Primář Bernátek: Téměř celý svět se s prominutím zbláznil. Covid média zbytečně zdramatizovala

Společnost se pomalu vzpamatovává z epidemie covidu-19, jak hodnotíte tuto rok a půl trvající anabázi?

Situace kolem covidu-19 nám ukázala mnoho nového nejen o fungování zdravotnictví a politiky, ale hlavně o nás samotných. A nejsou to zrovna moc povzbudivá zjištění. Nikdo z nás na tuto situaci nebyl připraven a ukázalo se, jak velkou mají média informační, popř. dezinformační moc. Velká část společnosti byla politiky ruku v ruce se sdělovacími prostředky k smrti vystrašena a přestala racionálně myslet. K mému velkému překvapení se to týkalo a doposud týká i celé řady zdravotníků. Jsem už dlouho přesvědčen, že celá tato mediálně-politická kampaň svojí intenzitou neodpovídá závažnosti problému medicínského. Když tato epidemie loni na jaře vypukla, nikdo nevěděl, co nás čeká, a obavy byly zcela jistě namístě. Postupně se však ukazovalo, jak sdělovací prostředky manipulují s fakty a my lékaři z nemocnic jsme si mohli udělat obrázek sami o tom, že jde o problém střední závažnosti, naštěstí nesrovnatelný s celou řadou jiných chorob. Ano, lidé mohou zemřít i na respirační virus, nepopírám toto nebezpečí a nezlehčuji žádné onemocnění, ale není možné se chovat, jako by přestaly existovat jiné nemoci. S trochou nadsázky se dá říci, že se vystrašená část společnosti přestala obávat fatálních nádorových či kardiovaskulárních chorob a hrůzu měla jen a jen z nákazy koronavirem.

Ale co přetížené nemocnice a přepracovaní zdravotníci?

Víte, ono existuje něco, čemu se říká sebenaplňující se proroctví, kdy očekávání budoucích událostí vede k chování, které zapříčiní, že se daná skutečnost opravdu stane. Vystrašená část populace kontinuálně masírovaná bombastickými zprávami v TV a tisku spěchala do nemocnic s virovými příznaky, které by kdykoliv dřív každý léčil doma, lékaři zase nikoho z těchto pacientů, ani ty s mírnými příznaky, neposlali domů z obavy, že budou pod drobnohledem a následně vláčeni v médiích. A přetížení nemocnic a zdravotníků bylo na světě. Když máte v ordinaci desetkrát víc pacientů než obvykle, lehce se pak stane, že se u těch v horším klinickém stavu při čekání, než přijdou na řadu, příznaky dále rozvinou do vážnějších komplikací. Zároveň je třeba si uvědomit, že závažnější epidemie respiračních infekcí s vyšší úmrtností tady byly i v minulosti. Nová doba s nadvládou sociálních sítí však celý problém zdramatizovala a téměř celý svět se s prominutím zbláznil. Začali jsme se v jistém smyslu chovat, jako by nemoci a smrt dříve neexistovaly. Nesmíme zapomínat ani na další skupinu pacientů, kteří naopak ze strachu z nákazy koronavirem přestali chodit na onkologické kontroly či se závažnými příznaky jiných, např. kardiovaskulárních chorob. Tyto pacienty bych si dovolil označit za skutečné oběti covidu-19.



Vy už jste v podobném tónu mluvil a psal po první vlně před rokem. Má ale podobný názor na problém více vašich kolegů?

Ano, většina z nich ale nechce mít potíže, takže tuto hru na Armageddon hrají dál. Podívejte se, jak dopadli kolegové prof. Pirk, prof. Žaloudík či MUDr. Šmucler, na které byl uspořádán zákeřný mediální hon. Někteří z kolegů se naopak bohužel stali šiřiteli paniky, hysterie a katastrofických scénářů, a podíleli se tak na přetížení nemocnic.

V poslední době všichni mluví o očkování proti covidu-19. Jste vy sám očkován?



Nejsem. Stejně jako se nenechávám očkovat proti sezónní chřipce, neuvažoval jsem o tom ani v tomto případě.



Myslíte, že se někdy vrátíme v úplnosti k časům před covidem?

Obávám se, že ne. Stali jsme se v určitém slova smyslu oběťmi sociálního experimentu, jehož následky ponese několik generací našich potomků. A nemyslím tím jen negativní dopady on-line výuky na vzdělání našich dětí. Psychologické či ekonomické dopady se teprve objeví a nebudou malé.



Dlouho jste pracovat v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Jak vnímáte změny ve vedení a na postech některých primariátů?

Změnu v managementu vnímám jako záchranu Krajské nemocnice Tomáše Bati za pět minut dvanáct. Kolegové to budou ale mít velmi těžké, protože jejich předchůdci jim zanechali ve skříních desítky kostlivců. Oba kolegy, docenta Filipa i doktora Guřana, znám dostatečně dlouho na to, abych věřil, že jsou v tuto chvíli možná jediní, kteří dokážou vyvést Baťovku z krize. Oba v Baťovce pracovali desítky let, nechali za sebou spoustu kvalitní práce, a hlavně přesně vědí, co nemocnice potřebuje. Na rozdíl od žoldáků z minulého vedení to jsou patrioti, kterým na Baťově nemocnici záleží dlouhodobě. Mají můj obrovský obdiv, že jsou ochotni nést kůži na trh i za stavu, v jakém jim nemocnici zanechalo předchozí vedení.

Co se primářů týče, máte na mysli asi gynekologicko-porodnické oddělení. Rovněž tuto změnu vnímám velmi pozitivně. Podle mých informací kromě klesajícího počtu porodů byl velký problém v arogantním chování doktora Trhlíka vůči části podřízených a též ve velkých platových rozdílech mezi lékaři, které neodpovídaly jimi odvedené práci. Bezprostředně zde hrozilo, že dojde k personální devastaci oddělení prakticky stejného rozsahu jako na oddělení zobrazovacích metod za vedení předchozího primáře. Velmi mě v tomto ohledu „pobavil“ nedávný článek na iDNES.cz plný nepravdivých a zavádějících informací, majících očernit nové vedení KNTB i novou primářku. Při znalosti toho, za jakých okolností byl ze svého postu za minulého vedení nemocnice, resp. Zlínského kraje, odejit primář Adamík, musím říct, že komentáře pana Čunka ve zmíněném článku představují vrchol pokrytectví nejen politického. Podle mého byla volba nové primářky zcela logická, protože MUDr. Henčlová má kromě značné medicínské erudice i vůdčí schopnosti, pomocí kterých rychle vrátí oddělení na vysokou úroveň, jak tomu vždy za primářů Zábranského a Adamíka bylo. Vzhledem k útokům ve zmíněném článku si nemohu odpustit připomenout, že MUDr. Henčlová vedla oddělení jako pověřená primářka devět měsíců před nástupem MUDr. Trhlíka, a to za minulého vedení nemocnice a kraje v čele s MUDr. Maráčkem a hejtmanem Čunkem. K poklesu porodnosti ani k omezování výkonu tehdy nedošlo a je zajímavé, že v té době tento fakt nikdo nekomentoval.

Vy sám nad návratem do KNTB nepřemýšlíte?

Já už nemocnici, resp. oddělení nukleární medicíny pomáhám ve zkráceném úvazku. Když vidím, do jakého stavu oddělení dostalo minulé vedení nemocnice, je mi docela smutno. Pokles počtu vyšetření, dlouhá čekací doba, odliv pacientů i personálu, to jsou jen některé z mnoha problémů, které je třeba okamžitě řešit. Nové vedení nemocnice naštěstí tyto problémy rychle identifikovalo a už úspěšně pracuje na jejich odstranění. Řešením by jistě bylo osamostatnit oddělení nukleární medicíny, protože jeho spojení s oddělením zobrazovacích metod se ukázalo jako jedna z největších chyb předchozího vedení.



V České lékařské komoře se schyluje k volbám nového prezidenta. Můžete prozradit, koho budete jako předseda okresního sdružení České lékařské komory ve Zlíně podporovat?

Já mám ve volbě zcela jasno, moje podpora patří současnému viceprezidentovi České lékařské komory MUDr. Zdeňku Mrozkovi. Oč méně je vidět a slyšet v mediích, o to více kvalitní práce za ním je.



A co podzimní parlamentní volby, jak vidíte šance Trikolóry po odstoupení Václava Klause mladšího z postu předsedy?

Paradoxně nemusí být odstoupení Václava Klause ml. takovým problémem, jak se zprvu zdálo, protože se teď řadoví členové nemohou spoléhat jen na jeho osobnost, ale každý musí přijít se svou troškou do mlýna a více pracovat. Taky se zdá, že společnost začala vnímat nově zformované uskupení Trikolóra, Svobodní a Soukromníci jako jedinou skutečně pravicovou alternativu na politickém trhu. Řada lidí si rovněž začíná uvědomovat rizika doby s hrozbou ztráty základních lidských práv salámovou metodou či rizika případné vlády progresivní levice. Takže se dá říci, že jsem mírný optimista.

