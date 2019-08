Psycholog Brančík: Greta? Zkažený život, je mi jí líto. Blbci, když nechtějí děti kvůli klimatu

ROZHOVOR „V současné situaci ti, co mají zdravý rozum, nechodí demonstrovat, protože použijí-li zdravý rozum, tak vidí, že takovéto demonstrace jsou naprosto k ničemu. A demonstranti jsou v podstatě loutkami v rukou nějakých loutkovodičů,“ konstatuje v rozhovoru pro PL.cz psycholog Jiří Brančík. „Jak se různé epochy pojmenovávaly, doba železná, bronzová a tak dál, jednou mám obavu, že tato epocha se bude jmenovat doba zblbělá. V některých případech to nelze vidět jinak než jako zblbělost. Když někdo řekne, že se nebude množit a nebude mít potomstvo, aby nezakládal uhlíkovou stopu, tak je podle mě blbec. Nic jiného,“ dodává.

Máme tu pokus sesadit prezidenta Zemana z funkce pomocí ústavní žaloby senátorů. Hypoteticky, pokud by se toto podařilo, což moc reálně nevypadá, nevyburcovalo by to naopak Zemanovo voličské jádro, které je početné, ale na demonstrace nechodí, na rozdíl od jeho a premiérových odpůrců?

Myslím si, že je to velmi hypotetické. Obecně, kdyby takový nesmysl smetl politika, který má mezi voličstvem značnou podporu, tak opravdu se to voličstvo víc zmobilizuje. Jednak na truc, ale i proto, aby zvítězil zdravý rozum. V současné situaci ti, co mají zdravý rozum, nechodí demonstrovat, protože použijí-li zdravý rozum, tak vidí, že takovéto demonstrace jsou naprosto k ničemu. A demonstranti jsou v podstatě loutkami v rukou nějakých loutkovodičů. Zdravý rozum velí, teď nemusím chodit demonstrovat. Pokud by došlo k nějakým volbám, budu demonstrovat prostřednictvím svého volebního lístku. Asi by to opravdu dopadlo tak, že by jim to nositelé zdravého rozumu spočítali při volbách.

Dle rozložení sil ve Sněmovně nemá tato ústavní žaloba prakticky naději na to, že projde. Což si jistě uvědomují i ti, co ji předložili a pak schválili v Senátu. Jaká je tedy jejich motivace?

Pokud si to uvědomují, a přesto to udělají, tak u některých z nich toho zdravého rozumu by se dalo vážit na lékárnických váhách. Když si uvědomím, že nějakým činem se jenom zbytečně ztrapním, tak bych si to měl rozmyslet. Jestli to myslí tak, že se tím činem zviditelní, nevím, jestli to mají zapotřebí. Zviditelnit se až do trapnosti nevidím zrovna za dobrou motivaci.

Oni se zviditelní před svými voliči, kteří s nimi asi souhlasí, takže určitou logiku by to pro ně mít mohlo...

Samozřejmě. Je ale otázka, jestli se mezi těmi voliči nenajde určité i malé procento, pro které je už toto tak trapné, že možná se od nich odkloní. Podle mě je to trochu kontraproduktivní chování. Senátoři by mohli mít dost jiné práce, aby se věnovali smysluplnějším problémům.

Odpůrci někoho si třeba myslí, že čím více na něj útočí, tím víc odloupnou část příznivců toho dotyčného. I když zatím to moc nevypadá, že by to fungovalo...

Nevypadá a doufám, že i nebude. Veškeré naše konání je založeno na nějakém vyrovnávání emočních a racionálních popudů. Jestliže proti někomu nenávistně vykřikuji, hledám jakékoliv důvody, abych ho poškodil, tak to je emocionální chování. To většinou má krátkodobý úspěch. Pokud by toto chování někdy převážilo, tak na to populace vždycky doplatí. Potom zase nastupuje racionální chování. Jsem přesvědčený, že v naší civilizaci přeci jenom někde dřív, někde později nakonec racio zvítězí.

Ještě uvedu příklad toho, že čím víc se proti někomu útočí, tím více má pak hlasů. S tím souvisí slova psychiatra Cyrila Höschla o tom, že Amerika jde hodně doleva, což se projevuje například hnutím MeeToo, politickou korektností a podobně. Ve výsledku to ale mělo za následek, že prezidentem je Donald Trump...

Kdo byl levicový dříve? Ten, kdo se zastával práv potřebných. Jenomže toto dnes není dle mého směr doleva, ale směr do hlouposti. Opět doufám, že to bude vyvažováno rozumem. Když část univerzitního světa i v různých jiných institucích je v Americe prolezlá hloupostí, tak jedině rozum toto může zastavit. Není potom divu, že se voličstvo zmobilizuje a volí někoho, kdo se hloupě nechová.

Také říká, že když řešíme (i když spíše na Západ od nás) 73 pohlaví, že se vlastně máme dobře. Že máme čas řešit něco takového...

Na jedné straně je chvályhodné, že se máme dobře. Na té druhé opravdu mám obavy, jestli to, že tu je blahobyt, nemůže způsobit něco, co bude chtít tento blahobyt vyrovnat, aby se lidstvo vzpamatovalo. To by bylo špatné. Jak se různé epochy pojmenovávaly, doba železná, bronzová a tak dál, jednou mám obavu, že tato epocha se bude jmenovat doba zblbělá. V některých případech to nelze vidět jinak než jako zblbělost.

V současné době se bojuje za záchranu klimatu. Pro to, abychom měli co nejlepší životní prostředí, by byla asi většina lidí. Ale ten agresivní způsob, kterým to někteří radikální ekologičtí aktivisté provádějí, neodradí to část společnosti, že se zatvrdí i proti rozumným věcem v této oblasti?

Opět, kdo má dostatečné množství rozumu, tak se na toto dívá s nadhledem. Mně osobně je líto té dívenky, která bude mít zcela jistě zkažený celý život. Co se týče školáků, kteří se k tomu připojují, myslím, že je to brzy přejde. Bude i tlak ze škol, aby se vzdělávali a nestávkovali. U toho boje o klima se plno lidí plete. Ano, jak říkáte, měli bychom se starat o to, aby naše životní prostředí tam, kde žijeme, bylo čisté, vyhovující, abychom si ho zbytečně neničili. Toto se ale podle mě už dostatečně děje v našich zeměpisných šířkách. Ale představovat si, že mám takovou moc, že svým chováním změním měnící se klima na této planetě – a je tu zásadní otázka, zda se jedná o změnu dlouhodobou, či výkyv – je opravdu nabubřelé a v některých případech i hloupé. Když někdo řekne, že se nebude množit a nebude mít potomstvo, aby nezakládal uhlíkovou stopu, tak je podle mě blbec. Nic jiného.



autor: Oldřich Szaban