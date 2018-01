Profesor Pirk přes PL vysílá Miloši Zemanovi radu

ROZHOVOR Přijďte k volbám, apeluje na voliče uznávaný kardiochirurg profesor Jan Pirk. Netají se tím, že podporuje profesora Jiřího Drahoše, protože ho osobně zná. „Snaží se nevyvolávat rozpory, všechno vyřešit smírem, nepolarizovat společnost, což mu možná dalo nálepku, že je bezvýrazný, ale on má prostě jiné chování než Miloš Zeman. Někomu se líbí to a někomu ono. Jen generální tajemníci ÚV KSČ se líbili všem,“ prohlásil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz přednosta Kardiocentra pražského IKEMu profesor Jan Pirk.

Před pěti lety jste byl předsedou volebního štábu prezidentského kandidáta Jana Fischera, takže jste zažil předvolební kampaň před první přímou volbou hlavy státu. Jak jste hodnotil tu letošní před prvním kolem? Byla jiná než minulá?

Myslím, že první kolo bylo mnohem kultivovanější než před pěti lety. Ale ještě není všem dnům konec. Ale co se mi tentokrát zejména líbilo a co velmi kvituji, je to, že kandidáti, kteří nepostoupili do druhého kola, hned požádali svoje voliče, aby někomu z finalistů dali hlas. Myslím, že by bylo velmi hezké, kdyby je voliči poslechli.

Anketa Kterého ze dvou kandidátů na prezidenta byste rádi pozvali domů na večeři? Miloše Zemana 87% Jiřího Drahoše 6% Oba 2% Ani jednoho 5% hlasovalo: 12450 lidí

Dostal se váš kandidát do druhé kola?

Dostal.

Přejete si vy osobně změnu na Pražském hradě?

Dostal jsem e-mail od jednoho skalního příznivce současného prezidenta. Ten má stejný názor jako já. Tato funkce je pro nemocného člověka velice náročná. Miloš Zeman si tím určitě velice ubližuje. Myslím, že by si měl užít zasloužený odpočinek a že by měl mít čas napsat paměti, protože je pamětník všeho, co se tady za posledních třicet let událo. A na tom není nic špatného, to je lékařská rada.

Pražský hrad vás už jednou kritizoval, že nejste lékař Miloše Zemana a že tedy nemůžete hodnotit jeho zdravotní stav, i když ke stejným závěrům docházejí po snímcích z různých akcí doma a v zahraničí i naprostí laici. Myslíte, že jako lékař můžete zpovzdálí posoudit změnu kondice prezidenta za dobu výkonu jeho funkce, když on sám tvrdí, že je ve výborné kondici, odešla mu cukrovka a prostatu má jako mladík?

Za tím, co jsem řekl, si stojím. Podle mne to tak prostě je.

Mluvili jsme o tom, že kampaň před prvním kolem, které se přímo neúčastnil prezident republiky, takže debaty probíhaly bez jeho přítomnosti, byla kultivovaná. Ale pomalu začíná přituhovat, už se v médiích objevily hanlivé inzeráty proti Jiřímu Drahošovi, placené spolkem Přátelé Miloše Zemana, v němž jsou někteří jeho blízcí spolupracovníci jako kancléř Mynář nebo poradce Nejedlý. Jak vnímáte, že je snaha dávat profesoru Drahošovi nálepku vítače migrantů?

Nejde jen o nálepku tohoto typu, já už jsem dokonce na internetu viděl tvrzení, že pan profesor Drahoš byl estébák a kdo byl jeho řídící důstojník a podobné nesmysly. Přitom Jiří Drahoš musel opakovaně předkládat lustrační osvědčení, bez toho by nemohl být ani vedoucí oddělení. Je strašné, že už se objevují takové pomluvy. Je to součást toho politického boje. Ale věděl jsem, že to takhle bude, to mně bylo jasné.

Zvlášť, když jste s tím měl sám zkušenost z prezidentské kampaně před pěti lety…

Ano. Dva dny před volbami se na pana Schwarzenberga vytáhla lež, že jeho otec byl nacista. To je strašné svinstvo, to je jeden z důvodů, proč se odmítám do politiky vracet.

Před pár lety byl přijat zákon s požadavkem transparentnosti volební kampaně, podle kterého musí kandidáti vést na transparentních bankovních účtech výše i zdroje svých příjmů i výdaje. Víme, jaké problémy s financemi měl pan Fischer, když se nedostal do druhého kola a sponzoři mu už nedali slíbené peníze, které měly pokrýt i již zaplacené výdaje. Teď kampaň současného prezidenta, který tvrdil, že žádnou kampaň nepovede, platí spolek Přátelé Miloše Zemana, a nikdo neví, odkud peníze přicházejí. Co tomu říkáte?

Já to nijak nesleduji, vím, že to tak je, ale co bych se tím trápil. Už se v tom neangažuji.

Z toho, co jste řekl, vyplývá, že jste podporoval pana profesora Drahoše. Znáte se s ním osobně?

Samozřejmě, že pana profesora znám, stejně jako jsem znal osobně pana Fischera v první přímé prezidentské volbě. Pana Drahoše znám z akademické obce. Řekl bych, že je opakem současného pana prezidenta, snaží se nevyvolávat rozpory, všechno vyřešit smírem, nepolarizovat společnost, což mu možná dalo nálepku, že je bezvýrazný, ale on má prostě jiné chování než Miloš Zeman. Někomu se líbí to a někomu ono. Jen generální tajemníci ÚV KSČ se líbili všem.

Myslíte, že voliči, jejichž kandidáti neuspěli v prvním kole, půjdou k volbám a budou volit změnu na Pražském hradě, jak je vyzvali jejich kandidáti?

Netroufnu si to odhadnout, protože těch scénářů je hodně. Slyšel jsem spoustu lidí, kteří říkali, že určitě půjdou volit, i když jejich kandidát nepostoupil. Ale na druhou stranu jsem slyšel i několik lidí, že se na to mohou vykašlat, když jejich kandidát neuspěl, že už je jim to fuk, oni to řekli ještě hůř. A z čeho jsem nejsmutnější, je to, že téměř čtyřiceti procentům lidí, kteří tady žijí a chtějí dál žít, je úplně jedno, jakým směrem se tato země bude ubírat. A neuvědomují si, že tady žijí jejich děti a budou tady žít jejich vnoučata. Přece je krátkozraké říci, že mně je to jedno. Žijeme přece pro budoucnost našich dětí.

Při druhé volbě budu v zahraničí, celá skupina jedeme na služební cestu, a přece jsme zorganizovali, že všichni půjdeme na náš zastupitelský úřad volit, protože to považuji za velice důležité. Pro mne už tolik ne, ale žije tady sedm mých vnoučat. A já chci, aby žili ve spořádané zemi, a tak se snažím o tom spolurozhodovat. Proto vyzývám všechny – přijďte k volbám, rozhodujete o budoucnosti svých dětí a svých vnoučat.

Psali jsme: Senátor Valenta: Vláda nemaká, ale spí Tady vede Zeman! Další průzkum z novin. A pokud jde o prezidentovu „sprostotu“, vyslovil se lid jasně Praha 5: Nový floristický kurz pro seniory v Komunitním centru Louka Krumer (SPO): Pane Drahoši, politika není o přeříznutém prknu a prvním Tibeťanovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Libuše Frantová