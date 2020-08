Přestaňme se na Západ dívat jako na oázu svobody. Markéta Šichtařová také o paralele s parazitem, který si zabíjí svého hostitele

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Teď už snad všichni rozumní lidé, co si nesedí na uších, očích a mozku, vědí, že další vlna socialismu přichází tentokrát ze západu. Je načase přestat se na země západně od nás dívat tak, jak jsme se na ně dívali v 90. letech, tedy jako na oázu svobody, a každý člověk s pudem sebezáchovy by si měl připustit, že nesvoboda nyní přichází z nového směru. Tak reaguje Markéta Šichtařová na nová opatření zaváděná v Německu v boji proti koronaviru. Nová pravidla kurzaibeitu v Česku ji pak vedou k zamyšlení o tom, jak si lidé platící daně vydržují své nepracující.

reklama

Od té doby, co pár týdnů po březnovém nástupu koronaviru v Česku lidem otrnulo, je Babišova vláda od nich terčem kritiky za cokoli, co jim připadá jako omezující. Když se ale podíváme k západním sousedům, tak po schůzce kancléřky Angely Merkelové s premiéry jednotlivých spolkových zemí bylo oznámeno, že za porušení povinnosti nosit roušku bude v Německu hrozit pokuta nejméně 50 eur a až do konce roku bude prodloužen zákaz velkých akcí. Jsou němečtí politici se svými rozhodnutími úplně vedle, nebo jen česká vláda nemá odvahu pohrozit pokutou 1300 korun coby ekvivalentem německé pokuty?

Tak co se divíme, když teď už snad všichni rozumní lidé, co si nesedí na uších, očích a mozku, vědí, že další vlna socialismu přichází tentokrát ze západu? Je už načase přestat se na země západně od nás dívat tak, jak jsme se na ně dívali v 90. letech, tedy jako na oázu svobody, a každý člověk s pudem sebezáchovy by si měl připustit, že nesvoboda nyní přichází z nového směru. Celá ta záležitost s koronavirem je jedna velká nafouknutá bublina, kvůli které zbytečně umírají jiní lidé – onkologičtí pacienti, lidé s CHOPN a další a další.

A z téhle hysterie se, bohužel, čím dál víc stává nechutný byznys, protože není daleko doba, kdy bude lidem hromadně vnucována – málo klinicky testovaná – vakcína s dosud nedostatečně prozkoumanými vedlejšími účinky, a bude jim vyhrožováno, že když ten a onen si nenechá vakcínu píchnout, nebude moci vykonávat to a onu práci, případně nebude smět navštěvovat tu a onu akci. A v tom už jsou samozřejmě velké peníze. Takže to by tak scházelo, aby se hysterie ještě drobátko nepodpořila!

Jen tak mimochodem – pozoruji velmi zajímavou věc. Kolem mne je mnoho velmi racionálních lid, kteří vynikají schopností skvělého kritického myšlení, kdykoliv přijde na jejich obor: právo, zahraniční politiku, ekonomiku a podobně. Ale jakmile se setkají s problémem, který nějak souvisí se zdravotnictvím a zdravím, jako by se jim zatemnil mozek, přestávají být tohoto kritického myšlení schopní. Vysvětluji si to tím, že mnoha lidem jsou některé věci ze zdravotnictví nepříjemné, například se jim ekluje představa krve, nebo se o své zdraví bojí, a tak nad ním raději nepřemýšlejí, protože pak by mohli „vymyslet“ nějakou nepříjemnou pravdu, nebo jsou zkrátka medicínští analfabeti, a tak spoléhají na to, že když nějaký lékař vystudoval medicínu, musí mu to „přeci“ logicky pálit, a proto je na jeho úsudek spoleh… Zkrátka ať tak či onak, tito velmi inteligentní, vzdělaní a logicky myslící lidé se často stávají poněkud „nesvéprávnými“, nelogickými a emotivními v jakýchkoli medicínských otázkách. To je moje pozorování. A to pak vede k tomu, že kolem koronaviru bylo možno vybudovat takový alarmistický megaprůmysl.

Ministerstvo práce připravilo novelu o zaměstnanosti s novými pravidly kurzarbeitu, Pracovníci by mohli od státu dostávat za dobu, kdy pro ně firma kvůli epidemii, přírodní katastrofě či recesi nebude mít práci, 70 procent čistého výdělku. Po třech měsících by se podpora snížila, vyplácela by se nejvýš devět měsíců. Jak prospěšné pro ekonomiku jsou tyto snahy bránit propouštění a držet nízkou nezaměstnanost?

Není to vůbec nic dobrého navzdory všeobecnému opačnému přesvědčení. Má to hned několik rovin.

Tak především tímto způsobem se jen v lidech pěstuje veskrze socialistická, chybná, až zločinná představa, že mají nárok na něco za nic. V tomto případě mají nárok na peníze za to, že zůstanou doma a nebudou pracovat. To prostě není pravda. Ve vesmíru jaksi neplatí, že následek vznikne bez příčiny. Neboli peníze se nevyprodukují bez práce.

Za druhé zločinná je tato logika i v jiném ohledu. Opět se nabízí paralela s parazitem, který si zabíjí svého hostitele: Totiž zdaníme lidi, kteří poctivě pracují. Tyto peníze stát formou výpalného zkonfiskuje. V dalším kroku stát vybídne firmy, aby se nezbavovaly lidí, pro které nemají práci. A v posledním kroku stát tyhle lidi, kteří sedí doma, zaplatí z peněz, které sebral těm, kdo pracují. Neboli platící lidé si vydržují své nepracující. A tito nepracující nemají ani co by za nehet vlezlo nějaké motivace, aby si hledali jinou práci, ve které by mzdu dostávali za to, že opravdu pracují.

Psali jsme: Šichtařová po summitu EU ostře: Nová úroveň socialismu. Už nekradou jenom nám, ale i příštím generacím „Každý z nás platíme Itálii sekyru za přijetí eura.“ Jak? Markéta Šichtařová popisuje neuvěřitelnou souvislost Vysoký veřejný dluh, aby se ekonomika postavila na nohy? Markéta Šichtařová má velice špatné zprávy. Je to úplně jinak Jak by se vám to líbilo? Počkejte, to není vtip, EU to tak plánuje. Dopadne to zle, varuje Šichtařová

Za třetí tímto způsobem se při životě uměle drží firmy, kterým se říká zombie: Tedy firmy přežívající jen díky státní podpoře nebo nepřirozeně nízkým úrokovým sazbám. Tyhle nesmyslně přežívající firmy v sobě vážou pracovní síly, toho času sedící na kurzarbeitu, takže chybí pracovní síla pro opravdu funkční, dynamické firmy, které by mohly ekonomiku táhnout. V podstatě se zakonzervovává archaická struktura ekonomiky. Postupně se z evropské ekonomiky stává nefunkční, nekonkurenceschopný kolos typu bývalého RVHP.

V USA je pracovní trh mnohem pružnější, nic jako kurzarbeit tu neexistuje – a taky jsme viděli, že na jaře prudce nezaměstnanost vylétla a teď už klesá. Na rozdíl od Evropy, kde naopak postupně pořád roste a ještě nedosáhla vrcholu. A v době, kdy USA už porostou, EU v některých oblastech – jako právě trh práce – ještě ani nedosáhla dna!

Před sobotním odletem na Tchaj-wan prohlásil předseda Senátu, že jeho cesta pomůže restartovat českou ekonomiku. Je takové očekávání reálné díky tomu, že má Tchaj-wan čtvrtou nejinovativnější ekonomiku na světě, nebo si něco takového od žádné podobné akce politiků slibovat nelze?

Je to legrační megalomanství. Víc k tomu nemám. Aspoň by si pan předseda mohl vymyslet nějaký méně trapně znějící důvod.

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Od minulé soboty, kdy vyšel v deníku Právo rozhovor, v němž premiér Andrej Babiš naznačil, že vláda zvažuje jednorázový příspěvek důchodcům ve výši pět až šest tisíc korun, se to tzv. rouškovné stalo velkým tématem. Jaký pohled máte na pětitisícové přilepšení důchodcům, na němž se shodly obě koaliční strany?

Je to naprosto přímočaré, průhledné podplácení důchodců, kupování si volebních hlasů. Důchodci byli jistě ve stresu, když měli svou vlastní otvírací dobu v obchodech, která se navíc ještě posouvala, aby držela vystrašené důchodce ve střehu. Asi každý by důchodcům přál větší důchody. Ale problém je, že důchodový systém je už teď v deficitu a důchodcům na rozdíl od jiných lidí nepřestaly chodit důchody. Tak jako třeba OSVČ přestaly chodit tržby. Nebo někdo slyšel o tom, že důchodový systém během karantény zkolaboval jako turistický ruch? Prostě kde nic není, tam ani smrt nebere. A v našem důchodovém systému peníze navíc nejsou. Pokud je vláda důchodcům dá, pak jim dá peníze, které buď sebere někomu jinému, kdo taky během koronakrize trpěl, nebo je sebere budoucnosti.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co je tak lákavého na myšlence základního nepodmíněného příjmu, že se ji pořád někdo pokouší prosadit? Jen připomenu, že nově ji otestuje berlínský Institut pro ekonomický výzkum, který do studie zařadí 1500 lidí, z nichž 120 obdrží 1200 eur (31 270 korun) měsíčně bez jakýchkoli podmínek. A výzkum bude financovat 140 tisíc drobných soukromých dárců.

Lákavá na tom je pro mnohé lidi představa následku bez příčiny. Představa pečených holubů létajících do pusy. Představa bohatství vzniklého bez práce.

Co mě překvapuje, není to, že mnozí – pohodlnější – lidé touží po penězích bez práce; překvapuje mě to, že i politici, kteří by poté, co jakous takous schopnost a IQ museli prokázat minimálně tím, že prošli volbami, pořád znovu a znovu zkoušejí totéž, ačkoli neexistuje jeden jediný příklad ve světě, kdy by nepodmíněný příjem zafungoval a neskončil katastrofou. Je to jako rozbíhat se posté hlavou proti zdi a předpokládat, že tentokrát už tou zdí celkem určitě projdeme jako Harry Potter.

Skupina osobností českého veřejného života se chce obrátit na poslance s peticí „Zastavme omezování svobody projevu na globálních sociálních sítích“. Po zákonodárcích požadují, aby v českém virtuálním světě dbali na svobodu projevu a platformám typu Facebook nebo Google účinně bránili v mazání, rušení účtů nebo politické manipulaci při vyhledávání obsahu. Když kolikrát vidíme, co všechno se na sociálních sítích objeví, je takový apel vůbec namístě?

Takový apel samozřejmě JE namístě. Platformy typu Google a další celkem přímočaře porušují český právní systém. Tak například společnost Facebook běžně porušuje listovní tajemství, protože její umělá inteligence cenzuruje obsah soukromých správ v chatovacím modulu Messenger. To je však v rozporu s Ústavou.

Častá námitka, že Facebook je soukromý, a proto si může stanovit pravidla, jaká chce, je zde mylná. Ústava je nadřazena jakýmkoliv soukromým pravidlům. To je asi takové, jako kdyby Ústava zakazovala zabít, ale soukromá pravidla stanovila, že v soukromé firmě to možné je. Taková soukromá pravidla jsou pak neplatná. Ačkoli tedy Facebook jasně porušuje legislativu, je díky jeho globálnímu postavení těžké přimět ho k nápravě. Vlastně se čeká jen na první precedens, až se nějaký stát proti této praxi ozve. Bylo by fajn, kdyby zde šlo o takový precedens.

Psali jsme: Tak hloupý nápad, že mu není rovno. Neschopní nikdy nepochopí, proč berou méně, varuje Šichtařová Koloniální doba už skončila! Markéta Šichtařová vyprovází Pompea Stav veřejných financí? Podle Markéty Šichtařové je to v pytli. Máme blízko k Řecku a Itálii. A její prezidentská kandidatura? Už je jasno Markéta Šichtařová v ráži: Miliarda do kultury?! Hanebné, že někdo rozhodne, sebere mi peníze a dá je tomu, kdo si je umí vyřvat!



JAK TO VIDÍ ŠICHTAŘOVÁ aneb Co nám neřekli o imigraci, důchodech a naší budoucnosti Ty nejzásadnější texty autorky několika bestsellerů, publicistky, nositelky ceny čtenářů Magnesia Litera Markéty Šichtařové z posledních let o společnosti, politice i ekonomice. * OBJEDNAT ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.