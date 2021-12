Rakušan? Přes čáru. Nerozumí tomu. Šlachta udeřil. Už jen čekám, až zpět vplují i kmotři

reklama

Čeká policii pod novou vládou další reorganizace útvarů, jak tomu bylo třeba v případě ÚOOZ a ÚOKFK (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality)?

My jsme navrhovali v programu zásadní změny policie, jako například osamostatnění cizinecké policie, a rozhodně víc aktivity v odhalování ekonomické trestné činnosti.

Jak vnímáte způsob, kterým ve funkci skončil policejní prezident Jan Švejdar? Bude Vít Rakušan nadále upravovat personální otázky policie tak, aby lépe seděly nové vládě?

Rakušan pořádně ani nenastoupil jako ministr vnitra a už ukázal, že celému resortu a hlavně Policii ČR vůbec nerozumí. Scházet se tajně s policejním prezidentem a politicky na něj tlačit je přes čáru, ať si myslím o výkonu pana Švejdara cokoliv. Sám Rakušan to uznal jako chybu. Prý šlo jen o jeden příspěvek na Twitteru a k odchodu nikoho netlačil. Tohle vyjádření je úplně nevěrohodné.

Horší je, že se tím vracejí ty časy, kdy nastoupí nový ministr a chce mít „svého“ policejního prezidenta. To je naprosto nepřípustné a pro nezávislost policie velmi škodlivé. Navíc se už proslýchá, že novým policejním prezidentem by měl být první náměstek Martin Vondrášek, velký kamarád ODS z okruhu kolem Ivana Langera. Takže to je ta změna, kterou nám všem slibovali? Návrat starých pořádků a politizace policie. Rakušan to dělá buď naprosto cíleně, nebo z neschopnosti a nezkušenosti.

Domníváte se, že pod novou vládou bude prostor pro znovuobnovení ÚOOZ nebo ÚOKFK?

Myslím si, že k tomu nedojde, a speciálně z důvodu ODS ve vládě a jejich nechuti odhalovat korupci a závažnou hospodářskou trestnou činnost.

Jak moc poctivá byla Babišova administrativa ve srovnání s těmi předchozími?

Babišova vláda pro mě byla zklamáním. Čekal jsem, že po tom, jak moc se zastával ÚOOZ, se bude více snažit bojovat proti korupci. Všechno to ale byla jenom zástěrka, což se nakonec ukázalo u jejich velké korupční kauzy STOKA v Brně.

Nová vláda je společným dílem pěti stran a bude mít 18 ministrů. Domníváte se, že si někteří budou chtít „urvat kus pro sebe“? Může tu být větší motivace k nekalému jednání? A bude tato vláda poctivější?

Když se dívám na nového ministra spravedlnosti Blažka, na to, jak měl být ministrem Michalik, na to, jak si už rozdělují pašaliky, tak jenom čekám, kdy na scénu vplují stará známá kmotrovská jména, kterých se ODS nikdy nezbavila.

Jsou to pořád politici, takže nečekám, že budou dělat něco poctivě.

V poslední době se neotevírají žádné nové velké ekonomické kauzy. Nemůže to být prostě tím, že se už takto nekrade a organizovaný zločin si našel jiné způsoby?

(smích) Tak to si nemyslím. Je to spíš o tom, že policie potřebuje cítit, že do těchto kauz mají jít. Že platí stejná spravedlnost a jeden metr na všechny a že nikdo není nedotknutelný. To se dneska bohužel neděje.

Jak jsme na tom v naší zemi s oním „devadesátkovým“ organizovaným zločinem, tedy například s ruskými a balkánskými gangy?

Došlo k naprosté změně. V devadesátkách to bylo o výpalném a násilné trestné činnosti. Dneska je to spíš o zločinech bílých límečků, o eurofondech a o ekonomické trestné činnosti.

Obecně lze předpokládat, že vlivem covidu a lockdownů lidé zchudnou. Je policie podle vás připravena na nárůst obecné kriminality? Co se konkrétně zhorší?

V první řadě má vláda dělat všechno pro to, abychom k tomu nedospěli. Fiala pořád mluvil o Babišově drahotě a o tom, jak to oni všechno zařídí, tak ať se teď ukážou. Zatím jsem od nich toho moc neslyšel. Pokud tedy nepočítám to, že bude rozpočtové provizorium až do března.

Jak se také ještě může projevit zchudnutí obyvatelstva? Je to policie připravena řešit?

Myslím, že pokud k něčemu takovému skutečně dojde, policie na to je dobře připravena a vycvičena.

Na závěr se vás zeptám, co považujete pro nový rok 2022 za nejdůležitější? A co byste popřál našim čtenářům?

Za nejdůležitější považuji, aby konečně tuhle zemi začala řídit vláda, která bude jasně a srozumitelně říkat lidem, co se bude dít a jaký je plán. Poslední vláda to nedělala; a u té nové to zatím taky nevidím.

Všem čtenářům přeji, aby si hlavně oddechli. Máme toho všichni za sebou hodně, tak ať si na chvilku vyloží nohy, pustí Popelku a vychutnají kapra. Já se na to už moc těším.

