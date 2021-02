Publicista: Chtějí uchopit moc a pevně nás připoutat k EU. Kdo sleduje jen mainstreamové televize, nechápe, co se tu chystá!

„Mráz přichází z Washingtonu a přes Brusel i k nám,“ říká publicista Pavel Černocký. „O zfalšování voleb v USA se bojí Američané mluvit, ale volby na Rusi, to je přece jasný podvod a EU by měla uvalit sankce,“ nešetří sarkasmem. Vysvětluje, proč je vděčný za „Zemana na Hradě“, a mluví také o „degeneraci západní Evropy“. „Velká města jsou zaplavena ilegálními imigranty, z nichž někteří kradou, loupí, vraždí, nepracují a vysávají veřejné finance,“ říká. Lidé podle něj porovnávají život v „socíku“ s přínosy života v novém století.

reklama

„Mráz přichází z Washingtonu – a přes Brusel i k nám,“ říká na úvod své úvahy publicista Pavel Černocký a bez servítků pokračuje. „Volební podvod není záležitostí jenom Spojených států, zasáhne celý svět, tedy i nás. Poznatek, že pokud mám za zády mocné bankéře, kteří si mohou koupit i většinu médií i vysokých škol, stačí k tomu, abych rozvrátil demokratický systém a uzurpoval si moc, to je velké povzbuzení pro levicové liberály v celém ‚západním‘ světě. Těší se i ti naši. Mladiství redaktoři v ČT i na Nově přímo řičí rozkoší…“

Zprofanovaný Biden s neokomunistkou v zádech

Anketa Premiér Česko – Slovenska, který má Váš respekt: Edvard Beneš (od 26. září 1921) 10% Jan Syrový (od 22. září 1938) 1% Klement Gottwald (od 2. července 1946) 2% Lubomír Štrougal (od 28. ledna 1970) 15% Marián Čalfa (od 10. prosince 1989) 3% Andrej Babiš (od 6. prosince 2017) 69% hlasovalo: 6881 lidí

„A jak to vypadá u nás? ODS se už zcela odklonila od konzervatismu a spřáhla se s podivnou, liberální TOP 09, stojící na pokraji propasti. O lidovcích je snad zbytečné mluvit, ti také bojují o holé přežití. Do útoku velí Piráti s vyděšenými STAN v zádech. Formuje se antibabišovská koalice s jasným záměrem, uchopit moc a připoutat nás pevně k Evropské unii,“ nabízí svůj pohled na českou politickou scénu publicista a dodává. „Lidé, kteří sledují jenom mainstreamové televize, vlastně ani nechápou, o co jde, co se chystá. Naštěstí už u nás máme (zatím) i nezávislé informační zdroje. Ta chytřejší část populace sleduje internet a porovnává různé zprávy. Samozřejmě na internetu se objevují i hoaxy a dezinformace. Jsou ale nepodstatné a bývají rychle odhaleny. Bohužel škodí objektivním informacím a umožňují činnost těm různým samozvaným ‚strážcům pravdivých informací‘,“ míní Černocký.

„Na Hradě sedí zaplať pánbůh stále ještě Miloš Zeman. Nemusíme ho mít rádi, ale řekl to jasně: sestavením vlády pověřím vítěznou stranu, a ne nějaký účelový slepenec, který se po volbách rozpadne. Málokdo pochybuje o tom, že podzimní volby vyhraje zase ANO. Preference SPD budou postupně posilovat a oslabená a bezzubá KSČM nemá jinou možnost než Babiše podpořit,“ pokyvuje publicista.

Psali jsme: Premiér Babiš: Ten vir je zabiják. Umírají i lidé, kteří byli zdraví. Dodržujte opatření Drahé respirátory nás vyhladoví? Schillerová uleví „Imateriální holka, imateriální kluk, můžu být všechno“. Český pokrokový server uctívá zemřelou trans umělkyni Na Ukrajině zatkli hackery, kteří útočili na české firmy. Janek Kroupa a další ukazovali do Ruska

Ilegální migranti, zničená ekonomika Řecka…

„Stále víc lidí si u nás začíná uvědomovat degeneraci západní Evropy,“ domnívá se Černocký a vysvětluje. „Velká města jsou zaplavena ilegálními imigranty, z nichž někteří kradou, loupí, vraždí, nepracují a vysávají veřejné finance. Počet imigrantů ve velkých městech Francie, Anglie, Belgie a dalších se pohybuje kolem 20 %. Místní jsou zděšení a bezmocní. U nás je zatím ilegálů minimum, ale k moci se derou Piráti a další, kteří by nás rádi ‚začlenili‘ ještě hlouběji do EU. Experti tvrdí, že pokud se něco zásadně nezmění, bude Evropa do konce století prakticky islamizována. Jiní naopak soudí, že se EU v dohledné době zcela rozpadne. Pod vedením Merkelové, Macrona a podobných byla zničena ekonomika Řecka a vážně poškozeny i další státy – Itálie, Španělsko a Portugalsko. Na východ od Německa sílí nespokojenost s nespravedlivými dotacemi pro zemědělce, kvalitou dovážených potravin a autoritářským chováním Evropské komise vůbec.“

Fotogalerie: - Jsme lidi, nás nevypnete!

Rozdělí se Evropa opět na Západ a Východ?

„Naše společnost je, podobně jako v USA, hluboce rozdělena,“ pokračuje dál Černocký a popisuje situaci. „Mladí liberálové a část střední generace věří, že naše spása a budoucnost je ve sjednocené EU. Ti, co už něco zažili a mají historické zkušenosti, vnímají ten mor, který se na nás ze západu hrne. Nelze se tedy divit, že stále víc našich občanů zvažuje i jiný scénář pro Českou republiku. Alternativní scénář je zřejmý. Posílit V4, spolupracovat se Srbskem, Bulharskem a dalšími zeměmi, které postupně ‚prozřou‘,“ pokyvuje publicista a dodává. „Stále se zvětšuje skupina lidí, kteří nevidí záchranu v Německu, ale spíše v Putinově Rusku. Je docela možné, že se Evropa opět rozdělí na Západ a Východ. Příklon k Rusku nemá vůbec nic společného s láskou k minulému režimu a k socialismu obecně. Naopak, ten liberální socialismus teď začíná vítězit právě v západní Evropě a nově teď už i v USA. Jistě, Merkelová není Brežněv a Biden není Chruščov, ale lidé prostě porovnávají život v ‚socíku‘ s přínosy života v novém století. Můžeme se jim divit? Astronomický nárůst cen za bydlení, nechutné uzeniny, nesmyslné diktáty z Bruselu, ztráta suverenity, nekvalitní potraviny a tak dále,“ vypočítává.

Fotogalerie: - Svobodu Navalnému

„Pětiminutovky nenávisti“ k Putinovi, ruský šváb a fandění Navalnému

„Naše televize a masmédia obecně produkují ‚pětiminutovky nenávisti‘ k Putinovi a Rusku obecně. Přesně podle poznatků z Orwellovy slavné knížky „1984“. Každý, kdo automaticky nefandí lidem typu Němcova a Navalného, a naopak poukazuje na nepopiratelný hospodářský vzestup Ruska, je okamžitě označován za ‚ruského švába‘ a milovníka komunismu obecně. Evropskou unii zachvátilo pokrytectví,“ pokračuje velmi rázně Černocký a dodává. „Mlácení demonstrantů v Paříži, potlačování a kriminalizování opozice v Katalánsku, to je zcela v pořádku, ale rozehnání nepovolených demonstrací v Rusku a Bělorusku, to je přece nedemokratické, že ano? O zfalšování voleb v USA se bojí Američané mluvit, ale volby na Rusi, to je přece jasný podvod a EU by měla uvalit sankce…“

„Svět se pomalu, ale jistě řítí do děsivého Orwellova světa. Podaří se ten pád zastavit?“ pokládá na závěr otázku Pavel Černocký.

Psali jsme: Vláda chce dostat lidi do montoven. Jsme lidi, nás nevypnete. Demonstraci proti opatřením rozzářila Ilona Csáková, my s ní mluvili ještě pod pódiem Kováčik utřel ódéesáka: Na mě můžete dupat jak chcete, neleknu se. Okamura zuřil, že jsme na tom hůř než Maroko ERÚ: Udržovací nabídky dodavatelů mohou skončit pokutou pro spotřebitele Co se stalo s umělci po roce 1989? Černocký odsoudil bonz na Klause

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.