Psychiatr sledoval Jiřího Drahoše v úterý na Primě. Bez zvuku hrůza, a když si ho pustil a poslouchal argumenty, byla to úplná katastrofa

„Všichni přece víme, že v dovednostech, které jsou předpokladem pro úspěch v politice, je Jiří Drahoš naprostý outsider. Přesto může vyhrát. Proč? Protože v politice se vedle skutečných politiků uplatňují podržtaškové!“ poznamenává tvrdě na konto prezidentského kandidáta psychiatr a exministr zdravotnictví Ivan David. Drahošovým problémem prý je, že nedovede zakrýt, kým skutečně je. A úterní televizní duel na Primě? „Jiří Drahoš byl slabý i při vypnutém zvuku – rozpačitá gesta, mdlý výraz tváře, žádné charisma, žádná imponující osobnost. I cizinec, který nevládne naší mateřštinou, by jasně rozpoznal nejistotu v hlase a nepřesvědčivě hrané sebevědomí. Nejhorší na jeho výkonu byla kvalita argumentů,“ říká dále David a rozebírá, jaká plus má Zeman, přestože do něj „parazitní kavárna“ stále kope.

Za pár dní se budeme ve druhém kole prezidentských voleb rozhodovat mezi Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem. Kdo z nich je lepší a proč? Kdo z těch dvou dělá svou kampaň – třeba jen veřejným vystupováním – lépe? Drahoš, anebo Zeman?

Všichni přece víme, že v dovednostech, které jsou předpokladem pro úspěch v politice, je Jiří Drahoš naprostý outsider. Přesto může vyhrát. Proč? V politice se vedle skutečných politiků uplatňují podržtaškové. Počítají se hlasy a zvedat ruku, mačkat tlačítko, podepsat se, to dokáže každý a každý si dovede zapamatovat instrukce a naučit se „správné“ fráze. Podržtaškové se vyskytují na všech úrovních. Na těch formálně nejvyšších jsou řízeni ze zákulisí, v Americe tomu říkají „deep state“.

Dovedete si představit, že by Miloše Zemana někdo řídil? A Jiřího Drahoše? Toho snadno! V této disciplíně je Jiří Drahoš prostě lepší. Zeman je neřiditelný, řídí se sám. Těžko bude někdo investovat do někoho, kdo se nedá řídit. Uvidíme, zda se investice do ovlivňování naivních voličů vyplatí, nebo to budou ztracené peníze, a vyhraje Miloš Zeman. Hra na evidenci výdajů na kampaň je směšná, nezahrnuje úsilí mainstreamových médií, a to není zadarmo. Mám na mysli korupci. Kdo nepochopí zadání, stane se „novinářem na volné noze“. Kdo se snaží, může strmě stoupat. Jiří Drahoš kampaň dělat nemůže, čím víc bude vidět, tím hůře pro ty, kteří si ho najali. Jiří Drahoš se jeví zvláště dobře těm, kteří ho znají z vyprávění.

Zpestřením finálového souboje jsou televizní duely obou kandidátů. Zatímco Zeman přijal nabídku čtyř televizí, Drahoš jen dvě. Nemůže tento fakt na váhající voliče přece jen pozitivně zapůsobit, a Zeman tak sklidí nakonec ovoce, nad nímž Drahoš ohrnul nos?

Jiří Drahoš prohlásil, že více než dva duely „by byla nuda“ – což opakoval mj. po Zemanovi – a Český rozhlas toto vyjádření vysílal, jako by chtěl svého chráněnce potopit. Jakápak nuda? Zeman vtipný a Drahoš směšný. Že se Jiří Drahoš sám opravdu neorientuje, prokázal, když vyzval Zemana na duel. Nedokázal předvídat, že to Miloš Zeman rád přijme. Oba vědí, že je Zeman byť i o holi lepší střelec. Jiří Drahoš ani neodhadl, že z takové výzvy se nedá se ctí vycouvat. Prý bude raději jezdit po republice. Proč, když může oslovit milion voličů najednou? Protože to neumí a protože toho za krátkou dobu napovídal až příliš. Drahoš neohrnul nos, Drahoš na to nemá. Zemana by mohl porazit jen v chemii, zejména v oboru ekologické likvidace plastových láhví. Z toho se přece jen prezidentské téma neudělá.

... a teď v úterý se již uskutečnil první televizní duel na televizi Prima. Díval jste se?

Pustil jsem si to až ze záznamu...

A kdo byl podle vašeho soudu lepší, kdo vás zaujal?

Nikoli nadstandardní výkon Miloše Zemana na Jiřího Drahoše stačil, protože byl mimořádně slabý. Miloši Zemanovi stačilo soustředění, znalosti a jednoduchá logika. Neuškodí mu svérázná mimika a pantomimika, protože jsme na ni zvyklí. Naproti tomu Jiří Drahoš byl slabý i při vypnutém zvuku – rozpačitá gesta, mdlý výraz tváře, žádné charisma, žádná imponující osobnost. I cizinec, který nevládne naší mateřštinou, by jasně rozpoznal nejistotu v hlase a nepřesvědčivě hrané sebevědomí. Nejhorší na jeho výkonu byla kvalita argumentů a to, že si odporoval, říkal banality a jako postava českého učitele zeměpisu v jedné povídce A. P. Čechova neřekl nic, co nebylo všeobecně známo včetně mediálních manipulativních frází. Navíc, jak říkáme my psychiatři, „neudržel determinující linii projevu“, nebo jinak „byl zabíhavý a nevýpravný“. Mluvit před velkým publikem a být rušen mnoha podněty v situaci, kdy jde o mnoho, je nesmírně těžké, mnohem těžší, než pronést odbornou přednášku z vlastního oboru nebo zdravici na zahájení odborné konference. Selhalo by víc než 99 procent občanů. Prezident ale takové úkoly zvládat musí! Bude-li Jiří Drahoš zvolen, budeme mít trapného prezidenta. Takového českého Kisku. Mohou podle vás tyto debaty váhající voliče přesvědčit? A je vůbec v nějakém směru určující, jak se kdo chová před televizními kamerami? Podle mnohých politiků je prý mnohem důležitější to, aby Zeman už prezidentem nebyl. „Pro mne není podstatné, co říkal Miloš Zeman ve včerejší debatě. Pro mne je podstatné, co říkal a konal jako prezident republiky posledních pět let. A to mi bohatě stačí k tomu, abych ho za prezidenta nechtěl a volil Jiřího Drahoše,“ uvedl k tomu třeba bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Má pravdu? Jistě, především nikoho nepřesvědčí, že má volit Jiřího Drahoše. Toho budou volit ti, kteří se tak již dříve pevně rozhodli. Někteří z těch, kteří se rozhodli nevolit Zemana, nepřijdou k urnám, protože po tomto výkonu těžko mohou volit protikandidáta. Pro posouzení lidí je rozhodující, jak je vidíme, a většina voličů nemá šanci znát kandidáty osobně. Proto Česká televize udělá všechno pro to, aby Jiřímu Drahošovi pomohla a Miloši Zemanovi uškodila. Myslím, že to není možné udělat tak, aby to nepřehlédnutelně nepřehnala a nebylo to kontraproduktivní. Kalousek pravdu nemá. Rozhodující je to, že Miloš Zeman nedělá to, co Miroslav Kalousek potřebuje. Jiří Drahoš řekl, že si Miroslava Kalouska váží a fotografie, na níž si připíjejí, je víc než výmluvná. Kalousek potřebuje loutku, žádné myšlenky a moralizující postoje. O Drahošovi se říká, že je to slušný člověk. Prý jen tak neútočí. I přesto ale vypustil toto: ,,Rád bych se lidí zeptal, proč si myslí, že je Miloš Zeman zrovna politik, který je ochrání nebo který údajně zastává jejich zájmy. Z mého pohledu je výsostný intelektuál, člověk, který v životě fyzicky nepracoval a z mého pohledu ani moc nemůže běžným lidem rozumět,“ uvedl s tím, že Zeman snad v životě nepřeřízl pilou prkno a neví, co je běžná fyzická práce. Dá se na to něco vůbec říct? Chápe vlastně Drahoš, o čem že je „prezidentování?“

Miloš Zeman je manuálně opravdu nešikovný. Pozoruji lidi stále, i když zrovna nemám bílý plášť. Jestli chce bývalý předseda České akademie věd ohromit poukazem na svoji dominanci ve schopnosti řezat prkna, je to jeho volba. Obávám se, že to není to, co lidé od prezidenta očekávají. Dokonce ani od předsedy Akademie věd. Jiří Drahoš neříká tyto pitomosti proto, že by byl hloupý, ale proto, že fušuje do řemesla, kterému vůbec nerozumí a má obrovskou trému. To se snad nedá přehlédnout. Proto to bezduché plácání i ten chabě vzhůru zdvižený palec a úzkostná mimika. Na kladení věnců a předčítání zdravic to jistě stačí, ale imponující osobnost se z toho vytvořit nedá. Z jisté materie bič neupleteš. A přesto může vyhrát. Slušný člověk? To je otázka kritérií. U lidí, kteří chtějí vést národ v těžké době, která nás nepochybně čeká, žádám statečnost jako páteř osobní integrity.

Na konto Drahoše také tzv. pražská kavárna říká, že je mladší, nemluví sprostě, vypadá zdravě a občas může působit i sympaticky. Co ale pan profesor Drahoš může skrývat za svými brýlemi? Dá se číst v jeho obličeji? Jak byste jej jako psychiatr charakterizoval?

Miloš Zeman také nemluví sprostě na rozdíl od mnohých jeho vášnivých oponentů. Ano, veřejně uvedl přesný překlad názvu ruské skupiny „Pussy Riot“. Kdo nevěří, ať si slovo „pussy“ vyhledá ve slovníku zde . Miloš Zeman prostě není tak kavárensky politicky korektní jako jeho předchozí vyzyvatel Karel Schwarzenberg, který místo přesného překladu názvu, které si ty děvy daly samy, řekl: „… Moc je obdivuji, jsou to statečný holky…“ Tentokrát se vystříhal sprostých slov. Co se zračí v obličeji za vizážisty vybranými brýlemi Jiřího Drahoše? Jeho problémem je spíše, že nedovede zakrýt, kým skutečně je. Jak je možné, že se tak rozšířila jeho přezdívka „želé“? Na to stačí ze zkušenosti plynoucí intuice, na to není potřeba psychiatrické kvalifikace.

Mnozí Drahošovi nasazují psí hlavu za to, že kradl údajně jako vědec nápady, a dokonce i vyžadoval spoluautorství patentů, což nedávno potvrdil někdejší spolupracovník Drahoše, který spolu s ním pracoval v Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky. Také prý vyplulo na povrch, že Drahoš kdysi spolupracoval s StB, i když on sám to horkokrevně vyvrací a říká, že k jeho osobě nebyl nikdy veden spis v žádné kategorii a lustrační osvědčení má čisté. Jak to tak vypadá, tak asi Drahoš nebude takovým svatouškem, kterého z něj kavárna dělá. Můžeme se ale mýlit...

Vedoucí pracovníci vědeckých institucí často trpí oním nešvarem, že chtějí být připisováni jako spoluautoři i na práce, o kterých nic nevědí. Děje se to ve všech oborech a po celém světě. Často je to tak, že jim to podřízení sami nabízejí, buď aby neupadli v nemilost, nebo aby si šplhli. Nejčastěji obojí. U vědců netřeba hledat ryzejší charakter, než u kteréhokoli jiného povolání. Nevím, jak to je s panem profesorem Jiřím Drahošem. Opravdu nevím. Možná má lustrační osvědčení čisté právě proto, aby ho bylo možné recyklovat a byl ke všemu ochotný. Opravdu nevím.

V prvním kole Praha volila Drahoše, venkov zase Zemana. Více vzdělaní lidé volili Drahoše, méně vzdělaní volili Zemana. Starší lidé volili Zemana, Drahoš měl mladší voliče. Čím si vysvětlujete zejména ten údaj o vzdělání? Dá se mu věřit?

Jak tak pozoruji úroveň kampaně proti prezidentu Zemanovi, soudím, že se obrací na nevzdělané primitivy. Takzvaní lepší lidé jsou ješitní, a když se dozvědí, že „lepší lidé“ volí proti Zemanovi, přidají se, aby šli s módou. Podle mé zkušenosti, tzv. prostí lidé se rozhodují podle toho, co vidí, „intelektuálové“ podle toho, co slyší. Proto ten kravál. Před sedmdesáti lety mladí lidé volili KSČ, dnes KSČM volí starší lidé. Emotivita, konformita s generací, naivita, zkušenost, kariérismus mladých ctižádostivců. Pozoroval jsem to v roce 1989 u svých mladých kolegů skeptickým okem a starší kolega Pavel Baudiš mi na schůzi Občanského fóra pošeptal: „Víš, voni si myslej, že je to poslední revoluce v jejich životě.“

Mladý youtuber Vito Vodvarka, který na Facebooku burcuje za volbu Jiřího Drahoše, píše, že Zemana volí lidé ,,kvůli fámám o euru a uprchlíkům“, což jsou věci, které údajně Jiří Drahoš podporuje... „Starší lidé se bojí o své životy, byť neprávem, proto volí Miloše Zemana,“ uvedl. Předpokládám, že asi řeknete, že je to nesmysl...

Mladí lidé se o své životy nebojí, protože netuší, jak dopadnou. Za krátkou dobu svého života nemohou pozorovat společenské změny a využít zkušenosti k odhadu vývoje. Jestli se Vodvárka takto vodvaří, to netuším, ale myslím, že svoji angažovanost za pár let ve svém životopisu raději vynechá. Starým lidem záleží na kontinuitě fungování společnosti, mladí ji mylně pokládají za samozřejmost.

Ivana Zemanová řekla o svém manželovi, že Miloš nikdy nepracoval pro osobní obohacení a nikdy nepřestal hájit zájmy České republiky. Naopak ale Tomáš Halík již před prvním kolem uvedl, že kdo dá hlas Zemanovi, proviní se proti zájmům České republiky. Jak je to?

Miloš Zeman je opravdu velmi skromný – pokud jde o hmotné statky. A taky ví, že rubáš nemá kapsy. Paní Ivana Zemanová v době manželova pobytu na Vysočině rozhodně blahobyt nezažila, panelák na sídlišti ve Stodůlkách nebo jedna místnost plná knih v někdejším šlechtickém sídle v Novém Veselí nesnesou srovnání s rezidencí na Floridě ani s vilou v Řitce. Nevím, koho Halík reprezentuje kromě Halíka a jeho skalních stoupenců. Občany České republiky a jejich zájmy určitě ne.

Vůči Zemanovi kritici naopak míní, že nevypadá poslední rok zrovna dvakrát nejzdravěji a pár přešlapů už udělal. Třeba tím, jak nás popostrkuje k Rusku a k Číně. Dá se tady k tomu něco rozhodného dodat? Proč Zeman občas vypadá velmi unaveně? Kritici si zase všimli, že když se letos vyzdvihovaly korunovační klenoty, sotva byl schopný do klenotnice zasunout klíč. A raději mu připravili židli...

Miloš Zeman nekypí zdravím, ale jeho projevy, které je jako jeden z mála schopen pronášet „spatra“ a mají „hlavu a patu“, svědčí o tom, že jeho pracovní nástroj, který má mezi ušima, funguje stále dobře. Rusko a Čína mají velký potenciál dalšího rozvoje. To musí zajímat ekonoma, který je národohospodář a vidí dál než do příští účetní závěrky. Bývali jsme exportéři, nikoli jen subdodavatelé jako dnes. Kde je větší uplatnění, tam, kde jsou suroviny a rostoucí trh, nebo tam, kde je trh přesycený a převládá orientace na vývoz válečných konfliktů s profitem z cizího neštěstí? Dnes všichni chtějí naskočit do rozjetého čínského vlaku, jen hlupáci řeční o tom, že ho vykolejí. Jen parazitní kavárna mluví o přešlapech.

Kdyby Zeman nakonec opravdu ve druhém kole prohrál, jak by se měl zachovat? Umí podle vás Zeman vůbec důstojně prohrávat?

Miloš Zeman si už dávno nemusí nic dokazovat. Ujišťuji vás, že by se stejnou radostí, kterou projeví, když vyhraje, odešel do Nového Veselí a četl, možná i psal. Jenže českou společnost žádné nové veselí nečeká. Naopak. Bude potřebovat státníka. V osobě Jiřího Drahoše ho nenalezne. Jen hlupák si může myslet, že Miloš Zeman rozdělil společnost a někdo jiný ji sjednotí. Konflikty jsou důsledkem neřešení vyostřujících se problémů. Evropská unie není jejich řešením, ale jedním z jejich zdrojů. Od koho se dá spíše očekávat podíl na jejich řešení, od Miloše Zemana, nebo Jiřího Drahoše? Nevím, jestli Jiří Drahoš umí prohrávat, ale přesvědčil jsem se, že Miloš Zeman umí vyhrávat.

autor: Olga Böhmová