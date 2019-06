Psycholog Brančík: Benešová? Ti lidé nejdou protestovat spontánně. Položte si otázku, proč dochází k cenzuře. Mocichtiví se bojí

„My jako západní civilizace, ač máme samozřejmě určité přednosti, také máme jednu vadu. Že si myslíme, že naše demokracie musí být vzorem pro všechny lidi na celé zeměkouli. Ono to tak není. Plno společenství má jinou představu o tom, co je pro ně dobré. Naše západní civilizace si myslela, že je velmi dobré vyvážet tyto naše představy o demokracii do jiných konců světa třeba i silou. My vám uděláme dobře, i kdybychom vám přitom měli zpřerážet nohy. Toto je zásadní omyl. Ale platí to, že každý má často představu, že jeho pravda je ta nejlepší,“ konstatuje v rozhovoru pro PL.cz Jiří Brančík, primář psychologického oddělení VN Brno.

Blízkého spolupracovníka bývalého prezidenta Václava Klause Ladislava Jakla zbili v pražském metru kvůli tomu, že si dovolil kandidovat do Senátu za SPD. Mnozí si stěžují, že oproti nedávnému napadení mladého poslance TOP 09 Dominika Feriho, o kterém se psalo a mluvilo ve všech médiích a byla to skoro událost číslo jedna, o tom Jaklově se v nich píše a mluví mnohem méně. Čím si vysvětlujete tento rozdíl v přístupu?

Dominik Feri je pro mainstreamová média více oblíbený, je to větší miláček, než pan Jakl. Tím si to hlavně vysvětluji. Když se popere pan Feri – a já nevím, jestli on byl vyloženě nevinně napadnutý – tak je to útok na demokracii. Kdežto když je napadený pan Jakl, tak je ticho po pěšině. Dnes se často používá termín dvojí metr, tak toto je podobné.

Institut Václava Klause vydal prohlášení, ve kterém viní z útoku ty, kteří nerespektují výsledky demokratických voleb a politickou moc chtějí získat mimo demokratické volby prostřednictvím rozvášněných davů a spřátelených médií. „V takové atmosféře je už pouze malý krůček k tomu, aby si leckdo vyložil tento stav jako normu, ve které je dovoleno naprosto všechno – včetně hrubých fyzických útoků a pokusů likvidovat lidi s odlišným názorem,“ píše Institut. Co říkáte tomuto hodnocení situace?

Nevím jaká byla motivace napadení pana Jakla. Hypoteticky to může být širší spektrum od politických odpůrců až po obyčejného opilce, který ho z nějakého důvodu nemá rád.

Podle zpráv z médií ovšem fyzickému útoku prý předcházela slova „ty seš ten Jakl, lídr SPD“...

Tak to napovídá politickému motivu. Opravdu dnes jsou emoce rozvášněné, nevím přesně, čím to je. Například demonstrace proti nějaké ztrátě demokracie v osobě Marie Benešové, tak to napovídá o tom, že prosazování takzvané demokracie je velmi pofidérní. Jsem přesvědčený, že většina lidí, která se zúčastní takovýchto demonstrací ani neví, o čem ta demonstrace je. Nebo kdyby měli odpovídat, tak odpoví nějakou naučenou frází. Připadá mi absurdní demonstrovat proti něčemu co by mohlo být.

Ale že se objevují takové rozvášněné davy, tak je otázka, jak je to možné. Tito lidé se určitě spontánně neseberou ze svých domovů a neodejdou demonstrovat. Tady to napovídá, že jsou něčím zmanipulováni. A pokud se okruhem vracíme zpátky k panu Jaklovi a panu Ferimu, jestli média jsou nakloněna k někomu více a k někomu méně, tak to napovídá, že se podílejí na manipulaci v nějakém směru. Což by samozřejmě u nezávislých médií být nemělo, ale to je známé téma.

Zmiňované demonstrace mají sice prvotní záminku Marii Benešovou, ale jsou v podstatě namířeny proti Andreji Babišovi a také vlastně i Miloši Zemanovi. Neměli by se tedy začít bát oni nějakého napadení? Ostatně nedávno jeden regionální politik ODS napsal, že Zemana by bylo nejlépe podřezat jako svini. Tento skandální výrok by dle mého měl být i trestný, vyloučen z ODS nebyl, zůstává dokonce radním města. Jak si toto počínání vysvětlujete? Zvláště v kontrastu s vyloučením Václava Klause mladšího z ODS? (Rozhovor proběhl ještě předtím, než ODS nakonec Martina Langa, radního Jesenice, přece jen vyloučila, pozn. aut.)

Opět jsou to zájmy té které skupiny, to tak funguje vždycky. Ovšem dnes mají tito pánové, kteří buď vylučují tam, kde by neměli, nebo nevylučují tam, kde by měli, mají jednu smůlu. A tou smůlou pro ně je informovanost populace. Samozřejmě v politických kruzích se tyto tanečky děly vždycky, ale většinou to bylo spíše zákulisní anebo se to mohlo zdůvodnit vyloženě lživě. Pokud byla jenom tištěná média a nebyla možnost shánět informace jinou cestou. Dneska je ale populace mnohem více informovaná a jakkoliv můžou tito politici operovat pojmy jako jsou fake news a lživá propaganda, tak to moc nemá efekt. Běžný člověk si zkrátka dovede udělat nějaký názor. Nejdůležitější je, že má přísun informací, to je obrovská zbraň. Proč dochází k cenzuře sociálních sítí, Facebooku? Protože toho se lidé, kteří chtějí být u moci, nejvíce bojí.

Ještě k tomu nerespektování výsledků voleb – i když všichni tvrdí, že je respektují, pak však ještě dodají – ale... Není to tak, že si někteří demokracii představují tak, že bude pouze v mantinelu jejich názorů a postojů, a kdo je má příliš odlišné od jejich, tak do té „správné demokracie“ ani nepatří? Takže se může různě nálepkovat a v nejhorším případě i mlátit?

Přesně tak. Každý máme představu o své pravdě. To máme jak v osobním životě – jsme náchylní prosazovat svou pravdu 2 ale je to i na úrovni státní. My jako západní civilizace, ač máme samozřejmě určité přednosti, ale máme také jednu vadu. Že si myslíme, že naše demokracie musí být vzorem pro všechny lidi na celé zeměkouli. Ono to tak není. Plno společenství má jinou představu o tom, co je pro ně dobré. Naše západní civilizace si myslela, že je velmi dobré vyvážet tyto naše představy o demokracii do jiných konců světa třeba i silou. My vám uděláme dobře, i kdybychom vám přitom měli zpřerážet nohy. Toto je zásadní omyl. Ale platí to, že každý má často představu, že jeho pravda je ta nejlepší.

Vzrůstá agresivita ve společnosti kvůli politice? Je to kvůli takzvanému rozdělování společnosti? A kdo ji rozděluje? Úplně to rozdělování společnosti nechápu, v demokracii je snad normální a je to v pořádku, že lidi můžou mít různé názory...

Přesně tak. Právě. Jsem zásadně proti takovýmto výrokům, že ten či onen rozděluje společnost. Jsem přesvědčen, že společnost má jediný názor pouze v diktatuře. Pokud má být společnost opravdu svobodná, proto existují volby. Kdy jedinec volí z několika možností. Čili nějaké sjednocování je podle mě nesmysl. Nějakou populaci může dle mého sjednotit velmi vážné nebezpečí. To, které ohrožuje ve velké míře celý stát. Válka, silná katastrofa – třeba přírodní. Jinak vždy je dobře, že lidé mají možnost volit, a že mají možnost mít jiný názor. Samozřejmě, že ho mají v našich končinách projevovat způsobem civilizovaným, tedy ve volbách, a ne vyvolávat nesmyslné demonstrace, nebo někoho mlátit.

Zdá se mi však, že vyhrocenější názory nejen u nás mají úspěch. Pokud se podíváme na evropské volby, tak někde vyhráli či posílili euroskeptici, jinde uspěli zase Zelení z druhé části spektra, ale takoví ti nemastní neslaní ztráceli...

Myslím si, že vždycky je lepší mít nějaký jasný názor a snažit se ho obhájit, než být nemastný neslaný. Toto nemůže fungovat ani v běžném životě. Když jsem nemastný neslaný, tak podle toho se ke mně bude chovat i svět.

Jestli narůstá agresivita? To je složité. Souvisí to s tím, co jsem říkal před chvíli. Jestli mají lidé více informací, tak je můžou ve větší míře vyhodnotit a říci – aha, tady mně, nebo mé rodině či blízkému společenství, může hrozit nebezpečí. Já mám ale možnost se bránit. A co je to bránit se? To je také svým způsobem agresivita. S tímto pojmem bych nakládal opatrně. Samozřejmě něco jiného je, když je prokázaná. Když někdo někoho zmlátí, tak to je vyloženě agresivní čin.

Obecně se ale bát, že narůstá agresivita – já bych se nebál. Spíše bych řekl, že je důležité, aby lidé měli možnost rozpoznávat, z kterého směru hrozí nebezpečí, a připravovat se na to i s nějakou mírou razance.

