pirátských progresivistických snů. Rádi je potom některé uvítáme ve vlasteneckém táboře, pokud už nebudeme v ilegalitě.



Ministerstvo zahraničí rozhodlo o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka. ČR počet diplomatů a dalších pracovníků na ruské ambasádě v Praze srovná podle současného stavu na českém velvyslanectví v Moskvě. Rusko má čas na stažení 63 pracovníků do konce května. Co říkáte postupu? A jak hodnotit reakci EU?

Jedná se o klasickou situaci akce a reakce. Nic jiného se nedalo očekávat než eskalaci sporu. Doufejme, že se zastaví na diplomatické úrovni a nepřejde výrazněji do hospodářských a ekonomických vzájemných sankcí. Reakce EU je zatím velmi vlažná. Hlavně Německo potřebuje ruský plyn na své plynoturbínové elektrárny. Západní Evropa je energeticky svázaná s Ruskem, takže nebude asi moc vyskakovat. Snad jenom trošku, aby se neřeklo.

Na závěr, pojďme ještě ke zdravotnictví. Zatímco se debatuje o krizi naší domácí i zahraniční politiky, nejen Česko stále bojuje s epidemií. Teď se chystá rozvolňování. Ke kadeřníkovi si od pondělí budou moct lidé zajít s testem z laboratoře nebo ti, kteří budou očkovaní. Část škol už je otevřená. Co vy, jako lékař, říkáte plánu rozvolňování opatření a na co se v této době ať už v souvislosti s covidem nebo úrovní zdravotnictví zapomíná?

Pomalé a promyšlené rozvolňování mně připadá rozumné a žádoucí, jelikož různá omezení již trvají velmi dlouho a obyvatelé ČR potřebují vlít do žil i trochu optimismu a dlouhodobě zavřené školy, to už je úplná katastrofa. Já mám vážnou připomínku k tomu, že výrazně hazardujeme, pokud velmi bedlivě nehlídáme své hranice a dovolujeme cestování lidí do a z rizikových oblastí světa, kde je pandemie na vzestupu a kde řádí nebezpečné mutace viru covid-19. Testování a domácí karanténa mně nepřipadá jako dostatečná ochrana před zavlečením těchto mutací do naší republiky. Nedávno jsme byli zavření v okresech, ale vesele se cestovalo do zahraničí za exotikou. Potom je jenom otázkou času, než virus prolomí naši děravou bariéru z testování a domácí karantény. Já jsem zvědav, co se bude dít se zdravím naší populace po odeznění pandemie. Dále bych doporučil se zamyslet na tím, jakým způsobem by měla naše společnost reagovat na možnou mnohem smrtelnější formu pandemie, která rozdá karty zcela jinak než současná soft-pandemie covidu-19. V každém případě, je třeba se zaměřit na personální stránku našeho zdravotnictví, kterou vidím jako největší rizikový faktor v budoucnu a dále podpořit vlastní výzkum a produkci na poli vakcinologie a genového inženýrství. V žádném případě se nedoporučuji spoléhat v této věci na spojence ze Západu, Východu, Severu či Jihu a ani jinde z vesmíru.

