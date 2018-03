Propaganda ČT. Zvrhlé plány EU. Anekdota s Kalouskem. Vyhoštění Rusů může být krajně nebezpečné. O svobodě slova řvou lidé, kteří bojují proti ostrůvkům svobody slova, varuje Klausův Jakl

Tolik napjaté vztahy mezi Ruskem a Západem dostávají další vážné trhliny. Velká Británie i další klíčové země Evropské unie obviňují Rusko, že stojí za útokem na bývalého špiona Sergeje Skripala a jeho dceru v anglickém Salisbury, který zásadním způsobem zhoršil vztahy mezi oběma zeměmi. Mayová prosadila v britském parlamentu vyhoštění 23 ruských diplomatů a další sankce. V reakci na vyjádření ruské diplomacie, že smrtící jed mohl pocházet i z Česka, i ČR vyhostí pracovníky ruské ambasády…

Tyhle diplomatické tance mají svá pravidla a ve světě diplomacie jim každý rozumí. Dělají se zpravidla pro domácí veřejnost a s očekáváním, že soupeř to pochopí. Pokud by vše probíhalo tímto způsobem, vše se postupně urovná a uhraje do ztracena. Pokud má ale někdo zájem šponovat napětí výš a výš, je to už krajně nebezpečné. Rozdílnost zájmů u velkých mocností je přirozená a byla tu vždy. Zásadou ale musí být vždy a za všech okolností spolu pořád mluvit, komunikovat, vysvětlovat si. Před očima veřejnosti či mimo ně. Ale když se přestane komunikovat, posílí to extrémisty na obou stranách a svět se stane nebezpečným místem.

Ukrajinská poslankyně Nadija Savčenková, která se v ČR sešla s Karlem Schwarzenbergem a Miroslavem Kalouskem (který ji věnoval dýku) údajně měla plánovat státní převrat a zamýšlela vraždit poslance Vrchní rady. V parlamentu ji z toho obvinil ukrajinský generální prokurátor Jurij Lucenko. Podle prokuratury chtěla použít granáty, střílet z minometů a z automatických zbraní „dobít přeživší“. Savčenková obvinění odmítla. Podle ní jde o válku tajných služeb. Co si o tom myslíte?

Sledovat nějak moc podrobně ukrajinské vnitropolitické dění, to už chce trochu masochismu. Postačí se dívat z povzdálí, protože každá událost vlastně jen potvrdí, že od násilného státního převratu před čtyřma lety se Ukrajina potácí v nestabilitě a chaosu. Dokud si bude jedna omezená skupina myslet, že jí musí patřit celá zem a všechna moc, nebude tam klid, protože ti ostatní to nepřijmou. Klid může nastat jen nějakým kompromisem, na který tam ale není nikdo připraven.

Anekdota s Kalouskem a Savčenkovu – stejně jako dříve s Nulandovou a Jaceňukem – ale dokládá absolutní naivitu západních politiků, kteří si myslí, že když se jim někdo vlísává do přízně, bude to ten pravý, na koho je třeba vsadit. On se ale vždy vlísává jen proto, že očekává zahraniční podporu v boji se svými domácími konkurenty. O ideje mu nejde. Proto vždy dojde k překvapenému zklamání. Možná něco podobného zažíváme i u nás. Možná i u nás si Brusel vybral své miláčky podle toho, kdo nejvíc křičí eurohujerské fráze. A i v tomto případě to bude sázka na špatné koně.

Studenti nedávno protestovali ve výstražných stávkách po celé republice za dodržování ústavních zvyklostí. V reflexu Václav Klaus ml. odmítl, aby se politika míchala do škol. Miroslav Kalousek pak prohlásil, že se mu dělá z Klause nevolno a vmetl mu, že jeho otec byl členem první polistopadové vlády, která vznikla na základě studentských protestů. Bojují studenti za svobodu jako v roce 1989?

Víte, moc bych si tu roli studentů teď ani v listopadu 1989 neidealizoval. Já byl na té demonstraci 17. listopadu také, a to už jsem dávno studentem nebyl. A ve své odrostlejší věkové skupině jsem tam rozhodně tehdy nebyl sám. Pamatuju skupinu středoškoláků na Albertově, která na náš pokřik „Svobodné volby!“ reagovala heslem „Ať žije třetí bé!“ Ano, záminkou byl den studentstva, ale oficiálním cílem byl původně hrob Karla Hynka Máchy na Vyšehradě. Že se pak táhlo do centra a zcela převládl protirežimní charakter akce, to rozhodli možná spíš ti starší v průvodu.

Když už jsem ale vzpomenul tehdejší heslo Svobodné volby, pak se musím svěřit s pocitem, jako kdyby se dnes demonstrovalo pod heslem Pryč se svobodnými volbami, tedy proti výsledkům svobodných voleb. Vágní téma „dodržování ústavních zvyklostí“ přece nikdo nemůže myslet vážně. Ústavu nikdo neporušuje. Jen se někdo neumí smířit s tím, že v rámci Ústavy se nějaký politik rozhoduje podle svého, a ne na přání těch, co volby prohráli. A účast škol? Celé školství je od dob ministrů za Stranu zelených zamořeno. Děti nikdo pořádně neučí, jen je vychovává v duchu bruselské centralistické a ekoextrémistické ideologie. Za chvíli budou školy učit, že slova jako máma a táta jsou neslušné vulgarismy.

Nebyli tam jen středoškoláci a vysokoškoláci, jak bylo vidět na videozáznamech z náměstí Václava Havla. Zapojily i dvanáctileté děti, které se obávají toho, že nás zpět Babiš se Zemanem „vrhnou do komunismu.“ Část videa malých dětí, které se zapojily do stávky, koluje, a někteří uživatelé internetu píší, že je to „politická pedofilie.“ O čem to svědčí, že se k politice vyjadřují i malé děti a jak vidět tuto akci studentů?

Víte, lidi, kteří pracují, platí daně a řeší denní životní starosti, to nikdy nebude voličská základna probruselských krasoduchů. Zaměstnanci a živnostníci se zajímají o takové přízemní věci, jako jsou bezpečnost, platy, omezování svobody. A podle toho volí. Proto havlistické síly musí lovit v jiných vodách. Idealistická mládež, která nikdy neplatila daně, neřešila bydlení a starost o rodinu, to je skvělé publikum pro žvanění o nové Evropě.

Tisíce lidí rovněž demonstrovaly za Českou televizi. Prezident tento protest komentoval v TV Barrandov: „Víte, za co ti chudáčci demonstrovali? Za svobodu televize ne, ale za Kalouskovu televizi,“ řekl prezident, který to prý dokáže jednoduše tím, že v inauguračním projevu věnoval ČT pouze jednu větu, protože za víc nestojí a protože má zpravodajství a publicistiku vychýlenou ve prospěch TOP 09. „Lidé demonstrovali na základě pouze této jedné věty,“ uvedl. Zmínil, že nikdo ČT neohrožuje a nikdy neútočil na svobodu slova. A z čeho podle vás vyplynulo základní téma demonstrací, že je u nás ohrožena svoboda slova?

Nebudu opakovat, že prezident Zeman věnoval České televizi jediný citát, a to ze zprávy, kterou si sama Česká televize objednala u Fakulty sociálních věd a která vypovídá o tendenčnosti zpravodajství a publicistiky. Česká televize i Český rozhlas jsou státní média. Neslouží však všem občanům, ale jen úzké skupině lidí. Skupině, která má velký mediální vliv a také velkou motivaci v podobě peněz, které před státní média protékají. A je to skupina, která nejméně dvacet let tíhne k jednomu menšinovému politickému proudu: k havlismu.

Takže většina lidí si platí propagandu proti svým zájmům. Dokud budou státní média existovat, nelze zabránit tomu, aby si je neuchvátila úzká skupina. Proto takové média nemají vůbec existovat. Státní noviny také nemáme a nikdo po nich nestůně. Připadá mi ale komické, když o svobodě slova řvou lidé, kteří mají téměř monopol na celý komunikační prostor a kteří vedou kampaň proti těm několika ostrůvkům svobody slova na internetu, které u nás jsou.

Martin C. Putna řekl, vrahem Jana Kuciaka a jeho snoubenky v duchovním smyslu jsou podle něj Fico a český prezident Miloš Zeman. Oba podle něj patří před soud… Co na to říci?

Já nebudu na Putnovy šíleně přestřelené výroky reagovat snahou o to, abych je přebil svými ještě přestřelenějšími. Spokojím se jen s malým doporučením: kéž by pan Putna vždy, když se chystá na někoho sprostě zaútočit, nejdřív popřemýšlel o významu toho svého sousloví „duchovní smysl“.

Psali jsme: Ladislav Jakl: Bez systému práce s mládeží to nepůjde Brusel klidně nechá zdevastovat jednu zemi, aby měl obraz Ruska jako nepřítele. Lidé byli při vstupu do EU oklamáni, tehdy nám Araby a černochy nenutili, říká Klausův spolupracovník Hlavní úkol Babiše je nedovolit, aby k nám Brusel usazoval desetitisíce černochů a Arabů. Uzavřít hranice a vyhlásit brannou pohotovost. Klausův spolupracovník hovoří Klausův Jakl: Zeman je favoritem prezidentské volby, tlumočí skutečné názory českého člověka. Babišovi se teď děje přesně to, co dělal léta ostatním, lidé z něj ale udělají mučedníka

Maďarský premiér Viktor Orbán řekl, že v současném dění na Slovensku spatřuje rukopis George Sorose a jeho organizací, které podle něj útočí na vlády zemí, jež se migraci brání – včetně Maďarska, Česka a Slovenska. Soros podle něj chce přeměnit Evropu v kontinent migrantů. Co si o tom myslíte? A souvisí protesty u nás s děním na Slovensku?

Na Slovensku šlo o pokus vyrobit trhlinu mezi státy Visegrádské čtyřky a dosadit tam vládu, která bude slepě poslouchat pokyny z Bruselu a Berlína a která začne horlivě na svém území masově vysazovat černochy a Araby. Doufám, že to byl pokus neúspěšný.

Andrej Babiš opět prioritně vyjednává s ČSSD. Jenže sociální demokracie si řekla o pět resortů, které jí evidentně ANO nedá, a pak je ve hře vnitrostranické referendum ČSSD. Jak vidíte vyjednávání o vládě? A co hrozba předčasných voleb, i když Babiš tvrdí, že je nechce? Jak by asi dopadly?

Nevíme kdy a za jakých okolností by se případné předčasné volby konaly, takže těžko předvídat jejich výsledek. Je ale zjevné, že nejsou v zájmu ani jedné parlamentní síly. Takže k nějaké vládě s většinovou podporou to nakonec doklopýtá. Už z výsledku voleb bylo jasné, že bude vládnout Babiš a že to nebude mít se sháněním podpory snadné. Což se projevuje. Já budu jen rád, když ANO bude korigovat nějaký koaliční partner, ale byl bych raději, kdyby to byl někdo s rozhodnějším odporem k masové imigraci, než jaký dává najevo současné vedení ČSSD.

V Respektu vyšel s odkazem na průzkumy, které ukazují posilování hnutí ANO, článek, že téma antibabiš prostě nefunguje. Co vlastně udělal Andrej Babiš s českou veřejností? Mimochodem, přichází s tématy jako zvyšování důchodů, slevy na jízdném, objíždí republiku a říká, co všechno zaplatí a postaví. Bude tohle dál fungovat?

Babiš toho nasliboval hodně. Že pozavírá zloděje, že podpoří podnikání, že nezvýší daně a přitom zlepší sociální politiku. A že bude bránit masové imigraci. Myslím, že to vše splnit nejde. Ale nějakou dobu může tvrdit, že na tom všem pracuje.

Co by musel udělat špatně, aby ho Češi měli dost?

Slíbit v Bruselu, že Česká republika sehne hlavu a poslušně přijme proud přistěhovalců. To by mu neprošlo a nesmí projít. Pozor ale, aby tak nečinil plíživě, potichu, pozvolna a nenápadně. Je třeba mu v tom denně koukat pod prsty.

V Itálii zvítězily strany, které neskrývají odpor proti Evropské unii a proti migraci do Evropy. Jde o předěl ve vývoji EU? Otřese se „Brusel“? Bude nutné zcela přehodnotit nejen politiku migrace, nebo bude EU dále stabilní? Třeba i proto, že Merkelová bude v Německu dále pokračovat. Budou „antisystémové“, „populistické“ a „extremistické“ strany v Evropě posilovat, nebo slábnout?

Kdo není slepý, už před mnoha lety tvrdil, že jsou dva možné scénáře. Buď se bruselské elity vzpamatují a přestanou krást členským zemím zbytky samostatnosti a suverenity a nutit jim své zvrhlé plány, nebo se postupně začne zvedat odpor i v podobách, v jakých ho nikdo nebude čekat. Po těch letech už je možný scénář jen jeden. Ne, v Bruselu se nikdo nevzpamatuje. Naopak, ještě víc tam tlačí na pilu. Takže protestní síly budou mohutnět. Všude. A budou mít i takové podoby, které ohrozí fungování států v podobě, v jaké je známe. S tím ale už nikdo nic neudělá. Kdo si léta zacpával uši a nechtěl přehodnotit vůbec nic, ten se srazí s hodně tvrdou realitou.

Čím dál více lidí nevěří Evropské unii. Ve Sněmovně vzniká iniciativa, která má jako hlavní cíl zlepšit povědomí českých občanů o Evropské unii. Plánují se do ní zapojit poslanci všech stran kromě SPD a KSČM. S návrhem vytvořit nadstranický klub, který se bude zabývat evropskou agendou, přišla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová: „Chybí tu hlasy, které o Unii mluví pravdivě a nedemagogicky,“ objasnila svůj záměr. Proevropské strany o pozitivech EU pro Česko informují málo nebo špatně, naopak euroskeptické strany prý neustále bombardují občany neúplnými nebo zcela nesmyslnými informacemi. Připomeňme, že olomoucká univerzita v rámci osvěty, nejen, co se týká EU, bude prostřednictvím takzvané Občanské univerzity posílat studenty a dobrovolníky do regionů. Budou lidé naslouchat? Skončí v Česku díky osvětě, ať už od politiků nebo dobrovolníků trend euroskepticismu?

Evropská civilizace existuje stovky let. Zažila už mnoho podob svého uspořádání a mnoho revolučních pokusů uspořádat vše nově. Jedním z takových pokusů je evropská integrace tak, jak ji bezohledně razí Evropská unie. To přece není žádná danost, žádný nezvratný jediný možný osud. To je jeden z mnoha plánů, jak uspořádat vztahy na našem kontinentu. Tenhle plán ale selhal. EU je ekonomicky nejméně rostoucí oblast světa. Je to oblast, kde dramaticky každým dnem ubývá svobody. A je prostorem, kde se realizují ty nejbláznivější společensko-inženýrské experimenty.

Opuštěním této slepé uličky přece Evropa neskončí. Naopak dostane novou šanci. Někdy mám pocit, že nálepku „evropský“ dostává ten, kdo chce z Evropy udělat Afriku a Arábii, zatímco kdo chce zachovat Evropu evropskou, má nálepku „protievropský“. Euroskepticismus není mentální defekt, který lze léčit experty z olomoucké univerzity. Je to postoj založený na hluboké zkušenosti. Zkušenosti s nepodařeným projektem zvaným Evropská unie.

Psali jsme: Sesadit Zemana! Styďte se, voliči té trosky. Hanba Babišovi. Odsouzení Kalouska? zní Českem. Ozval se expert: Novičok tu byl, pravda je následující Proč posílal Zeman Putinovi celý dopis? Nestačila jedna věta? Velvyslanec Kmoníček čelil v Moravcově věži přesilovce, řádil hlavně Telička Rakousko: My ruské diplomaty nevyhostíme. Jsme neutrální stát, most mezi Východem a Západem Babiš: Nebudeme vyhošťovat ruské diplomaty, ale...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík