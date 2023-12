Putin je jejich mandelinka bramborová. A zbrojení říkají obrana. Foldyna popsal, co se taky schválilo v rozpočtu

Vyhlásit generální stávku! To je zcela zákonný postup, který by očekával poslanec SPD Jaroslav Foldyna od odborářů, když sledoval reakce vůči nim od současného kabinetu. „Každý den a měsíc navíc, kdy přežije tato vláda, bude tato země draze platit,“ konstatoval a připomenul, že podepsané smlouvy se dost složitě mění a jmenuje konkrétně, co je nám úplně k ničemu. „V loňském rozpočtu byla miliarda a sedm set milionů pro děti do Gambie na zavlažování nějakých fíků,“ uvedl k loňské bilanci a okomentoval i schvalování rozpočtu na rok 2024.

Uskutečnila se stávka ČMKOS, zapojilo se snad přes sedmdesát procent škol, premiér Petr Fiala si zřejmě nevšiml, občas padne prostá laická otázka, co dál?

Byla to stávka výstražná, která měla upozornit vládu, že už toho mají odboráři dost. Očekávali, že premiér s nimi začne jednat. Premiér, při svých cestách mimo Prahu, v době, kdy byla stávka a představitelé vládních špiček viz šéfová Parlamentu a šéf Senátu letěli do Kyjeva, vzkázal, že je to vlastně hysterie a politické ambice představitelů odborů, takže odpověď velice arogantní. Žádná konstrukce. Očekávám, že odborové svazy vyhodnotí, že vládu zajímá více konflikt na Ukrajině než občané České republiky, a tak dojde k tomu, že odborové svazy řeknou: Nechcete nás slyšet, dobře půjdeme do generální stávky. Nebude vám v Praze jezdit metro, nebude vám jezdit městská doprava a lidé pracovat. Já bych šel touto cestou. Vy jste si řekli o konfrontaci, nikoli my, my jsme vás vyzývali, abyste s námi jednali, že je to špatně… Já bych očekával tvz. generální stávku. Postupujeme-li ze zákona, tak zákon říká, že je to takto v souladu. Šel bych do generální stávky. Zřejmě máte ještě někoho jiného, komu jste ještě odpovědní místo občanů České republiky, tak jdeme do generální stávky.

Doufáme, že sledujeme rozpad české vládnoucí koalice v přímém přenosu. Víme, že vůbec to, že bylo povoleno, aby šli lidé společně do voleb byl podvod na voličích. Myslíte si, že kabinet Petra Fialy dovládne v podstatě v demisi?

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 82% Nepovedla 13% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7523 lidí

Nechci spekulovat. Samozřejmě se domnívám, že je celá řada rozumných lidí uvnitř např. ODS, ale netroufám si odhadnout, jaká je jejich pozice a síla. Strategie může být různá. Může vzniknout politická krize uvnitř koaličních stran. To by byly spekulace… Z pohledu opozice říkám, že čím déle budou vládnout, tím méně musíme dát do volební kampaně, protože ji dělají za nás, ale na druhou stranu, tím hůř pro tuto zemi. Každý den a měsíc navíc, kdy přežije tato vláda, bude tato země draze platit. Zdá se, že chtějí přežít až do posledního dne svého mandátu. Můžeme doufat, že opozice vyhraje volby a že změní zákony. Jenom složitě můžeme měnit smlouvy, které vzniknou za této vlády.

Jestliže paní Černochová a company rozhodne, že koupíme letadla z USA, tak těžko budeme smlouvy vypovídat. Tato vláda zadělala na velké problémy a vůbec tady nemluvím o tom, že pan Lipavský z hlediska jeho zahraniční politiky nadělá problémy pro dvě další vlády.

Sněmovna hlasy poslanců vládní koalice a přes kritiku opozice schválila státní rozpočet na příští rok se schodkem 252 miliard korun. Hnutí ANO vyzvalo k férové diskusi v Poslanecké sněmovně o zdražování energií. Co na schválený rozpočet říkáte vy?

Schválený rozpočet je devastující. Je řada odborníků, kteří říkají, že opatření, které vláda nastoluje, se budou míjet účinkem, klesá spotřeba, životní úroveň lidí. Místo toho, že dáváme peníze na zbrojení, tak že dáváme peníze na obranu? Hra se slovíčky, padesátá léta zpět, akorát se tomu dává nový kabát. Předtím nás strašili komunisti mandelinkou bramborovou ze Spojených států amerických, tihle nás straší Putinem. Česká vláda vytváří ohromný problém, zatěžuje rozpočet náklady na zbrojení. Polemika, jestli je to na obranu? Je to na zbrojení! Máme kupovat americká útočná letadla, která nám budou dodaná za nějaký pět nebo osm let? Úplný nesmysl. Dílčí výdaje v zahraniční politice, že budeme podporovat různé neziskové organizace v Indonésii a v Kuala Lumpur? Nesmysly. V loňském rozpočtu byla miliarda a sedm set milionů pro děti do Gambie na zavlažování nějakých fíků. Úplné hamotiny!

Já jsem přesvědčený, že přesunutí nákladů na fantasmagorie, jako je zelená energie, to znamená, že obnovitelné zdroje bude platit občan a firmy, je devastující pro náš průmysl. Snížení konkurenceschopnosti bude znamenat úbytek pracovních příležitostí. Je to špatný rozpočet, který je nerealistický.



Poslanec Jan Hrnčíř neuspěl s návrhem odebrat 30 miliard korun z peněz do rozpočtu EU. Přidat je chtěl na kompenzace pro domácnosti a firmy kvůli vyšším cenám energií. Budete pokračovat dál?

Jistě, že v této snaze budeme pokračovat. Např. v kapitole školství jsou peníze, které se dávají na inkluzi, která se míjí účinkem, vnímáme prohlášení vlády, že budeme investovat do vzdělání a opak je pravdou. Pro zemi, která má deset milionů občanů je klíčové, aby investovala do vzdělání. Politické strany tady vedou diskusi a možná by stačilo, kdyby si vzaly knihu Jana Antonína Bati Budujme stát pro 40 000 000 a převzaly systém budování státu, přestaly diskutovat o nesmyslech a dostali bychom se k nějakému racionálnímu výsledku. Ale ideologizace politiky liberální demokracie slouží nadnárodnímu kapitálu a škodí vlastní zemi. Takto se dá charakterizovat i rozpočet stávající české vlády.

Mezi tím lékaři také pacientům zrušili většinu naplánovaných neakutních vyšetření a operace zřejmě budou asi jen v těžkých onkologických případech. Co k tomu říci?

Aby se z peněz daňového poplatníka platila válka na Ukrajině a říkali, že je to naše válka? To je blud! Místo toho, abychom dávali peníze do zdravotnictví, tak je utrácíme tady. Tím, že tlumíme český průmysl, jasně přicházíme o zisky z daní atd. Takže poškozujeme! Lékaři žádají jen to, na co mají právo a nemůžeme chtít po lidech, aby dělali snad sto padesát hodin přesčasů. Prostě jsou to lidi. Tady se přestaly brát ohledy na zájmy České republiky, na zájmy občanů. My politici jsme placení z daní občanů České republiky, nikoli z daní občanů Spojených států amerických, ani Ukrajiny ani Kuala Lumpuru. Nejsme politiky z Afriky ani z arabského světa, jsme politiky České republiky a měli bychom hájit její zájmy a především prostředky, vynakládat prostředky jinam. Ne na Green Deal! To je ideologizace ekonomiky, která nás poškozuje. Tato vláda je špatná a nevnímá potřeby občanů České republiky, viz situace, v jaké se nacházejí lékaři. To je dlouhodobá věc, která se neřeší.

Školství a zdravotnictví spolehlivě vede v žebříčku, kam se vůbec neinvestuje, zůstává stále na pozici těch nejméně zajímavých pro tento kabinet. Celá koalice dává přednost zbrojení. Mimochodem premiér teď navštíví Rakousko. Do jaké míry by se dalo do budoucna počítat s nějakou pomocnou platformou ve formátu Slovensko, Česko, Rakousko, Maďarsko?

Domnívám se, že vznikají podmínky a potřeba rozšířit formát V4. Vidíte, že Rakousko má často velmi podobné postoje a názory na celou řadu věcí. Je tady možnost usilovat o prohloubení spolupráce v rámci EU na formátu V4 plus. Můžeme k tomu hovořit o Slovinsku, Chorvatsku, které mají podobné výchozí postavení jako my. Vytvořit v rámci EU určitou platformu, která by měla svoji sílu jak hospodářskou, tak politickou. Já to vítám a je to jedna z možných cest.

Jsem euroskeptik a domnívám se, že Evropská unie v rozměrech, do kterých vyrostla, je neomarxistický projekt, že nám frankfurtská škola elitářů dává recepty, které jsou zničující pro národní státy. Jsou postavené na ideologii genderismu a ideologii Green Dealu, což je fantasmagorie. Tak buď vystoupíme, nebo reformujeme Evropskou unii na unii suverénních států a vrátíme se před Lisabonskou smlouvu a budeme hledat východiska. I schengenský prostor začíná být nebezpečný. Nejsme schopní zajistit bezpečnost občanů národních států. Vyndám klidně občanku nebo pas na hranicích! Nechci, abychom na tom byli stejně jako ve Frankfurtu, Berlíně, Londýně, Paříži, Marseille. Klidně vyndám občanku a kašlu jim na celý Schengen!

