Putin negratuloval Trumpovi. „Velmi důležité.“ Gustav Murín odhadl „nejhorší variantu“

Jaké vysvětlení volebního vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách je vám nejbližší?

Většina politických pozorovatelů v USA považuje prvotní nasazení senilního Bidena (který prý trpí demencí od roku 2017!) s jeho korupční minulostí za fatální omyl. V tomto směru tedy přišla kandidatura Kamaly Harrisové poměrně pozdě, ale ona byla velmi silný soupeř. Proto také nikdo nepředpokládal tak jednoznačné Trumpovo vítězství.

O Trumpovi se diskutovalo a stále ještě diskutuje, zda je jeho volba spíš vítězstvím, nebo ohrožením demokracie. K jakému z názorů se přikláníte?

To je takové to obvyklé katastrofické strašení, ke kterému se uchylují „lepšolidé“, kteří sami nemají daleko k diktátorským manýrům. Nezapomínejme, že „progresivismus“ je založen na emocích a silných slovech, nikoli na faktech. A teď ta fakta. Americké vládní instituce jsou tak prosíťovány, že nějaké diktátorské gesto může zůstat jen gestem. Také prezident musí brát ohled na Kongres s jeho různorodými zájmy a hledat kompromisy.

Dá se porážka Kamaly Harrisové vnímat i jako neúspěch progresivismu, jehož přívrženkyní je?

To zcela jistě. Občané, a to nejen v USA, už mají plné zuby experimentů těchto „inženýrů lidských duší“. „Progresivismus“ se totálně zdiskreditoval a čím více se protlačuje, tím větší odpor vyvolává podle fyzikálního zákona, že akce vyvolává reakci…

Psali jsme: Amerika za Trumpa dospěje, odhaduje Vadim Petrov. Po Pavlovi by chtěl vysvětlení „Špatný přístup. Trump aspoň hájí zájmy USA.“ Šándor se pustil do těch, kdo by chtěli kvůli volbám zbrojit Neumann: S Amerikou to ještě není tak zlé. Trump zatočí s migrací Profesor Krejčí: Teď už Trump prosadí, co bude chtít. Toto vytáhne

Co světu a především Evropě může přinést druhé Trumpovo funkční období? V čem Evropě může prospět a v čem uškodit?

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 4% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 7244 lidí

Český europoslanec Ondřej Kolář ve vysílání CNN Prima NEWS cupoval Donalda Trumpa za jeho výrok během své kampaně, když prohlásil, že by nebránil státy NATO, které neplatí dost na obranu. Podle něj Trump nerozumí významu spojenectví s evropskými státy, tedy transatlantickému partnerství. Jsou i na Slovensku obavy, že by za Trumpa mohly Spojené státy nechat země NATO v případě válečného konfliktu na holičkách?

No a teď vážně. Myslíte si, že si Trump všiml, co o něm plká nějaký český europoslanec? Vždyť buďme realističtí – ať my tady řekneme cokoliv a ať bychom měli i stokrát pravdu, Trump si půjde podle své momentální nálady. Nejhorší totiž je, že on je nepředvídatelný, náladový a neschopný systematického myšlení. Má to výhodu v tom, že činí intuitivně i nepředstavitelné kroky – už jsme zapomněli, že zcela převálcoval „politickou korektnost“? Bohužel, jeho poradní sbor z prvního prezidentského období demokraté úspěšně rozprášili pod vyfabrikovanou záminkou ruského zasahování do voleb na principu „zloděj křičí, chyťte zloděje“, neboť jsou to oni, kteří zasahují už desetiletí do voleb v jimi vybraných státech a neberou na nic ohledy. „Barevné revoluce“ jsou jejich vynález a smrt novináře Kuciaka a jeho snoubenky Martiny na Slovensku proběhla přesně podle tohoto scénáře. O tom, jak manipulují s politickou scénou u nás, hovoří moje nejnovější kniha „DemoláCIA našej demokracie“ s úvodní kapitolou o Havlovi, jako ukázkovému produktu amerických tajných služeb a jejich ojedinělé spolupráce se sovětskou KGB…

Byla slovenská politická scéna Trumpovu znovuzvolení nakloněna, nebo spíše držela palce jeho soupeřce?

Slovenská politická scéna je tak zaměstnána sama sebou a svými žabomyšími válkami, že na nějaké sympatie Trumpovi, nebo Harrisové neměla čas. Já tomu fatalismu rozumím. Je úplně jedno, kdo ty prezidentské volby v USA vyhraje. My, ani Česko, nejsme subjektem jejich velmocenského uvažování. Jsme pod horizontem jejich aktuálních záměrů. Oni nám z Washingtonu jen sdělí, do které kolony se máme zařadit, a my, stejně jako Česká republika, pokorně naklušeme na novou spartakiádní značku. Bezprecedentní atentát na premiéra Slovenska je dostatečným varováním pro neposlušné...

Nynější český prezident Petr Pavel označil před dvěma lety Donalda Trumpa za odpudivou bytost a nikdy by mu už nechtěl podat ruku. Teď tvrdí, že to bylo v době, kdy ještě nebyl prezidentem. Co tomu jeho vysvětlení říkáte?

Pan Pavel perfektně splňuje mustr přespříliš horlivého sluhy. Vyjadřoval se proti Trumpovi, protože ve Washingtonu byl tehdy Trump nevítaný. A pan Pavel je přece cvičen komunistickou i NATO rozvědkou, aby fungoval na principu „kam vítr, tam plášť“.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP

Profil není převzatý, články vkládá redakce.

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ozývají se hlasy, že tak bude mít zdaleka nejhorší pozici vůči Bílému domu ze všech českých prezidentů po roce 1989. Může Trump ta Pavlova urážlivá slova na svou adresu brát v potaz, nebo se spíš může řídit heslem „orel much nelapá“?

Trump se nějakým Pavlem vůbec nebude zabývat. Pro něj je partnerem Putin a je velmi, velmi důležité, že ten se nijak nehrne do gratulace Trumpovi. To může mít tři důvody:

1. Nechce zadat žlutému americkému tisku ovládanému demokratickou stranou záminku k omílání již obehrané písničky o ruském zasahování do amerických voleb.

2. S podporou Číny, Indie a dalších zemí BRICS, které přibývají, je již připraven na přímou konfrontaci s USA. To by byla ta nejhorší varianta.

3. Jednoduše americké politice už nevěří, neboť ví, že ta se otáčí, jak se jí to hodí. V těchto dnech si připomínáme 75. výročí podepsání Ženevské konvence, která upravuje zacházení například s válečnými zajatci a vůbec pravidla ve válečných zónách. USA tyto principy vždy ignorovaly a zvěrstva jejich vojáků a politiků nikdy nebudou vyšetřována Haagským tribunálem. Je jedno, kdo sídlí v Bílém domě, cokoli odtud vzejde, bude jen k jejich prospěchu bez ohledu na mezinárodní smlouvy a pravidla.

„Vyznamenal“ se podobným výrokem na Trumpovu adresu i někdo ze slovenských politiků?

Proč by to dělal? My nemáme za prezidenta horlivého vítače sovětských okupantů z roku 1968 a rozvědčíka vyškoleného nejprve KGB a potom NATO…