Prožerou a rozházejí. Vraťte ten bilion, vyzval Okamura vládu. A začal od Bartoše

Až náš rozhovor vyjde, mnoho lidí si jej nejspíš bude číst za improvizovaných podmínek. Povodně obrátily zemi vzhůru nohama, lidé jsou evakuováni a nervózně se čeká, co se ještě stane, než začne snad někdy v pondělí voda opadat. Jak podle vás zatím bezpečnostní složky a celá země katastrofu zvládají?

Děkuji složkám integrovaného záchranného systému a všem lidem, kteří pomáhají překonat obtížnou situaci v místech, zasažených povodní.

Přeji všem lidem, kteří jsou zasaženi, nebo se museli evakuovat, aby se co nejrychleji mohli vrátit do svých domovů.

Než přišla velká voda, mluvilo se o vaší nové kampaňové alegorii s názvem „Vládo, vrať bilion“, kde je na Václavském náměstí pomocí umělé inteligence zobrazen bilion korun. Někdo se možná bude ptát, o jaký bilion se jedná, můžete tedy vysvětlit, co se to vlastně má vracet?

Za posledních 10 let se výdaje státního rozpočtu navýšily o bilion korun. Fialova vláda tedy hospodaří s dvojnásobným rozpočtem než předchozí vlády. Nečelí žádné krizi ani přírodní katastrofě. Přesto není schopna udržet vyrovnaný rozpočet, ale naopak nasadila turbo na vytváření státního dluhu. První rok vlády Petra Fialy v roce 2022 se platil úrok státního dluhu 49 miliard, letos je to už 95 miliard, tedy bez tří miliard dvakrát tolik! Za pouhé dva roky! Za tyto peníze by se mohl každému důchodci zvýšit důchod o 3500 korun měsíčně nebo postavit 330 km dálnic. Samotný dluh se zvýšil o bilion korun!

V roce 2014 měla česká vláda výdaje 1,2 bilionu korun a schodek 79 miliard. Letos jsou výdaje 2,2 bilionu, tedy o bilion více, a schodek je 250 miliard korun. To jsou peníze, které nám vytahali z kapes, prožrali a rozházeli. Je to zhruba 1270 europalet v tisícikorunových bankovkách. Zaplnili bychom tím horní půlku Václavského náměstí, jak je vidět na zmiňovaném obrázku. Téměř vše se zpoplatnilo, ale stále nemají dost. A my se tedy vlády ptáme: Kde ten bilion je? Máme se snad lépe, než v roce 2014? Máme snad lepší zdravotnictví, školství, sociální služby? Výrazně vyšší penze? Naše odpověď zní: nemáme. Takže my říkáme vládě: Vrať lidem ten bilion. Peníze zpátky lidem!

Bobtná i stát. Premiér Fiala a spol. slibovali v programovém prohlášení, cituji: „Na základě inventury všech agend státu do konce roku 2023 představíme konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst.“ Z příloh návrhu státního rozpočtu na příští rok, který ministerstvo financí poslalo vládě, vyplývá opak, tedy že se počet státních zaměstnanců v příštím roce zvýší zhruba o 1200 osob. Výdaje na jejich platy vzrostou tím pádem o 11,2 miliardy na 277,8 miliardy korun.

Je to ještě o to horší, že Fialova vláda jsou političtí lháři a podvodníci.

Lháři, to je silné obvinění, to byste asi měl vysvětlit.

Jednak naprosto jednoznačně lhali, když slibovali, že nebudou zvyšovat daně, a pak je zvýšili rekordně. A nyní navíc dělají de facto podvod s rozpočtem, protože vloni ve skutečnosti Fialova vláda vytvořila o 45 miliard vyšší dluh, než oficiálně přiznala! Ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že vláda totiž část dluhu schovává mimo rozpočet, zřejmě tomu tak bude i v příštím roce – a jde o desítky miliard! Narůstá totiž objem peněz v mimorozpočtových fondech.

Takovéto „schovávání“ ostatně kritizuje i Národní rozpočtová rada. Označuje jej za „přenášení nerovnováh do mimorozpočtových fondů“, které je podle ní „nebezpečné kvůli snižování transparentnosti hospodaření české vlády“.

Pokud jde o rozpočtové příjmy, hodně se v týdnu mluvilo o výstupu ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka ze STAN, že by neodkládal transpozici některých částí evropské směrnice, která by zaváděla emisní povolenky. To by vedlo ke zdražování pohonných hmot. Co na tento nápad říci?

Také přiznal, že zdražení pohonných hmot bude až o deset korun. Cílem podle něj je, že lidé nebudou tolik jezdit a prý nenecháme tolik vydělat Rusku… Arogance a drzost! Co si to dovoluje určovat lidem, zda mají, či nemají jezdit? Je vidět, že Fialova pětikoalice má očividně radost, že lidem zdraží benzín a nafta o až o deset korun. Musíme co nejdříve ukončit tuhle asociální vládu.

Také se v týdnu ve Sněmovně řešila digitalizace stavebního řízení, které stále nefunguje, byť ministr Bartoš tvrdí, že systém je „nekomfortní, ale průchozí“. Vidíte nějakou naději, že by mohl začít v dohledné době fungovat normálně?

Já se předně ptám: Zaplatí ministr Bartoš z Pirátů dvoumiliardovou škodu za nefunkční digitalizaci stavebního řízení? Podle mě jde o flagrantní porušení povinností při správě cizího majetku. V každé normální zemi by pachatel takové miliardové škody letěl ihned z ministerstva a byla by po něm požadována náhrada škody.

Digitalizací prošla v minulosti většina velkých firem, a neumím si představit, že by jim nějaký dodavatel tak amatérsky zfušoval systém a následně byl nefunkční, fakticky nedodělaný systém a že by takový systém pustil do ostrého provozu. To je zcela absurdní myšlenka. Vždy se provádí takzvané beta testování, při kterém se ověřují všechny funkcionality, a samozřejmě nejen funkčnost, ale zda tam vůbec jsou. Absurdní, ale příznačné je, že to byli Piráti, kteří se samozvaně postavili do role odborníků na IT a obelhali tak jejich voliče i média. Nyní se potvrdilo, že Piráti nejsou žádní odborníci na IT, ale totální diletanti.

Mezi důsledky Bartošovy nekompetence také patří, že Češi šetří na své bydlení nejdéle v Evropě. A na koupi průměrně velkého bytu o 60 metrech čtverečních v Česku je podle dat Ministerstva pro místní rozvoj potřeba v průměru pět ročních příjmů členů domácnosti. Dle výpočtu společnosti Deloitte by na koupi bytu bylo potřeba 11,4 ročních mezd, ale ne u domácnosti, nýbrž jednotlivce.

Všichni ale asi více než českou sněmovnu sledovali americkou prezidentskou debatu Donalda Trumpa s Kamalou Harrisovou. Komu v prezidentské volbě fandíte vy?

Já fandím České republice a pro Českou republiku by bylo lepší, kdyby vyhrál ten kandidát, který chce ukončit konflikt na Ukrajině a nepodporuje americké invaze ve světě. Tomuto se více přibližuje Donald Trump.

Pokud jde o Ukrajinu, tak německý kancléř Olaf Scholz údajně začal pracovat na mírovém projektu. Dle jednoho ze zdrojů se pracuje i s verzí, že by se Ukrajina vzdala části území ve prospěch Ruska. Scholz již také řekl, že příští mírová konference již musí být za přítomnosti Ruska, s čímž souhlasí i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který chce skončit válku během podzimu. Je to podle vás řešení, které může válku ukončit?

Potvrzuje se to, co SPD říká již delší dobu: pokud jde o konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, je nutné co nejdříve zastavit boj, dohodnout příměří, zahájit mírová jednání a dohodnout se o míru. Takže zatímco váleční štváči z Fialovy vlády dále podporují zabíjení a válku a naše zatažení do války, německý kancléř chce se jednat o míru a i ukrajinský prezident je již smířlivější a na jednání chce pozvat Rusko.

Musíme docílit co nejrychleji míru také proto, protože ukrajinští imigranti jsou pro naši zemi problém a je záhodno, aby se co nejdříve vrátili domů, minimálně ti, kteří nejsou nezbytní pro naši ekonomiku. Pakliže bude SPD součástí příští vlády, a o to usilujeme, tak uděláme revizi povolení k pobytu Ukrajinců v ČR.

Tak to je hodně kategorický závazek. Proč je podle vás potřeba povolení revidovat?

Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství uvádí, že obecná trestná činnost Ukrajinců se loni v České republice zvýšila o 45 %. Nejvýraznější změny, které bylo v roce 2023 možno zaznamenat ve vztahu k organizované trestné činnosti a bezpečnostním rizikům spojených s ruskojazyčnými minoritami pobývajícími na území České republiky, souvisejí především s důsledky stávající válečné situace na Ukrajině a s bezprecedentní vlnou uprchlíků.

Tyto přesuny rodinných příslušníků jsou doprovázeny přesunem kapitálu. Typicky se jedná o kriminální finanční prostředky, se kterými se na území České republiky přesouvali i členové těchto kriminálních organizací. Rovněž sama Ukrajina upozorňuje na odliv špiček kriminálních struktur do států Schengenu, a to včetně významného počtu takzvaných vorů v zákoně. Co se týče toho, jak se na naše území zločinci dostanou, zpráva říká, že lze předpokládat, že zločinci požádají o mezinárodní ochranu jako jiní ukrajinští uprchlíci. Žadatelé neprochází žádnou lustrací.

To je zcela zásadní problém, který způsobila Fialova vláda a před kterým je třeba varovat. Podle informací uniklých od našich tajných služeb víme, že do České republiky se přesouvají jako takzvaní voři v zakoně se všemi kriminálními aktivitami, ale také například islamisté bojující v řadách ukrajinské armády. Ti prý dokonce už avizovali, že převezmou aktivity takzvané albánské mafie v České republice.

Tím, že Fialova vládní pětikoalice, potažmo Ministerstvo vnitra pod vedením ministra Rakušana z hnutí STAN absolutně nekontroluje, kdo sem přichází, jakou má minulost, kde se následně pohybuje, jak se živí, tak zadělává do budoucna na obrovský problém, který mimochodem děsí i ukrajinskou komunitu u nás. Mnozí Ukrajinci v Čechách vědí, že prvními oběťmi ukrajinských mafiánů budou oni. Vláda a ministr vnitra k tomuto problému samozřejmě mlčí. Je otázka, zda si ho vůbec uvědomují, nebo mlčí jen proto, aby nepodporovali protiukrajinské nálady, nebo mlčí proto, že to neřeší, a netuší, co a jaká nebezpečí se na nás valí. Nebo mlčí proto, že za to něco dostali.

Vaše kampaň ke krajských volbám se hodně zaměřuje na zdravotnictví. Nedávno vyšel aktuální mezinárodní Index připravenosti zdravotnictví (Healthcare Readiness Index - HRI), podle kterého české zdravotnictví není dostatečně připraveno na další krize, jako byla epidemie covidu-19. V EU je Česká republika na desátém místě ze 27 zemí, když získala 55,7 bodu ze 100 bodů a meziročně si pohoršila. Studie vychází z 38 ukazatelů, jako jsou například výdaje zemí na prevenci, dostupnost zdravotní péče nebo užívání návykových látek. Co jsou podle vás ty nejzásadnější změny, které se ve zdravotnictví musí provést?

Za tuto situaci je zodpovědná celá Fialova vláda a na prvním místě zcela neschopný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Akutním problémem velkého rozsahu je také naprostý nedostatek praktických lékařů a zubařů. Stovky tisíc dětí i dospělých napříč celou ČR nemají svého stálého lékaře. Hnutí SPD upozorňuje na hluboké problémy českého zdravotnictví dlouhodobě a nabízíme řešení.

Ano, na to jsem se ptal. Jaké změny tedy chcete provádět?

Je třeba rozšířit kapacity lékařských fakult a poskytnout jejich studentům speciální stipendia s podmínkou, že po absolutoriu budou po určitou dobu pracovat v určeném regionu. Dále je nutné poskytnout lékařům, kteří budou pracovat v méně dostupných oblastech, motivační finanční příspěvky, vybavení ordinací či odpovídající bydlení. Těch návrhů, které by situaci řešily, máme více. Kvalitní a dostupné zdravotnictví je pro hnutí SPD klíčovou veřejnou službou, kterou musí garantovat stát.

Abychom na tyto služby měli, musí stát prosperovat a ekonomika fungovat. K tomu má na úrovni EU položit základ projekt větší konkurenceschopnosti, který v týdnu představila Ursula von der Leyenová s italským expremiérem a exprezidentem Evropské centrální banky Mariem Draghim. Podle tohoto plánu je nutné podpořit mimo jiné dekarbonizaci průmyslu, tedy Green Deal. V souvislosti s financováním hovořil Draghi o potřebě investic, například do obranného průmyslu, ale také o společném zadlužení. Zpráva uvádí, že nynější sedmadvacítka zemí EU potřebuje dodatečné investice za 750 až 800 miliard eur ročně, až pět procent hrubého domácího produktu, což je mnohem více než jedno až dvě procenta v Marshallově plánu na obnovu Evropy po druhé světové válce. Je podle vás toto masivní investování do projektů, které si zamilovali bruselští politici, tou správnou cestou k prosperitě?

Vidíme, že Evropská unie nemá peníze a potřebuje je na své šílené projekty typu Green Deal a potřebuje je na válku. Žádné centrální plánování evropské ekonomice ale nepomůže. Pomůže ji, když Evropská komise nebude vymýšlet a zavádět šílené regulace. Hnutí SPD odmítá, aby se Česká republika ještě více zadlužovala kvůli šíleným projektům typu Green Deal. Společné zadlužení je další nástroj pro vznik jednotného superstátu a navíc další krok k centrálně plánované ekonomice. S takovou ekonomickou politikou se Evropská unie dříve či později zhroutí. Již nyní Evropa kvůli přeregulovanosti a z toho vyplývající nekonkurenceschopnosti velmi zaostává za hlavními ekonomikami světa.