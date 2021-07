Programátor varuje: Píšete na internetu často své názory? Upozorní na vás! Za 30 vteřin trestní oznámení. A pak...

reklama

Singapur a Velká Británie. Dvě země, které se rozhodly změnit ke koronaviru přístup, ruší omezení. Singapur uvedl, že s covidem se musí žít podobně jako s chřipkou. Co na takový přístup říkáte?

Světově rozšířený, mutující virus je obtížné vymýtit plošnou vakcinací. Pokud se objevila méně nebezpečná, dva a půl krát nakažlivější varianta, lze její šíření chápat jako další tlak k nastolení rovnováhy. Ta by vznikla přirozenou imunizací zbylé části populace. Otázka je, zda tomu nějak napomáhat. Rychlé promoření zkracuje časové okno pro vznik agresivnějších mutací, pandemická vlna zase zvyšuje virovou dávku, jaké jsou nakažení v průměru vystavováni. V imunitním systému oslabeném těžším průběhem je pak vznik mutace pravděpodobnější. Je to dvojsečná zbraň, nehledě na dostupnost následné péče. Postup Velké Británie a Singapuru se zatím jeví jako střední cesta, tak uvidíme…

V našem rozhovoru jste kritizoval české politiky za počáteční podcenění situace, ale i následné kroky. Měli bychom podobnou filosofii, jako aplikují v Británii, zavádět i u nás?

V té době chybovali nejen naši politici. Najděte si Googlem, co kdo říkal loni v březnu třeba v Německu. Pokud jde o rozvolnění v souvislosti s variantou Delta, jde o pragmatický krok. Jde o variantu dva a půl krát nakažlivější, ale současnou úroveň ochrany dva a půl krát zvýšíme jen stěží. Takže populací zřejmě projde, ať už s opatřeními, nebo bez. Pokud půjde o mírné průběhy u mladší neočkované části populace, je potom otázkou, zda tam budou mít aktuální opatření ještě nějaký přínos. Když už jste promoklí, další tričko to nespraví. Spíš si to mokré sundáte.

Fotogalerie: - Lobbing ve sněmovně

Už několikrát jsme také řešili svobodu a práva lidí. S koronavirem však přišlo množství zásadních zásahů do práv člověka. Nemůže cestovat, pokud není očkován, nemůže do restaurace, pokud nemá potvrzení třeba o negativním testu. Zkrátka, lidé očkovaní mají více možností než ti bez očkování. Je to v pořádku?

Jsou to omezení, ale nevnímám je tak silně jako ztrátu svobody. Předpokládám totiž, že budou dočasná. Pro mnohé státy a regiony jsou ekonomicky zničující a tak se bude hledat lepší řešení. Závisí také na vývoji pandemické situace a ani ta nepotrvá věčně. Znovuzavedení cenzury bohužel tyto vlastnosti nemá. Vládnoucím elitám dlouhodobě vyhovuje. Je to osvědčený klacek, co byl jen dočasně tabu. Justiční systém se mu upravuje na míru právě teď. Na ostudném soudu s Walterem Kraftem jsem byl osobně přítomen a odcházel jsem s pocitem, jestli ten boj není už předem ztracený. Občan není neziskovka, aby mu každou banalitu spřízněná média ochotně rozmazala do celonárodní kauzy prvořadého významu. Je na to sám.

Psali jsme: Chcete mluvit? Tady máte návod. Walter Kraft o soudu. Svědci, důkazy, obhájce, všechno na nic Flastr za „nenávist“: Novináři slaví. Ale vyšla zásadní fakta o soudu „A teď soud s Hamplem, Kurasem, Tomským a Samkovou”. Foldynův muž odsouzen za nenávist. Nastal otřes „Kdybych zabil babičku, co volí Zemana...“ Za „potápění migrantů“ znovu soud. Ta rychlost: Oznámení, důkazy, všechno

Před rokem jste se nechal slyšet, že svoboda na internetu zemřela. Narážel jste tím na cenzuru na sociálních sítích i jinde. Jak hodnotíte pokračující situaci? Blokování profilů, mazání příspěvků a podobné věci stále pokračují.

Blokování profilu je jen začátek. Brzy na vás, pokud někam častěji píšete své názory nebo texty, někdo upozorní v zaměstnání. Nějaký uvědomělý aktivista se mailem zeptá HR nebo vedení, zda se vaše komentáře slučují s hodnotami firmy. Nebo se vám začne věnovat nějaký známý politik v rámci vlastního sebezviditelnění jako předseda KDU-ČSL Marián Jurečka, co udal pana Paulczyňského za komentář na Twitteru. Nebo vás začne zaměstnávat nějaký Český elf svými monotónními nejapnostmi. Nebo jakýkoliv jiný anonymní internetový škůdce... nač to vůbec rozlišovat? S trestním oznámením za šíření nenávisti na internetu pak máte na krku soud a je jedno, kdo ho napsal. A u něj jen velmi malou šanci uspět. Prokazování skutkové podstaty nebo vaše ústavní práva tam nikoho zajímat nebudou.



Anketa Co soudíte o Lubomíru Volném? Skvělý politik a bojovník za svobodu 33% Přehání to, ale souhlasím s ním 17% Moc dobrého si o něm nemyslím 4% Je to kašpar a hlupák 46% hlasovalo: 11115 lidí

Je podle vás, programátora, v dnešní době důležité „být na sociální síti“? Jak velkou sociální bublinu tvoří a lze se nějak bránit proti přesně cíleným informacím?

Ano. Je to rychlé médium, kde se informace šíří virálně, lavinovitě, v řádu desítek minut. Jejím zdrojem přitom může být každý, nejen mainstreamová média. Sami novináři je čile využívají a Twitter zejména. Však se podívejte na https://www.nfnz.cz/novinari-na-twitteru/ . Zvažte ale, zda tam publikovat pod svojí reálnou identitou. To už dnes vyžaduje trochu odvahy, jde o doslova toxické, liberální prostředí. Tedy pokud si své názory nemíníte nechávat pro sebe a nebudete tam postovat jen koťátka, jak nám pravidelně za přitakávání médií doporučují vždy, když někde zaskřípe multikulturní idylka a v ulicích je opět nebezpečno.

Psali jsme: Okamura: Je nepřípustné, aby sociální sítě a EU svévolně cenzurovaly svobodu projevu „Bonzáčci. Až se kouknete na ČT...“ Vondruška: Průvodce tím, čemu chtějí, abyste věřili „Šokující! Uvnitř Rady ČT se děje něco nečekaného.“ Podle Petra Žantovského došlo k „osudové chybě“ „Policie musí hledat trestné příspěvky na internetu.“ Bradáčová ostře. Bavila se s Bangou

Piráti často mluví o digitalizaci státu, která zaostává. Koronavirus přiměl spoustu institucí a úřadů, včetně škol, fungovat více on-line. Je epidemie ukázkou, že „to jde, když se chce“?

Spíš že to jde, když se musí. A musí se, protože už to nejde jinak, postaru. Nouze naučila Dalibora housti a i státní správu používat internet.

Bez ohledu na koronavirus, digitalizace České republiky neustále naráží na takzvané háčky. Ať už jde o obrovské částky při realizaci různých projektů, neschopnost změnit například provozovatele vyplácení důchodů a sociálních dávek nebo byrokratické potíže a omezení. Čím to podle vás je?

Anketa Do voleb zbývá sto dní. Kdo podle vás bude příštím premiérem? Andrej Babiš 88% Ivan Bartoš 1% Petr Fiala 2% Někdo úplně jiný 9% hlasovalo: 13332 lidí

A jak z toho nejlépe ven?

Co se týče digitalizace, už jsme spíš uvnitř, než venku. Třeba na zmíněný katastr nemovitostí se už pár týdnů bez přihlášení v původním rozsahu dostupných informací nekouknete.

Věříte Pirátům, že se jim digitalizace podaří?

Vždyť už ji mají zpola hotovou. Stačí zbytečně nekazit, co bylo rozběhnuto. Digitalizace začala a pokročila i bez Pirátů a nemyslím si, že by na nich jakkoliv závisela. Je to hlavně volební slogan, kterým oslovují původní voliče, kteří slyšeli na digitální svobody. Zbytku elektorátu, který podědili po Zelených a TOP09, nabízí kompletní liberální europrogram a ten je s těmito svobodami naopak v rozporu.

Také si dobře rozmyslete, zda volit stranu, co má s bídou tisícovku členů a ráda by třicetiprocentní zisk. Desetiprocentní ODS v tomto vychází personálně skoro padesát krát silnější, což je varující nepoměr. Není podstatné, co Piráti říkají, že udělají. Podstatné je, co neříkají. A hlavně co dělají.

A nakolik by se lidé měli obávat, že se kvůli digitalizaci ještě více prosadí takzvaný Velký bratr? Tedy systémy, které shromažďují informace o obyvatelích a podobně…

Obavy jsou zcela na místě. Digitalizace sama o sobě je skvělá věc, jen se obávám, koho prvního napadne, jak skrz ni zase o něco přitáhnout šrouby osobních svobod. Ale výše zmíněné informace o mně stát evidoval odjakživa, jen jsem k nim neměl takto snadný a přímý přístup. V tomto ohledu jde o rozšíření možností a určité zrovnoprávnění vztahu státu a občana. Čeho se ale obávám, je budoucí selektivní omezování služby nebo zneužití přístupu k informacím nějakým aktivistickým úředníkem. Tyto případy, kdy někoho napadne z titulu svěřené funkce někoho na pár kliknutí poškodit, se bohužel množí. Posledním případem bylo zrušení trvalého pobytu ministru Adamu Vojtěchovi. Nejsem proti recesi, ale v tomhle vidím hrubou neprofesionalitu a nebezpečné zneužití pravomocí. Média by tomu tleskat neměla, ať už si o ministru Vojtěchovi myslí cokoliv.

Fotogalerie: - Společně pro Moravu

Kolem České televize to stále vře. Jedná se o financování, ředitele Petra Dvořáka, ale i nestrannost redaktorů média. Jak na tom Česká televize je z vašeho pohledu? A kde by byla třeba změna?

Všude, vyjma technického personálu. Tato instituce je už doslova opevněnou baštou liberálních názorů přilepenou na koncesionářský penězovod. Nejelegantnějším řešením by bylo zrušení povinných poplatků. Pokud Česká televize tvrdí, že většina diváků je s jejich naplňováním veřejnoprávní služby spokojena, ať si za takovou televizi platí dobrovolně a sami. A hned se ukáže, jak je tomu doopravdy. Platy redaktorů měly být zveřejněny už někdy před deseti lety.

Radní Hana Lipovská, Lubomír Veselý a další usilují o změny. S tím se ozývá kritika, že právě nyní a právě skrze jejich osoby je nezávislost České televize ohrožena a jejich chování je účelové a politicky motivované. Co si o tom myslíte?

Je ohrožena závislost České televize, což je také důvodem, proč je okolo tolik křiku. Nezávislé médium by kritické názory prostě přejalo do portfolia předávaných informací. Diváci by to jistě ocenili, není nic prospěšnějšího, než sledovat názorový střet informovaných diskutérů, pak se o daném problému dozvíte nejvíce. O tom je ostatně pluralita, ale ta v České televizi notoricky chybí.

Psali jsme: „Budou mít hole a tyče. Přátele jsem poslala pryč z města.“ Chystá se extrémní demonstrace v Teplicích. Sami Romové mají strach Rána a paragraf k tomu! Hlídačům v obchodech hrozí až dva roky vězení za kontrolování roušek Co prorokoval německý geopolitik, je tu! Zbořil odkazuje k vojenským aktivitám USA. A nejen jejich Česká televize je nejsledovanější TV skupinou prvního pololetí, roste i v návštěvnosti webu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.