Přepočítali se. Barevná revoluce v Rumunsku? Vyoral a zrušené volby

V Polsku jsme měli překvapení, objevil se tam duch Markéty Pekarové Adamové. Poslanec Polska 2050 udělal snad až ukázkovou botu, když k cenám másla prohlásil: „Ano, je dražší, ale já jsem ráno měl housku bez másla a taky se to dalo jíst.“ A pak doplnil, že se všichni musí trochu uskrovnit. Nezahrává si takový poslanec s tím, že první, koho budou lidé chtít uskrovnit, bude on?

Z nepříliš bystrých lidí lezou nepříliš bystré komentáře. Politruci všech zemí sedící v teplých parlamentních křeslech mají tu výhodu, že do jisté míry mají své místo – ať už stávající, nebo posléze jiné – dané díky těm, ke kterým se lísají a jejichž záměrům slouží. A to navzdory divadlu všelidového hlasování zvanému volby, o němž je většina z nás snad přesvědčena, že něco může změnit. Podobně hloupým výrokem jako polský poslanec se nedávno prezentoval i jeden z předních etalonů pravdoláskového pokrytectví Jan Tuna, známý coby investigativní novinář. Ten na sociální síti uvedl: „Jsem jediný v této zemi, kdo až na výjimky (máslový krém v dortu či cukroví např.) máslo k životu nepotřebuje? A nekoupil si ho už ‚100‘ let? Zn. Česká máselná pohroma.“ Nechť si každý ony komentáře chytrých Horákyň přebere po svém.

Jsem jediný v této zemi, kdo až na výjimky (máslový krém v dortu či cukroví např.) máslo k životu nepotřebuje? A nekoupil si ho už “100” let?

Zn. Česká máselná pohroma

?? — Jan Tuna (@JanTuna) November 15, 2024

V Rumunsku škrtli první kolo voleb, kvůli informacím tajných služeb, že jeden kandidát měl mít TikTokovou kampaň podporovanou z Ruska. Zatím to vypadá, že skutečně šlo jen o toto, nikdo nikomu nepřidal hlasy, o zmíněné kampani je také ticho po pěšině, takže také zřejmě neobsahovala nějaká extra lživá tvrzení. Jak sám říkáte, kdyby volby něco změnily, už by je zrušili a tady je ruší. Jak se na to díváte?

Pak tu máme Blízký východ, kde padl režim Bašára Asada v Sýrii po invazi „rebelů“ z Turecka. K tomu si i Izrael uzmul část syrského území, nemluvě o dalších frakcích. Nevím, slyšel jste někoho z místních politiků mluvit o „nedotknutelné územní celistvosti“ Sýrie?

Neslyšel. A to ani z místních, ani z cizích. Holt asi od nepaměti mají politici a novináři hlavního proudu dvojí metry, pokřivené páteře a zkreslené vnímání. Situace v Sýrii mě překvapila, protože bych tento scénář nečekal nyní, ale před lety, kdy toho času mediálně-politická propaganda neměla na stole Hru na covid ani rusko-ukrajinskou kartu a kdy úlohu arciďábla zastával místo Putina právě „řezník“ Asad. Tak jako tak bude mít převrat v Sýrii určitě značný dopad na nás všechny.

A abychom nebyli jenom pesimisté, myslíte, že konec vlády Bašára Asada znamená, že z Evropy odejdou někteří „uprchlíci“?

Nevím, jestli tuhle otázku nepokládáte ironicky? Jak známo optimista je jen špatně informovaný pesimista. Nicméně svržení režimu Bašára Asada podporované evidentně americkými šiřiteli demokracie skrze humanitární bombardování je naopak jen dalším dílkem do skládačky řízené migrační invaze. Krom jiného samozřejmě. Tudíž můžeme směle očekávat další vděčné lékaře, chirurgy, jaderné inženýry, ženy a děti, jak nám toho času bez skrupulí nalhávali Goebbelsové mediálního hlavního proudu.

Danuše Nerudová začala být sprostá, „do prdele“ poslala „ruskou pátou kolonu“. Odhlédněme od tohoto výroku, má Nerudová se svým vyjadřováním šanci pro STAN přitáhnout lidi, kterým se líbí vyjadřování ve stylu Pavel Novotný?

Tak Nerudová je sprostá odjakživa – minimálně po slovensky. A nyní přešla i do sprostoty po českém módu. Myslím, že takový potenciál Nerudová opravdu nemá, neb ona nemá potenciál prakticky žádný. Je to zkrátka jen jednoduchá a hloupá svazačka, která naskakuje na všechno, co je „správné“ prorežimní. Víc bych v tom nehledal. A otázku můžeme zakončit adekvátně odkazem na nedávno skončenou reality soutěž Zrádci analogií na nesmrtelná slova naivního aktivisty Jana Tuny: Pravda a láska, ty svině!

A pak zde máme aféru Koldinská, tedy případ, kdy se zjistilo, že moderátorka České televize je zároveň zaměstnankyní vládního útvaru strategické komunikace. Na jednu stranu, „strategická komunikace“ je dle definice propaganda pod hezčím názvem, takže pracovníci ČT by mohli mít zkušenosti. Ale nemá na druhou stranu být ČT alespoň na oko nezávislá?

Ano protičeská ČT by měla alespoň na oko hrát hru na objektivitu, vyváženost a nezávislost. Nicméně myslím, že už i Pepa Stosedmička a kdejaký další absolvent zvláštní školy po lobotomii vnímá, že nic z toho ČT neplní. Ba naopak, jde o ryze propagandistický moloch a o pohrobka minulého režimu – v tom politicky špatném smyslu, který informace divákům nereprodukuje, ale tendenčně zkresluje a snaží se vytvářet realitu pro stávající režim žádoucí. Ať jde o jakékoliv horké téma… Od řízené migrační invaze, přes koronafašismus až k rusko-ukrajinské válce, která je pouze zástupnou válkou připravovanou a podněcovanou našimi velkými bratry ze zámoří.

