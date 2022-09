Premiér z nás udělal lovnou zvěř! řekl PL organizátor monstr-demonstrace

Druhým hlavním organizátorem sobotní protivládní demonstrace je Jiří Havel. Podle jeho slov by vláda měla vládnout tak, aby k takovým demonstracím nemuselo vůbec docházet. „Pokud vláda nepodá demisi do 25. září, tak na celorepublikové demonstraci 28. září, která bude přenášena na náměstí desítek měst po celé české republice, vyhlásíme občanské právo na odpor podle Ústavy České republiky a vyhlásíme nátlakové akce s tím, že budeme směřovat k vyhlášení stávky,“ řekl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

reklama

Média vás jako organizátory demonstrace kritizují za to, že si necháváte posílat peníze na netransparentní účet vedený na manželku pana Vrábela, jak dokážete lidem, jakým způsobem s penězi nakládáte?

Dnes zveřejňujeme kompletní výpis přijatých plateb. Každý si může projít všechny platby sám. Tento postup jsme oznámili už na počátku sbírky. Také jsme vytvořili transparentní účet, aby mohly být všechny platby všem viditelné.

Jak celkově hodnotíte sobotní demonstraci, které se zúčastnilo 70 tisíc občanů? Jaké jsou reakce, se kterými se setkáváte?

Anketa Byla demonstrace ze 3. září pro její svolavatele úspěchem? Byla 98% Nebyla 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 16373 lidí Byli jsme v úžasu, kolik lidí přišlo. Je vidět, že občanům záleží na naší budoucnosti, že vidí hrozbu destrukce našich životů jako naprosto reálnou a cítí, že je nejvyšší čas se postavit za mír a změnu politického směru v naší zemi. Toto přišlo naší vládě sdělit 150 000 lidí na Václavské náměstí. Přihlásil se nám člověk, který fotograficky velice detailně mapoval celou akci z výšky a použil software pro mapování počtu účastníků akce a sdělil nám, že jich tam bylo přes 150 000! Mnozí lidé nám také psali, že se na demonstraci nevešli a museli odejít. Někteří neměli jak se do Prahy dopravit. Mnoho lidí stálo vedle sebe tak těsně, že se nemohli ani pohnout a přesto vydrželi po celou dobu. Dostáváme od stovek lidí slova podpory. Píší nám, že cítili atmosféru spojení a sounáležitosti a že cítí, že se lidé probudili. Těchto vyjádření je plný i Facebook. Mnozí také naprosto odsuzují mediální hon, který byl na nás spuštěn a říkají, že teď už je jim naprosto jasné, že nejsme řízenou opozicí, protože takové útoky nečekali. Píše nám tolik lidí, že není v našich silách všem hned odpovědět.

Co říkáte na to, že premiér Petr Fiala hlásí, že demonstraci svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci?

To je další demagogie a lež, kterou naprosto odmítáme, a to nejen my, ale spolu s námi i účastníci sobotní demonstrace. Odmítáme jakékoliv falešné nálepkování a mediální manipulace. Naše orientace je naprosto pročeská. Hájíme naše národní zájmy. Chceme, aby byly zájmy České republiky na prvním místě. Kdo jiný by měl být přece na prvním místě než zájmy občanů naší země? Chceme, aby měla naše republika přátelské vztahy založené na oboustranné spolupráci se všemi státy a abychom nebyli obětí cizích zájmů. Chceme mír a prosperitu, ne válku a bídu. Válka je vždy zlo a ničí životy obyčejných lidí. Pan premiér by se nám měl za tuto úmyslnou lež omluvit.

Pan premiér Fiala nás označil za příslušníky páté kolony Ruska. Novináři o nás píší jako o kolaborantech s Ruskem a o agentech v hybridní válce Ruska proti Evropě. A to v době, kdy předseda vlády otevřeně tvrdí, že jsme ve válce s Ruskem. Tím nám na záda namaloval terč. Udělal z nás kolaboranty s nepřátelskou zemí v době války. A vypadá to, že pan premiér z nás udělal lovnou zvěř vědomě. Je to jeho způsob, jak se zbavit občanů, kteří nesouhlasí s jeho politikou. Dnes jsme to my, zítra to může být každý jiný občan.

Fotogalerie: - Fialenko, idi na chuj!

Jak by podle Vás měla vláda na podobné protivládní akce reagovat?

Vláda by měla především vládnout tak, aby k takovým demonstracím nemuselo docházet. Ty statisíce lidí účastnící se demonstrace a online přenosů nezajímá lepší komunikace vlády s občany, ale lepší správa naší země. Pokud vláda dovedla naši zemi do tohoto ekonomického marastu (o potlačování svobody slova a ostatních věcech nemluvě), není na místě mluvit o rekonstrukci či lepší práci, nebo lepší komunikaci s občany. Když Vám zedník postaví dům, který spadne, tak si také raději najdete jiného a nebudete riskovat, že příště v ruinách zůstanete Vy i s Vašimi dětmi, že?

Co je v plánu na další týdny, měsíce?

Náš plán a požadavky lidé najdou také na našem webu www.naprvnimmiste.cz . Požadujeme demisi vlády, zřízení dočasné vlády odborníků a vypsání nových voleb. Pokud vláda nepodá demisi do 25. září, tak na celorepublikové demonstraci 28. září, která bude přenášena na náměstí desítek měst po celé České republice, vyhlásíme občanské právo na odpor podle Ústavy České republiky a vyhlásíme nátlakové akce s tím, že budeme směřovat k vyhlášení stávky. Dále požadujeme okamžité zastropování cen elektřiny na ceny v tuto dobu v minulém roce.

Požadujeme zplnomocnění našich odborníků, aby jim vláda umožnila vystupovat jménem České republiky a uzavřít krátkodobé smlouvy do konce tohoto roku na dodávky levného plynu a levné ropy tam, kde České republice ještě někdo tyto komodity poskytne. Požadujeme výměnu obsazení Rady České televize a Českého rozhlasu, protože veřejnoprávní média absolutně neplní svoji funkci pravdivého informování veřejnosti. A dnes vyhlásíme náš nový demokratický plán na výměnu Fialovy vlády za vládu odborníků. Sledujte nás na sociálních médiích a na našem webu.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.