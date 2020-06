Primář Brančík k USA: Chytli virus blbosti. Chtějí rušit policii? No, ať to vyzkouší, dívejme se...

ROZHOVOR „Kdybych byl příznivcem konspiračních teorií, tak bych řekl, že horší než virus korona je virus zblbnutí. Že zmutoval do formy, kdy narůstá lidská blbost. Jinak to nazvat nejde. Také už jsem četl, že zastupitelstvo Minneapolisu chce zrušit policisty. Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu. Však uvidíme, jak se jim bude dařit. Jak budou prosazovat a vymáhat právo,“ je zvědavý primář psychologického oddělení VN Brno Jiří Brančík. Ke zprávám o ničení soch či stahování seriálů říká: „Toto prosazují lidé, kteří si nejsou vědomi svého postavení ve vývoji lidské společnosti. Zkrátka nemají nějaké zakořenění. Někdo jim řekne, že Churchill byl špatnej, tak jdou počůrat jeho pamětní desku. Horší je, že se takto zasahuje do historie i na školách, a to možná už i u nás v některých případech.“

V USA pokračují už několik dní násilné protesty po zabití George Floyda. Na mnoha místech dochází k tvrdým střetům mezi demonstranty a policií, jsou rozbíjeny výlohy a zapalovány osobní vozy. Jak se na dnešní dění v USA díváte?

Myslíte, že tedy hlavní příčinou je rasová nesnášenlivost? Ptám se proto, že mnohdy těmi nejagresivnějšími demonstranty jsou běloši. Jsou i případy, že v rámci boje za práva černochů demolují auta či obchody, které patří černochům...

Ale i ti demolující běloši mají hlavní heslo – na černých životech záleží. Takže tam je přímo zahrnutý faktor příslušnosti k rase podle barvy kůže. Je to tak, že člověk, který má shodou okolností kůži světlejší, bojuje za práva těch, kteří mají kůži tmavší. Pořád je to však na rovině rasové.

Má toto dění podle vás souvislost s letošními prezidentskými volbami v USA, že o to je vyhrocenější? Že to některé kruhy využívají ve svůj prospěch?

Samozřejmě. Plno lidí napadne, že by to mohla být dobrá cesta, jak se zbavit Trumpa. Nevím však, jaký to bude mít účinek. Může mít i opačný. Že mobilizuje konzervativní část populace. Těžko předpovědět. Na tuto kartu ale sázejí zvláště demokraté a jim podobní.

Co říkáte na to, že některá americká města v čele s Minneapolisem se rozhodla buď své policejní sbory výrazně podfinancovat, nebo je zcela rozpustit? K čemu to může vést? Tohle mi nepřijde jako dobrá cesta...

Kdybych byl příznivcem konspiračních teorií, tak bych řekl, že horší než virus korona je virus zblbnutí. Že zmutoval do formy, kdy narůstá lidská blbost. Jinak to nazvat nejde. Také už jsem četl, že zastupitelstvo Minneapolisu chce zrušit policisty. Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu. Však uvidíme, jak se jim bude dařit. Jak budou prosazovat a vymáhat právo. Nechte to na nich, ať si to vyzkouší. Bude to zajímavé.

Televize HBO stáhla jeden z nejslavnějších filmů všech dob, Jih proti severu, prý je rasistický a je třeba ho odsoudit. Lego prý stahuje reklamu na stavebnici s policejní stanicí. V Británii v rámci současných protestů zase na sochu bývalého britského premiéra Winstona Churchilla dali ceduli, že byl rasista. Co k tomu říci?

Všechno to zapadá do toho, co jsem už říkal. Toto prosazují lidé, kteří si nejsou vědomi svého postavení ve vývoji lidské společnosti. Zkrátka nemají nějaké zakořenění. Buď se neučili ve škole dějiny a že nějací lidé tam hráli určitou roli, chybí jim to zakořenění. Někdo jim řekne, že Churchill byl špatnej, tak jdou počůrat jeho pamětní desku. To je určitá část lidí. Je však pravda, že je to část lidí, kteří jsou vidět. Nemusí to být většina. Ale to, co je vidět, je hrůza. A ještě k tomu HBO – když jsem slyšel tu zprávu, začal jsem vážně uvažovat o tom, že si zruším jejich předplatné. To by byl můj takový soukromý boj, protože toto už se dít nemá. Ušetřím jednak peníze a pak existuje nějaká konkurence. Anketa Kolik dostane Babišovo ANO v parlamentních volbách 2021? Nad 35 % 75% 30-35 % 16% 25-30% 4% Pod 25 % 5% hlasovalo: 7582 lidí

Doufám, že to ale není většina...

Já taky. Ale stačí, že se takovýmto způsobem něco děje. Horší je, že se takto zasahuje do historie i na školách, a to možná už i u nás v některých případech.

A i u nás se odstraňují sochy... jde sice o jiný problém, ale nejsou ty myšlenkové pochody a činy těch aktérů podobně černobílé a zkratkovité?

Podobné jsou. Je to smůla, že lidé tohoto smýšlení se zrovna dostali k moci. Dostali se k ní však demokratickou cestou, tak to musíme nějak přetrpět a uvidíme, jestli společnost se nějak poučí a v příštích volbách to bude jinak.

Pak se ale stane to co s kauzou ricin v Praze, která byla vymyšlená. Sice ne českou stranou, přišlo to z ruské ambasády, nicméně na ni část mediální a politické scény snadno naskočila, i když to od počátku vypadalo jako blbost. Generál Šándor k tomu řekl: „Novinářskými cenami ověšení investigativci by nás málem přivedli do války.“ Lze s ním souhlasit?

Souhlasím naprosto. Nevidím do fungování tajných služeb, a tak to má být, protože jsou tajné. Ale potom, co se děje, se vůbec nedivím, že některé z nich označil prezident Zeman za čučkaře. Přijede někdo, vystoupí z letadla a hned se ví, co má v kufříku... budiž – kdyby to věděli – tak ať se tajné služby zařídí po svém a něco s tím udělají. Takhle mi to připadá, jako když byla v Británii aféra novičok a tehdejší premiérka Mayová okamžitě hned věděla, že to byli ruští agenti. Ještě, myslím, v týž den. To je směs naivity, neschopnost posoudit realitu, promítání svých přání do reality. Běžný člověk ať si to tak dělá, ale politici na vysokých místech by to dělat neměli. Leč jsou to také jenom lidé. Mnohdy s kvalitami, o kterých dost pochybuji.

Také byli zvolení tři noví členové Rady ČT a spustil se pokřik, protože někomu se nelíbí. Prý je to vážné ohrožení svobody, nezávislosti a kdesi cosi, jak například uvedla jedna poslankyně z ODS, jeden známý politik kvůli tomu prý chce vystoupit z katolické církve. Jak se na tohle dívat? To můžou být v Radě ČT jen lidé jednoho názorového proudu a nikdo jiný?

Ano, podle těchto lidí to takto má být. Je to zajímavý důkaz o tom, jak si představují demokracii. Demokratickou volbu těchto lidí označí za ohrožení demokracie. Doporučoval bych jim, ať si v hlavě srovnají pojmy, příčiny a následky. Ať si oddechnou a zapřemýšlí o tom. Možná na něco přijdou.

Otázka je, zda své silné výroky – zvláště u toho politika, co chce vystoupit z církve – myslí opravdu vážně, nebo je to politický kalkul? Je to přece jen zkušený a protřelý politik...

Myslím ale, že už se protřel na úplné dno. Kdyby to myslel vážně, tak si ho budu vážit. Za svoje přesvědčení, za svoji pravdu by vstoupil na tu pomyslnou hranici. Kdyby opravdu byl naštvaný a řekl – vystupuji z církve, tak si pomyslím – ano, je to slovo chlapa, má právo to udělat. Je tu samozřejmě otázka, jak moc se církev přitom zachvěje v základech nad tímto krokem. Pokud by to ale byl kalkul, tak to není nic jiného než ubohost.

Do hlavy mu samozřejmě nevidíme...

Nevidíme. Ale co tímto chce člověk získat? To je úsměvné.



