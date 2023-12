Prodávat auto znamená především poskytovat špičkové služby, říká Pavel Buráň

Prodávat auta není nic jiného, než poskytovat špičkové služby zákazníkům, kteří se navíc musejí za všech okolností cítit příjemně. Tak nějak by se dalo parafrázovat krédo podnikatele Pavla Buráně, který postupně vtiskl Uherskému Hradišti, které bylo vždy spojováno především s památkami, folklorem a vínem, ještě jeden punc, a tím je „vůně benzínu“. V okrajové části města totiž v posledních letech vybudoval jedno z největších automobilových „center“ široko daleko. Úspěšná společnost AUTO UH, kterou Pavel Buráň založil, zde postupně soustředila prodejní a servisní zázemí téměř dvou desítek automobilových značek. V rozhovoru pak prozrazuje nejen to, co tato koncentrace přináší zákazníkům.

Skupina AUTO UH se v posledních letech stala doslova na jihovýchodní Moravě „gigantem“ v prodeji aut. Pod jednu střechu jste postupně soustředili na dvě desítky značek. Co vás motivuje k dalšímu rozrůstání vaší automobilové rodiny?

Tak především – pocházíme z Uherského Hradiště. Sice působíme v mnoha dalších městech, jako je Brno, Jihlava, Hodonín, Zlín, Uherský Brod, a je pochopitelné, že nás velká města lákají, protože jako metropole přinášejí řadu obchodních výhod. Nicméně téměř všechny naše firmy mají sídlo v Uherském Hradišti. Navíc zde máme jeden velký areál, v rámci kterého soustřeďujeme nejen naše prodejní aktivity, ale také nejlepší z technologií, které souvisí s péčí o auta. Neženeme se za značkami, ale hlavně za tím, abychom mohli co nejkomplexněji obsloužit naše zákazníky, ať již v podobě individuálních či firemních zákazníků. Aby si mohli vybrat mezi širokou nabídkou aut, a to jak v rámci levnějších, tak i těch dražších. To je náš cíl.

Jakou hlavní výhodu přináší tato koncentrace zastoupení jednotlivých automobilových značek zákazníkovi?

Všichni si asi ještě budeme pamatovat, jaké problémy vznikaly např. během pandemie covidu-19 nebo během krize s nedostatkem čipů. Když byl problém s dodávkou aut některé ze značek, byli jsme schopni zákazníkům například nabídnout podobná auta od jiných výrobců. Když přijde zákazník a má nějaké specifické přání, tak jsme schopni díky tomu, že nabízíme více značek, vyjít mu lépe vstříc a najít to nejlepší možné řešení. A pochopitelně je pak velkou výhodou, když můžeme společně se zákazníkem vybírat ze širokého spektra např. užitkových aut, osobních aut či prémiových značek. Navíc pod jednu marketingovou značku AUTO UH soustřeďujeme všechno, co se aut týká. Tedy jejich prodej, opravy, v případě nehody také odtah, autorizované servisy apod.

Traduje se, že lidé, kteří si oblíbili jednu značku aut, se nechávají jen těžko zlákat nabídkou konkurenčních automobilek. Platí to ještě dnes, nebo věrnost ke značce už nehraje při výběru auta tak velkou roli?

U prémiových značek i dnes platí, že jsou zákazníci často věrní svým značkám. U dražších aut je velmi těžké zákazníka odlákat k jiné značce. Je to o prestiži, o zvyku a dalších emocích... Např. Audi si koupí pravděpodobně sportovněji založený člověk, Mercedes je spíš pro pohodáře apod. Jiná situace je v případě cenově dostupnějších aut, kde věrnost ke konkrétní značce už nehraje takovou roli. Proto jsem rád, že jsme v nedávné době mohli rozšířit portfolio našich značek také o Renault a Dacii, oblíbená auta, jež doplnila nabídku našich levnějších značek. Aktuálně také testujeme nabídku čínských aut. Nicméně máme v tomto ohledu docela jasnou podmínku. Krom Dongfengu další čínské auto, které budeme případně prodávat, musí mít vždy v Evropě dostatečné výrobní zázemí, náhradní díly apod. Bez toho se do prodeje čínských aut pouštět nebudeme, protože čisté dovozy nesou s sebou velká rizika a bez fyzického zázemí v Evropě to prostě nejde.

Do showroomů skupiny AUTO UH lákáte nejen širokou veřejnost, ale také firemní zákazníky. Proč by měly firmy v regionu spolupracovat třeba právě s vaší skupinou?

Naší výhodou je zázemí velké firmy. Nejde ale jen o prodej aut, avšak také o poskytnutí kompletních služeb, jakými jsou zejména kvalitní servis, STK služby, odtahové služby a mycí centrum. Ovšem i když poskytujeme široké spektrum služeb, tak hlavní úspěch tkví především v lidech. Stále se snažím apelovat na zaměstnance, aby se k zákazníkům chovali tak, že se k nám budou rádi vracet, že si budeme vždy vědět rady a mohou se na nás spolehnout. A především se budou cítit součástí velké skupiny AUTO UH.

Pořád se snažím vysvětlovat našim zaměstnancům, že poskytujeme služby, že náš zákazník se musí především cítit příjemně. Dělám všechno pro to, aby všichni ctili, že jsou součástí skupiny AUTO UH. Vždy razíme cestu, že koupíme nějakou firmu, uděláme z ní člena skupiny AUTO UH, ale snažíme se, aby nás naši zákazníci nebrali jako nějaký monopol, ale aby za námi chodili rádi a aby naši značku vnímali pozitivně, jako partnera, který jim vždy dobře poradí a pomůže ve světě aut.

Prodej aut však tvoří jen část služeb, které nabízíte motoristům. Čím se mohou pochlubit vaše servisní služby?

Autorizovaný servis je výhodou i nevýhodou zároveň. Vždy mají zákazníci na výběr, jestli si na e-shopu koupí olej a sami si jej vymění, nebo přijedou s autem do autorizovaného servisu. Otázka však je, jak kvalitní olej na internetu koupíte, navíc dnešní auta potřebují profesionální diagnostiku. Ano, v autorizovaném servisu zákazník zaplatí trochu vyšší částku, ale má jistotu, že jeho auto dostává špičkový servis včetně kapalin, které jsou doporučovány přímo výrobcem auta. Tímto zásadním způsobem prodlužuje bezproblémovou životnost auta. Zákazník si může být pak jistý, že auto má v pořádku a dostalo se mu, co se má. A když se mu něco náhodou stane, a zároveň pravidelně navštěvuje autorizované servisy, tak má možnost na tzv. kulanci na případné skryté vady auta od výrobců.

AUTO UH se tak v celém komplexu stalo nejen nepřehlédnutelným parťákem všech motoristů, ale také významným zaměstnavatelem. Kolik dnes pro vás pracuje lidí? A jsou nějaké pozice, které se vám daří obsadit jen velmi těžko?

V tuto chvíli zaměstnává skupina AUTO UH přibližně 600 lidí. Jsem rád, že všem můžeme nabídnout moderní prostředí progresivní společnosti. Práce v automobilovém průmyslu měla, má a i v budoucnosti bude mít velkou perspektivu. Pochopitelně největší nouzi máme o technické profese, především jak říkám „lidí pod zvedáky“ či lakýrníků a dalších profesí je stále velký nedostatek. Ale jsem rád, že i přes tuto situaci jsme našim zákazníkům připraveni poskytnout ty nejlepší možné služby a servis.

