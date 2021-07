Radní z TOP 09 na Praze 2: Agresor z Ruska je moc blízko. Patříme na Západ. NATO, EU, společná měna

Nikdy nepamatujeme takové zadlužování státu. Nejde ostatně o virtuální peníze. A splácení bude bolestivé. To konstatuje v úvodu rozhovoru radní pro Prahu 2 za TOP 09 Michal Zuna. K prezidentu ČR dodává, že jeho nejlepší aktivitou by bylo nevystupovat, ale on se pouští do vlastizrádných akcí. Zuna vidí velké ambice u uskupení Přísaha. V mezinárodním rámci a EU naopak varuje před „rebely“, protože jsme příliš blízko Ruska, které by nás svojí agresivní politikou mohlo dostat na úroveň Gruzie, Ukrajiny či Moldavska.

Jak se díváte na zadlužování státu, které samozřejmě dopadá i na obce a města?

Mimořádně vysoké schodky státního rozpočtu jsou zrcadlem nezodpovědného chování vlády. Tak, jak nezodpovědně přistupovala k řešení covidové situace v zemi, přistupuje i k zadlužování státu. Takto obrovské schodky ve stovkách miliard v minulém roce a rovněž v plánu na letošní rok – schodek půl bilionu korun – historie České republiky nepamatuje. Chyby z uplynulých let vládu dohánějí i v potřebě zadlužování státu, kterou bohužel můžeme do voleb jen sledovat. Je třeba si přiznat, že tyto dluhy nejsou virtuální peníze. Jsou to dluhy, které budeme muset jako Česká republika splatit i s úroky. A takto vysoké částky bude splácet hned několik generací. A z nedaleké historie víme, jak bolestivé toto splácení může být. Připomeňme si Argentinu, Řecko nebo aktuální problémy Černé Hory. Vlády se musejí chovat zodpovědně. V časech hojnosti „spořit“ na horší časy a v období krize tyto prostředky využít. Vlády Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše časy hojnosti v uplynulých letech prohospodařily a dnes se díky tomu musí přistupovat k takto nebezpečnému a astronomickému zadlužování.

Má podle vás v nadcházejících volbách nějakou šanci uskupení Přísaha?

Hnutí Přísaha má v nadcházejících volbách velkou šanci uspět. Stejně tak jako každé nové hnutí. Lidé mají rádi změnu. Lidé rádi hledají nové příležitosti. Lidé rádi hledají nové tváře. Často tak můžeme ve volbách vidět úspěch nových stran, ale zejména hnutí. A Přísaha do tohoto modelu zapadá. Jedná se o hnutí jednoho muže se skvělým marketingem. Marketingem, který zkušeně cílí na zklamané voliče, kteří čekají na něco nového. Kteří čekají na další změnu. A v tom je síla Přísahy, přetáhnout voliče stranám a hnutím, kteří volili podobně v minulých volbách. Přitom je zde alternativa tradičních stran, které volič zná a s jejichž programem a zejména lidmi v jednotlivých krajích se může dobře seznámit. Často to jsou zkušení komunální politici, které voliči znají ze svých regionů. Nebo jsou to zkušení odborníci, se kterými strana dlouhodobě spolupracuje.

Vládní představitelé hovoří o vaší straně i společné aktivitě opozice jako o někom, kdo bourá mosty, místo aby je stavěl. Jste takoví „ničitelé“ všeho, co bylo vybudováno?

Vládní představitelé hovoří o mnohém. Ale výsledky hovoří za vše. Přes 30 000 zmařených lidských životů, země zadlužená na desítky let dopředu. Z tohoto zmaru koalice SPOLU ustanovila ANTICOVID TÝM, který v průběhu krize přicházel s celou řadou návrhů a opatření. Zcela konkrétních a konstruktivních návrhů. Od jeho vzniku se jednalo téměř o 40 takových návrhů či opatření. Realita však byla taková, že je vláda odmítala jen proto, že návrhy pocházely od opozice. V tom lepším případě je odmítla a následně vydala za návrh vládní. Hovořit po těchto zkušenostech o bourání mostů je zcela nepřípustné.

Ovlivní podle vás situaci s covidem nadcházející volby na podzim tohoto roku, respektive bude obdobná situace jako v loňském roce?

Ano, ovlivní. A to v celé řadě oblastí. Pro každého voliče je podstatné něco jiného. Řešení situace ve zdravotnictví nebo školství. Minulé nebo případné budoucí řešení bezpečnostní situace v podobě opatření. Opatření, která mají vliv na každodenní životy každého z nás. Nemůžeme již opakovat celorepublikový lockdown bez přihlédnutí k situaci v jednotlivých regionech. Vláda má čas připravit školy na přicházející školní rok. „Podaří se“ jí to stejně jako v tom minulém? Další kapitolou je očkování. Některé subjekty se budou snažit využít účelně klamavé zprávy o vedlejších účincích očkování. Takto účelově ovlivnění lidé mohou mít pak blíže k volbě některé z těchto stran. Hovořím o SPD nebo bloku pana Volného. Přitom opak a proočkování zajišťující kolektivní imunitu je cestou k návratu do běžného života, jak ho známe před březnem 2020. Ochota očkovat se nikoliv kvůli sobě, ale kvůli svému okolí a blízkým by měla být hnací silou, jak pozvat nerozhodnuté do očkovacích center. A dále celou společnost do běžného života.

Co říkáte tomu, že náš prezident již prakticky není vidět na veřejnosti?

Z tohoto úhlu pohledu jsem spokojen. Pokud pan prezident vykonává svůj mandát, jak jste uvedl, tedy že není prakticky vidět na veřejnosti, je to pro Českou republiku ta nejlepší možná varianta. Dobře si pamatujeme na veřejná vystoupení nebo státnické návštěvy, na kterých pan prezident působil České republice ostudu, či se dokonce choval vlastizrádně jako v případě kauzy Vrbětic. Čím méně takových situací pan prezident způsobí, tím lépe. Ten další úhel pohledu je však zásadnější. Česká republika potřebuje prezidenta, který je schopen vykonávat úřad. Prezidenta, který bude schopen pracovat pro Českou republiku. Návrh Tomáše Czernina z letošního dubna o vyvolání procesu k případnému odvolání prezidenta po letošních sněmovních volbách je tak zcela namístě.

Máme tvrdě odmítat euro a jít do společného „holportu“ s „rebelem“ EU Maďarskem? Vždyť historické konotace s ním, ale i s Polskem nebyly v dřívější i vzdálené historii optimistické a růžové...

Česká republika je plnohodnotným členem EU se všemi právy i povinnostmi. Evropská unie nám zajišťuje bezpečí a prosperitu, které se žádné předchozí generaci nedostalo. V takové situaci se rozhodnout jít proti proudu a stát se součástí „rebelujícího“ křídla Unie, jak jste ho nazval, může být osudové. Geograficky jsme příliš blízko agresorovi z Ruska. Mluvím tak o osudu, který potkal Gruzii, Ukrajinu, a ze zemí, které s Ruskem nesousedí, například Moldavsko. Česká republika patří na Západ. Na Západ se vším, co k tomu patří. Členství v NATO a v Evropské unii se společnou měnou.



