Rána z Klausova institutu stávkujícím studentům: Pomatená Greta je pro ně vzorem. Jsou jako mladí komunisté před padesáti lety. A důsledky? Zase totalita!

POLOČAS HORKÉHO ROKU „Vůdcové studentů, kteří místo docházení do školy organizují studentské stávky za „záchranu planety“, mají v důsledku stejně radikální představy o revolučním převratu společnosti, jaký měli mladí komunisté před padesáti lety,“ myslí si v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bývalý europoslanec Ivo Strejček z Institutu Václava Klause. „Boj za záchranu planety“ je ideologií toho, jak má být a jak bude uspořádána naše společnost, jak nám bude nařízeno chovat se a žít, co nám bude zakázáno! Dělení na ty, kdo jsou „pro planetu“, a na ty, kteří jsou „proti“ ní, je v podstatě úplně stejné jako v minulém století dělení společností na rasy nebo společenské třídy. A stejně jako tyto totality měly své ideology a vůdce, tato své fanatické vyznavače a chiliastické vůdce už má také. Jediný rozdíl je a bude v míře použité brutality,“ konstatuje.

I do České republiky dorazil módní trend, kdy středoškolští studenti po vzoru švédské Grety demonstrují za klima. Jde o zneužití dětí pro politický aktivismus? Nebo snad naše ostuda, že na vážné problémy nás musejí upozorňovat dospívající?

Nejprve neházejme všechny středoškolské studenty do jednoho pytle, neboť ne všichni zapomněli používat zdravý rozum. Ovšem ti, pro které je pomatená Greta vzorem, sice blouzní o světě bez jakýchsi uhlíkových stop, fakticky to ovšem jsou mladí marxističtí piráti toužící strhnout náš dnešní svět a nahradit jej utopickým skanzenem. Vůdcové studentů, kteří místo docházení do školy organizují studentské stávky za „záchranu planety“, mají v důsledku stejně radikální představy o revolučním převratu společnosti, jaký měli mladí komunisté před padesáti lety. Odlišují se pouze v pojetí obsahu revoluce. Komunisté se zaštiťovali třídním bojem, „gretisté“ stavějí svůj boj na ideologii záchrany planety. Důsledky budou stejné – totalita.

Jak se v té souvislosti díváte na to, že i u nás některá města či městské čtvrti vyhlašují stav klimatické nouze? Jaký to má význam?

Považuji to za nesmírně závažné důkazy o tom, kam už ono nové zelené totalitní myšlení postoupilo a jak jeho hlasatelé už svými rozhodnutími určují naše životy. Už to není ideologie pro omezenou skupinu fanatiků, blouznivců nebo prostě jen zručných politických manipulátorů. Je to důkaz, že tento skrz naskrz antikapitalistický způsob myšlení, který nevidí svobodu jako nejvyšší metu, o kterou je třeba pečovat, ale kterou je třeba „ve prospěch planety“ omezovat, se už zabydluje v institucích, už má své vlivné politické a společenské reprezentanty. Tento způsob myšlení k nám nepřichází z Ruska, o kterém u nás panuje přesvědčení, že je hrůzou hrůz, ten k nám přichází z toho „vzorového“ Západu.

Fotogalerie: - Klima teď, škola později

Neohrozí různá v Evropě navrhovaná opatření v rámci „boje za záchranu planety“ místní průmysl, třeba automobilový?

Nejenže ohrozí, ona opatření už existují. Podívejme se do sousedního Německa – opuštění výroby elektrické energie z jádra a fosilních paliv nebo zákaz výroby dieselových motorů. Je ale nezbytné si uvědomit, že jde o mnohem víc než o škody na automobilovém průmyslu. „Boj za záchranu planety“ je ideologií toho, jak má být a jak bude uspořádána naše společnost, jak nám bude nařízeno chovat se a žít, co nám bude zakázáno! Znovu velmi ostře říkám, že dělení na ty, kdo jsou „pro planetu“, a na ty, kteří jsou „proti“ ní, je v podstatě úplně stejné jako v minulém století dělení společností na rasy nebo společenské třídy. A stejně jako tyto totality měly své ideology a vůdce, tato své fanatické vyznavače a chiliastické vůdce už má také. Jediný rozdíl je a bude v míře použité brutality. Ta dnešní plíživá totalita má podobu příjemnou a mírumilovnou. O to snadnější, úspěšnější, ale i zákeřnější je její útok na svobodu.

Americký prezident Trump přišel se zajímavým tahem s plastovými brčky. Ta jsou v rámci aktuálního boje za záchranu planety zakazována a omezována, americký prezident má ale jiný názor. V rámci své kampaně za opětovné zvolení začal prodávat vlastní sadu brček. „Papírová brčka liberálů nefungují. Stůjte za prezidentem a kupte si sadu recyklovatelných brček,“ lze se dočíst na oficiálním e-shopu. Má Trump pravdu, zašel „ekologismus“ příliš daleko?

Považuji to za velmi vtipný nápad, který úžasně srozumitelnou zkratkou sděluje voličům, že Donald Trump je prezidentem hájícím svět zdravého rozumu. Boj s plastovými brčky je samozřejmě hloupost, ale má tak autentickou vypovídací hodnotu o samotné podstatě ekologického fanatismu, že by mu mohl rozumět i ten poslední Američan. A nejen Američan…

O demonstracích Milionu chvilek jste mluvil už v minulém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Vyjádřil jste se i k jejich pokračování na podzim. „To, co nám v minulých týdnech předvedli chvilkaři, byl pouze průzkum bojem na to, k čemu dojde na podzim, a vše vyvrcholí v listopadu. Očekávám, že třicáté výročí revoluce se stane bezohledně zneužitým výročím k majdanizaci a polarizaci společnosti. Očekávám, že bude útokem na oněch úspěšných třicet let, útokem o to brutálnějším, aby ospravedlnil změnu, po které podle nich společnost volá. O tom, jakou povahu by ta změna měla mít, lze usuzovat z některých transparentů na Letné: bude proti kapitalismu a bude nástupem nové levice,“ domníváte se. Demonstrace však podporují i představitelé českých středopravicových stran – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN. Ti snad nejsou proti kapitalismu a nepodporují novou levici. Podřezávají si snad tím vlastní větev?

Politikou těchto stran je „Antibabiš“ a „Antizeman“ za každou cenu a v každém možném okamžiku. Je to sice málo, jak svědčí dlouhodobé průzkumy veřejného mínění, ale tyto strany se svého myšlenkového schématu úporně odmítají vzdát. A protože se chtějí svézt na kousíčku veřejného mínění a poohřát se u těch, kteří to vidí podobně, tak demonstraci na Letné oslavují a podporují. Že s tím podporují i možnou institucionalizaci myšlenkového proudu, který v současnosti symbolizují organizátoři „chvilek“, to si asi nepřipouštějí, ačkoliv by asi měli, neboť právě tento mladý, svěží, energický proud by je mohl překročit a z politiky vytlačit. Podívejme se třeba do Francie na vítězství Macronova zcela nového politického hnutí.

Jde částečně i o generační střet?

To si úplně nemyslím, protože na Letné zjevně nebyli pouze mladí lidé. Faktem na druhou stranu je, že za celým tím „antibabišovsko-zemanovským“ proklínáním se skrývají i hesla volající po znárodňování, po záchraně planety, po boji s globálním oteplováním a viděním EU jako spásonosné organizace. A to já už za obsah generačního politického střetu považuji.

Komunisté letos prosadili v Poslanecké sněmovně usnesení o tom, že privatizaci 90. let provázely excesy, chyby a zločiny. Co o tom soudíte?

Mě to od komunistů ani nepřekvapuje, a vlastně mi to od nich ani nijak nevadí. Je to jejich tradiční a omšelé vidění těch minulých třiceti let, v tom jsou srozumitelní a průhlední. Na celém tom hlasování si musíme všimnout něčeho jiného. Potvrzením nových politických pořádků je přece fakt, že o přitvrzení přijatého textu se postarala novodobá agresivní levice – Piráti. A připomeňme také, že řada dalších poslanců, od kterých bych očekával, že budou principiálně a bojovně hlasovat proti nastolování komunisticko-pirátského vidění světa, se hlasování ani neúčastnila. I to bychom si měli do kaleidoskopu dnešního světa doplnit.

Liberální osobnosti vyjadřují starost o zachování veřejnoprávních médií, jiní poukazují na jejich údajnou nevyváženost a tendenčnost. Co k tomu říci?

Nenapadá mě žádný příklad, který by potvrzoval, že jsou veřejnoprávní média nějak ohrožena nebo že by nemohla svobodně vykonávat svoji práci. Naopak. Já patřím k těm, kteří považují třeba publicistiku v České televizi za tendenční, neobjektivní a manipulativní. Stále stejné tváře, stále stejní mudrlanti, stále stejné – jediné možné a správné – názory. Například takový Daniel Kroupa by snad ani z televize nemusel odcházet, jak to tam má „vysezené“.

Máme za sebou evropské volby a po nich handrkování o nejvyšší funkce v EU. Obsadili je výhradně Západoevropané. O čem to svědčí?

Ti, kteří naivně doufali v nějaký zlom, který v jejich představách mohly evropské volby přinést, by snad už mohli odložit brýle mámení. Vše je při starém: jako obvykle jsou vítězi Německo a Francie, velcí nad malými, „staří“ nad „novými“. V takové realitě se toho nedalo moc uhrát. A ti, kteří u nás soustavně poukazují na to, že V4 „ostrouhala“, si nepřejí nic jiného, než abychom se „zařadili“, pořád nehájili jakési naše národní zájmy a prostě už konečně byli těmi „vyspělými Evropany“. Ona by nám pak podle nich nějaká ta okousaná kostička z hostiny mocných sem tam zbyla. A takový přístup já absolutně odmítám, neboť představa, že přestaneme hájit naše zájmy jenom proto, aby nám tam někde „uplacírovali“ nějakou paní Jourovou, je nepřijatelná.

autor: Oldřich Szaban