Příchod Fialy! Sociolog strhl oponu: Sorovci řídící ČT, promořovací deep-state... A hlavně ne fotky z nemocnic. Umírat doma!

Nová vládní pětikoalice odmítla jednat o zrušení DPH na energie poté, co jejich ceny letí nahoru. Středeční jednání ve Sněmovně provázela bouřlivá diskuze. Pomohlo by Čechům snížení této daně, jak navrhovala vláda minulá? Má smysl?

Je rozhodně nemravné, že vláda vydělává na neštěstí svých občanů. Čím dražší energie, tím větší DPH. V podstatě tedy platíme daň z vládní neschopnosti. Když už chtějí, abychom platili daň z jejich vlastností, dal bych přednost dani z inteligence Heleny Langšádlové nebo dani z poctivosti nového ministra spravedlnosti. Nicméně celkově by to situaci nevyřešilo. Když někdo platí zálohy na energie 16 tisíc měsíčně, bez DPH mu to klesne na 13 tisíc. To je pořád ještě zničující.

Kdyby vláda chtěla lidem pomoci, musela by podniknout okamžité a rázné kroky. Odvolat vedení ČEZu, přestat prodávat elektřinu přes německé burzy, ale přímo dodavatelům na českém trhu. A zavést dočasnou regulaci cen pro domácnosti i pro podniky. Tomu brání jedna jediná věc. V české politice budete obtížně hledat někoho, kdo nemá v ČEZu zaměstnaného příbuzného nebo s ním firma jeho příbuzných či přátel nedělá kšefty.

Hnutí SPD chtělo snížit daň, ale hromadné odpouštění daní nová vláda odmítla s tím, že si lidé v nouzi budou moci o peníze požádat. Kvůli tomu zaznívalo, že chce vláda nutit lidi o peníze v podstatě žebrat. Co vy na to?

Všimněte si, že vláda neslibuje, že lidem v nouzi pomůže. Říká jim, že si mají podat žádost. Ta stejná vláda ovšem slibuje, že bude šetřit na sociálních dávkách. Takže milí občané, můžete vyplňovat formuláře a navzájem si je předávat. Třeba se pak začnete cítit lépe. Ale nezapomeňte si vzít kožich, jinak může nastydnout, zvlášť když budete mít doma deset stupňů.

Očekáváte v této věci změnu názoru vládní koalice?

Anketa Dělá stát dost pro snížení cen energií? Dělá 1% Nedělá 92% Nedělá a ani nemůže 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10755 lidí

Jediné, co by je mohlo znepokojit nebo ohrozit, je negativní mediální pokrytí. Každý z těch lidí má spoustu konkurentů i ve svých vlastních stranách a novinové titulky znamenají… ale jakmile Bohemia Energy zmizela z předních stránek, je to bezvýznamné. Občané mohou klidně zmrznout, ale politika to nepoškodí.

Slyšíme taky, že tu záležitost zavinila nebo zanedbala vláda Andreje Babiše.

Kdyby bylo problémem téhle země, že důchodci jezdí příliš levně vlakem nebo že se špatně přidělují dotace do zemědělství, pak by to skutečně mohlo být připisováno Andreji Babišovi. A současná vláda by mohla říkat, že napravuje škody. Ale emisní povolenky, studená válka s Ruskem, evropská energetická burza, odložení stavby Temelína… to strany dnešní vlády prosazovaly už z opozičních lavic.

Vláda se tedy dočkala jmenování. Jak se podle vás zatím od voleb projevila?

Absolutní bezradnost. Žádné názory, žádné nápady, žádná strategie. Jen rvačka o peníze a čekání na pokyny ze zahraničí. Pro mne zajímavé, jak hrozně hloupí lidé tam jsou. Kromě zmíněné Langšádlové i Jan Lipavský, který dokázal vystudovat bakaláře na fakultě sociálních věd jen s obrovskými problémy. Kdyby mu bylo padesát, mohlo by být pokládáno za normální, že nemá vysokou školu. V té generaci je řada chytrých lidí, co nestudovala. Nebo kdyby patřil do skupiny lidí, jejíž zájmy jsou orientované jinam, bylo by to taky pochopitelné. Jenže když takových studijních výsledků dosáhne člověk orientovaný na globální byrokracii, můžeme předpokládat IQ pod 90 bodů, možná dokonce pod 80. Je skvělé, že prezident Zeman takovou osobnost zviditelnil. Takový ministr, to je výsměch. Vždyť nesplňuje podmínky ani na řadového referenta na ministerstvu. I vrátný je tam pravděpodobně inteligentnější a vzdělanější než on.

Očekáváte od nastupujícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) kompetentnější řešení koronavirové krize?

Rozhodně to bude zajímavé. Vlastimil Válek má v podstatě stejné názory jako Chcípl pes a celá ta skupina zjednodušeně nazývaná antivaxery. Jenže ony ty stejné názory má i takzvaný promořovací deep-state, který se zformoval ještě kolem náměstka Černého a který reakci na epidemii dosud řídí. Ekonomicky to dává smysl. Když jsou jednotky intenzivní péče plné, vydělávají dodavatelé mnohonásobně víc, než kdyby se očkovalo nebo přijímala karanténní opatření.

Budou tedy zaváděna nějaká polovičatá opatření, ta stejně nebudou pořádně vymáhána, a půjde o jediné. Aby se v novinách neobjevily fotky nemocnic s pacienty na nouzových lůžkách na chodbě. Pokud ty lidi nechají umírat doma bez pomoci, na novinových fotkách se neobjeví a ministr může být spokojený.

Pokud vím, vládní pětikoalice nehodlá prodlužovat nouzový stav, pomůže to její popularitě u voličů?

Naopak. Výsledky výzkumů i výsledky voleb soustavně ukazují, že většina veřejnosti pokládá covid za vážný problém. Lidé požadující zrušení opatření jsou malou menšinou.

Dlouhé diskuze se vedly kolem kandidáta na ministra zahraničí Jana Lipavského za Piráty, kterého jste zmínil a ke kterému měl prezident Miloš Zeman výhrady. Co jsme se od Lipavského dozvěděli o postoji nové vlády k zahraniční politice? Premiér Petr Fiala zároveň uvedl, že Lipavský bude respektovat a jednat podle deklarované koaliční dohody, co se zahraničních věcí týká, bude to tak?

Nemyslím, že by bylo v možnostech bakaláře Lipavského prosazovat nějakou zahraniční politiku. Co se týče bakaláře Lipavského, nejspíš od něj pravidelně uslyšíme výroky, v nichž bude vyhrožovat Číně útokem všech našich jaderných křižníků a podobně, ale nepoškodí ho to. Spřátelení novináři a analytici to budou označovat za morální rozměr zahraniční politiky nebo tak nějak. Ostatně, už tu máme jednoho státníka, který nějak dospěl k názoru, že je expertem na záležitosti konfuciánské civilizace a jel Číňanům vysvětlovat, jaký má být správný vztah mezi velkou Čínou a malou Čínou. A to možná Konfuciovo jméno v životě neslyšel. A jak je populární! Prý dokonce bude kandidovat na prezidenta.

I přes výhrady tedy Zeman svolil ke jmenování celé vlády. Spekuluje se však, že chce počkat, až se Lipavský ve funkci zdiskredituje sám. Je to možné?

Ne. Laťka je nastavená tak nízko, že není možné se diskreditovat.

Zpátky k energiím. Bude podle vás nový ministr zahraničí nebo ministr pro evropské záležitosti jednat s Bruselem, aby došlo ke snížení ceny emisních povolenek, které stále stoupají?

Anketa Musíte v posledních týdnech šetřit na jídle? Ano 65% Zatím ne, ale bojím se, že budu muset 25% Ne 10% hlasovalo: 33602 lidí

Polsko zvažuje, že vystoupí ze systému emisních povolenek právě kvůli jejich nevýhodnosti a kvůli tomu, že se staly obchodovatelným nástrojem a zvedají ceny energií. Měla by o tom uvažovat i Česká republika a jiné státy?

Nevýhodnosti? Já bych řekl, že jsou naopak velice výhodné – pro bruselské úředníky, pro investiční fondy, pro manažery ČEZu a tisíce příživníků na ně přisáté. A zvýšení cen energií je přece cílem, o který Fialova vláda usiluje. Vždyť pan předseda jasně řekl, že nový zelený úděl je realita, se kterou se musíme smířit. V čem je tedy problém?

Bývalý premiér Andrej Babiš se dostal do opozice a má kolem sebe značně velký tým. Jak velkou ofenzivu od něj očekáváte z opozičních lavic? Bude se Babiš snažit „házet vládě klacky pod nohy“, jak se říká? A co by měl Babiš udělat, aby v opoziční roli uspěl?

Andrej Babiš bude muset především hájit sebe a své impérium. Můžeme čekat různá trestní stíhání pod nejrůznějšími záminkami pokuty. Možná se do toho zapojí některé zahraniční banky, že mu zastaví financování. Výsledkem toho všeho bude tlak, aby prodal Agrofert nějaké globální skupině. To nejlepší, čeho může dosáhnout, je nějaká forma příměří. Vládě Andrej Babiš nemůže nijak ublížit. Že ji budou lidé nenávidět, to si ta vláda zařídí sama. Ale bude jim to jedno.

Jak těžké to v tomto smyslu bude nový premiér Petr Fiala mít, když proti němu budou v opozičních lavicích sedět Andrej Babiš (ANO) a Tomio Okamura (SPD), kteří mají podstatný ohlas ve Sněmovně, ale i v médiích, což platí především o Babišovi a jeho mediálním vlastnictví?

Nepřeceňujme to. Mediální dům Mafra zahrnuje dvoje noviny, pár časopisů životního stylu. To není síla, která by se mohla i jen vzdáleně srovnávat s kartelem Bakala – veřejnoprávné média – Seznam. A zároveň nemá ani sílu mobilizovat příznivce, jakou má alternativa. Popisovat Andreje Babiše jako mediálního magnáta je přehnané.

Bývalá vedoucí zpravodajství televize Prima Jitka Obzinová míří do Českého rozhlasu. Pekarová-Adamová a další z koalice tvrdí, že nejde o vhodné rozhodnutí. Chtěli by také spustit volby do rad veřejnoprávních médií a změnit systém těchto voleb. Budou veřejnoprávní média hlásnou troubou nové vlády?

Ano, budou. Kartel veřejnoprávních médií, Bakalových médií a Seznamu byl hlásnou troubou současné koalice v posledních čtyřech letech. A bude nadále. Kromě toho se vláda bude snažit vyhovět svým sponzorům a zastáncům, jak jsme o tom už mluvili. Včetně toho, že Sorosovské neziskovky získají možnost přímo řídit veřejnoprávní média. Obávám se, že teď panu Babišovi předvedou, jak se má využívat politická moc. I když jsou ti lidé osobně zbabělí, různé nátlakové skupiny jim nedovolí zvolnit.

Jak jinak hodnotíte činnost médií v současném dění? Ať už CNN Prima News, Mladá Fronta, Echo, Info a další? Tedy jejich zpravodajskou činnost, objektivitu a podobně?

Zhroucení kvality je všeobecné. Netýká se jen zmíněného kartelu. Menší opoziční média mohou zastávat jiné názory, ale úroveň je stejně mizerná. Z mého pohledu tu jsou jen – kromě papírové MF Dnes – jen dvě média, která se tomu vymykají. Parlamentní listy – v tom smyslu, že dokážou konfrontovat různé pohledy, a Časopis Argument, v tom smyslu, že přináší i takové zahraniční zprávy, které se nikomu nehodí a že ty zprávy má solidně zpracované.

