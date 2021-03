Profesor Jiří Svoboda: Po čem jde Němcová. Bez obalu. A co neví

reklama

Senátorka Miroslava Němcová žádá, aby premiér Babiš obdržel „zatýkací dopis“, aby se zodpovídal ze svého rozhodování během pandemie. Máte pocit, že činnost vlády je natolik problematická, že by to zakládalo trestněprávní odpovědnost?

Pandemie, jejíž obdobu svět nezažil sto let, vytváří náročný tlak na psychiku. Někteří zahánějí covid bivakováním u pivní pípy v zavřených hospodách. Jiní dospěli k objevu, že viry rozprašují letadla kroužící nad Brnem. Anticovidovým receptem paní Němcové je sepsání zatýkacího dopisu premiérovi. Nepodezírám samozřejmě paní Němcovou z toho, že by u ní došlo k porušení kognitivních funkcí, jejichž rozsahem vládne. Naopak. Dlouhodobě provozovaný radikalismus směřuje zřetelně k pokusu o reparát v prezidentské kampani.

Naše vláda se při střetu s pandemií nevyvarovala při zpětném pohledu chyb. Nejen naše.

Švédský král Karel XVI. Gustav v prosincovém TV projevu prohlásil, že „národní plán boje s pandemií koronaviru selhal“.

„Nacházíme se ve vážné situaci,“ řekla 23. 3. 2021 kancléřka Merkelová. V Německu přitom řádí pandemie stejný rok jako u nás. „Lockdown bude trvat nejméně do 18. dubna,“ oznámila.

Je činnost švédské a německé vlády natolik problematická, že by premiéři těchto zemí měli od paní Němcové obdržet rovněž „zatýkací dopis“?

Ekonomika Velké Británie loni poklesla o 9,9 %. Horší pokles byl zaznamenán pouze za tzv. velké zimy v roce 1709. Vláda čelila za opožděné zavádění lockdownu, neuvážené rozvolňování a neschopnost zajistit dostatek ochranného materiálu ostré kritice. Paní Němcová jistě namítne, že počty nakažených, hospitalizovaných i počty úmrtí v Británii dnes díky vysoké proočkovanosti vytrvale klesají.

Patrně by v souvislosti s očkovacími látkami a Velkou Británií opomněla připomenout, že Londýn dostal nabídku z Bruselu (EU), nechce-li se připojit k unijní koncepci centralizovaného nákupu vakcín. Steve Bates k tomu napsal: „Cítili jsme, že to není správná cesta. Británie proto nabídku s díky odmítla. Dalo nám to nejméně tři měsíce náskok, což se dnes ukazuje jako neocenitelná věc…“ Zastávala paní Němcová a s ní obdobně uvažující politici obdobné stanovisko jako Britové?

„12. ledna prodloužil nizozemský premiér Rutte jménem celé vlády současná opatření, původně platná do 19. ledna, o další tři týdny. Navíc zmínil možnost zákazu vycházení, což vyvolalo obrovskou vlnu kritiky ze všech směrů – i těch koaličních. K tomuto rozhodnutí se čeká na stanovisko týmu odborníků (Outbreak Management Team). Ve jménu zamezení šíření viru čelila nizozemská vláda tlaku ze strany lékařů („málo lůžek, příliš práce“), odborových organizací („zachraňte nás“), opozice („je to drahé“) i občanů („vězníte nás“). Ministr zdravotnictví je kritizován za nezvládnutí celého procesu vakcinace…“ (BusinessInfo.cz)

Česká vláda je oprávněně kritizována za to, že objednala pouze 81 % vakcín z počtu, na který jsme měli v rámci přídělu EU právo. Přitom se zapomíná, že architektem promořování v loňském roce byl mezinárodně uznávaný odborník, ministr prof. MUDr. R. Prymula, CSc., PhD, a objednávka vakcín byla v jeho gesci. Aby se premiér opíral o názory odborníků, k tomu ho přece kdekdo vyzýval. Je prof. MUDr. R. Prymula, CSc., PhD, věnující se problematice imunizace a vakcín, držitel atestu Birminghamské univerzity pro řízení nemocnic, oponent a autor časopisu The Lancet, kvalifikovaný odborník, nebo není?

Jaké sankce uplatnila EU vůči výrobcům vakcín, u nichž si dodávky předplatila, za neplnění smluvních závazků? Jsou utajené smlouvy s výrobci a dodavateli vakcín v tomto směru právně ošetřené? Neměli by odpovědní činitelé EU od paní Němcové obdržet rovněž „zatýkací dopis“?

Chci jen říct, že silná, účelově použitá slova bez uvedení souvislostí s poměry v dalších vyspělých zemích jsou jen duchaprázdnou politickou demagogií.

Němcová se domnívá, že politické a finanční zisky Babiše mají přednost před zdravím, vzděláváním a ekonomikou státu. Žádá, aby premiér zveřejnil veškeré platby z veřejných rozpočtů firmám ze svých svěřenských fondů za celu dobu pandemie. Měl by podle vás něco takového udělat?

Mluvit o politických ziscích premiéra je očividný nesmysl. ANO získalo v podzimních volbách jeden mandát senátora a politické preference hnutí poklesly podle průzkumů na 26,5 % (tedy o 6 %).

Definice svěřenského fondu je uvedena v § 1 448 a násl. občanského zákoníku. Svěřenský fond je oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku bez právní subjektivity a bez konkrétního vlastníka (…) Svěřenský správce samostatně spravuje majetek fondu, není však jeho vlastníkem.

Paní Němcová by se s požadavkem na zveřejnění měla proto obrátit na svěřenského správce a především na osoby, které mají nad svěřenskou správou dohled. První věta vaší otázky je „domněnkou“ bez jakékoli argumentační opory ve faktech. Obdobně formulovanou „domněnku“ lze uplatnit vůči kterémukoli veřejnému činiteli, který má rozhodovací práva. Slovo „domněnka“ lze také snadno nahradit souslovím „bezdůvodná pomluva“. O čerpání plateb z veřejných rozpočtů mám patrně stejně nicotné povědomí jako paní Němcová.

Není mi jasné, jak by finanční zisky premiéra mohly mít přednost před vzděláváním. Je-li deficitem vzdělání míněna výuka on-line, předpokládám, že by se paní senátorka ráda (v mezích své odborné kvalifikace) dobrovolně přihlásila k výuce prezenční bez obav z nákazy covidem šířeným v učebnách kapénkami.

Nemohu ovšem pominout otázku, jaké dopisy a komu psala paní Němcová (ve vrcholové politice od roku 1998) v době aféry lehkých topných olejů (odhad 120 mld. Kč); NOMURA-IPB gate (180 mld. Kč); OKD gate (min. 9 mld. Kč); Kauza Diag Human (výše odškodného nedořešená); finanční transakce ministra M. Kocourka s vytunelovanou společností Key Investments atd.

Piráti a STAN směřují k výhře ve volbách. V čem by vláda pod vedením Ivana Bartoše prospěla této zemi a v čem ne? Byli by Piráti výhrou?

Zda a komu by vláda Pirátů prospěla, může ukázat pouze realita. Řada současných kompenzačních návrhů působí bohulibým dojmem. Je ovšem otázka, jak by se posléze vládní odpovědnost vyrovnala se schodkem veřejných rozpočtů. Úroková obsluha dluhu je dnes již na prahu 50 miliard korun ročně.

Prozatím je předvolebním tajemstvím, nakolik se budou Piráti přiklánět k excesům v oblasti vynucování tzv. politické korektnosti, proimigračního aktivismu, denacionalizace a panevropského federalismu.

Popularita Pirátů jinak všemi znaky připomíná byvší volební preference Zelených v čele s Bursíkem či Věcí veřejných, které ústy Radka Johna v předvolební kampani tvrdily, že vymýtí z politiky dinosaury. Po volbách vstoupily do koalice s ODS.

Konzistentnější, ve srovnání s těmito kdysi nadějnými subjekty, je dozajista Okamurova SPD.

Je ovšem třeba vzít v úvahu, že i vláda po sněmovních volbách bude muset být koaliční. Jaká koalice vznikne, je dnes ve hvězdách. Rozdíly ve volebních odhadech agentur jsou astronomické. Median přisuzuje hnutí ANO 26,5 % a pirátské koalici 25 %. Agentura Kantar pro ČT predikuje vítězství pirátské koalice s 34 % a na druhém místě hnutí ANO 22 %. Bez koalice SPOLU zřejmě většinová vláda nevznikne. Za takového předpokladu bude vládnout buď programový kočkopes SPOLU a Piráti + STAN, nebo programově příbuznější koalice ANO a SPOLU. Nabízí se stále otázka, zda SPOLU zůstanou až do voleb skutečně spolu.

Rozpočtový deficit bude ovšem problémem jakéhokoli povolebního uspořádání.

Podle předsedy STAN Víta Rakušana je velkou nadějí mladá generace. Myslí si, že přijde generační výměna elit, kterou doslova nazývá jako „reputační reparát“, po kterém mají nové elity „budovat svobodnou, liberální zemi“. Mělo by nás to, že generační výměna je vnímána jako „reputační reparát“ a ambice zcela otočit kormidlem dějin, lákat, nebo spíše děsit?

Zkusil bych v souvislosti s politiky neužívat slova „elita“. Stačí se na hodinu zaposlouchat do jednání Poslanecké sněmovny či přečíst si, že předsedu Senátu nenapadne nic lepšího než pod lavicí v parafrázi opsat obecně známý výrok JFK u Berlínské zdi a věřit, že se jím proslaví. Ani s tím „reputačním reparátem“ bych to radši nepřeháněl. O tom psal text písně už V. Nezval:

„... Mladý je ten, kdo obrozuje svět,

jenž upadl málem do rozvalin,

ať je mu 16 či 17 let,

mladý, ach mladý je soudruh Stalin...“

Generační výměna jinak není zázrak, ale proces daný délkou aktivního života. V krátkých dějinách Československé a později České státní samostatnosti se kormidlem zcela otáčelo hned několikrát. Zatím to ani jednou nebylo z vůle nějakého generačního zlomu. Druhá republika vznikla shodou mocností, které o necelý rok později přijaly bez rázného protestu Protektorát Böhmen und Mähren. Poválečná „vítězná koalice“ nás svěřila do sféry vlivu SSSR na celých čtyřicet let. Parta Gorbačova se dohodla nejprve s Reaganem a následně s Bushem st. na novém geopolitickém uspořádání mírovou cestou. Zaplať pánpůh.

Doufám, že to otáčení kormidlem nebude znamenat přesvědčení, že druhou světovou válku zahájili Rusové, nikoli Hitler. Ani to, že B. Posselt by byl dobrým českým prezidentem. A paní Pekarová Adamová, která k té mladé generaci patří, si opraví názor, že Protektorát Böhmen und Mähren byl autonomní. Jinak by mně musela vysvětlit, proč mého dědečka, dr. ing. L. Procházku, který byl Čech, zatýkalo a zavřelo do vazby v Plzni německé gestapo; proč byl souzen pro velezradu v Drážďanech a proč byl umučen v německé nacistické káznici. Nechtěl bych se dožít toho, že Gabčík, Kubiš, Valčík či Jan Zelenka-Hajský budou prohlášeni za teroristy.

A snad se i s tou „politickou korektností“ při otáčení kormidlem budou mírnit.

Piráti se rozhodli zaměřit i na starší generaci, které chtějí nabídnout „důstojný exit“. Míněno exit od Andreje Babiše, byť mnohým zrovna tato slova přišla necitlivá. Cestou mají být tzv. ambasadoři, kteří mají být cíleně připravováni na to, že budou „vyvracet hoaxy“, které se prý o Pirátech šíří, a vysvětlovat jim jejich program. Není tento projekt „ambasadorů“ takovým opakováním akce „Přemluv bábu“ dua Mádl–Issová? A není právě tato potřeba „vyvracet hoaxy“ a vysvětlovat ukázkou pohrdání seniory a jejich rozumem?

Myslím, že je to forma předvolební propagandy, zaměřená na určitou část společnosti. Agitátoři jiných stran se patrně nebudou jmenovat ambasadoři a budou vyvracet „hoaxy“o vlastní straně.

Jinak: „důstojný exit“ bych si jistě přál. Odcházet z tohoto světa s bolestmi a nedůstojně si asi nepřeje nikdo.

Na druhou stranu se objevují úvahy, že covid s největší ctí přežila nejstarší generace, která zažila válku, 50. léta atd. A že další generace jsou už změkčilé a neschopné se semknout a bojovat s nepřízněmi. Je to pravda? Bude tato nejstarší generace Česku chybět?

Připomněl bych text, který napsal John Donne, a vetkl jako moto svému románu Ernst Hemingway.

Žádný člověk není ostrov sám pro sebe;

každý je kus nějakého kontinentu,

část nějaké pevniny; jestliže moře

spláchne hroudu, je Evropa menší,

jako by to byl nějaký mys, jako by

to byl statek tvých přátel nebo tvůj;

smrtí každého člověka je mne méně,

neboť jsem část lidstva.

A proto se nikdy nedávej ptát,

komu zvoní hrana.

Zvoní tobě.

