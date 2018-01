Putinův nepřítel číslo jedna nám vyprávěl o Rusku: Milion kriminálníků tam ovládá sto čtyřicet milionů dobrých lidí

Anketa Jste ochotni podat ruku příznivci kandidáta, kterého jste ve 2. kole nevolili a říct ,,Jsme všichni Češi, pojďme se na to vykašlat"? Ano 85% Ne 15% hlasovalo: 2686 lidí



Vaše kniha Rudý zákon má podtitulek Jak jsem se stal Putinovým nepřítelem č. 1 a hned to převzala média. Není to přehnané?

Ruská vláda a Vladimir Putin vynaložili opravdu veliké množství financí a úsilí k mému pronásledování. Hrozili mi smrtí, únosem, zažádali o šest takzvaných "rudých oznámení" Interpol a o vydání stíhané osoby Británií, rozjeli několik soudních procesů, zařídili dehonestační filmy, nastartovali tvrdou propagandu a to všechno kvůli mě.

Jaké to je být nepřítelem jednoho z nejmocnějších mužů na světě?

Odhaduji, že se mě tak zhruba dvě stě padesát lidí uvnitř ruské vlády neustále snaží zničit. Překvapivě se necítím nijak stísněně. Je to součást mého každodenního života skoro už deset let. Nicméně ještě více problémů, než mi dělají oni, způsobujeme my Putinovi a jeho kumpánům se sankcemi, vyšetřováním jejich zločinů a snahami ovlivnit mínění světové veřejnosti. Takže bych řekl, že v současnosti máme v této bitvě navrch.

Bývalý důstojník ruských tajných služeb Alexandr Litviněnko byl ruskou Federální službou bezpečnosti (FSB) zavražděn v Londýně. Když byl schválen Magnitského zákon v USA, byl zabit váš kolega. Opravdu nemáte z Vladimira Putina či FSB strach?

Každý normální člověk by se v této situaci Putina a FSB bál a já jsem normální člověk. Nicméně netrávím svůj život ve strachu. Trávím ho přijímáním vhodných protiopatření, které nemohu prozradit. Také svůj čas trávím bojem za spravedlnost pro Sergeje Magnitského, což Putinovi a jeho vládě neustále působí velké problémy.

Ve které fázi jsou vaše snahy zahrnout Magnitského zákon do legislativy Evropské unie?

Doposud zavedlo Magnitského zákon pět zemí. USA, Kanada, Velká Británie, Litva a Estonsko. Věřím tomu, že jde pouze o začátek našich snah. Věřím, že Evropská unie nakonec Magnitského zákon také schválí. V současné době pracujeme na jednotlivých členských zemích a nejvíce se zaměřuji na Francii, Nizozemsko a Švédsko, ačkoliv věřím, že se připojí všechny unijní státy.

Nicméně spousty politiků a ekonomů říká, že sankce proti Rusku kvůli okupaci Krymu jsou nefunkční. Co vy na to?

Můj názor je, že sankce jsou nejvíce funkčním postihem, který můžeme zavést. Můžeme vidět, jak jsou účelné podle toho, jak moc štvou Putina. Je zřejmé, že sankce - speciálně sankce plynoucí z Magnitského zákona - Putina velmi zneklidňují. Vždyť prohlásil, že je jejich zrušení největším cílem jeho zahraniční politiky.

Co si vlastně myslíte o okupaci Krymu a válce na Donbase?

Vpád na Krym a válka na Donbase znamenají Putinovu hlavní strategii odvádění pozornosti obyčejných Rusů od jejich nízkého životního standardu, což je výsledek jeho korupčního způsobu vládnutí. Věřím, že běžní Rusové jsou kvůli své chudobě velmi naštvaní a Putin chápe, že je tento vztek velmi nebezpečný. Takže udělá všechno co může, aby odvedl jejich pozornost někam jinam a to je důvod, proč začal válku na Ukrajině.

Proč je ale Putin v Rusku stále tak populární?

Nesouhlasím. Nemyslím si, že je Putin tak populární. Putin vytvořil situaci, ve které je každý konkurent buď zatčen nebo vypuzen ze země či zavražděn. Kontroluje celý tisk, takže šíří výmysly o svých schopnostech, své lásce k obyčejným Rusům a terorizuje každého, kdo se mu postaví. Viděli jsme v Zimbabwe u diktátora Roberta Mugabeho, jak jeho příznivé hodnocení spadlo z devadesáti procent na nulu za jeden den, když tam došlo ke státnímu převratu. Jsem přesvědčen o tom, že stejná věc by se stala i v Rusku.

Opravdu jsou všechna ruská média úplně pod taktovkou Kremlu?

Bohužel. Ruská média jsou nyní kompletně v zajetí a pod kontrolou ruského státu. Neexistuje tam žádný nezávislý a svobodný hlas, takže jsou média pouze silnou paží ruské vlády.

Kdo je vaším favoritem v březnových prezidentských volbách v Rusku?

Víte, to je divná otázka. Vždyť v Rusku žádné opravdové volby neprobíhají. Jde jen o rádoby demokratickou fasádu pro diktátora a dnešní situaci v Rusku. Snaží se vytvořit iluzi voleb, ale dopředu vyřadí všechny konkurenty. Chce, aby Západ uvěřil, že je v zemi určitý typ demokracie.

Viděl jste dokument Svět podle Putina od Olivera Stonea? Co jste mu říkal?

Díval jsem se na něj deset minut a znechutilo mě to natolik, že jsem vypnul televizi. Oliver Stone je Putinův zastánce a dokument nepředstavuje ani náznak skutečné novinařiny.

Jak jste vnímal dokumen Andreje Někrasova Magnitského zákon - Za scénou, který byl namířen proti vám?

Poměrně dost mě nudil. Byl to nudný propagandistický film a já byl jeho hlavní postavou. Takže si dokážu představit, že když mě to nudilo, tak byli ostatní znudění také. Andrej Někrasov byl zcela zřejmě zaplacen FSB, aby vytvořil čistě propagandistický film. Je to celé obrovská lež o Sergeji Magnitském a mě a s pocitem velkého zadostiučinění jsem pozoroval, že každý, kdo film na západě viděl, došel ke stejnému závěru.

V jakém stádiu je chystaný hraný film, který se má natáčet podle vaší knihy Rudý zákon?

Právě dokončuji scénář a doufám, že zanedlouho zažnu hledat režiséra a brzy i herce.

Nicméně když jste začal podnikat v Rusku, nejspíš už jste věděl, že to bude potřebovat hodně tvrdé lokte prosadit se na "divokém východě". Jste dobroduh?

Když jsem začal pracovat v Rusku, byl to "divoký západ". Tehdy tam zavládla zlatá horčeka. V Rusku byl v zásadě vytvořen kapitalismus, ale bez pravidel. Když jsem se tam jako mladý muž objevil, byl to totální chaos. Nicméně jsem tehdy byl v zajetí dojmu, že Rusko ten chaos na cestě k určitému řádu postupně překoná a já budu součástí toho uspořádání. Takže, přestože to bylo dobrodružství, a přestože to bylo často dost strašidelné, doufal jsem, že budu součástí něčeho většího a lepšího, až se poměry v Rusku normalizují.

Váš dědeček z otcovy strany Eart Browder byl lídr Komunistické strany USA. Co si vy - finančník - myslíte o komunistické ideologii?

Zcela zjevně jsem si vybral opačnou cestu než můj děda. Tedy stát se velkým kapitalistou. Jakkoliv věřím, že kapitalismus je plný velkých vad, které by měly být odstraněny či napraveny, také věřím, že levicoví šílenci - jako byli v Rusku - mohou způsobit katastrofu. Takže definitivně říkám, že komunismus není odpověď na problémy. Vždyť vede k totálnímu ochrnutí systému.

Jste Brit narozený v Americe. Co si myslíte o Brexitu a americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, který se již několikrát vyjádřil o potřebě dobrých vztahů s Ruskem a Putinem?

Myslím si, že na obou případech - Brexit i Trump - mělo Rusko osobní zájem. Podle mě Putin nechce, aby byla Evropská unie úspěšná, protože jestliže může ovládat některou unijní zemi individuálně, nemůže ovlivňovat celou unii. Také nechce, aby byla Amerika nepřátelsky naladěna vůči Rusku a proto si vybral za svého favorita kandidáta, který mluvil o Rusku lépe.

Přemýšlel či jen jste snil někdy o změně Ruska v parlamentní demokracii dle běžných standardů? Jak by to vypadalo?

Věřím, že v krátkém časovém období, když je Putin u moci, není šance na demokracii v Rusku. Každá země má příležitost a Rusko má obrovskou šanci, protože jeho obyvatelé jsou velice chytří. Nicméně to vyžaduje dalekosáhlé změny. Nyní je Rusko zemí se sto čtyřiceti miliony dobrých lidí, kterou ovládá a okupuje milion kriminálníků. Je mi líto běžných Rusů a toho, jaké musí vydržet strádání.





autor: Jan Rychetský