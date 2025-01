Radim Fiala: Hnutí ANO vyhraje volby. Rádi bychom vládli s ním

Na začátku nového roku bilancuje a díváme se do budoucnosti. Jak hodnotíte uplynulý rok v naší zemi?

Z hospodářského hlediska pokračoval marasmus Fialovy vlády a stagnace ekonomiky a životní úrovně občanů. Podle mnoha průzkumů má třetina lidí problém vůbec cokoli uspořit. Premiérovy projevy jsou jen drzým výsměchem lidem. Dostupnost bydlení je u nás nejhorší v Evropě. Inflace již není pádivá, ale Fialova drahota okradla lidi o třetinu úspor a reálné mzdy zdaleka nerostou tolik, aby to vyrovnaly. Kvůli špatné životní úrovni a nízkým mzdám se rekordně propadá porodnost, což znamená, že bude ještě méně peněz na důchody. Fialova vláda okrádá lidi a rodiny s dětmi rekordním zvyšováním daní. Ani to jí nestačí a rekordně zadlužuje naši zemi. Fialova vláda okradla současné důchodce na valorizacích a budoucí sníží důchody a prodlouží jim dobu odchodu do důchodu. Fialova vláda posílá peníze Ukrajině a Ukrajincům, ale na české občany kašle. Naše vláda dělá kašpárky a loutky Washingtonu a Bruselu. Nechci být pesimista, ale žádné dobré zprávy nevidím.

A kde je příčina tohoto stavu?

Příčin je více. Ale asi nejhorší a naprosto smrtící věcí je Green Deal Evropské unie, který extrémně prodražuje energie a paliva a tím zdražuje vše a nahrává inflaci. Zdražování energií a zpřísňování norem je pak smrtící pro průmysl, sklářství, hutnictví, ale i pro automobilky. Fialova vláda navíc odkývala a podpořila emisní povolenky ETS2, které silně prodraží pohonné hmoty i vytápění budov, ale nyní premiér Fiala říká, že chce vyjednat odklad. To je jak u blbečků na dvorečku. Vláda chce ukončit spalování uhlí, ale ani co se týče elektřiny, ani co se týče ústředního vytápění, k tomu není žádná náhrada. Dostavba Dukovan je otázka mnohem více než deseti let. Takže Green Deal brutálně dusí ekonomiku a životní úroveň lidí. Zbytek světa na to kašle, takže firmy v Evropě budou nekonkurenceschopné. Naše země bude z hlediska struktury průmyslu i energetického mixu Green Dealem postižena nejvíce.

Samozřejmě jsou i další příčiny, jako zvyšování daní, byrokratická buzerace pocházející z Bruselu i od naší vlády, vývoz kapitálu z naší země, rozdávání sociálních dávek nepřizpůsobivým, rozkrádání při státních zakázkách a neefektivní dotace z EU, nedostavěná dálniční síť, kdy tiše můžeme závidět Polákům, likvidace našeho zemědělství a potravinové soběstačnosti a tak dále a tak dále.

A co s tím lze dělat?

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 11584 lidí Ukončit Green Deal a emisní povolenky. Snížit daně českým občanům a firmám a zdanit nadnárodní korporace. Ušetřit ve státním rozpočtu a přestat platit nepřizpůsobivé, politické neziskovky, byrokracii, zefektivnit státní zakázky. Zastropovat ceny energií u výrobce a zaručit levné energie. Levné energie jsou základem pro konkurenceschopnou produkci. Zlevní se i bydlení a stavebnictví. Musíme se stát znovu nezávislou zemí, která bude hájit zájmy svých občanů.

Zmínil jste důchodovou reformu, kterou se vláda chlubí. Jak chcete ale řešit propad příjmů na důchodovém účtu, když klesá počet lidí, kteří platí sociální pojištění?

Základem musí být zvýšení porodnosti. Je nutné výrazně podpořit rodiny s dětmi snížením daňového zatížení či snížením platby sociálního pojištění a současně zajistit dostupné bydlení. Samozřejmě je nutný růst reálných mezd a státní podpory bydlení především pro rodiny s dětmi.

Fialova vláda se ale například chlubila, že už nejsme závislí na ruském plynu…

To je výsměch. Rusko se v roce 2024 vrátilo na pozici největšího dovozce ropy a zemního plynu do České republiky a dovoz plynu narostl meziročně o více než 500 procent! Tak na co si to Fialova vláda hraje? Ať už přestane Fialova vláda pokrytecky plácat nesmysly o odstřižení od Ruska! Podle SPD je určitě lepší dohodnout se přímo s Ruskem, než nakupovat přes překupníky, kteří nám tyto suroviny předraží.

Jak hodnotíte uplynulý rok z politického hlediska?

Fialova vláda válcovala opozici a protlačovala vše na sílu a omezovala ve sněmovně demokratické principy. Prosadila si korespondenční volbu, u které je obrovské nebezpečí manipulace. Prosadila Lex Ukrajina, kterým mohou postupně Ukrajinci získávat občanství a koalice si tak vytvoří nové voliče. A o pobytu Ukrajinců u nás bude rozhodovat Evropská unie. Už nebude pak šance poslat Ukrajince domů. Piráti v plné nahotě při digitalizaci stavebního řízení odhalili svou neschopnost. Prezident Pavel šel koalici na ruku a jen u rozpočtu předstíral, aby se neřeklo, že nad tím váhá. Bylo to jen trapné divadélko.

Co očekáváte příští rok?

Fialova koalice se bude držet vlády za každou cenu a budou pokračovat v nastoupeném trendu destrukce ekonomiky a kolaborace s Evropskou unií a USA. Doufejme, že Fialovu vládu pošleme na smetiště dějin a vznikne vlastenecká vláda.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2024

Kdo bude takovou vládu tvořit?

Hnutí ANO vyhraje volby. Rádi bychom vládli s ním. Otázkou, zda a kdo další se dostane do sněmovny.

A jak byste stručně zhodnotil události v zahraničí?

Ve volbách do europarlamentu sice posílily euroskeptické a vlastenecké strany, ale eurosocialisté a eurolidovci pokračují s novou eurokomisí s von der Leyen v Green Dealu, masové imigraci a neomarxismu dál. Nic starého nezapomněli a nic nového se nenaučili. Masová islámská imigrace do Evropy vesele pokračuje a další města se budou islamizovat. V Německu padla vláda, ale všichni se spojí proti AfD a neblahý vývoj bude pokračovat. Jsem zvědav na Francii.

No a klíčové bude, co udělá Donald Trump jednak ohledně cel vůči Evropské unii a především s válkou na Ukrajině. Doufejme, že tam domluví aspoň nějaké příměří. Pokud zavede vysoká cla, tak postihne Německo, které hodně vyváží do USA, a s poklesem Německa i nás. Ale třeba vznikne protitlak proti Green Dealu.

Co byste popřál občanům?

Hodně štěstí, zdraví, lásky a hlavně dobré vztahy s přáteli a v rodině. A hlavně všem přeju, aby tu vznikla rozumná vláda, která bude hájit zájmy České republiky a českých občanů.